Глава Uniper назвал идеальным время для завершения «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» является важнейшим источником поставок газа в Европу, а время завершения его строительства выбрано «просто идеально», заявил глава концерна Uniper (один из европейских партнеров Газпрома по проекту") Клаус-Дитер Маубах.

«Хотел бы поздравить компанию Газпром и Nord Stream 2 AG с завершением «Северного потока – 2». Это, безусловно, замечательные новости, и я искренне поздравляю всех участников. Технически проект завершен, и, если позволите, хотел бы добавить, что время завершения выбрано просто идеально», – сказал он, добавив, что газопровод выступает важнейшим источником поставок газа в Европу.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что сертификация «Северного потока – 2» может занять два месяца и более.

«Процедура работает следующим образом. «Северный поток – 2» сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура», – сказал Лунела, передает ТАСС.

Она также сообщила, что газохранилища Евросоюза заполнены на данный момент на 71%. «На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей, для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%», – отметила она.

Тем временем председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в зиму с дефицитом газа. По его словам, отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе очень большое, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».