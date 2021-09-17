Путин рассказал о финансовой поддержке граждан и экономики в пандемию Песков отказался рассказать о быте Путина Песков рассказал о здоровье Путина 17 сентября 2021, 12:29

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Хорошо, как обычно, чувствует себя», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно. «Президент будет голосовать на электронном голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент. На вопрос о дате Песков ответил: «Как решит, мы сразу вас проинформируем». Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. Кремль назвал род занятий заболевших в окружении Путина людей 16 сентября 2021, 12:05

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность. «Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о заболевших коронавирусом в окружении президента. Он добавил, что необходимые тестирования президента проводятся, он работает в обычном режиме: несмотря на заболеваемость, людей, которые обеспечивают работу главы государства, хватает. Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. Путин призвал регулярно повышать доходы военных 14 сентября 2021, 16:02 Текст: Елизавета Булкина

Доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране, заявил президент России Владимир Путин главе Минобороны Сергею Шойгу на совещании с членами правительства и руководством «Единой России». «Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам», – передает слова главы государства ТАСС. «Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией», – указал президент. «Эту работу мы продолжим и дальше», – сказал он. В свою очередь Шойгу доложил Путину, что военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату. «В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 502 «О единовременной выплате всем военнослужащим» произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», – сказал глава Минобороны. По его словам, также пенсионерам Минобороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей. «Выплаты завершены, о чем и докладываю», – добавил Шойгу. Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы 14 сентября 2021, 16:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы. «Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до тех, которые школу заканчивают... В том числе нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает», – заявил Путин на совещании с правительством России и руководством партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пособие на детей школьного возраста на общую сумму 206 млрд рублей на сегодняшний день получили 20,6 млн детей. «Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей», – сказала Голикова. Также она рассказала, что пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. «С 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки и признанные нуждающимися, получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. Предполагаем, что в 2021 году такую поддержку получат 410 тыс. беременных женщин», – рассказала Голикова. По словам вице-премьера, программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования. «Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде «Единой России». Отвечая на эти вызовы, совместно с «Единой Россией» мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9-го класса», – сказала Голикова. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила расширить возраст для выдачи пособия, которое сейчас предоставляется на детей от трех до семи лет. «Сейчас есть пособия на детей от трех до семи, но, конечно, важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, продолжая, пролонгируя поддержку семей с детьми», – сказала омбудсмен. Она пояснила, что важно развивать эти меры поддержки, наращивать их. Кузнецова также заявила о необходимости создавать все больше новых форматов господдержки семьи, которые государство будет обеспечивать на постоянной основе. «Сегодня государство берет на себя постоянные обязательства, это не трехлетний бюджетный период, это даже не пять лет. То есть теперь те меры поддержки, которые озвучены здесь и сегодня, они будут реализованы всегда. И вот это постоянство в своей поддержке, постоянство в исполнении своих обязательств, мне кажется, очень важно слышать и знать сегодня особенно, когда наши семьи принимают решение о рождении ребенка, когда принимаются иные судьбоносные решения для семьи. Конечно, хочется, чтобы этих форматов и форм поддержки было, безусловно, как можно больше», – подчеркнула Кузнецова. Ранее Путин заявил, что в России пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи. В Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей. Кроме того, с 1 июля 2021 года на Госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности. Путин обратился к россиянам накануне выборов 16 сентября 2021, 00:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Выборы в Госдуму – важнейшее событие в жизни страны и общества, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин. «Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. «Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны. Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой – судьбы миллионов людей», – обратил внимание президент. «Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер. «Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», – отметил глава государства. «Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер. Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Путин назвал поддержку IT-отрасли для государства одной из ключевых задач 14 сентября 2021, 17:51

Фото: Владимир Крайнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России». «Что касается поддержки IT-отрасли (...) это одно из ключевых направлений нашей работы», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, российское правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Это уже второй пакет мер поддержки для этой сферы. Путин после ухода на самоизоляцию выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни» 14 сентября 2021, 16:30 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – передает его слова ТАСС. Говоря о выявленном в его окружении случае коронавируса, Путин отметил, что один из сотрудников, скорее всего, поздно ревакцинировался. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титр антител у этого человека упал. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. Свою самоизоляцию президент назвал «естественным экспериментом». «Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», – заключил глава государства. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. Путин заявил об уникальности российского вооружения 14 сентября 2021, 15:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская техника и вооружения во многом уникальны, об этом знают во всем мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководства «Единой России». «Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной, но безусловно она [] должна находиться в надежных руках: люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства», – передает слова президента РИА «Новости».



Путин отметил, что Минобороны в последние годы активно занимается этими вопросами. «Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем», – сказал он.



Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили итоги совместных стратегических учений вооруженных сил «Запад – 2021». Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. «Запад – 2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении 16 сентября 2021, 09:45 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. «Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при социальной газификации 14 сентября 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

При реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». «Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель – сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы», – передает слова президента РИА «Новости». «Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы», – сказал глава государства вице-премьеру Александру Новаку, передает ТАСС. Тот в свою очередь уточнил, что с начала года более 100 тыс. домов подключено к газу, из них 9 тыс. – по новым правилам. Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Путин назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму 14 сентября 2021, 18:17 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» заявил, что необходимо обеспечить преемственность и командный дух работы после выборов в Госдуму. «Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы и здесь крайне важно обеспечить преемственность слаженной, командной работы правительства и парламентских фракций», – сказал глава государства. По слова президента, кабмин России себя неплохо показал в период пандемии, в острой ее фазе, передает РИА «Новости». «Многие вещи можно было делать и лучше, и эффективнее, и своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в период пандемии, острой ее фазе. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач. Путин обсудил с Совбезом участие России в ряде международных организаций 15 сентября 2021, 14:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) деятельность России в ряде международных организаций, в том числе на фоне ситуации в Афганистане. «Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес, имея в виду, что это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики, решением вопросов в сфере безопасности, особенно в свете текущих событий на Востоке, в частности, конечно, в Афганистане», – передает слова главы государства ТАСС. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Напомним, США 30 августазавершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагонобъявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан*» (запрещено в России)объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы ужевыявили «подозрительных» лиц. Политолог: Представленные правительству предложения ЕР связаны с реальными запросами населения 15 сентября 2021, 19:07 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сам факт, что Владимир Путин пригласил на правительственное совещание руководителей «Единой России» показывает: глава государства высоко ценит работу партии власти по улучшению жизни граждан», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидеры единороссов приняли участие в совещании президента с кабинетом министров. «ЕР тщательно занимается сбором наказов от населения, внимательно их анализирует. Народная программа партии составлена как раз из этих наказов, касающихся нужд и требований россиян», – напомнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он также отметил оперативность, с которой в министерствах и ведомствах реагируют на инициативы партии власти. «В кабинете министров также высоко ценят предложения, которые выдвигает партия. Они рассматриваются как очень важные, актуальные, поскольку очевидно, что они связаны с реальными запросами населения по всем сферам», – подчеркнул эксперт. В отличие от единороссов, посетовал аналитик, «другие партии зачастую выступают с призывами, которые носят неконструктивный характер». Во вторник руководство «Единой России» по приглашению Владимира Путина приняло участие в совещании с правительством. В ходе мероприятия глава государства напомнил, что в его послании Федеральному собранию и в ходе съезда ЕР был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны. Речь идет, в частности, о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы ЕР – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с избирателями в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». После выборов народная программа будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил на совещании первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Как отмечается на сайте партии, народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого гражданина страны. Как сообщал Турчак ранее, всего для народной программы партии было собрано более двух миллионов «наказов» по всей стране. В среду состоялось заседание штаба по газификации, в котором приняли участие зампред правительств Александр Новак и Турчак. По словам Турчака, «Единая Россия» и правительство сумели обеспечить ускоренную социальную газификацию. Как говорится на сайте ЕР, реализация закона, разработанного депутатами от партии, позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и техническим присоединением. Путин призвал правительство и парламент к слаженной работе после формирования Госдумы 14 сентября 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на слаженную работу правительства и парламента, когда будет сформирован новый состав Госдумы, от этого зависит эффективность решений. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством и руководством «Единой России», передает РИА «Новости». «Я знаю, что «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерам по каждому направлению. Это очень важно – нам сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат, это чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин. Президент также напомнил о том, что в этом году во время послания Федеральному собранию, съезда «Единой России» и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы». «И в конечном счете для повышения благополучия граждан», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости. «Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов. Сегодня хотел бы услышать от вас информацию о том, как идет работа по всем этим ключевым направлениям», – заявил Путин. Президент подчеркнул, что многие из вышеперечисленных решений были инициированы «Единой Россией» по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы. «Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей «Единой России», чтобы еще раз вместе посмотреть, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, ее региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней», – заключил Путин. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.