Борисов оценил возможность закупок Checkmate для российской армии Нидерланды решили предложить Британии оборонную сделку с ЕС 17 сентября 2021, 11:15 Текст: Алина Назарова

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен предложить своему британскому коллеге Борису Джонсону заключить соглашение с Евросоюзом в области обороны и безопасности, пишет The Times со ссылкой на источники. По их словам, Джонсону будет предложен пакт с Европейским союзом о сотрудничестве в области обороны и безопасности в пятницу во время встречи с Рютте на Даунинг-стрит. Франция и Германия поддерживают инициативу и выступают за более тесное сотрудничество с Лондоном «для преодоления зависимости Европы от США» в сфере воздушных перевозок, а также для эвакуации граждан и оказания чрезвычайной гуманитарной помощи, пишет «Коммерсант». По данным The Times, в прошлом году господин Джонсон отказался от переговоров по обороне, но сейчас в Европе считают, что британское правительство «открыто для этой идеи после поведения США в Афганистане». «Афганистан является катализатором для дальнейшего обсуждения европейского сотрудничества в области обороны, предпочтительно с участием Великобритании», – сказал дипломатический источник. По его словам, после Brexit немногие европейские лидеры поддерживали связь с Джонсоном, и призвал «смотреть на геополитику без разделения» и сотрудничать с Великобританией, передает «Интерфакс». В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем был создан AUKUS и почему России его создание отчасти выгодно.

Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях» 16 сентября 2021, 13:42

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль». «Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram. В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину». Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Франция сочла ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам 16 сентября 2021, 10:49

Фото: DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», – цитирует РИА «Новости» Ле Дриана. По его словам, это соглашение обсуждалось в течение двух лет – с 2014 по 2016 год. Глава МИД Франции подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он. В свою очередь глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на фоне заявления о создании партнерства AUUKUS сообщил, что Соединенное Королевство не намерено каким-либо образом провоцировать враждебность с Францией. «Австралия приняла это решение... Мы не намерены делать что-либо, чтобы вызывать враждебную реакцию со стороны Франции, Франция является одним из наших ближайших союзников в военной сфере в Европе», – сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News. Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии «обычную подводную лодку исключительного качества». В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Австралия объявила в четверг, что выходит из соглашения по подлодкам с Naval Group. Свое решение власти страны объяснили ускорением изменений в региональной безопасности. МИД Франции назвал «прискорбным» решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUUKUS (Австралия – Великобритания – США). В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности. В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Напомним, в четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году. В США призвали не шутить с российской армией 16 сентября 2021, 15:25

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн. По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости». Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400. Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали. Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор. Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. Британцев рассмешила «страшилка» о российском «корабле-шпионе» в Ла-Манше 14 сентября 2021, 15:26

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Mail с иронией отреагировали на статью о замеченном в водах пролива Ла-Манш «российском корабле-шпионе». В появившейся в понедельник публикации говорится о том, что судно «выполняло» тайные подводные задачи вблизи интернет-кабелей. Многие пользователи не стали придавать этой новости большого значения, отметив, что перед британским властями стоит гораздо более серьезная проблема. Так, комментатор под ником RichyG1987 порекомендовал обратить внимание на «пару сотен надувных лодок, отплывающих от французского побережья» (читатель, вероятно, имел ввиду наплыв мигрантов). «Выследить российский корабль они рады-радешеньки, а суденышек из Франции не замечают», – написал one punch micky, передает РИА «Новости». «Еще одна русская страшилка, чтобы отвлечь людей от подорожания страховки!», – считает Thewiseone. Другие пользователи решили немного поиронизировать. Так, Call it as it is призвал не тратить время на его интернет-кабель, так как «его и так плохо подключили». «Мне иногда кажется, что по-своему было бы и неплохо, если бы Путин нас захватил. Никаких тебе больше протестов и никаких нелегалов», – поделился своим мнением другой юзер. Среди комментаторов также нашлись паникеры, которые призвали срочно остановить Россию, назвав Великобританию «живой мишенью». В августе СМИ сообщали, что британские военные испугались глубоко погрузившихся российских подводных лодок проекта «Борей», выполняющих «зловещие задачи» в Атлантическом океане. Начались первые поставки ЗРС С-500 в российские войска 16 сентября 2021, 13:02

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний, заявил в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер Юрий Борисов. «Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», – передает ТАСС ответ Борисова на вопрос о системе С-500. Он добавил, что Индия потенциально может приобрести зенитную ракетную систему (ЗРС) С-500. «Потенциально, да. <...> Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу», – сказал Борисов, отвечая на вопрос, может ли Индия стать первым покупателем ЗРС С-500. Ранее гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии 17 сентября 2021, 08:29

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин. Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости». Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала. Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях. В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды. В Италии предрекли США утрату лидерства в воздухе из-за успехов России 15 сентября 2021, 23:58

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Доминирование Соединенных Штатов в небе подходит к концу, США отстают от России сразу по нескольким фронтам, говорится в статье, опубликованной итальянским изданием L’AntiDiplomatico. По мнению автора статьи, беспилотные летательные аппараты будут иметь решающий вес в условной войне будущего. А самые передовые модели, оснащенные технологией «стелс», вскоре смогут действовать наравне с самыми современными истребителями, передает РИА «Новости». В материале отмечается, что российские разработки БПЛА вызывают серьезное беспокойство у Соединенных Штатов. При этом американские военные испытывают, по словам итальянского журналиста, «объективные экономические трудности» и «отстают от России сразу по нескольким фронтам». «Доминирование Соединенных Штатов в небе, похоже, подходит к концу. Россия, а также Китай продвигаются вперед и не собираются останавливаться», – подчеркивается в статье. Обозреватель обратил внимание на «смертельную русскую комбинацию» беспилотника «Охотник», которого он назвал «американским кошмаром», и истребителя пятого поколения Су-57. Работая в паре, обе машины отлично дополняют друг друга, подчеркивается в статье. «БПЛА расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО», – объяснил журналист. Напомним, в начале августа министр обороны Сергей Шойгу заявил о превращении БПЛА в мощное оружие. Он также дал прогноз по завершению работ над тяжелым беспилотным летательным аппаратом «Охотник». Летные испытания «Охотника» начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». При этом управлять роем «Охотником» планируется с двухместного командного Су-57. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России успешно испытали новую ракету системы ПРО 17 сентября 2021, 05:59 Текст: Антон Никитин

Воздушно-космические силы России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в военном ведомстве. «На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Как уточнил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», – подчеркнул он. Напомним, предыдущий испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО состоялся в апреле. Еще одно испытание проводилось в ноябре 2020 года. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км.

Назван планируемый срок поставок первых атомных подлодок Австралии 16 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. По словам премьера, первые из восьми атомных субмарин будут построены и введены в эксплуатацию в середине следующего десятилетия. «Относительно благоприятная обстановка, которой мы наслаждались на протяжении многих десятилетий в нашем регионе, осталась позади. Мы, без сомнения, вступили в новую эру, с новыми вызовами для Австралии и для наших партнеров, друзей и стран всего региона», – передает ТАСС слова Моррисона. Премьер подчеркнул, что создание партнерства AUKUS стало «величайшей инициативой в вопросах безопасности» с 1951 года, когда был заключен Тихоокеанский пакт безопасности – военный союз Австралии, США и Новой Зеландии (АНЗЮС). Он отметил, что в его рамках страна получит «доступ к самым современным подводным технологиям для защиты Австралии и ее национальных интересов». Также Моррисон сообщил, что для строительства атомного подводного флота будет использована военно-морская верфь в Аделаиде, где французская Naval Group должна была построить субмарины в рамках разорванного соглашения между Австралией и Францией. «Строительство подводных лодок в Аделаиде не повлияет ни на одно из международных соглашений Австралии о нераспространении ядерного оружия. Реакторы прибудут в Австралию уже с обогащенным ураном <...> и их не нужно будет заправлять топливом в течение всего срока службы», – заявил премьер-министр. Ранее в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Напомним, ранее в четверг Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. Появилось фото российского армейского автомобиля с «секретом» 14 сентября 2021, 15:39 Текст: Наталья Ануфриева

В Сети появилось фото армейского автомобиля «Витязь-2», который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок опубликовала «Российская газета». Вездеход с колесной формулой 6x6 впервые представили в рамках форума «Армия-2021». Мощность двигателя составляет 285 лошадиных сил. Машина оснащена механической девятиступенчатой коробкой передач, а также двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Автомобиль весом в 18,5 тыс. килограммов развивает максимальную скорость до 90 км в час. Запас хода составляет 1 тыс. км. Главная особенность вездехода заключается в бронированном модуле, расположенном за тентом бортовой платформы и предназначенном для транспортировки 16 военнослужащих или трех тонн грузов. Машина обладает классом защиты Бр4 и может выдерживать обстрел пулями патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров. Отмечается, что двухместная бронированная кабина с классом защиты Бр5 имеет еще более надежные характеристики. Также автомобиль способен выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, тогда как его капотная компоновка повышает шансы экипажа выжить в случае наезда на мину. Россия опередила Запад в области создания гиперзвукового оружия 15 сентября 2021, 20:18 Текст: Алексей Дегтярев

Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия, заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей – компактные ядерные установки малой мощности», – цитирует Борисова РИА «Новости». По его словам, Россия на данный момент имеет серьезное преимущество в этой сфере над западными странами, и постарается сохранить это преимущество. Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада. Вице-премьер отметил, что создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, беспилотных систем и роботизации. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час. В Британии назвали недоумками организаторов публичных антироссийских учений в Латвии 16 сентября 2021, 14:04 Текст: Алина Назарова

Читатели Daily Mail, комментируя военные учения в Латвии, во время которых солдаты «отражали нападение» России прямо на глазах у недоумевающих прохожих, пришли к выводу, что такие маневры не принесут пользы, а только навредят самим жителям страны. «Вообще-то это замечательный способ проведения учений. Реалистичнее и быть не может, очень похоже на настоящие события. Жаль, если у кого-то случился инфаркт, но я надеюсь, они добились хороших показателей на учениях», – сыронизировал пользователь с ником Herpetl. «С тех пор как эти прибалтийские республики объединились с НАТО/ЕС/США, они стали дебильными недоумками», – отметил Thebestcountry, передает РИА «Новости». «Правительству этой страны наплевать на собственный народ. Посмотрите, как напугана бедная женщина с ребенком. Вам должно быть стыдно!» – возмутился Cllgam. «Какие ужасные учения, прямо на публике и перед детьми. Да они и дня не продержатся, если Россия нападет. А она не нападет. Прибалтийским странам надо успокоиться. Россия не СССР», – добавил DMreader. «Такие вещи предназначены не для того, чтобы напугать русских. Они предназначены для латвийской аудитории», – подытожили пользователи. Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как солдаты латвийской армии штурмуют здания и ведут перестрелки холостыми патронами на глазах у прохожих. По информации СМИ, многие местные жители раскритиковали власти за подобные маневры, так как «военные напугали детей». Предположительно, горожан не предупредили об учениях, а министерство обороны призвало население «сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации». Британия и США не проинформировали ЕС о создании нового военного альянса 16 сентября 2021, 14:32

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Брюссель не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, Евросоюз проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал Стано, передает РИА «Новости». В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину». В США предрекли истребителю Checkmate популярность на флоте 14 сентября 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Российский легкий истребитель Су-75 Checkmate, оснащенный одним двигателем, благодаря своей конструкции может получить большую популярность на флоте, пишет военный эксперт из США Тревор Филсет в статье для The National Interest. Одной из отличительных черт истребителя стал необычный размер крыльев, что говорит о планах компании «Сухой» предложить этот самолет Военно-морскому флоту России для использования в качестве палубной крылатой машины для авианосца «Адмирал Кузнецов», предположил эксперт. Кроме того, Россия может поставлять Checkmate за рубеж тем странам, которые уже используют продукцию компании, считает Филсет, пишет ФАН. Большие крылья обычно характерны для истребителей, предназначенных для взлета с коротких аэродромов или палуб авианосцев, объяснил журналист. В пример он привел палубную версию американского самолета F-35C, крылья которого имеют увеличенные габариты в сравнении с базовым вариантом. Автор публикации подчеркнул, что в случае использования Су-75 в качестве палубного истребителя большие крылья положительно скажутся на его способности взлетать с палубы «Адмирала Кузнецова». По его мнению, Checkmate может получить «морскую жизнь» и стать весьма популярным на флоте, однако если ВМФ России все же не заинтересуется самолетом, то он вполне может сделать карьеру и в Воздушно-космических силах России, резюмировал журналист. Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Тяжелую скорострельную САУ решили создать на базе «Арматы» 16 сентября 2021, 08:21 Текст: Дмитрий Зубарев

На базе унифицированной платформы «Армата» концерн «Уралвагонзавод» разрабатывает тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров. Новая САУ нужна России для превосходства над технически сопоставимым противником, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе «Армата» в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном «Уралвагонзавод» разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ. Другой источник в «оборонке» уточнил, что «перспективная САУ на платформе «Армата» будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки «Коалиция-СВ» с повышенной скорострельностью». «Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту», – сообщил второй собеседник. «Армата» успешно прошла испытания в беспилотном режиме. Ранее сообщалось, что серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году. Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.