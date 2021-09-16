В СФ заявили об обоснованности претензий к Google и Apple о вмешательстве в выборы ЦИК открыл видеостену наблюдения за выборами В Крыму назвали циничным призывы ЕП к санкциям против наблюдателей на выборах 16 сентября 2021, 16:35 Текст: Алексей Дегтярев

Призыв Европарламента о введении санкций за участие в наблюдении за выборами в Крыму – это циничное вмешательство во внутренние дела, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. «Это наглое и циничное вмешательство в наши дела. Выборы – это наше внутреннее дело. Это беспрецедентное наглое вмешательство накануне выборов», – заявил Константинов в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что выборы еще не прошли, а в ЕП уже заявляют об их незаконности. «Мы постоянно должны в чем-то оправдываться, нас постоянно в чем-то поучают. Для чего это нам нужно? Зачем нам нужно их выслушивать? Успех выборов уже предрешен. Они понимают, что все у нас будет легитимно, что страна готова к выборам, что страна едина как никогда. Это их и бесит, поэтому заранее ищут виноватых», – заключил глава крымского парламента. Напомним, в проект доклада Европарламента по отношениям Россия – ЕС была внесена поправка, в которой предлагается наказывать санкциями тех, кто собирается участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма.

Стало известно о сговоре участников «Крымской платформы» 15 сентября 2021, 08:18

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Участники саммита «Крымская платформа» сговорились преследовать в своих странах людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов. «По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», – сказал Молохов, передает РИА «Новости». По его словам, причиной для начала преследования стало нахождение в списках украинского сайта «Миротворец». Напомним, 12 сентября гражданин России Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. 14 сентября суд в Чехии арестовал россиянина. Москва направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования 16 сентября 2021, 10:25

Фото: PATRICK SEEGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество». В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Стали известны подробности строительства нового курортного города в Крыму 14 сентября 2021, 13:22 Текст: Наталья Ануфриева

Новый курортный город, который собираются построить на западе Крыма, сможет принимать до 50 тыс. человек в турсезон, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов рассказал, что «крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт – с проживанием около 50 тыс. жителей», это «проживание и отдых в курортный сезон», передает «Интерфакс». «Западный Крым, Сакский район – в первую очередь, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано. Будет создано более 10 тыс. (единиц) номерного фонда», – отметил глава Крыма. В данный момент, по его словам, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. Он отметил, что в новом населенном пункте будут апартаменты и гостиницы. Ранее сообщалось, что на западном побережье Крыма решили построить новый курортный город. Как Сочи или Хургада: Тревел-блогеры описали свое видение нового курорта в Крыму 14 сентября 2021, 19:08

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Новый туристический город в Крыму должен иметь хорошую транспортную доступность, ухоженные пляжи, а также стоит разработать туристические маршруты вокруг города, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные тревел-блогеры. Они также высказали свое мнение по поводу того, на какой из действующих курортов должен равняться новый. Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что в республике власти намерены построить новый курортный город с учетом всех современных урбанистических тенденций, который будет расположен на побережье Черного моря. Планируется, что он будет находиться на западном берегу Крыма, в Сакском районе. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что в турсезон город сможет принимать до 50 тыс. человек. «С моей точки зрения, запад Крыма сильно недооценен и не освоен. Все отдыхают на южном берегу, но на самом деле на западном побережье тоже очень много чего интересного. Думаю, что строить город нужно под молодежь и с упором на спорт. Там дуют сильные ветра, хороший кайтсерфинг, можно развивать другие водные виды спорта. Так что любые инвестиции в туристическую структуру я только приветствую», – говорит телеведущий, путешественник, блогер Сергей Доля. Для того, чтобы сделать город современным и продвинутым, там должны быть выстроены велодорожки, места для активного отдыха, следует разработать туристические маршруты вокруг города, продолжает собеседник. Кроме того, очень важно привести в порядок и оборудовать пляжи, обеспечить инфраструктуру проката различного водного инвентаря, в том числе для занятия кайтсерфингом. «Не знаю, каким он должен быть по размерам, но для 50 тысяч туристов понадобится достаточно много отелей. Равняться, в любом случае, ему стоит на Сочи. А что касается транспортной доступности, то мне кажется, что здесь нужно строить хорошую скоростную дорогу, как платные московские, где можно ехать 130 км/ч. Тем более что расстояния между городами достаточно маленькие, из аэропорта ехать придется всего полчаса или минут сорок», – считает эксперт. Путешественник, телеведущий, блогер Миша Ронкаинен считает, что новый город должен быть максимально разгружен от машин, оснащен велодорожками, иметь унифицированные городские вывески. «И вообще, главная задача, как мне кажется, построить в этом новом городе аэропорт, потому что сейчас единственный аэропорт на весь Крым находится в Симферополе. Это действительно важно, потому что когда путешественники приезжают в какой-нибудь туристический город в Турции, Тунисе или Египте, они не едут по два–три часа с перевалами в свой отель. Задача туристического города в том, чтобы люди как можно меньше напрягались», – считает собеседник. Похож новый город, по мнению блогера, должен быть на тунисский остров Джерба, расположенный в Средиземном море, где есть свой аэропорт, туристические резервации. Кроме того, хорошим примером может послужить египетская Хургада с чистыми пляжами и множеством отелей. В Киеве предложили дать украинское гражданство отказавшемуся признавать Крым депутату КПРФ 14 сентября 2021, 14:20 Текст: Мария Бобылева

Украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он не стал соглашаться с тем, что Крым является российской территорией. «Нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины. Всех, кто поддержал «Крымскую платформу» необходимо защищать. Это новый формат – и его нужно продолжать», – заявил депутат от партии «Европейская солидарность», экс-глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович порталу «Обозреватель». По его словам, следует дать гражданство Украины Бондаренко и другим российским политикам, не признающим Крым российским. Его поддержал депутат от группы «Доверие» Сергей Шахов, по словам которого «большое количество политиков в России считают Крым украинским, но боятся об этом заявить в открытую как Бондаренко». «Позиция депутата от КПРФ Бондаренко является вызовом официальному курсу Кремля. … Вот почему важно обеспечить (его) защитой и убежищем», – добавил Шахов. В свою очередь народный депутат фракции «Слуга Народа» Александр Горенюк заявил о «повышении шансов возвращения» Крыма Киеву в связи с позицией Бондаренко. «Николай Бондаренко – вообще смелый депутат. Он часто поднимает непопулярные темы во внутренней политике России. Нам же важно понимать, что в России есть люди, которые не согласны с действующим режимом», – заявил он, пишет «Царьград». В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. Исполнитель диверсии в Крыму рассказал об угрозах спецслужб Украины 15 сентября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

ФСБ России опубликовала видео с рассказом фигуранта дела о диверсии на газопроводе в Крыму Асана Ахтемова. На записи задержанный называет организаторов теракта из «Меджлиса крымско-татарского народа*» (запрещен в России) и украинской разведки. По словам Ахтемова, украинская разведка шантажировала его, угрожая убить его детей, передает РИА «Новости». «Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказал: «Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть», – заявил Ахтемов. По его словам, он совершил диверсию только потому, что угрожали его семье. «Я боялся за них... Мне говорили: «Ты должен взять эту вещь [взрывное устройство], поехать и сделать то, что мы говорим», – добавил он. Из обнародованных телеканалом «Крым 24» кадров следует, что он обратился к крымским татарам со словами: «Сотрудники украинской разведки плохие люди. Для них ничего святого нету: ни дети, ни семья. Так что подумайте хорошенько, у вас есть дом, семья, работа, все хорошо – поменяли бы это на то, в какой ситуации оказался я». Между тем глава Крыма Сергей Аксенов назвал первого заместителя руководителя организации «Меджлис крымско-татарского народа*»* Наримана Джелялова, обвиняемого в диверсии на газопроводе под Симферополем, агентом иностранных спецслужб. «Это агент «Меджлиса», агент иностранных спецслужб. По-другому я сказать не могу. В судебном заседании это все будет установлено», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, задачи диверсанты получали от главного управления разведки Украины, а те «из Вашингтона». «Тут все взаимосвязано», – подчеркнул Аксенов. Ранее в ФСБ России сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами. 4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России. МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы 16 сентября 2021, 14:38

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России». «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Представителей Google и Apple вызвали в Совфед из-за вмешательства в выборы 15 сентября 2021, 14:15

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены посетить представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. «Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе», – передает его слова РИА «Новости». Заседание комиссии состоится в четверг, официальные письма в компании направлены. В начале сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. В МИД России был вызван американский посол в Москве Джон Салливан. В ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым посол был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Климов назвал суммы финансирования вмешательства извне в выборы в России 13 сентября 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

Зарубежное финансирование деструктивного вмешательства в российские выборы, в том числе распространения недостоверной информации о них, сопоставимо с официальными расходами России на организацию самого голосования. Об этом заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Суммы финансирования деструктивной деятельности в части российских выборов сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим здесь, в России официально на проведение этих выборов», – сказал сенатор на онлайн-конференции, посвященной русскому миру накануне выборов в Госдуму. По его словам, постсоветском пространстве, «там суммы вообще имеют мультипликационный эффект», передает ТАСС. Климов отметил, что глобальный русский мир сегодня – примерно 60 млн человек. Он уточнил, что речь идет не о русскоговорящих за рубежом, которых гораздо больше – более 250 млн человек, а о тех, кто считает Россию своей отчизной, хотя при этом не имеет российского паспорта и даже может не говорить по-русски. Сенатор пояснил, что сограждан, которые имеют российский паспорт, в настоящее время за рубежом значительно больше, чем числится на консульском учете. «На консульском учете стоит 1 млн 800 тыс. человек. В целом мы оцениваем ситуацию в мире, сегодня примерно 5-6 млн человек имеют наши паспорта и в данный момент находятся за рубежом на постоянном, временном или кратковременном пребывании», – сказал глава временной комиссии СФ. Ранее в МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. В Европарламенте предложили наказывать за участие в наблюдении за выборами в Крыму 15 сентября 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

В проект доклада Европарламента по отношениям Россия – ЕС была внесена поправка, в которой предлагается наказывать санкциями тех, кто собирается участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма, источник в ЕП сообщил, что поправку внес депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс. «Государства – члены ЕС должны принять все возможные меры для того, чтобы не допустить участия своих граждан в качестве независимых наблюдателей на парламентских выборах 2021 года в оккупированном Крыму, которые незаконно организовываются Россией. В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны избегать и вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение», – приводит предложенную поправку РИА «Новости». При этом в первоначальном тексте проекта упоминание про санкции отсутствует. Ранее депутаты Европарламента призывали ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». Европарламент призвал ЕС быть готовым к непризнанию итогов выборов в ГД 13 сентября 2021, 17:39 Текст: Дарья Григоренко

Депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призывают ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». «ЕС должен быть готов не признавать российский парламент и рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Европарламенте готовятся рассмотреть доклад «с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов» в Госдуму еще до их проведения, это говорит о попытке вмешательства во внутренние дела России. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов 15 сентября 2021, 01:57

Фото: CEC Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные «партнеры» хорошо оплачивают работу по дискредитации выборов в России, заявила председатель ЦИК страны Элла Памфилова. Отвечая на вопрос о том, много ли она «ожидает фейков по поводу выборов» с 17 по 19 сентября, Памфилова заявила: «Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову». Она отметила, что «целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно», пишет «Российская газета». Как заявила Памфилова, такая работа «хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами», причем ведется уже «не так грубо, как раньше», но остается «не менее лживой и лицемерной». Памфилова отметила «небывалый размах» попыток дискредитации: «Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В СФ рассказали о рекламе на Западе инструмента для вмешательства в российские выборы 13 сентября 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

Западные СМИ рекламируют разработанный при участии Пентагона инструмент для вмешательства в российские выборы и продолжают попытки дискредитировать голосование, рассказал член Совета Федерации России Владимир Джабаров. Как рассказал сенатор, в последние несколько дней в западных СМИ прошла волна публикаций, в которых рассказывается об эффективности так называемого «Умного Голосования», созданного с целью повлиять на результаты выборов в России, сообщается в Telegram-канале Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Эти публикации подтверждают, что наши оппоненты стремятся очернить российские выборы и используют своих ставленников из числа политических радикалов для организации попыток вмешательства в электоральный суверенитет нашей страны. Рекламируя «УГ», Запад открыто вмешивается во внутренние дела России и потворствует нарушению российского избирательного законодательства. Налицо распространение незаконной агитации, произведенной за пределами России и не оплаченной со счетов кандидатов», – подчеркнул Джабаров. По его словам, «попытки наших недоброжелателей вмешаться в выборы ожидаемо усилились в последние дни перед голосованием. Россия продолжит задействовать все необходимые механизмы для купирования любых посягательств на свой избирательный суверенитет». Участникам международной конференции предъявили факты зарубежного вмешательства в российские выборы 14 сентября 2021, 22:30 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Наш координационный совет по общественному контролю за выборами однозначно фиксирует факты внешнего вмешательства в думскую кампанию. Об этом мы рассказали иностранным гостям», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Ранее он выступил на международной конференции, посвященной предстоящим парламентским выборам в России. «Признаки внешнего вмешательства в думскую кампанию – ясные и понятные. Их даже никто не скрывает. Мы видим активизацию представителей организаций-иноагентов в регионах, видим, как туда выезжают группы их сторонников из Москвы. Мы видим, как действуют иностранные социальные сети: они массово распространяют информацию о деятельности иноагентов и, наоборот, блокируют информацию с описанием этих фактов вмешательства», – сообщил член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он возглавляет координационный совет при ОП по общественному контролю за голосованием. «Выступая на конференции, я также обратил внимание ее участников на вмешательство в выборы с помощью приложения «Умное голосование», которое управляется людьми из-за рубежа, что также является нарушением российского законодательства», – добавил Григорьев. Во вторник в Москве, в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова открылась Первая международная научно-практическая конференция «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов». Она организована Общественной палатой и Российским обществом политологов. В работе конференции приняли участие председатель ЦИКа Элла Памфилова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, депутат Европарламента Тьерри Мариани, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд, основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани и другие. Участники конференции в течение двух дней намерены обсудить процессы эволюции избирательных систем в современном мире, новые тенденции электорального поведения, а также различные аспекты общественного контроля за выборами. Кроме того, гости обменялись опытом решения проблем внешнего вмешательства в ход голосования. «Мы рассказали приехавшим на конференцию западным политикам и экспертам и о том, как у нас построен общественный контроль за голосованием. Я призвал гостей остаться и на сами выборы, чтобы, в частности, принять участие в работе нашего ситуационного центра Общественной палаты. Этот центр по сути станет сердцем общественного контроля за голосованием – контроля со стороны всего гражданского общества», – пояснил Григорьев. «Наш рассказ у представителей целого ряда стран вызвал неподдельный, большой интерес. Западным политикам действительно любопытно, как у нас налажена эта система наблюдения за выборами», – добавил он. По словам Григорьева, выступления зарубежных участников ожидаются во второй день ее работы. «Кстати, приезд внушительной части гостей был поначалу под вопросом, ведь в целом ряде стран до сих пор действуют более жесткие ковидные ограничения, чем в России. Однако они все же смогли организовать визит в Москву», – отметил Григорьев. Он выразил удовлетворение тем, что приехали практически все приглашенные, – это 300 политиков, экспертов, юристов и журналистов из 68 стран. В своей речи на конференции Памфилова, в частности, сообщила, что видеонаблюдение на нынешних выборах представляет собой «тотальную систему». «Практически 96 процентов избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации», – рассказала глава ведомства. Она также напомнила, что в дни выборов в Центризбиркоме будет работать информационный центр, где в том числе в онлайн-режиме можно будет отслеживать данные по явке избирателей. «И в онлайн-режиме каждый заинтересованный человек может наблюдать», – пояснила Памфилова. ЦИК также проведет встречу со всеми международными наблюдателями, прибывшими на выборы, пообещала Памфилова. Глава ЦИК объяснила гостям устройство избирательной системы России. «У нас за последние годы доля государственных и муниципальных служащих сведена до минимума. В среднем в избирательной системе России не более 6% государственных и муниципальных служащих работают. Все остальные – это в основном представители гражданского общества», - сказала Памфилова. «У нас сведен до минимума и внешний административной ресурс. Я не хочу сказать, что все идеально и таких случаев нет. Они есть, они бывают. Бывают какие-то попытки принуждения, но та система сейчас, которую мы сделали, она такова и настолько прозрачна, что моментально любой такой факт будет становиться достоянием общественности, по ним быстро и оперативно принимаются меры», - отметила глава ЦИК. Памфилова признала, что в ходе выборной кампании возникла масса вызовов, но «нашим оружием» по защите ее легитимности стала «максимальная открытость». Она отметила, что избирательная система России на несколько шагов опережает аналогичные системы большинства стран – по темпам цифровизации и применению новых технологий. Эти технологии, по ее словам, также работают на прозрачность выборов и на создание дополнительных возможностей для электората. В зачитанном на конференции приветственном слове уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой особо подчеркивалась роль гражданского общества в обеспечении законности электоральной процедуры. Омбудсмен выразила надежду на то, что участникам конференции удастся выработать предложения по дальнейшему совершенствованию общественного контроля за голосованием. Ректор МГУ Виктор Садовничий, в свою очередь, подчеркнул, что выборы – это основа общественно-политической жизни страны, с помощью которых во всех странах мира определяются направления развития общества. «Выборы – это тяжелый и ответственный труд. Поэтому важно, чтобы все участники этого процесса были высококвалифицированными специалистами. Я говорю о членах ЦИК, наблюдателях, представителях СМИ, политиках, сотрудниках предвыборных штабов и избирателях», – указал ректор. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17-19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. ФСБ установила связь «Меджлиса» с украинскими спецслужбами 15 сентября 2021, 13:29 Текст: Алина Назарова

В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами, сообщает ФСБ. «ФСБ РФ в рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан России, причастных к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, получены сведения о связи запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» («Меджлис») со спецслужбами Украины», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Там отметили, что по словам задержанных, кроме участия в подготовке диверсии украинская разведка через «Меджлис» пыталось протесты крымско-татарского населения против действий властей и правоохранителей Крыма. Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудники ФСБ задержали жителей Крыма: посредника – зампредседателя «Меджлиса» Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне – «так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис». «По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США», – добавили в ФСБ. Подчеркивается, что взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. «Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» – Виктор Зелинский», – добавили в ФСБ. Кроме того, ведомство назвало «Меджлис» главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как «ущемление прав крымских татар». «Основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений в Республике Крым (РК) является Меджлис крымскотатарского народа (Меджлис, «лидер» крымских татар и почетный член Меджлиса Джемилев, председатель Чубаров, заместитель председателя Джелялов)», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Подчеркивается, что данная организация систематически предпринимает попытки провоцирования межнациональных и религиозных конфликтов с помощью проведения экстремистских акций, срывов избирательных кампаний и организации массовых беспорядков. «Несмотря на экстремистский и общеуголовный характер деятельности участников и сторонников «Меджлиса», результаты ее пресечения позиционируются зарубежными СМИ как «целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымскотатарского народа и его геноцид», – подчеркнули в ФСБ. Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году. Расследуется уголовное дело по статье «Диверсия», предусматривающая наказание в виде лишения свободы от десяти до 15 лет.