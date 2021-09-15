Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров На Госуслугах начался прием заявок на подключение к газу в рамках программы догазификации 15 сентября 2021, 20:32 На портале Госуслуг выведен новый сервис, через который пользователи могут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к газу в рамках программы социальной догазификации, сообщила пресс-служба Мицифры. «Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию «последней мили» до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 млн россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через Госуслуги на подключение к газу и отследить статус исполнения», – приводятся на сайте ведомства слова замглавы Минцифры Андрея Черненко. Заявка на подключение, поданная через Госуслуги, будет автоматически направлена единому оператору газификации ООО «Газпром газификация» и рассмотрена в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале. Бесплатное подключение доступно владельцам тех домовладений, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации. Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом 15 сентября 2021, 11:07

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной. «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Газпром нарастил поставки газа за рубеж 15 сентября 2021, 15:26

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

С начала года Газпром, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 357,7 млрд кубометров, сообщили в холдинге. Экспорт газа за указанный период в страны дальнего зарубежья вырос на 17,4% (на 20,6 млрд кубометров) – до 138,6 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму, цитирует сообщение компании ТАСС. «Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд кубометров за тот же период 2018 года)», – добавили там. С начала года компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Польшу (на 11,4%), Сербию (на 125,9%), Финляндию (на 19%), Болгарию (на 52,3%) и Грецию (на 12,8%). Между тем в среду стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа 15 сентября 2021, 14:08

Фото: Виталий Грабар/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Киев безосновательно рассчитывает на то, что европейские страны поменяют свою позицию касательно транзита газа из-за его прихоти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом и потребовал «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» для европейских компаний. «Это очередная апелляция Украины к Европе с нотками шантажа. По всей видимости, Киев хочет, чтобы европейская бюрократия надавила на страны ЕС с целью сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, как считают в Киеве, ЕС окажется зависим от Газпрома, а это безобразие, страх и ужас», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. «Но такой шантаж не сработает. «Северный поток – 2», как и другие газопроводы, был построен с учетом пожеланий участвующих в проекте сторон. Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева? – задается вопросом эксперт. – К примеру, в Чехии есть энергетическая компания Net4gas, которая построила газопровод «Capacity4Gas», являющийся продолжением «Северного потока – 2». То есть Чехия вложила деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать российский газ на своей территории. Зачем ей транзит газа через Украину?» Кроме того, на фоне высоких цен на газ в Европе неразумно ссориться с главным поставщиком. «У Киева странный расчет на то, что европейские страны по неизвестной причине должны изменить свою позицию касательно газа, – пояснил он. – Да, у Европы есть некоторая инерция ответственности в отношении Украины после событий в 2014 году в Киеве. Но мне кажется, эта инерция постепенно выветривается». «Так что надеяться на то, что такая переговорная стратегия Украины приведет к каким-то позитивным результатам, не стоит», – уверен собеседник. «Напротив, Украине следовало бы поступать более разумно», – считает Митрахович. «Например, она могла бы договариваться о сохранении транзита с территориально близкими странами – Словакией и Молдавией. В таком случае Киев располагал сильной аргументацией. Кроме того, пусть Украина предлагает более выгодные условия транзита через свою территорию, чем у Польши. Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег. Вряд ли Европа оценит такой неразумный подход», – резюмировал эксперт. Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией заявил , что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как у Газпрома – ко всем газопроводам. Кроме того, Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Между тем глава минэнерго Украины Галущенко заявил, что если «Северный поток – 2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев будет вынужден полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства. По словам министра, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – подчеркнул он. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 12:06

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 12.03 мск дорожала на 17,27% и составляла 943 доллара за 1 тыс. кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость – 950 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти и впервые в истории превысила отметку в 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Кремль: Рост цен на газ в Европе не имеет никакого отношения к России 15 сентября 2021, 12:58

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», – сказал Песков. Он также отметил, что «эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут», передает РИА «Новости». Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный – около 13%. Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 19:54

Фото: REUTERS/Todd Korol

Текст: Елена Мирошниченко

Цена на газ в Европе на закрытии торгов рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Всего по итогам дня цена газа даже снизилась на 0,78%. Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Миллер опроверг сообщения о поставках газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября 15 сентября 2021, 17:48

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа по «Северному потоку – 2» не начнутся со следующего месяца, заявил глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя сообщения СМИ на эту тему. «Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», – заявил Миллер, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского Нафтогаза заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода. Нафтогаз продолжил закачку газа в ПХГ вопреки высоким ценам 15 сентября 2021, 11:25 Текст: Алина Назарова

Нафтогаз продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на высокие цены на топливо, Киев намерен накопить 19 млрд кубометров топлива к отопительному сезону, заявил глава компании Юрий Витренко. «На Украине ситуация намного лучше, у нас намного выше процент наполнения наших хранилищ. Мы перевыполнили даже тот план, который установило правительство. Правительство сказало, что к началу отопительного сезона должно быть 17 миллионов кубометровая а мы приближаемся к отметке в 19 миллионов кубометров. Мы понимаем, что мы должны подстраховаться на случай разных ситуаций, которые могут произойти этой зимой… мы продолжаем закачку, несмотря даже на те высокие цены, которые мы видим», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 35% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц – в 1,6 раза (13 августа газ торговался по 543 доллара). Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 11:49

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров, подскочив за среду более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.41 мск дорожала на 13,6% и составляла 913,26 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе впервые в истории превысила 840 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 09:45

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров, а минутами позже – 840 долларов за 1 тыс. кубов. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе превысила 880 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 10:52

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы подскочила с начала торгов уже на 10% и превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 10.46 мск дорожала практически на 9% и составляла 875,84 доллара за тысячу кубометров. При этом минутами ранее рост цен превышал 10%, тогда стоимость газа превышала отметку в 880 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы также обновила рекорд и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В Кремле отреагировали на доклад Минэнерго по разрешению на экспорт газа для Роснефти 15 сентября 2021, 13:30 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле традиционно не комментируют служебную переписку, а конкретного решения пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для «Роснефти» на экспорт трубопроводного газа. Песков заявил, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле доклад Минэнерго о возможном доступе Роснефти к экспорту трубопроводного газа, что это служебная переписка, ее не комментируют, однако, безусловно, вопрос по экспорту «ставился неоднократно», но «до сих пор никаких решений по этому не принималось», передает РИА «Новости». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Минэнерго в ближайшие дни представит правительству доклад о просьбе Роснефти разрешить ей экспорт газа через газопровод «Северный поток – 2». До этого он подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается. Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 10:27 Текст: Евгения Шестак

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, превысив отметку в 850 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствует данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составляла 850 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Утром в среду цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 840 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В ЕР пообещали максимально быстро принять законопроект о доступе к частным газопроводам 15 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция «Единая Россия» внесет эти поправки и обеспечит их оперативное принятие», – сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством социальную газификацию в регионах и меры по ее завершению, передает РИА «Новости». «Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам», – добавил он. Президент Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным «Единой России», в 67 субъектах России в этом качестве выступит Газпром, в 12 регионах – крупная региональная компания. Песков рассказал, что сбалансирует цены на газ в Европе 15 сентября 2021, 13:01 Текст: Алина Назарова

Запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, скорейший ввод «Северного потока – 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно. Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае, если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше», – сказал Песков, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, обращались ли уже к Москве европейские коллеги с просьбой увеличить объемы поставок газа, Песков сказал: «Этого я не знаю. Это лучше все-таки обратиться к поставщику». Ранее он заявил, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный – около 13%. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.