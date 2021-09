Арестованы обвиняемые в убийстве пенсионерки в Подмосковье мигранты Умер муж Хакамады В Кирове открыли первый технопарк «Кванториум» 15 сентября 2021, 19:28 В Кировском лицее естественных наук открылся первый в регионе школьный технопарк «Кванториум», глава региона Игорь Васильев ознакомился с его возможностями. «Школьные «кванториумы» – это совершенно новый формат работы с учениками, где дети получают возможность практического обучения по естественно-научным и техническим направлениям с использованием высокотехнологичного современного оборудования, к которому каждый ребенок имеет доступ в рамках учебной деятельности», – приводит слова Васильева сайт регионального правительства. Как рассказал в ходе экскурсии директор Лицея естественных наук Алексей Ветров, благодаря новому оборудованию и наглядности обучения школьников, непростой технический материал учениками усваивается легче. «Мы уже успели позаниматься на новом оборудовании – нам очень понравилось. Все данные сразу видны на ноутбуке и передаются в специальную программу, которая строит графики. Мне стало интереснее изучать физику, так как все опыты стали нагляднее. Считаю, что такие занятия помогут в приобретении практических знаний, которые пригодятся нам в будущем», – поделился впечатлениями ученик девятого класса Григорий Владимиров. Для первого школьного «Кванториума» было приобретено новое оборудование для лабораторий химии, физики, экологии, биологии, робототехники, компьютерное и интерактивное оборудование. В пяти кабинетах учебного заведения проведены ремонтные работы, также завезена новая мебель. Лицеисты во время уроков по отдельным предметам используют возможности лабораторий для изучения школьной программы, а после обеда в этих помещениях организованы дополнительные занятия для тех ребят, кто готов изучать науку на более глубоком уровне. Деятельность школьного технопарка будет реализовываться в четырех направлениях: «Робототехника», «Химия», «Физика», «Лаборатория экологии». «Мы очень рады появлению школьного «Кванториума» в стенах нашего заведения. Новые цифровые лаборатории, с которыми мы уже сегодня работаем с ребятами, полезны и универсальны, к ним можно подключать различные датчики и устройства, проводить множество лабораторных работ, опытов. Ученики будут учиться работать как индивидуально, так и в группе. У ребят появился большой интерес, все хотят попробовать на практике новое оборудование», – рассказал учитель физики Роман Савинцев. В рамках поддержки и развития технического творчества обучающихся в регионе открылись и функционируют три крупные площадки детского технопарка «Кванториум» в Кирове, Омутнинске и Кирово-Чепецке. Мероприятиями детских технопарков «Кванториум» в 2021 году уже охвачено 13 230 школьников Кировской области. Также в 2020 году приобретен мобильный технопарк, который ежегодно обеспечивает возможность дополнительного образования для более 2 тыс. детей. «Мы делаем все, чтобы наши дети учились в самых лучших, современных условиях. Кроме организации дополнительного образования школьников, мы также обращаем внимание на внешние условия: ремонт зданий, оснащение оборудованием. Так, по инициативе президента Владимира Путина с 2022 года Кировская область будет участвовать в масштабной программе по капитальному ремонту. Помимо ремонта в образовательных организациях будет проводиться и оснащение кабинетов современным оборудованием. Эта идея также была поддержана в рамках заседания президиума госсовета России», – отметил Васильев.

Участники саммита «Крымская платформа» сговорились преследовать в своих странах людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов. «По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», – сказал Молохов, передает РИА «Новости». По его словам, причиной для начала преследования стало нахождение в списках украинского сайта «Миротворец». Напомним, 12 сентября гражданин России Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. 14 сентября суд в Чехии арестовал россиянина. Москва направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» 15 сентября 2021, 13:18

Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией. По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». «Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко. Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину. Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом и велел смягчить тон 15 сентября 2021, 03:07

Китайский лидер Си Цзиньпин отверг предложение президента США Джо Байдена провести очный саммит, а также посоветовал Вашингтону смягчить риторику, заявили источники. Байден и Си Цзиньпин на минувшей неделе провели 90-минутный разговор. Байден «предложил провести саммит, чтобы выйти из тупика» в отношениях двух стран. Си Цзиньпин вместо согласия «настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон» в адрес Китая. В Вашингтоне в связи с этим некоторые чиновники решили, что «Пекин продолжает вести жесткую игру», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В Белом доме считали, что состоявшийся разговор должен был прояснить, «готов ли» лидер Китая «к серьезному взаимодействию», учитывая, что «череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата». Отмечается, что Си Цзиньпин «использовал менее резкие выражения, чем высокоранговые дипломаты Китая», но его «общий посыл Байдену состоял в том, что США должны смягчить свою риторику». Когда Байдена попросили прокомментировать информацию Financial Times и спросили, разочарован ли он отказом Си Цзиньпина, президент США ответил: «Неправда». Однако, как сообщает пресс-пул Белого дома, «не было ясно», опровергал ли Байден материал Financial Times или имел в виду, что отказ китайского лидера его не разочаровал, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что демократия – это не Coca-Cola, которая производится США по всему миру с одним и тем же вкусом, в Китае предпочитают другие «напитки». Замглавы МИД КНР Се Фэн на переговорах в Тяньцзине с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман назвал США изобретателями «дипломатии принуждения». Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед 15 сентября 2021, 15:40

Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова. «Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС. Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем. «Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости». Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем 14 сентября 2021, 22:22

Офис президента Украины должен «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков. В 2017 году, когда Арестович не занимал никаких постов в украинской власти, он в качестве военного эксперта заявил в СМИ, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Во вторник отрывок из его интервью начали распространять в соцсетях, передает РИА «Новости». «Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!» – заявил Аваков в Facebook. Он подчеркнул, что именно на офис украинского президента «ложатся фантазии Арестовича», будь то идея о «переименовании Украины в Русь-Украину» или «сегодняшняя мерзость про АТО и войну». Заявление Арестовича Аваков назвал «словами самовлюбленного пустоцвета». «Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат... Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу», – заявил Аваков, выразив уверенность, что «реакция руководителей страны после просмотра этого ролика последует незамедлительно». Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Стало известно о планах Порошенко повторить керченскую провокацию 15 сентября 2021, 04:14

Петр Порошенко, занимая пост президента Украины, собирался повторно направить украинские катера в Керченский пролив, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Деркач заявил, что Порошенко, находясь у власти, «считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский». Осенью 2018 года Порошенко «понял, что выборы пойдут не в его пользу», тогда «и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», сказал депутат. «Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», – приводит его слова «Страна.ua». Как заявил Деркач, «история не сложилась», поскольку возглавлявший тогда МВД Украины Арсен Аваков «не решился взять на себя ответственность за действия гетмана». 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами. Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом 15 сентября 2021, 11:07

Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной. «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Разработка российской лунной сверхтяжелой ракеты прекращена 15 сентября 2021, 03:39

Техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну прекращено, программу уточнят, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены. «РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», – заявил Баранов, добавив, что работы прекратили на стадии технического проектирования. В рамках «Элементы СТК» разрабатывались ключевые элементы и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Однако Баранов допускает, что работы могут возобновить в случае соответствующего решения Роскосмоса, с которым «Прогресс» ведет «работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса», передает РИА «Новости». В декабре сообщалось, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» (в более тяжелой версии – «Дон») пересмотрят, так как планируется использовать в качестве топлива не кислород и керосин, а метан. В 2021 году совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Баранов заявлял, что техническое проектирование приостановили для коррекции облика ракеты. Газпром нарастил поставки газа за рубеж 15 сентября 2021, 15:26

С начала года Газпром, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 357,7 млрд кубометров, сообщили в холдинге. Экспорт газа за указанный период в страны дальнего зарубежья вырос на 17,4% (на 20,6 млрд кубометров) – до 138,6 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму, цитирует сообщение компании ТАСС. «Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд кубометров за тот же период 2018 года)», – добавили там. С начала года компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Польшу (на 11,4%), Сербию (на 125,9%), Финляндию (на 19%), Болгарию (на 52,3%) и Грецию (на 12,8%). Между тем в среду стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. В ЕС заявили о необходимости обновить партнерство с Россией 14 сентября 2021, 20:18 Текст: Елена Мирошниченко

ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Я бы хотел обновить партнерство с Россией, но сейчас в нынешних обстоятельствах это трудно представить. Мы должны реалистично оценивать весь комплекс отношений с Россией», – передает его слова с пленарной сессии Европарламента, где обсуждается парламентский доклад по отношениям ЕС и России, РИА «Новости». По словам главы дипломатии, представленный евродепутатами доклад «достаточно точно отражает отношения с Россией». «Они находятся на самом низком уровне. Причиной этого стали политические решения, которые принимала Россия. Диалог становится сложным», – заявил он. Ранее депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призвали ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню 15 сентября 2021, 11:35

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу. «Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, – очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них», – передает РИА «Новости» ответ Поповой на вопрос о том, правда ли, что Роспотребнадзор запретил кормить детей в школах макаронами по-флотски, блинами и колбасой. По ее словам, именно поэтому «наши предшественники не рекомендовали их для детского питания» и «мы этим рекомендациям следуем». «С другой стороны, в предъюбилейный для нашей организации год мы пересмотрели всю свою нормативную базу, и из 421 нормативного документа Роспотребнадзора мы сделали всего 11. Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье», – добавила глава ведомства. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что для питания школьников уже 30 лет запрещены макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блинчики, это связано с отсутствием должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления для обеспечения безопасности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Озвучена причина отказа России от создания лунной сверхтяжелой ракеты 15 сентября 2021, 13:40

На ближайшие годы для кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну, нет задач, а также ее стоимость оказалась слишком высока, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя приостановку технических работ по проекту. Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну «Элементы СТК» полностью прекращены. Тем не менее он допустил, что в будущем ее возобновят, если соответствующее решение примет Роскосмос. «Этот проект появился относительно недавно. Он базировался на существующем двигателе, его представили правительству, велись работы. Но получилась такая вещь, что стоимость разработки всей этой ракеты требует десятилетних затрат всей космической деятельности России: нужно заниматься только этой ракетой и ничем больше, ни спутниками, ни станциями, ни МКС, только ракетой. То есть на нее потребовались бы деньги, которые выделяют на десять лет», – говорит Моисеев. Естественно, увидев предполагаемые затраты, правительство отправило проект обратно, продолжает собеседник. Тогда руководитель Роскосмоса заявил, что эту ракету нужно сделать на новых принципах, в частности используя метановые двигатели. Однако если старая ракета базировалась на уже существующем двигателе, который не нужно было разрабатывать, а лишь немного доработать, то метановые находятся вообще на экспериментальной стадии. Кроме того, двигатель – самая дорогая часть ракеты. Соответственно, ракета на метановых двигателях будет еще дороже. «Ракета эта только на Луну и нужна, ни для чего более. У нас существовал проект пилотируемых полетов на Луну до 2025 года, но в 2015-м все лунные направления резко сократили. Поэтому даже если и сделать ракету, то ей просто нечего будет возить, нет нагрузки. К тому же лунные разработки стоят столько же, сколько и сама ракета. Нашей стране такое не по карману», – считает эксперт. Он обращает внимание, что подходящих для доставки груза на Луну российских ракет на данный момент просто нет. Сейчас в качестве теоретического примера для этих целей смотрят на ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с водородной ступенью. Несколькими пусками этой ракеты можно было бы обеспечить высадку на Луну, но это пока только теоретическое предположение. «У нас в принципе в Федеральной космической программе до 2025 года есть такая позиция, как создание элементов ракеты сверхтяжелого класса. На эту работу выделено финансирование. Были заявления, но не документы, о том, что эта работа прекращена. Сейчас заявили, что прекратили работу всей ракеты. Поэтому я не думаю, что постройка этого проекта вообще нужна. К тому же для нее просто нет задач и стоимость ее очень высока», – убежден Моисеев, добавив, что даже если правительство все-таки выделит огромные деньги, то наша промышленность не сможет их освоить: не хватит соответствующей техники и людей. Летом текущего года Роскосмос заявил, что предназначенную для полетов к Луне ракету-носитель сверхтяжелого класса могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования. На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море 14 сентября 2021, 21:36 Текст: Елена Мирошниченко

Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей России в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она заявила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube. «Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения... Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны. Лондон запретил послу Китая входить в здание парламента Британии 15 сентября 2021, 05:56

Парламент Великобритании запретил китайскому послу Чжэн Цзэгуану посещать здание законодательного органа из-за введенных Пекином санкций, сообщил спикер Палаты общин Линдси Хойл. Хойл заявил, что постоянно встречается с «послами со всего мира, чтобы установить прочные отношения между странами и парламентариями». Однако Хойл не считает, что Чжэн Цзэгуану «будет уместно проводить встречи на территории Палаты общин», так как Китай ввел санкции против британских депутатов. «Если бы эти санкции были отменены, тогда, конечно, так вопрос не стоял бы. Я не говорю, что встречи не могут проводиться, я лишь говорю, что они не могут проходить здесь, пока эти санкции действуют», – приводит слова Хойла ТАСС. Китайское посольство назвало решение парламентариев Великобритании «подлым» и «вызывающим презрение». По его мнению, депутаты «преследуют личную политическую выгоду», препятствуя «нормальным обменам и сотрудничеству между Китаем и Соединенным Королевством». Принятое решение, как считает китайская сторона, «противоречит желаниям людей в обеих странах и вредит их интересам». Напомним, отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет. В марте Китай ввел санкции против Великобритании из-за «лжи и дезинформации» по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Париж пригрозил вывести войска из Мали из-за ЧВК Вагнера 15 сентября 2021, 10:17 Текст: Алина Назарова

Франция пригрозила вывести войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Подобное сотрудничество властей в Бамако «абсолютно несовместимо с нашим присутствием», заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Париже перед депутатами Национального собрания. Глава Минобороны Франции Флоранс Парли также назвала вызывающей «крайнее беспокойство» возможность соглашения между Мали и ЧВК Вагнера, которое противоречило бы военной миссии Франции в регионе Сахель. Франция содержит значительный военный контингент в своей бывшей колонии, стремясь стабилизировать обстановку в стране, находящейся в состоянии продолжительного кризиса, передает Deutsche Welle. По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около 1 тыс. сотрудников ЧВК для обучения малийской армии. В свою очередь, малийские власти признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но договоренности достигнуты не были. Напомним, в августе группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Мятежники заявили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов. Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита.