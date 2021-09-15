В Европарламенте предложили наказывать за участие в наблюдении за выборами в Крыму Политолог: Представленные правительству предложения ЕР связаны с реальными запросами населения 15 сентября 2021, 19:07 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сам факт, что Владимир Путин пригласил на правительственное совещание руководителей «Единой России» показывает: глава государства высоко ценит работу партии власти по улучшению жизни граждан», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидеры единороссов приняли участие в совещании президента с кабинетом министров. «ЕР тщательно занимается сбором наказов от населения, внимательно их анализирует. Народная программа партии составлена как раз из этих наказов, касающихся нужд и требований россиян», – напомнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он также отметил оперативность, с которой в министерствах и ведомствах реагируют на инициативы партии власти. «В кабинете министров также высоко ценят предложения, которые выдвигает партия. Они рассматриваются как очень важные, актуальные, поскольку очевидно, что они связаны с реальными запросами населения по всем сферам», – подчеркнул эксперт. В отличие от единороссов, посетовал аналитик, «другие партии зачастую выступают с призывами, которые носят неконструктивный характер». Во вторник руководство «Единой России» по приглашению Владимира Путина приняло участие в совещании с правительством. В ходе мероприятия глава государства напомнил, что в его послании Федеральному собранию и в ходе съезда ЕР был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны. Речь идет, в частности, о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы ЕР – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с избирателями в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». После выборов народная программа будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил на совещании первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Как отмечается на сайте партии, народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого гражданина страны. Как сообщал Турчак ранее, всего для народной программы партии было собрано более двух миллионов «наказов» по всей стране. В среду состоялось заседание штаба по газификации, в котором приняли участие зампред правительств Александр Новак и Турчак. По словам Турчака, «Единая Россия» и правительство сумели обеспечить ускоренную социальную газификацию. Как говорится на сайте ЕР, реализация закона, разработанного депутатами от партии, позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и техническим присоединением.

Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2» 13 сентября 2021, 12:09

Фото: Алексей Дружинин

/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости». «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21. Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он. «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod. Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2». Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. Песков рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Путина 14 сентября 2021, 12:43

Фото: Aleksey Nikolskyi/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил. «Президент абсолютно здоров», – сказал он, комментируя состояние здоровья президента, передает ТАСС. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: «Безусловно». Он также указал, что изоляция не влияет на интенсивность работы Путина. «Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», – рассказал Песков. Он также сообщил, что Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин планирует поздравить с днем рождения заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. «Безусловно, поздравит, – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. – Сейчас у него (президента) активно идут международные телефонные разговоры. Конечно, поздравит». 14 сентября Медведеву исполнилось 56 лет. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского 13 сентября 2021, 14:15

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. «Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он. Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов. Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Путин призвал регулярно повышать доходы военных 14 сентября 2021, 16:02 Текст: Елизавета Булкина

Доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране, заявил президент России Владимир Путин главе Минобороны Сергею Шойгу на совещании с членами правительства и руководством «Единой России». «Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам», – передает слова главы государства ТАСС. «Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией», – указал президент. «Эту работу мы продолжим и дальше», – сказал он. В свою очередь Шойгу доложил Путину, что военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату. «В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 502 «О единовременной выплате всем военнослужащим» произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», – сказал глава Минобороны. По его словам, также пенсионерам Минобороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей. «Выплаты завершены, о чем и докладываю», – добавил Шойгу. Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021». Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы 14 сентября 2021, 16:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы. «Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до тех, которые школу заканчивают... В том числе нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает», – заявил Путин на совещании с правительством России и руководством партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пособие на детей школьного возраста на общую сумму 206 млрд рублей на сегодняшний день получили 20,6 млн детей. «Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей», – сказала Голикова. Также она рассказала, что пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. «С 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки и признанные нуждающимися, получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. Предполагаем, что в 2021 году такую поддержку получат 410 тыс. беременных женщин», – рассказала Голикова. По словам вице-премьера, программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования. «Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде «Единой России». Отвечая на эти вызовы, совместно с «Единой Россией» мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9-го класса», – сказала Голикова. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила расширить возраст для выдачи пособия, которое сейчас предоставляется на детей от трех до семи лет. «Сейчас есть пособия на детей от трех до семи, но, конечно, важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, продолжая, пролонгируя поддержку семей с детьми», – сказала омбудсмен. Она пояснила, что важно развивать эти меры поддержки, наращивать их. Кузнецова также заявила о необходимости создавать все больше новых форматов господдержки семьи, которые государство будет обеспечивать на постоянной основе. «Сегодня государство берет на себя постоянные обязательства, это не трехлетний бюджетный период, это даже не пять лет. То есть теперь те меры поддержки, которые озвучены здесь и сегодня, они будут реализованы всегда. И вот это постоянство в своей поддержке, постоянство в исполнении своих обязательств, мне кажется, очень важно слышать и знать сегодня особенно, когда наши семьи принимают решение о рождении ребенка, когда принимаются иные судьбоносные решения для семьи. Конечно, хочется, чтобы этих форматов и форм поддержки было, безусловно, как можно больше», – подчеркнула Кузнецова. Ранее Путин заявил, что в России пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи. В Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей. Кроме того, с 1 июля 2021 года на Госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности. Представителей Google и Apple вызвали в Совфед из-за вмешательства в выборы 15 сентября 2021, 14:15

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены посетить представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. «Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе», – передает его слова РИА «Новости». Заседание комиссии состоится в четверг, официальные письма в компании направлены. В начале сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. В МИД России был вызван американский посол в Москве Джон Салливан. В ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым посол был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Климов назвал суммы финансирования вмешательства извне в выборы в России 13 сентября 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

Зарубежное финансирование деструктивного вмешательства в российские выборы, в том числе распространения недостоверной информации о них, сопоставимо с официальными расходами России на организацию самого голосования. Об этом заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Суммы финансирования деструктивной деятельности в части российских выборов сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим здесь, в России официально на проведение этих выборов», – сказал сенатор на онлайн-конференции, посвященной русскому миру накануне выборов в Госдуму. По его словам, постсоветском пространстве, «там суммы вообще имеют мультипликационный эффект», передает ТАСС. Климов отметил, что глобальный русский мир сегодня – примерно 60 млн человек. Он уточнил, что речь идет не о русскоговорящих за рубежом, которых гораздо больше – более 250 млн человек, а о тех, кто считает Россию своей отчизной, хотя при этом не имеет российского паспорта и даже может не говорить по-русски. Сенатор пояснил, что сограждан, которые имеют российский паспорт, в настоящее время за рубежом значительно больше, чем числится на консульском учете. «На консульском учете стоит 1 млн 800 тыс. человек. В целом мы оцениваем ситуацию в мире, сегодня примерно 5-6 млн человек имеют наши паспорта и в данный момент находятся за рубежом на постоянном, временном или кратковременном пребывании», – сказал глава временной комиссии СФ. Ранее в МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Европарламент призвал ЕС быть готовым к непризнанию итогов выборов в ГД 13 сентября 2021, 17:39 Текст: Дарья Григоренко

Депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призывают ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». «ЕС должен быть готов не признавать российский парламент и рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Европарламенте готовятся рассмотреть доклад «с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов» в Госдуму еще до их проведения, это говорит о попытке вмешательства во внутренние дела России. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин назвал поддержку IT-отрасли для государства одной из ключевых задач 14 сентября 2021, 17:51

Фото: Владимир Крайнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России». «Что касается поддержки IT-отрасли (...) это одно из ключевых направлений нашей работы», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, российское правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Это уже второй пакет мер поддержки для этой сферы. Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов 15 сентября 2021, 01:57

Фото: CEC Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные «партнеры» хорошо оплачивают работу по дискредитации выборов в России, заявила председатель ЦИК страны Элла Памфилова. Отвечая на вопрос о том, много ли она «ожидает фейков по поводу выборов» с 17 по 19 сентября, Памфилова заявила: «Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову». Она отметила, что «целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно», пишет «Российская газета». Как заявила Памфилова, такая работа «хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами», причем ведется уже «не так грубо, как раньше», но остается «не менее лживой и лицемерной». Памфилова отметила «небывалый размах» попыток дискредитации: «Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.