В Японии указали на уникальность российского УАЗа

Обозреватель японского портала Kuruma News обратил внимание, что в России до сих пор выпускают полноприводный фургон УАЗ-452, который был создан в 1965 году, и включил автомобиль в список уникальных кроссоверов мира.

Журналист указал, что текущая модель автомобиля именуется СГР. «Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами и небольшой решеткой радиатора», – подчеркнул обозреватель, передает РИА «Новости».

Журналист считает, что автомобиль практически не изменился внешне и в техническом отношении с момента выпуска. «Это означает, что он не такой мощный и безопасный, как современные автомобили, но его простота и надежность подразумевают, что он, скорее всего, останется в эксплуатации», – заключил автор.

Также публицист отметил в транспортном средстве простоту интерьера, которая не мешает ему пользоваться популярностью.

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