Памфилова: Избирательная система России готова к выборам на более чем 99%

Российская избирательная система готова к проведению предстоящих в сентябре выборов на более чем 99%, комиссиям еще необходимо подготовить списки избирателей и проверить готовность участков для голосования, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Пока еще на 99% с хвостиком [готова избирательная система], поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», – сказала Памфилова в интервью телеканалу «Россия-1».

По ее словам, на предстоящих выборах ожидается очень высокая конкуренция. «У нас 13 кандидатов на одно место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции практически на всех уровнях выборов. Кстати, в этот раз у нас был самый низкий уровень отказов [в регистрации кандидатом]», – отметила глава ЦИК России.

Она также подчеркнула, что трехдневное голосование позволяет людям выбрать удобное время для того, что принять участие в выборах.

«Я предполагаю, что даже если закончится пандемия, опыт голосования в течение двух-трех дней останется», – заключила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Ранее в четверг социологическая служба ВЦИОМ опубликовала данные опроса россиян, посвященного электоральным предпочтениям. Так, явка избирателей на выборы в Госдуму может составить от 48 до 51%. По оценке ВЦИОМ, «Единая Россия» может занять первое место, получив от 41 до 44%. Далее опрос дает КПРФ от 18 до 22%, ЛДПР – 10-13%, от 7 до 9% – у «Справедливой России – За правду» (СРЗП).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Газета ВЗГЛЯД писала, на финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия.