На финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия

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9 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Стройка «Северного потока – 2» окончена. Но его ярые противники – Украина и Польша – ухватились за следующую проблему газопровода. России надо получать сразу два сертификата. Один – технический, куда «лезет» не имеющая к этому отношения польская госкомпания. Другой – сертификат независимого оператора, которым решила стать Украина для управления «Северным потоком – 2». Что это за два сертификата и в чем сложность их получения?  Подробности...
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Киев готовится выйти из Минских соглашений

Украина втихаря саботирует все решения парижского саммита 2019 года Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
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Внук Королева поддержал конкуренцию с Маском в космосе

Ради встречи с внуком и правнуком Королева Илон Маск внес изменения в свой сверхплотный график facebook.com/andrey.korolev.moscow
«Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллиардером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX. Подробности...
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Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

В США считают, что Зеленский не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?  Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Богатые страны хотят выйти из ЕС

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    На финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия

    Среди тех, кто намерен проголосовать, довольно много не определившихся с партийными предпочтениями    9 сентября 2021, 23:10
    Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Замеры общественного мнения показали – на финишной прямой думской кампании определилась четверка партий-лидеров. Но социологи и политологи не исключают и сюрпризов. Некоторые партии показывают положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер. Кому может повезти, и как изменится Госдума, если в нее пройдет пятая партия?

    Опрос, который сотрудники Института социального маркетинга (ИНОСМАР) провели за десять дней до старта думских выборов, позволяет построить довольно точный прогноз явки избирателей – в выборах примут участие не менее 50% опрошенных, сообщил в четверг директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

    «По результатам опроса*, 42% респондентов сказали, что «точно примут» участие в голосовании, а 15% – скорее примут. 57% – это люди, которые намерены пойти на выборы. Мы видим прогноз явки в коридоре 50-52%», – пояснил социолог.

    Данными предвыборного исследования Потуремский поделился на круглом столе «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Нынешнее обсуждение в этом формате стало последним перед выборами в Госдуму, на котором участники могли бы поделиться данными замеров общественного мнения, оценить готовность россиян прийти 17-19 сентября на участки, а также построить прогнозы того, как будет выглядеть обновленная нижняя палата.

    Цифры предполагаемой явки, которые представил  другой социолог, который участвовал в обсуждении – ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Григорий Кертман, в целом совпадали с выводами коллег из ИНСОМАР. «Доля респондентов, сказавших, что они совершенно точно придут на выборы – 43,6%. Если бы выборы были однодневными, то исходя из прошлого опыта, можно было бы ожидать явку в районе 46-47%», – заметил Кертман, сославшись на данные свежего опроса ФОМ**.

    «Но поскольку выборы трехдневные, это, безусловно, увеличивает явку. А насколько – сказать очень трудно. Я рискну предположить, что она будет в районе 55%», – добавил ведущий аналитик ФОМ.

    Добавим, что судя по данным опроса, результаты которого в четверг обнародовала другая крупнейшая соцслужба – ВЦИОМ***, явка может составить от 48 до 51%. Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании (52% твердо уверенных, и около 16% тех, кто скорее уверены) по-прежнему довольно много тех, кто еще не решил, как будет голосовать.

    На это обратил внимание участвовавший в круглом столе руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.  «16% россиян среди тех, кто планирует принять участие в выборах, еще не определились со своими электоральными предпочтениями», – уточнил социолог.

    Мамонов и его коллега из ФОМ Кертман поделились прогнозами того, как могут распределиться голоса тех, кто уже знает, кому отдаст голос. Результаты исследований, которые проводились независимо друг от друга, дали схожий результат.

    По оценке ВЦИОМ, «Единая Россия» может занять первое место, получив от 41 до 44%. Кроме того, с большой степенью вероятности, в Госдуму восьмого созыва пройдут те же три системно-оппозиционные партии, что и сейчас. Опрос дает КПРФ от 18 до 22%, ЛДПР 10-13%, от 7 до 9% – у «Справедливой России – За правду» (СРЗП).

    Из политических новобранцев на грани прохождения пятипроцентного барьера и попадания в Госдуму оказываются «Новые люди» – они могут получить от 4 до 6%, полагает Мамонов.

    «У «Единой России получается 41,3% – при пересчете от определившихся с электоральным выбором, то есть если вывести за скобки тех, кто заявляет, что они точно не придут на выборы и тех, кто еще не принял решение», – поделился данными ФОМ Кертман. 

    Учитывая упомянутый пересчет, можно дать прогноз результатов других крупных партий, заметил социолог. По результатам опроса ФОМ, второй идет КПРФ с рейтингом 13,7%, что при пересчете дает 19,2% голосов. У ЛДПР рейтинг 10,6% (14,9% голосов при пересчете), а у «Справедливой России – За правду» – 5% (7% голосов). 

    Что касается малых партий, то оценки социологов тоже совпали. «С «Новыми людьми» ситуация неопределенная. При пересчете от определившихся они получают 4,6%, это очень близко к 5%», – добавил Кертман.

    «Рейтинги большинства партий, выражаясь современным языком, вышли на плато. Положительная динамика последних недель лишь у нескольких партий. И приятно радует, что помимо «Единой России» там есть малые партии, которые показывают интересную динамику», – прокомментировала данные социологов модератор круглого стола Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ.

    Получившиеся результаты четырех парламентских партий вполне объяснимы, исходя из того, как каждый из игроков вел свою кампанию, заметил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

    «Для ЕР кампания была сложной: корабль партии власти плыл между Сциллой последствий пандемии и Харибдой пенсионной реформы, половину потерь от которой партии удалось отыграть»,

    – пояснил эксперт.

    По мнению Кузнецова, отыграть удалось за счет обновления партийных кадров и не в меньшей степени – благодаря активной помощи людям в рамках партийных волонтерских проектов. «Кроме того, народная программа партии, основанная на реальных запросах и предложениях граждан, задала растущий тренд рейтингу и в последние недели кампании»,  – отметил Кузнецов.

    У КПРФ, по словам Кузнецова, была уникальная возможность на фоне рисков после пенсионной реформы и пандемии набрать существенно больше, чем 20-30%. «Коммунисты пытались оседлать антивакцинную «лошадку», совершали шаги в популистских направлениях», – напомнил аналитик, добавив, что партии не получилось существенно нарастить электорат. По мнению политолога, это связано с тем, что партия не смогла эффективно и качественно обновиться. «КПРФ неумело сопротивлялась избирательным новациям - ДЭГ (дистанционное электронное голосование) и многодневному голосованию. Выступать против этого нелепо и бесполезно. Но КПРФ с огромным энтузиазмом идет по этим граблям с уверенностью, что протест против безопасного голосования принесет им какие-то голоса», – подчеркнул представитель ЭИСИ.

    «ЛДПР выше головы не прыгнула и не могла. Поэтому, по большому счету, свои голоса она получит, но роста у либерал-демократов, который был даже в 2016 году, мы не видим», – пояснил аналитик, напомнив про немалый возраст их лидера Владимира Жириновского и «не очень качественное обновление партии». «Также отмечу странную повестку, которую продвигал Жириновский по достаточно широкому кругу тем», – добавил Кузнецов.

    «Огромные надежды была связаны с блоком, выстроившимся вокруг «Справедливой России», но мы видим, что эти чаяния не в полной мере оправдались. В итоге, СР находится в своей привычной ситуации. Экспертам и социологам кажется, что из-за не очень удачной избирательной кампании партия не наберет и 5%, но в день выборов вполне можно увидеть –  эсеры получают свои 7-10%, становятся четвертой по величине фракцией в Госдуме, и продолжают работу», – объяснил эксперт.  

    «Надежды на СР были очень большие – партия после объединения показывала большие рейтинги, был хороший потенциал. К сожалению, партия откатилась ровно в ту нишу, в которой и была», – добавил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

    Самыми интересными в нынешнем цикле Кузнецов назвал малые партии. По его словам, всех удивляют «Новые люди» – электорат привлекает интересное название и проведенная на высоком технологическом уровне избирательная кампания, а также интересные кандидаты в регионах. «У «Партии пенсионеров» –­ можно отметить только название, но тема пенсии никуда не уйдет – все мы пенсионеры действующие или будущие. «Яблоко» ушло от ассоциации с Григорием Явлинским, но непонятно, к чему пришло, за РПСС было интересно наблюдать благодаря ее лидеру Максиму Шевченко», – подытожил специалист.

    «Конечно, ландшафт во многом формируется парламентскими партиями, но так называемые «малые партии», безусловно, оказали влияние на повестку», – согласился руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. Если в Госдуму пройдут «Новые люди», то это

    «нужно будет рассматривать переконфигурацию будущего парламента, потому что очевидно: пятипартийная дума будет принципиально иной по всем параметрам, которые касаются политических раскладов».

    «Там могут быть реализованы разнообразные коалиционные стратегии, зависящие не от идеологических или программных установок, а исходя из ситуативных факторов», – детализировал Чеснаков. Кроме того, эксперт дал долгосрочный прогноз – он считает, что на последующих выборах чем дальше, тем большую роль будет играть экологическая повестка, важная для городского электората. «Она будет «растаскиваться» разными политическими силами, использоваться крупными игроками для того, чтобы себя грамотно позиционировать», – полагает Чеснаков.

    Уже сейчас можно будет зафиксировать другой новый тренд, который также усилится в будущем – многодневное и электронное голосование приведет к увеличению явки, полагают эксперты. В этом, в частности, уверен политолог Александр Асафов. «Дистанционное голосование может привлечь до 40% тех избирателей, кто раньше не голосовал, – считает аналитик. Люди привыкли к онлайн-сервисам и доверяют Госуслугам. Это стало частью нашей жизни».

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    Асафов напомнил, что в прошлом году в Москве 1,1 млн человек зарегистрировались для голосования по поправкам в Конституцию, а сейчас в столице уже 1,5 млн избирателей намерены участвовать в ДЭГ. «Новации, безусловно, влияют на повышение явки, и те экспертные мнения и гипотезы о том, что происходит сушка явки и она будет меньше, чем в 2016 году, мне кажется, они не очень актуальны и ошибочны», – пояснил Асафов.

    По его словам, большая часть электронных избирателей проголосует за «Единую Россию», так как позиция партии дружественна электронному голосованию. «Кандидаты от КПРФ исповедуют сложную позицию касательно ковида и ДЭГ. Буквально на днях они призывали не пользоваться электронным голосованием и нанести удар своим конкурентам. Таким образом, коммунисты отказываются от 1,5 млн голосов», – подчеркнул эксперт.

    *Репрезентативный телефонный опрос проведен компанией ИНСОМАР среди 1200 респондентов (квотная репрезентативная выборка, все федеральные округа) 8 сентября 2021 года. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%. Участники исследования отвечали на вопросы: «В сентябре состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Как Вы думаете, вы примете или не примете участие в выборах? Если бы выборы депутатов Государственной Думы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию Вы бы проголосовали?».

    ** Данные еженедельного опроса населения России, проведенные Фондом «Общественное мнение». Объем выборки – 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента, исследование завершено 5 сентября. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

    *** Данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 6-8 сентября. В исследовании участвовали 4 тыс. респондентов, опрос проводился комбинированным методом (телефонный опрос, квартирный опрос). Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.


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