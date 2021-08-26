Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

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26 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
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Газпрому придется обхитрить Европу

Германия прикрыла лазейку для «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
План Газпрома легким способом решить проблему с загрузкой «Северного потока – 2» на полную мощность не сработал. Берлин не даст российской трубе исключения из европейских газовых норм. А это значит, что настало время для более сложного плана Б. Каков он? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Американцев в Афганистане ждет новое унижение

Американцы обещают вывезти из Афганистана оставшихся военных за 36 часов Zuma/ЕВ/ТАСС
Подходит к концу срок, который «Талибан» (запрещенный в России) отвел американцам и их союзникам на то, чтобы покинуть Афганистан. Джо Байден неловко шутит в ответ на прямые вопросы, что произойдет с военными США, если их не успеют вывезти до 31 августа. Талибы шутить с «оккупантами» не намерены, подтвердил российский посол в Кабуле. Смогут ли США сторговаться с талибами об отсрочке и какой ценой? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Олаф Шольц – действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ. На сегодня – за месяц до выборов – главный кандидат на пост канцлера ФРГ. Подробности...
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Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...
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Кто танцует гражданское общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мы с «уважаемыми партнерами» разошлись во взглядах на то, как обустроить Россию и остальной мир. Вот тут и начались проблемы. Ни одной власти не хочется, чтобы повестку ее гражданскому обществу диктовала чужая власть. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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    Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

    Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики    26 августа 2021, 23:00
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахтрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, большинство из них имеет общий недостаток, который заключается в невозможности реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?

    «Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики», – предупредил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Эксперт рассказал об этом в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Уникальное предложение»: с какими программами партии выходят к избирателям».

    Так, программу КПРФ он назвал «опасной», непрофессиональной и популистской. Данилин обратил внимание на предложение коммунистов вернуть землю в общенародную собственность, а у граждан оставить земли личного подсобного хозяйства. «На месте директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина я бы напрягся, ведь партия хочет отобрать его «золотую» подмосковную землю», – пояснил он.

    Также политолог обратил внимание на обещание КПРФ в ходе первой пятилетки в три раза увеличить финансирование науки. «Если это воплотить в жизнь, то расходы на науку составят 12% от бюджета. К тому же они обещают отменить НДС, который сейчас дает 25% бюджета», – напомнил эксперт.

    Он скептически отнесся к планам восстановить госмонополию на производство и продажу спиртосодержащей продукции, которая, якобы, принесет 3 трлн рублей. «Сейчас акцизы на вина, пиво и крепкие напитки дают в сумме только 370 млрд рублей», – пояснил аналитик.

    Что касается программы «Справедливой России – За правду» (СР), то Данилин отметил позитивные тенденции: если в прошлом СР предполагала траты в размере примерно трех бюджетов России, то сейчас запросы эсеров стали скромнее. Программу «Коммунистов России» он счел нереалистичной, а обеих «зеленых» партий – «антигуманными». «Они имеют радикальный экологический уклон и настроены против человека. При этом темы защиты прав граждан и развития экономики у них не упоминаются», – заметил эксперт.

    Программу «Новых людей» он назвал близкой к «Единой России» (ЕР) в плане всеохватности. «Что касается программы ЛДПР, то в этих ста пунктах мы видим, как разнузданный популизм сочетается с партийными «хотелками». Либерал-демократы предлагают радикальные изменения конституционного строя и политического дизайна России. Также «жириновцы» хотят добиться «роспуска НАТО». Все эти инициативы могут даже кому-то понравиться, но они совершенно нереальны», – пояснил Данилин.

    Политолог добавил, что «Яблоко» в своем предвыборном документе берет сильный крен в сторону экологии и предлагает ряд непопулярных мер, а программа «Партии роста» вообще не рассчитана на то, что ее кто-то будет читать. «По-настоящему народной является программа ЕР, которая создавалась с учетом более двух миллионов предложений от населения. 50-страничный документ состоит из двух частей: идеологической и практической, где говорится о решении важных для страны вопросов. Программа ЕР – это проработанная стратегия развития России», – подчеркнул Данилин.

    Он пояснил, что программа затрагивает вопросы социального характера, налоговых вычетов, стопроцентной доступности первичного звена медпомощи, капитального ремонта 7,3 тыс. школ и другие предложения catch all – «для всех», где каждый найдет для себя что-то интересное. «Мне очень понравилось и предложение создать систему госмониторинга состояния многолетней мерзлоты», – признался аналитик, добавив, что в целом программа ЕР рассчитана на максимальную эффективность и всеохватность электоральных групп.

    Политобозреватель Александр Асафов добавил, что программа «Единой России» охватывает наибольшее количество тем – 17. В ней содержатся дорожные карты по реализации национальных целей. Для сравнения Асафов привел программу «Коммунистов России». Она третья по охвату тем (уступает по этому показателю только ЕР и ЛДПР), но содержит «обширный свод штампов левого толка». По его словам, для большинства других партий их программы «не являются серьезным инструментом работы с электоратом».

    Проанализировав все опубликованные программы, Асафов пришел к выводу, что наибольшее внимание уделено социальным темам: образованию, культуре и здравоохранению, жилищной и пенсионной политике. «Новым трендом стали вопросы экологии. Десять партий так или иначе уделили этому внимание», – указал эксперт.

    Темы коронавируса и вакцинации нашли отражение в программах пяти партий, а важнейшая тема поддержки семьи – у шести, но кроме «Единой России» остальные затронули эту тему «очень поверхностно». По словам Асафова,

    «в основном это не планы партий по работе, а стандартные предвыборные обещания, которые стали частью народного фольклора». 

    Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что тема коронавируса в России и на Западе занимает одно из важнейших мест в партийной повестке. Однако российская власть в отличие от западного руководства демонстрирует в вопросах вакцинации «гибкость и здравый смысл». «Это выгодно отличает российскую власть и нашу политическую повестку от того, что происходит в странах Европы, где ужесточаются коронавирусные ограничения», – подчеркнул Кузнецов.

    Кроме того, среди российских партий, которые претендуют на прохождение в парламент, четкая «зеленая» повестка присутствует только в программе ЕР. «Между тем, по мнению оппозиции, пожары и наводнения являются следствием плохой власти, бесхозяйственности, а не человечества в целом, что радикально отличается, например, от повестки оппозиционных европейских партий», – заметил Кузнецов. Другим важным отличием эксперт назвал отсутствие в России националистических и религиозных партий. «Для нас, в отличие от США и многих крупных европейских стран, не существует проблемы, например, абортов, браков», – добавил Кузнецов.

    По словам политолога, это любопытно, поскольку либералы часто критикуют Россию за ее консервативность и фундаментализм. «Чего у нас больше, чем на Западе, так это разговоров про устранение неравенства. В этом, с одной стороны, близость наших повесток, а с другой стороны – мы превосходим Запад», – подчеркнул эксперт ЭИСИ.

    По его словам, в рамках тренда по стиранию границ между правыми и левыми, «Единая Россия» предлагает свои инициативы по устранению социального неравенства, начиная с создания льготных условий для работы мелкого и среднего бизнеса, и заканчивая предложениями по «раздаче денег».

    В свою очередь, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил доклад «Программы партий: восприятие россиянами»*. Из него следует, что 13% россиян внимательно читают партийные программы, а 57% имеют общее представление об их содержании. Пассивно к программам относятся 29% от числа опрошенных.

    Наиболее актуальной темой для освещения в программах респонденты отметили «социальную проблематику»: здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, поддержка семьи, материнства и детства. Менее актуальными темами оказались вопросы внешней политики, вакцинация населения от коронавируса и миграционная политика.

    * Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 25 августа 2021 г. методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1200 респондентов (граждане РФ в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 2,8%.


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