Какие мысли и эмоции руководят выбором россиян

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23 июля, пятница  |  Последнее обновление — 00:58  |  vz.ru
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У главной золотой монеты России огромный потенциал

Россия впервые выпустила монету весом в унцию, как принято во всем мире Владимир Астапкович/РИА Новости
В России выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Именно тройская унция является международным стандартом веса. Это открывает реальные возможности для экспорта золота теперь и в форме монет, а не только слитков. Почему Банк России так долго не выпускал монету такого веса и насколько прибыльной будет их покупка?  Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

Модуль «Наука» в сборочном цеху РКК "Энергия"/Роскосмос
Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите? Подробности...
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Эрдоган отказался от наполеоновских планов

«Турок держит свое слово, а грек – нет», – провозгласил Эрдоган Murat Cetinmuhurdar/
PPO/Reuters
Президент Турции наплевал на резолюцию Совбеза ООН и дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин Кипра в единое государство. США и Великобритания уже пообещали созвать срочное заседание Совбеза, а Россия осудила Анкару за открытие города-призрака Вароша. Кажется, что Анкара наращивает свою экспансию безнаказанно, но в реальности Эрдогану пришлось умерить свои аппетиты.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Деньги на защиту от наводнений Германия потратила на беженцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Система гражданской обороны и оповещения в ФРГ практически демонтирована. В целях экономии нет уже никаких сирен – власти рассылают СМС, которые, конечно, очень помогают спящим людям в ночи. Подробности...
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Метафизика идиотизма

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Люди, умные в одном, часто бывают клиническими идиотами в другом. Ум – это качество коннекта с реальностью, если угодно. Подробности...
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Либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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    Какие мысли и эмоции руководят выбором россиян

    Единороссов на сентябрьских выборах поддержит не только их ядерный электорат, но и формула Хэйра    23 июля 2021, 00:39
    Фото: chelyabinsk.izbirkom.ru
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Пандемия и проблемы экономики вызвали у россиян ощущение тревоги и неуверенности. На этом фоне в обществе растет запрос на сильную и надежную руку. Как отразятся такие настроения на результатах сентябрьских выборов в Госдуму? Какие сильные и слабые стороны видят у партий рядовые избиратели?

    «Сейчас в связи с ковидной повесткой есть достаточно высокая тревога, оживают определенные страхи. При этом избиратели, решая, за какую из партий проголосовать на думских выборах-2021, будут действовать прагматично, «от головы». Они отдадут голос тем, кто готов объяснить, что будет происходить в стране в ближайшее время, и готов справиться со всеми сложностями и трудностями», – прогнозирует директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

    Своим выводом социолог поделился на круглом столе, который был организован в четверг Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). По словам Потуремского, фокус-группы, которые проводились специалистами ИНСОМАР, позволяют уже сейчас прогнозировать, чем будут руководствоваться граждане, выбирая ту или иную партию в сентябре.

    На основе исследований был сформирован образ партии, отвечающей запросам людей. Респонденты отмечали, что партия должна быть ресурсной, опытной и результативной. В связи с чем эксперты считают, что возрастает уровень доверия к «старым», думским партиям, поскольку в представлении людей именно они обладают значительными ресурсами. При этом у граждан есть запрос на партию, которая способна взять на себя ответственность, открыта для контактов с обществом, объединяет в своих рядах профессионалов из разных сфер, а вазглавляет ее харизматичный лидер.

    «Единая Россия» воспринимается в первую очередь как партия Владимира Путина, а судя по ответам участников исследований, «только верховная власть может нас вывести из нынешней сложной ситуации». Основные причины голосования за ЕР – предполагается, что партия обладает властным ресурсом, а власть должна гарантировать с одной стороны стабильность, а с другой – развитие», – отметил Потуремский. «Опрошенные заявляли: «Хватит с нас революций и смен курса». «Вижу, что ЕР что-то делает», «Партия за 20 лет себя показала», «Мы знаем ее лидеров», – пояснил эксперт.

    Но у такого отношения к партии власти есть и обратная сторона, отметил Потуремский. «Те, кто не намерен голосовать за «Единую Россию», объясняют это определенной усталостью от 20-летнего доминирования партии на политическом фронте. Также на ЕР возлагают ответственность вообще за все происходящее в стране», – рассказал Потуремский.

    Мотивами голосования за КПРФ респонденты называли привычку или даже «наказ» от старшего поколения. «Вплоть до того, что «дед велел мне голосовать за эту партию», – рассказал эксперт. Кроме того, люди руководствуются ностальгией, что Потуремский назвал «достаточно неожиданным, но важным мотивом».

    «Причины отказа в поддержке КПРФ: разочарование партией, воспоминание о том, что в свое время коммунисты не смогли воспользоваться властью. Также люди не верят в возможность вернуться в СССР, осуждают КПРФ за отсутствие кадрового обновления, выражают усталость от несменяемого лидера Геннадия Зюганова и выражают недовольство отсутствием результатов деятельности», – пояснил политолог.

    Сторонники ЛДПР руководствуются личными симпатиями к председателю партии Владимиру Жириновскому, а среди причин отказа называется непредсказуемость действий либерал-демократов в случае победы. «Люди поясняют, что не понятно, чего можно ожидать от ЛДПР, как от политической силы, а также критикуют партию за отсутствие новых идей и кризис лидерства», – указывает Потуремский.

    В симпатиях к обновленной «Справедливой России – За правду» люди выражают запрос на социальную справедливость и надежду на отмену непопулярных реформ. Кроме того, электорат воспринимает поддержку справороссов как протестное голосование, и проявляет интерес к объединенному левому проекту. «Мы даже сталкиваемся с тем, что партию называют новой политической силой», – поясняет Потуремский. При этом, среди минусов партии – отсутствие политического опыта и масштабных реальных дел, недостаточный уровень представленности партии в регионах и характерный для них порой чрезмерный популизм.

    Что касается «малых партий», то, как указал Потуремский, «Новые люди» смогут собрать какие-то голоса на волне интереса к своему проекту. А проблемой для новой политической силы может стать отсутствие четкой информации об идеологии партии.  

    В Партии Роста респонденты видят профессиональные бизнес-кадры, но партийный руководитель Борис Титов не воспринимается как политический лидер. «Яблоко» же вызывает симпатию сторонников либеральных взглядов и воспринимается как старейшая оппозиционная партия. Однако, другой частью респондентов партия воспринимается как прозападная и даже иногда враждебная для России сила», – добавил Потуремский.

    Уже сейчас можно спрогнозировать не только мотивы, которыми будут руководствоваться люди при голосовании – но и примерные результаты волеизъявления, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. Он представил данные доклада ЦПК, согласно которым, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» получила бы 31% от общего числа избирателей.

    Однако, если считать активных избирателей – тех, кто по соцопросам точно собирается проголосовать – то «Единая Россия» получит 48%, пояснил Чеснаков. А после распределения мандатов с учетом формулы Хэйра (голоса не преодолевших избирательный барьер партий распределяются между победителями) итоговый результат был бы 53,3% от числа мандатов по федеральному округу, то есть 120 мандатов. На 43 мандата могла бы рассчитывать КПРФ, на 39 – ЛДПР и на 23 – «Справедливая Россия – За правду», добавил политолог.

    «За основу нашего доклада были взяты рейтинги фонда «Общественное мнение» и количество избирателей в стране – эти данные ЦИК публикует дважды в год, – пояснил Чеснаков. – Приблизительный расчет эксперты ЦПК сделали только по федеральному округу (225 мандатов). Исследование по одномандатным округам не проводилось, потому что в некоторых регионах продолжается регистрация кандидатов. Поэтому полная ясность с возможным распределением всех 450 мандатов появится к концу второй декады августа».

    «Рейтинги партий, которые в пятницу по традиции представляют наши ведущие социологические центры, все-таки не дают четкого представления о том, каково же возможное реальное положение дел, какое количество мандатов партии получили бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Поэтому мы сделали довольно простую работу: взяли рейтинги партий, спрогнозировали некоторые параметры выборов, начиная с явки и заканчивая данными, которые нам дают социологи и так определили по федеральному округу долю мандатов. Конечно, расчет очень приблизительный, но в целом дает более верное представление по показателям партий», – объяснил.

    Он добавил, что подобные расчеты ЦПК проводит с 11 июня и уже было сделано шесть прогнозов. Например, 2 июля ЕР могла рассчитывать не на 120 мандатов, как сейчас, а на 107. «Колебания заметны не только потому, что меняется рейтинг «Единой России». В каких-то случаях получается, что рейтинг ЕР находится на том же самом уровне, что неделю назад, а три партии, которые преодолевают 5%-й барьер, потеряли в своих рейтингах по одному проценту. Соответственно, «Единая Россия» автоматически за счет этого получает дополнительное количество мандатов», – пояснил эксперт.

    Итоговый результаты выборов будут зависеть от того, как участникам удастся обеспечить драматургию и интерес избирательной кампании, считает Чеснаков. «За эти полтора месяца будет важно, насколько партии смогут освоить ковидную повестку, связанную с самым важным для человека вопросом – жизни, смерти, вакцинироваться или не вакцинироваться», – указал политолог. По его мнению, партии, особенно малые, зачастую боятся этой повестки. «По сути дела, «Единая Россия» освоила одна эту повестку. А малые партии вообще эту тему забросили, и они сидят в своих нишевых идеологических проектах, насколько это сработает, я пока затрудняюсь сказать», – отметил Чеснаков.

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    Своим прогнозом также поделился руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он напомнил, что его коллеги в середине июля провели квартирный и телефонный опросы о возможном выборе россиян на думских выборах.

    «Результаты обоих опросов по декларируемой явке оказались близки – 51% (квартирный опрос) и 62% (телефонный опрос), что дает право говорить об устойчивости данных». В итоге «Единая Россия» набрала 28%, КПРФ и ЛДПР – по 11%, за «Справедливую Россию» отдали бы голоса 6% респондентов», – рассказал социоог. Результаты «Новых людей» (2,6%), Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (2,2%) и «Яблока» (1,3%) он назвал «значимыми, пусть и не приближающимися вплотную к пятипроцентному барьеру».

    «Когда же мы смотрим на результаты этих опросов в разрезе групп электорального участия, то здесь ситуация меняется. Если говорить о тех, кто готов в той или иной степени прийти на выборы, то показатель ЕР вырастает до 39% при квартирном опросе, и до 31% – при телефонном, – рассказал Мамонов. – Также стоит отметить, что при квартирном опросе при предъявлении федерального списка партий ЕР набирает существенное преимущество, симпатии к другим парламентским партиям тоже показывают рост».

    Рейтинг по возрастным группам аналитик назвал привычным: самыми активными являются респонденты 60+ (более половины опрошенных пойдут на выборы), и далее следует строгая обратная пропорция, таким образом, что наименее заинтересованными в участии в выборах оказываются россияне возраста от 18 до 24 лет (не более 22% планируют голосовать).

    «В разрезе партийных предпочтений стоит отметить, что самый устойчивый электорат имеет СР, можем также говорить о дисциплинированности сторонников ЕР и КПРФ. Больше двух третей сторонников этих партий намерены реализовать свое активное избирательное право в сентябре. Электорат ЛДПР традиционно наименее мобилизован с точки зрения декларируемого участия», – пояснил Мамонов.

    Опросы, который проводили и ВЦИОМ, и ФОМ, выявили интересную общую закономерность – низкий процент не определившихся с партийными предпочтениями, отметил президент «Компании развития общественных связей» (КРОС) Сергей Зверев. «Это можно назвать большим приятным сюрпризом, – полагает эксперт. –

    Народ сделал свой выбор до начала избирательной кампании и все зависит от того, насколько участники забега сумеют сохранить свои позиции».

    Политолог Марат Баширов, в свою очередь, пояснил, что электорат «активнее голосует за тех, кого знает», и назвал «феноменальной» федеральную пятерку ЕР, в которую входят, в частности, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Он также указал на важность электронного голосования в свете того, что более 20% нынешних избирателей родились после распада СССР.

    Отдельно эксперт коснулся и россиян, проживающих на юго-востоке Украины. «Мы раздали примерно 1 млн паспортов гражданам Украины. Для нас очень важно голосование жителей ДНР и ЛНР. На этих территориях явка будет выше, поскольку выборы обеспечивают жителям Донбасса впервые участвовать в формировании Госдумы», – подчеркнул аналитик.


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