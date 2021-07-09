Предвыборные списки партий наполнили люди-смыслы и спонсоры

Все 14 партий, имеющих право идти на выборы без сбора подписей, представили в ЦИК списки своих кандидатов. Какие партии и почему имеют теперь наибольшие шансы пройти в Госдуму? Кто сумел значительно обновить ряды своих кандидатов в депутаты и привлек под свои знамена лидеров общественного мнения, а кто предпочел спонсоров?

«Завершился последний съезд партии из тех, которые имеет право на думскую квоту. Остальным придется хорошо поработать», – заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, выступая в четверг на круглом столе «Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода». Круглый стол – на площадках «РИА Новости» и форума молодых политологов «Дигория» – организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отметила, что избиратели все больше обращают внимание не на партийные лозунги, а на лица в списках партий. Она привела в пример «Единую Россию», в федеральную часть которой вошли, в частности, главы Минобороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров. «Федеральная пятерка «Единой России» – это люди-смыслы, люди – социальные валентности, которые представляют не только смыслы, ценности и идеи, но и определенный социальный срез», – заявила эксперт.

Соколова также подчеркнула, что развитие внутрипартийных кадровых «лифтов» – отныне необходимость, политический «must have». «Посмотрим, действительно ли для старых партий стратегии без обновления будут последним рейсом? Или они обратятся к новым идеям и технологиям, и естественным образом начнут создавать партийные кадровые лифты?», – отметила политолог.

«Что касается социальных лифтов, то как раз в «Единой России» в результате праймериз ряды обновились более, чем на половину, – добавил Данилин. – В этой связи можно прогнозировать в сентябре изменение состава депутатского корпуса ЕР более, чем на 50%». Данилин указал, что персональный состав представленных в ЦИК списков других партий позволяет надеяться на высокий уровень конкуренции, в том числе и между теми, кто уже представлен в Думе – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

«Имя будущего победителя выборов не составляет секрета. Главная интрига – какие партии займут второе, третье и четвертые места?

Пройдет ли в парламент пятая партия и какая именно? – задался вопросами аналитик. – Кто станет победителем в нишевом электорате, левом, зеленом? Так, «Зеленая альтернатива» сделала ставку на нишевого избирателя, Партия пенсионеров обошлась без неожиданностей, выдвинув трех своих малоизвестных широкой общественности функционеров, «Яблоко» выдвинуло ноунеймов», – перечислил Данилин.

«Гражданская платформа» также обошлась без известных широкой общественности личностей, добавил он. Зато список «Родины» Алексея Журавлева, в котором числится певица Татьяна Буланова, эксперт счел интересным: «Этих людей знают».

Участник форума «Дигория», молодой политолог Алексей Ярошенко отметил, что одна из партий, претендующих на второе место, – «Справедливая Россия» – в последнее время резко радикализировала свою риторику. «В последних выступлениях Сергей Миронов пообещал, что справороссы «станут могильщиками» монополии ЕР. «Также в программе пишут, что они против пенсионной реформы и, в случае победы на выборах, обещают снизить пенсионный возраст до дореформенного. То есть, смысл, транслируемый сейчас СР – это агрессивное нападение на ЕР», – объяснил Ярошенко.

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Партия, которая пытается стать пятой думской, – «Новые люди» – представила в ЦИК «странный список», считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «В частности, странным кажется присутствие в нем экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Это, конечно, интересный и самобытный политик, но при этом очень региональный». Зато, добавил эксперт, среди кандидатов «Новых людей» есть «очень яркий, интересный» политтехнолог Денис Терехов, идущий в региональном списке от Тувы, Хакасии и Красноярского края. «Он может изменить политическое поле и повысить шансы «Новых людей» на прохождение в Госдуму», – считает Куртов.

Речь на круглом столе зашла и о том, что в предвыборную гонку могут вмешаться совершенно новые игроки – топ-блогеры. Не обладающие политическим опытом блогеры-миллионники способны привести своих поклонников на избирательные участки и, как итог, – попасть затем в большую политику. Опасаться этого не стоит, отмечает Данилин. Представители шоу-бизнеса, добившиеся «популярности у миллионов», смогут успешно представлять в Госдуме интересы нескольких сот тысяч избирателей своего округа, считает он.

«Мы видим, как представители спортивного сообщества и шоу-бизнеса довольно успешно работают в Госдуме. Они выросли в таком «акульем» мире, что бороться в политике им проще, чем людям, которые не знают, что такое конкуренция», – пояснил эксперт.

В целом, добавил Данилин есть две диаметрально противоположные стратегии формирования избирательных списков: представлять лидеров общественного мнения или прятать за политические «бренды» тех товарищей, которых «и представлять не хочется». «Списки, где люди важнее, чем бренды, получают, на мой взгляд, большее преимущество», – указал политолог.

В целом, подвел итог Данилин, партии можно разделить на «три большие группы: те, кто идет на выборы с обновлениями, с новым лицом, вторая группа – это середнячки, «ни рыба, ни мясо», и в третий раздел попали партии, которые пошли по пути продажи «билета на последний рейс автобуса». «Последнее особенно относится к КПРФ и ЛДПР, которые перенаселили списки партийными функционерами и спонсорами», – сказал аналитик. Он напомнил, что именно эти две партии пролоббировали увеличение федеральной части списка до 15 человек и в итоге заполнили свои квоты на сто процентов.