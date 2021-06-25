Пандемия вмешалась ход выборов в Госдуму

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Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом

25 июня, пятница  |  Последнее обновление — 00:03  |  vz.ru
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Запад ждет восстановления российской экономики Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?  Подробности...
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Эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды России royalnavy.mod.uk
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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Сто тысяч украинцев позвали на «войну с Россией»

Так выглядит обложка этой брошюры mkip.gov.ua
Как вести себя, если на твою страну «напала Россия»? Ответить на этот нетривиальный вопрос решили на Украине, вполне серьезно издав на государственные деньги соответствующую брошюру. Что говорится в этой книге о «войне с Россией» и почему некоторые советы в ней актуальны жителям Украины даже сейчас, в мирное время? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Россия должна стать страной азиатского футбола

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
А всего-то нужно признать, что в случае, когда обществу угрожала или угрожает опасность, самые жесткие меры оказывались и оказываются уместными. Тут и с нашими либералами не грех согласиться. Подробности...
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Зачем России военные парады

Тимур Шерзад
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    Пандемия вмешалась ход выборов в Госдуму

    Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок    25 июня 2021, 00:03
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Евгения Васильева,
    Николай Васильев

    Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования.

    Большие и малые российские партии на этой неделе проводят свои съезды, по итогам которых они выдвинут кандидатов в Госдуму и примут предвыборные программы. Так, коммунисты собирались на съезд в четверг, ЛДПР назначила съезд на пятницу, а «Справедливая Россия» и «Родина» – на ближайшие выходные.

    Мало того, что делегатам приходится соблюдать на заседаниях строгие санитарные меры, – после съездов для них начнется самое трудное. Предстоит донести содержание предвыборных программ до рядового избирателя – в условиях, когда митинги и шествия во многих регионах запрещены. Пандемия накладывает отпечаток на все социальные процессы, в том числе на электоральные.

    О том, как подстроится под изменчивые обстоятельства, которые диктует коронавирус, говорили участники круглого стола, который провел в четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Круглый стол «Вызовы пандемии для электоральной демократии» провела руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Она напомнила, что коронавирус мешает не только общаться с избирателями, но проводить саму процедуру голосования.

    «Необходимо соблюдать много санитарных мер, предосторожностей, обеспечить дистанцирование на избирательных участках и их дезинфекцию, измерение температуры, доступность перчаток, масок. Все это усложняет процесс», – признала Соколова.

    Что касается избирательной кампании, то политикам недоступны привычные формы агитации.

    «В разных странах вводились различные ограничения. Где-то были разрешены уличные митинги, потому что это на свежем воздухе, а где-то было вообще запрещено проводить встречи с людьми», – сказала она.

    В результате в некоторых странах, проводивших недавно выборы, явка оказалась заметно ниже обычной – например, в Венесуэле, Северной Македонии, отметила Соколова. Однако в большинстве других стран, решившихся тоже провести голосование на фоне пандемии, явка была даже выше, чем в предыдущих электоральных циклах, – «к примеру, в Швейцарии, США, Италии, Черногории, Новой Зеландии, Сингапуре», перечислила эксперт. «Этому помогла одна из самых удачных практик – удлинение сроков голосования. В Южной Корее, Новой Зеландии, Канаде голосование шло три дня. Россия также переняла этот опыт», – напомнила она.

    Электорат «распробовал» онлайн-агитацию

    Как отмечает политолог Григорий Казанков, сегодня ускорился перенос традиционных предвыборных «офлайн-форматов» в Сеть. «Очень здорово работает история про дворовые встречи в онлайне. На обычную встречу во дворе приходит 10-30 человек, но если грамотно таргетировать встречу и пригласить жителей этого двора в онлайн, то удается собрать 100-200 человек. То есть повестка та же самая, но у людей фактически возникает ощущение нормальной обычной коммуникации с кандидатом», – сказал эксперт. Жизнь даже у людей преклонного возраста заметно сместилась в онлайн – они «перестали бояться интернета, научились пользоваться им», добавил Казанков.

    Эксперт призвал развеять страхи избирателей заразиться из-за выборов, а для этого члены избирательных комиссий, которые будут ходить по домам, должны быть привиты от ковида.

    «Мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди не хотят общаться даже с волонтерами, собирающими подписи в поддержку кандидатов. Поэтому пусть будут только вакцинированные волонтеры, сборщики подписей.

    Пусть они носят большие бейджики со словами «я вакцинирован», – предложил Казанков.

    Директор исследовательских программ экспертной группы PiteR Александр Серавин отметил важность проекта «Мобильный избиратель», который уже завоевал популярность среди жителей крупных городов.

    «Большинство россиян сосредоточены приблизительно в 20-ти городских агломерациях, в которых четверть населения не живет по месту прописки и никогда не приедет голосовать на избирательный участок. С такими горожанами не будет как на селе, где сотрудники избиркома едут за 20 километров с выездной урной. Электронное голосование может быстро изменить политический вес партий, ведь придет новый – мобильный избиратель, не привязанный к конкретной территории. То есть на выборы придет новый слой горожан, особенно молодежь», – предположил Серавин.

    По словам эксперта, пандемия вынуждает все избирательные штабы быстро развивать формы сетевых коммуникаций с народом. Так, в рамках «госдумовских округов» у кандидатов появились нормативы по количеству просмотров встреч в онлайне. «Эта кампания ныне проходит под эгидой больших электронных встреч. Встречи с избирателями или акцию кандидата с привязкой к избирательному округу уже смотрят по 130 тысяч человек. Это, безусловно, новая веха! Ничего подобного даже близко раньше не было», – отметил эксперт.

    Одним из новшеств Серавин называет использование агитационно-пропагандистских материалов (АПМ) с привязкой к электронным носителям, – то есть каждая листовка, которую раздают на улице избирателям, должна содержать QR-код или хотя бы ссылку на сайт. «Если потенциальный избиратель получает на руки АПМ и не может через него перейти в электронную среду, чтобы получить более подробную информацию, то это уже прошлый век», – убежден политтехнолог.

    В этом сезоне появились технологические новинки – чат-боты, которые в реальном времени отвечают на типичные вопросы к кандидатам, обрабатывают запросы и наказы избирателей.

    Кампания покажет, насколько эти своеобразные агитаторы эффективны, воспримут ли люди разговор с искусственным интеллектом как реальное общение, добавил Серавин.

    Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов подтвердил, что онлайн-голосование популярно среди молодежи. «Если в группе «18-24 года» 70% респондентов заявили, что им удобно голосовать в электронном формате, то среди респондентов 60+ таких оказалось 18%», – сообщил он, опираясь на итоги недавнего опроса. В целом, уже около 40% граждан выступают за электронный формат волеизъявления, добавил Мамонов.

    При этом на фоне новой вспышки коронавируса растет и популярность идеи трехдневного, более безопасного голосования – 64% опрошенных в той или иной степени признаются, что опасаются заразиться, и почти такое же число – 61% респондентов – заявили, что удобнее, когда выборы продолжаются три дня, а не один, рассказал социолог. Узнавать о лозунгах и программе кандидатов респонденты тоже предпочитают через социальные сети (49%). Прежние способы уже не столь популярны – агитационные листовки предпочитает лишь 32% избирателей, а личные встречи с кандидатами – 18%.

    Коронавирус подыгрывает оппозиции

    Глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Максим Григорьев заметил, что из-за продления сроков голосования представителям избиркомов и наблюдателям стало труднее исполнять обязанности: «Придется работать дольше». Тем не менее, заметил Григорьев, стратегия наблюдения в таком формате уже отработана – в рамках голосования о внесении поправок в Конституцию, состоявшемся год назад.

    Как полагает Григорьев, идею трехдневного голосования часто критикуют небольшие партии, у которых не хватает ресурсов, чтобы обеспечить наблюдение в течение всех трех дней. Крупные же партии, наоборот, довольны таким новшеством, поскольку оно удобно большинству избирателей.

    Заместитель Григорьева, руководитель «Независимого общественного мониторинга», Алена Булгакова рассказала на круглом столе о том, на что в первую очередь будут обращать внимание наблюдатели. «Такой формат голосования формирует новые вызовы: например, сохранность бюллетеней в специальных пакетах в ночное время», – заявила она. Но большинство проблем решается тщательным обучением наблюдателей, наличием видофиксации и добросовестной работой избиркомов, пояснила представитель наблюдателей.

    Как считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, санитарная безопасность на избирательных участках – важный признак легитимной власти, формирование которой при этом, кстати, и остается основным смыслом голосования. «Это ощущение безопасности очень сильно влияет на явку, поэтому и общество, и государство заинтересованы в том, чтобы явка не падала, – объяснил Кузнецов. – Смысл происходящей трансформации избирательных систем стран мира заключается в том, чтобы придумать комплекс мер, позволяющий обеспечивать дистанцирование, привлекать людей на избирательные участки и вызывать доверие к результатам выборов».

    Россия успешно движется в данном направлении, отмечает собеседник, в этом году у нас пройдут уже вторые выборы по коронавирусным правилам. При этом сама по себе пандемия не создает выигрышных условий для власти в сравнении с оппозицией, уверен Кузнецов, – на самом деле побеждает тот, кто лучше умеет пользоваться коронавирусной повесткой.

    «Во Франции в прошлом году перенос местных выборов якобы тоже сулил убедительную победу блоку Макрона, однако в итоге он потерпел катастрофическое поражение. Другой яркий пример смены власти – США. Мадрид взяли крайне правые корона-скептики со слоганом «Мадрид – территория свободы», но при этом никаких ограничений отменять не стали. В этом году предстоят выборы в Германии, где совершенно не выглядит гарантированной победа блока Меркель. Чем дольше пандемия, – тем меньше преимуществ у власти, и тем больше по всему миру начинает выигрывать оппозиция», – подчеркнул эксперт.

    По мнению Соколовой, коронавирус останется с нами надолго, с ним придется уживаться, поэтому практика трехдневного, и практика онлайн-голосования закрепится в «российском электоральном поле» тоже надолго. «Такая практика не только удобна, но и безопасна. В любом случае, необходимо и дальше стремиться к электоральной открытости и доступности политических процессов», – считает Соколова.

    Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва. Они пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.


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