Эксперты оценили доклад НОМ о «новом векторе» в избирательном законодательстве России

Эксперты оценили новый информационно-аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на тему правового регулирования выборов депутатов Госдумы.

«Тезисы доклада НОМ основаны на экспертной оценке правовых основ регулирования выборных процедур, в динамике отражают компаративный анализ правовых новелл и, что весьма ценно, правоприменительной практики. В докладе НОМ уделяется особое внимание системе контроля за электоральным процессом в России, технологиям общественного наблюдения. Новация видится и в том, что авторы раскрывают обоснованность повышения требований к кандидатам на выборные должности», – заявил доктор политических наук, председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков, слова которого приводятся на сайте НОМ.

Наиболее актуальным он назвал третий раздел, где при анализе расширения избирательных прав граждан обращается внимание на один из базовых новационных элементов – сервис «Мобильный избиратель». «Общественное наблюдение – реальность электорального процесса, введенная с 2018 года. Его основная роль представляется в том, что ранее существовавшие формы наблюдения за процессом носили во многом корпоративный характер, а институт общественных наблюдателей при четкой организации позволяет вести речь о «надпартийном» наблюдении», – отметил Пеньков.

«В настоящее время интернет де-факто становится частью медийного поля, влияющим на процессы формирования общественных настроений и политический выбор граждан. Отсюда и вполне логичное правовое регулирование этого сегмента. Тема, которая касается маркировки иноагентов, вполне очевидная и перезревшая, если мы ведём речь о суверенности выборов. Тоже по ограничению для судимых: те, у кого были и есть проблемы с Законом, должны быть «помечены» в электоральном процессе», – добавил он.

В свою очередь политолог Сергей Юхин указал, что доклад Ассоциации НОМ освещает новый вектор в избирательном законодательстве России – курс на обеспечение прозрачности избирательного процесса и как следствие – на повышение доверия к институту выборов, главным образом, в глазах отечественного избирателя.

«Хочется отметить, что большинством граждан нашей страны положительно воспринимаются новые прогрессивные формы голосования, в том числе – дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Общероссийская тренировка ДЭГ выявила живой интерес избирателей – они посчитали эту форму комфортной, современной и прекрасно защищенной от фальсификаций. Российское ноу-хау ДЭГ можно назвать переходом на совершенно новый, высокотехнологичный уровень общественных отношений, пока еще недоступный дряхлым «западным демократиям», – заявил эксперт.

Также прогрессивным он назвал многодневное голосование, которое позволяет наибольшему количеству граждан участвовать в общественно-политической жизни страны и формировать гражданское общество.

В то ж время директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко указала, что наиболее актуальной темой доклада НОМ является использование новых форм цифровизации в избирательном процессе. «Жизнь не стоит на месте, и пандемия оказала серьезнейшее воздействие на общероссийское голосование по Конституции. Мы должны учитывать угрозу заболеваний, имеющих мировое значение. Здесь будущее за цифровыми ноу-хау в избирательном процессе, поскольку это один из вариантов дистанционного голосования. С одной стороны, это заставит развивать информационные технологии, расширять информационную грамотность в быту. С другой стороны – это толчок для развития Госуслуг, где и проходит участие в голосовании», – отметил эксперт.

«Думаю, что третья волна коронавируса нас просто заставит прийти к многодневному голосованию. Мы должны создать людям условия для возможности участвовать в выборах в Госдуму, в законодательные представительные органы субъектов РФ, в Думы муниципалитетов и так далее. … Многодневка расширяет возможности для людей участвовать в голосовании, когда им удобно. Кроме того, мы поэтапно идем по расширению субъектов, которые участвуют в ДЭГ. Самое важное – мы предоставляем людям выбор, чтобы они могли голосовать в удобной для них форме», – добавил Розенко.