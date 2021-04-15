Неопределившиеся избиратели повлияют на итоги выборов

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МИД: Вызовы российских послов в Британии и Польше – это вассалитет 21-го века

15 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:27  |  vz.ru
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Чем обернется отключение России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT сложнее, чем Иран и Северную Корею imago stock&people/ТАСС
Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и MasterCard, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию? Подробности...
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Место встречи Путина и Байдена нужно выбрать с умыслом

Известно, что переговоры пройдут в закрытом режиме и на нейтральной территории Алексей Дружинин/ТАСС,
Chris Kleponis/Global Look Press
На то, чтобы стать местом проведения первой рабочей встречи двух президентов – Владимира Путина и Джо Байдена, претендуют сразу несколько стран – от Австрии до Исландии. У каждой из них есть свои плюсы и свои минусы. Но внимание стоит обратить не только на традиционные для таких саммитов страны, но и на те, где американцев может ждать неприятный сюрприз. Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

Высшая школа Латвии должна использовать только латышский язык Janis Laizans/XinHua/Global Look Press
Представители образовательной отрасли Латвии жалуются на многомиллионные убытки – а все из-за русофобской политики руководства страны. Убита целая отрасль – экспорт услуг высшего образования. Для руководства Латвии задача «зачистки» ненавистного «языка оккупантов» оказалась важнее финансовой прибыли. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
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Космос не исключает водопровода

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь. Подробности...
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Россия не хочет войны

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного. Подробности...
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Вызовы российских послов в Британии и Польше – это вассалитет 21-го века
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    Неопределившиеся избиратели повлияют на итоги выборов

    Проценты при голосовании и предварительные рейтинги партий могут сильно отличаться    15 апреля 2021, 22:25
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Резчиков

    Текущие рейтинги партий не совсем точно показывают, какой процент голосов та или иная политическая сила получит на выборах, говорят политологи. Все дело в избирателях, которые до самого последнего дня не знают, за кого им голосовать и голосовать ли вообще. И от их решения зависит очень многое: ведь тех, кто не определился – почти половина от общего числа избирателей.

    «На старте кампании по выборам в Госдуму «Единая Россия» является лидером по рейтингам и по наличию сильных претендентов в одномандатных округах. Социологи видят увеличение интереса электората к партии «Справедливая Россия – За правду». Большинство социологических институтов сходятся в оценке, что обновленная политическая сила уверенно преодолеет пятипроцентный барьер», – констатировал социолог Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    Своим мнением эксперт поделился на круглом столе  «Выборы набирают обороты: от текущих рейтингов – к конкретным результатам», который прошел в четверг на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Выводы Потуремского подтверждаются данными ВЦИОМ. Судя по очередному замеру партийных предпочтений россиян, опубликованному 4 апреля, за «Единую Россию» готовы проголосовать 29,2% опрошенных. Показатель порядка 30% стабильно фиксируются с начала года. На втором месте – КПРФ с 12,7%, за ней следуют ЛДПР (10,2%) и обновленная партия «Справедливая Россия – За правду» (7,9%). При этом довольно большой процент респондентов – 14,6% сообщили, что пока не решили, какой из политических сил отдать свой голос.

    По оценке Потуремского, определенный шанс попасть в Госдуму нового созыва есть у малых партий. Добавим, что судя по упомянутому соцопросу ВЦИОМ, 13,2% готовы отдать голос за непарламентские политсилы. По мнению эксперта ИНСОМАР, исследования социологов говорят о шансах «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а из новых партий – «Новых людей», и, возможно какого-нибудь из экологических проектов в отдельно взятых регионах. Впрочем, добавил эксперт, «это партии, что называется, нишевые». «Если говорить о базовых тенденциях, то в условиях выхода из COVID-кризиса социологи фиксируют больший интерес граждан в сторону больших, классических думских партий», – добавил аналитик.

    Оценив шансы партий на основе их рейтингов, Потуремский сделал важную оговорку – зачастую социологические данные могут неправильно интерпретироваться.

    «Текущий рейтинг партий никогда не совпадает с результатом, который партия получает при вскрытии урн

     в силу определенных математических и статистических особенностей, – пояснил социолог. –  Скажу больше, даже если мы сделаем замер за неделю до выборов... то и в этом случае результат выборов будет расходится с текущим замером». Потуремский пояснил – многое зависит от мобилизации электората, от явки, от выбора тех 10-20% респондентов, кто собирается в сентябре прийти на участки, но сейчас затрудняется ответить.

    В свою очередь, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков полагает, что уже сейчас на основе рейтингов можно дать относительно точный прогноз того, сколько та же «Единая Россия» может набрать на выборах.

    «Если посмотреть на последние данные фонда «Общественное мнение» (мы возьмем его как базовый), то рейтинг «Единой России» – 31% от общего числа опрошенных, – рассуждает эксперт. – Журналисты, как правило, не опускают свои взоры ниже первых строчек. Им достаточно того, что они знают, какие партии пройдут 5-процентный барьер. Но если вы посмотрите, от общего количества избирателей 16% еще не определились, 16% не пойдут на выборы, 2% испортят бюллетень и 6% голосуют за иные партии. Итого 40%. То есть 31% дается «Единой России», а 40% – это то, что теряется при расчетах».  

    Доля активных избирателей, которые могут проголосовать за единороссов на выборах, согласно социологическим данным и при оценке тенденций прошлых лет, насчитывает 47%, отметил политолог.

    По оценке Чеснакова, за счет не определившихся граждан, «Единая Россия» может конвертировать 30% из рейтингов в 51% (или 114) мандатов, которая партия получит по общефедеральному списку.

    «Если сложить 114 мандатов по общефедеральному списку и 190-195 мандатов по одномандатным округам, которые мы считаем «Единая Россия» вполне может взять, без учета мобилизационной кампании и технологических аспектов, данная политическая сила способна получить более 300 мандатов», – полагает Чеснаков.  «Причем это не прогноз, это некое описание вероятности», – добавил эксперт.

    Даже набрав 35% по партспискам, «Единая Россия» получит в итоге больше 50% голосов за счет одномандатников, в свою очередь заметил глава Экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов. «Таковы правила современной представительной демократии», – заметил он. По мнению Кузнецова, действующая в Россия смешанная система, при которой половина депутатов Госдумы избирается по спискам, а другую составляют избранные в регионах одномандатники, позволит адекватно отразить избирательные предпочтения граждан.

    «Наша система оптимальна, здесь я готов поддержать Кузнецова, но, может быть, я бы снизил партийный барьер, чтобы он был более гуманным, – процента три. Но в целом система оптимальна на фоне того, что мы видим в других странах», – со своей стороны отметил политтехнолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».  У эксперта не вызывает сомнений, что в итоге на выборах «Единая Россия» наберет большинство голосов, в том числе учитывая распределение депутатских мест по методу Хэйра. Как, в свою очередь, напомнил Чеснаков, по этому методу рассчитываются остатки от результатов политических партий, которые перераспределяются между теми, кто прошел барьер в 5%.  

    «Я думаю, что первый сценарий – за счет одномандатников получить конституционное большинство, более 300 депутатских мест, наиболее реален. Сценарий номер два: простое большинство. И третий сценарий – наименее вероятный, но который тоже надо рассматривать, – это самая большая фракция, но не единоличное большинство в нижней палате», – перечислил политтехнолог.

    Если самый большой риск для «Единой России», по оценке Минченко – не набрать конституционное или простое большинство, то другие крупные партии могут ожидать более серьезные неприятности. «В КПРФ очевиден раскол между радикальным крылом и лоялистами. Этот раскол представляет собой большой фактор риска. Для ЛДПР главные вызовы – состояние здоровья бессменного лидера партии Владимира Жириновского и возможная потеря партией  электоральных плацдармов на Дальнем Востоке, – перечислил эксперт. – «Справедливая Россия – За правду» может выступить очень хорошо, сейчас партии дают более 5% голосов. Но я не исключаю, что могут быть определенные обстоятельства, например, резкий старт одной из партии второй лиги, которая может создать проблемы для эсеров, но пока это только гипотетический сценарий».

    Чем ближе к выборам, тем сценарии будут становиться более очевидными. Пока же главным предметом анализа остаются социологические замеры – рейтинги партий, отметил модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. «Важно – это уже упомянули коллеги – что смешанная система дает возможность партиям использовать возможности как по партийным спискам, так и по одномандатникам, – подчеркнул Алиев. – Главная интрига, сохранит ли нынешняя парламентская четверка партий свое преимущество, есть ли у нас шансы получить пятую парламентскую партию, а может быть, и не одну».


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