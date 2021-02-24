Почему новые политические экологи призывают россиян забыть про Сталина

Взгляд
24 февраля, среда  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Как американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

Морозы привели даже к проблемам с водоснабжением David J. Phillip/AP/ТАСС
В Соединенных Штатах подводят итоги чрезвычайных холодов, которые за несколько дней убили десятки человек и оставили без электричества и отопления миллионы домов. Виной тому стали, конечно же, не только морозы, но и элементарная безалаберность, экологические амбиции и специфика американского образа жизни. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы. Подробности...

Как победить мертвого Гитлера

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Подробности...
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Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной. Подробности...
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Зеленский стал диктатором

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Москва и Минск наказали Литву

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
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    Почему новые политические экологи призывают россиян забыть про Сталина

    Партия Руслана Хвостова неплохо выступила на выборах в провинции и теперь метит в Госдуму    24 февраля 2021, 18:15
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Александр Рыбин

    «Мы себя позиционируем не только как «зеленую», а вообще как альтернативу всем старым партиям – собирательному образу «дряхлой КПСС». Мы предлагаем новую повестку не только в вопросах защиты природы. Наша программа шире», – заявил газете ВЗГЛЯД лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов, комментируя стратегию своей партии на предстоящих выборах в Госдуму.

    Экологическая партия «Зеленая альтернатива» («ЗА») прошла регистрацию лишь год назад, но у нее уже есть право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Такую льготу партия завоевала по итогам единого дня голосования, поскольку сумела провести двух своих представителей в региональные парламенты – в Республике Коми и Челябинской области. Список новых «зеленых» набрал 10% голосов в Коми и более 5% на челябинских выборах. На выборах 19 сентября новая «ЗА» готовит не только партийные списки, но и кандидатов в одномандатных округах, а также собирается отправить на участки своих наблюдателей.

    Политтехнолог Марат Баширов считает, что электоратом «ЗА» могут стать «молчуны» – те, кто вообще не ходит голосовать, а таких в России примерно треть избирателей, и среди них много молодежи. Для сравнения: единомышленники «ЗА» во Франции и Германии стабильно получают от 10% до 18% за счет избирателей до 35 лет, указал эксперт. Баширов предсказывает партии Хвостова «ошеломительные перспективы после 2026 года». Но в текущем политическом сезоне, по мнению экспертов, партии вряд ли стоит рассчитывать на преодоление пятипроцентного барьера в Госдуму.

    Однако у «зеленых» есть потенциал для роста, ведь по данным ВЦИОМ, среди россиян, готовых проголосовать за непарламентские партии (это около 16%), «Зеленая альтернатива» оказалась на почетном третьем месте, после «Яблока» и партии пенсионеров. Дело в том, что избиратели, хотя и не готовы пока голосовать за отдельную «зеленую» партию, сами по себе «зеленые» идеи поддерживают, особенно в мегаполисах. Так, абсолютное большинство жителей Москвы и Петербурга (82%) считают экологические проблемы очень важными – например, уровень озеленения в городах.

    Кроме чисто экологической площадки, «альтернативные зеленые» еще готовы играть и на левом поле – в своей предвыборной программе они требуют ввести для всех россиян безусловный базовый доход, обеспечивая его деньгами от продажи природных богатств.

    О том, за счет каких лозунгов партия рассчитывает поднять уровень своей популярности, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает 36-летний лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов.

    ВЗГЛЯД: Руслан Алексеевич, ваша партия заявила о намерении выйти на международный уровень и подала заявку на вступление в Европейскую партию зеленых. 67 членов этой партии входят в состав Европарламента. Если заявку одобрят, то вы получите в Страсбурге статус наблюдателей. Но вы не опасаетесь, что ваше желание пробиться в Европарламент навредит вам дома, в России? Сейчас в России немодно сближаться с Западом.

    Руслан Хвостов: Не думаю, что наше вступление в европартию вызовет неприязнь у наших избирателей. В свете выборов в Госдуму это как раз один из тех шагов, которые мы давно планировали. Мы понимаем:

    нужны сильные союзники, в том числе и в Европе, где мы сможем транслировать позицию нашей страны, в том числе и по поводу изменения климата,

    защиты окружающей среды. Экология не знает границ – в смысле границ между странами. Природа у нас одна, и делить ее по государственному принципу не совсем правильно. Наша позиция заключается в том, что мы должны быть одной большой сильной экологической семьей.

    Мы, как представители России, должны быть в составе этой общеевропейской партии. Когда в Европарламенте попытаются потребовать очередных санкций против нашей страны, мы через наших коллег и союзников будем этому противостоять, попробуем внести конструктивный дух в дебаты. А если нас там не будет, то за Россию там и заступиться будет некому.

    ВЗГЛЯД: «Зеленую альтернативу» еще упрекают в том, что она пытается набирать популярность сугубо за счет скандальности. К примеру, вы призвали власти Москвы поставить памятник Грете Тунберг, что явно было чистым пиаром, а в Челябинске вы даже такой памятник открыли, правда, шуточный. Вы предлагаете избрать в Государственную думу художника-комика Васю Ложкина, что тоже звучит несерьезно. Ваши критики говорят, что вы просто «хайпуете», но на реальные дела партия не способна.

    Р. Х.: Мы с вами понимаем, что живем в эпоху информационного цунами. Попади человек из XVIII века в наше время, скорее всего, он бы сошел с ума – просто от объемов непрерывно поступающих данных.

    Соответственно, чтобы выделиться на общем информационном фоне, нам нужно быть яркими, узнаваемыми. Если брать Васю Ложкина – то он нам и по духу близок. Да, мы в ироничном свете представляем многие стороны нашего государственного устройства. Именно такими методами наша партия и вызывает дискуссию в обществе. Борьбу за «зеленые» идеи нужно преподносить в яркой упаковке, чтобы она привлекала внимание граждан. Если же у нас нет такой яркой упаковки, то, скорее всего, внимания масс мы не привлечем и проблемы не будут решаться.  

    Что касается реальных дел, то у нас была замечательная акция «Город Ад» в прошлом году. В рамках акции мы подготовили и обнародовали антирейтинг – обозначили, в каких российских городах наибольший уровень вредных выбросов в атмосферу. Среди них упоминался и Красноярск. На следующий день власти были вынуждены объявить там режим «черного неба» – НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности. То есть нам удалось внести свой практический вклад в улучшение экологической ситуации. В итоге началась дискуссия, каким образом устранить беду, ведь режим «черного неба» не исчезнет сам собой.

    Мы добились ликвидации свалки в районе аэропорта Жуковский в Подмосковье. Около года мы этого добивались. Правда, окончательно устранить эту проблему помогло только ЧП, которое произошло в августе с самолетом, взлетевшим из Жуковского.

    Помните? В двигатель попала стая чаек. В итоге самолет благополучно приземлился на кукурузном поле. А чаек привлекала как раз огромная помойка в окрестностях аэропорта.

    Мы медийно увязали два этих факта, создали нужный резонанс – и проблема была в итоге решена.   

    Это примеры быстрого успеха. Но обычно экологические проблемы решаются медленно. Возьмем Шиес, возьмем башкирский шихан Куштау, где люди годами боролись за свои права. Вообще надо настроиться на то, что за благоприятную окружающую среду нужно сражаться – и эта борьба требует значительного времени.

    ВЗГЛЯД: Вы критикуете ход мусорной реформы, которая стартовала несколько лет назад. Что и почему идет не так?

    Р. Х.: Думаю, жители любого нашего города сталкивались с тем, что отходы порой долго не вывозятся, либо стоят контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги, но в итоге их вываливают в одну и ту же мусоросборную машину.

    Почему так происходит? Главная причина заключается в том, что реформа ориентирована на обслуживание интересов крупного бизнеса. В силу отсутствия нормальной конкурентной среды, операторы регулярно банкротятся, качественные услуги не предоставляются, возникает возможность для махинаций. В конечном итоге страдает больше всего рядовой потребитель. Наша партия требует создать условия для здоровой конкуренции, чтобы в этом бизнесе участвовали предприятия малого и среднего уровня.

    Еще одна проблема: в последнее время и в мире, и в России заговорили о внедрении энергоутилизации – то есть вырабатывать электроэнергию при сжигании мусора. Отходы считаются возобновляемым источником и таким образом их хотят использовать. Местные власти по этому поводу предлагают устаревшие технологии, хотя и пытаются их представить в качестве инновационных.

    Но мы считаем, что конкретно в нашей стране есть масса других вариантов вырабатывать электричество из возобновляемых источников, безобидных для нашей окружающей среды. Мы категорически против мусоросжигания. Это принцип, по которому у нас в партии абсолютный консенсус. Сжигать мусор – само по себе слишком энергозатратное дело, убыточное для экономики и чрезвычайно вредное для природы.

    ВЗГЛЯД: Вам удалось пройти в парламенты в Республике Коми и в Челябинске. А какие вообще регионы России вы считаете самыми уязвимыми с экологической точки зрения? Где живет ваш потенциальный избиратель?

    Р. Х.: Москва и Московская область – в первую очередь. Это гигантская агломерация, в которой живет треть страны. Проблемы с воздухом, точечной застройкой. Тут масса приезжих, которые не относятся к региону как к своему дому. В итоге возникает масса проблем с окружающей средой. На втором месте – Петербург и Ленинградская область. Там схожие проблемы.

    Далее можно выделить Красноярский край, уже упомянутый. Там крупные производства, в том числе тот же «Норникель», многими считается основным источником загрязнения. На четвертом месте – Башкирия и весь Большой Урал, огромная промышленная зона, которая включает в себя и тот же Челябинск. Там крупные компании, пытаясь сократить издержки, экономят на защите окружающей среды, то есть на здоровье местных жителей на самом деле. Производство не модернизируют, работает старое оборудование, не соответствующее современным стандартам экологии.

    ВЗГЛЯД: «Зеленая альтернатива» возникла почти одновременно с несколькими другими новыми партиями. Вы бы взялись оценить шансы своих «ровесников» на попадание в парламент?

    Р. Х.: У «Новых людей» хорошие шансы оказаться в новом составе Госдумы. Они уже широко представлены в регионах. В составе партии много ярких персоналий. Люди при этом небедные, у них есть ресурсы для масштабной предвыборной кампании. Но не уверен, что «Новые» смогут претендовать на «зеленую» нишу, хотя у них есть очень толковые активисты-экологи. Это повестка немного чужая для них.

    Что касается партии «За правду» Захара Прилепина... Пока сложно что-то говорить. Нужно подождать и посмотреть, что в итоге получится из его союза со «Справедливой Россией».

    ВЗГЛЯД: Как оцениваете шансы партий из старой думской оппозиции?

    Р. Х.: Мы же понимаем, что коммунисты, ЛДПР, «Справедливая Россия» по сути отличаются друг от друга только вывеской. Значки у них партийные разные – но на этом различия и заканчиваются. И с обычными людьми они разговаривают на совершенно нечеловеческом языке. Огромную часть избирателей просто достали эти разные варианты одной и той же партии – КПСС, и эти избиратели хотят живую активную альтернативу.

    Мы себя позиционируем не только как «зеленую альтернативу», но и вообще как альтернативу всему этому собирательному, условному образу «дряхлой КПСС». Мы предлагаем новую повестку не только в вопросах защиты природы. Нет, наша программа шире.

    ВЗГЛЯД: Зачем вы недавно попытались зарегистрировать имя Сталина в качестве товарного знака? Это тоже борьба против «дряхлой КПСС»?

    Р. Х.: У нас в партии нет однозначного отношения к Сталину. Кто-то считает его кровавым диктатором. А кто-то уверен, что ему можно все простить за руководство советским народом во время Великой Отечественной войны, и что Сталин вообще многое сделал для России.

    Наша инициатива зарегистрировать «Сталин» как торговый знак – это тоже арт-акция. У нас в стране до сих пор сохранилось множество разных коммунистических конфессий, которые относятся к Сталину словно к Богу. Но он же ведь просто историческая фигура. Человек уже отыграл свою роль в истории. Он в прошлом. Мы своим перформансом говорим: «Ребята, время Сталина закончилось! Хватит его воскрешать! Надо двигаться дальше!». В наше время «Сталин» может быть, например, актуальной торговой маркой.

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