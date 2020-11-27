Режим «черного неба» объявили в Красноярске

Режим метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, введен в Красноярске с пятницы до понедельника, сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 14.00 (10.00 мск) 27 ноября до 14.00 30 ноября на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим «черного неба». Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Последний раз режим вводился в середине ноября. Между тем Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух», которая, как заявляется, должна существенно улучшить качество воздуха в городе.

Ранее режим «черного неба» объявляли в Новокузнецке и Прокопьевске.