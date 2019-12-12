Режим «черного неба» объявлен в Новокузнецке и Прокопьевске

Из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ) предприятиям Новокузнецка предписали снизить количество выбросов в атмосферу, сообщили в пресс-службе мэрии.

По предварительным данным, режим НМУ №1 для предприятий будет действовать до вечера пятницы.

«Жителям города рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения», –сказано в сообщении ведомтсва, передает «Интерфакс».

Кроме того, режим НМУ также был введен в Прокопьевске, сообщила пресс-служба областного правительства Кузбасса.

Ранее режим «черного неба» в Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке вводился в начале декабря.