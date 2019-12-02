Режим «черного неба» объявлен в Кузбассе

В результате повышенной концентрации вредных веществ в атмосфере режим «черного неба» объявили в Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке.

Смог в столице региона наблюдается в большинстве районов. Город заволокло туманом с ощутимым запахом дыма. Смог появился в результате отсутствия ветра, низкого давления и похолодания в сочетании с высокой влажностью, из-за чего выбросы от предприятий региона не рассеиваются, сообщает издание «Кузбасс».

Администрация области сообщает со ссылкой на департамент природных ресурсов и экологии, что из-за географического расположения Кузбасса, загрязняющие выбросы при полном штиле оседают вниз.

Синоптики сообщили, что 3 декабря ситуация не сильно изменится. В регионе по-прежнему сохранится повышенный уровень загрязнения воздуха. Горожанам рекомендовано минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать двери и окна, а также чаще проводить уборку помещений.

Как бэ вид с одного ракурса :smiley: обожаю Кемерово pic.twitter.com/Ggn0oTNrqA — Masha Shishigina (@MashaShishigina) December 2, 2019

Жители городов делятся снимками и видео, на которых из-за густого тумана практически ничего не видно.

Сейчас в Кемерово! «Томный» вечер - смог, вонючка pic.twitter.com/sEULEUgpx5 — Климова Жанна (@DuJaFZdoGYhwZ5U) December 2, 2019

Ранее в Туле появилось фиолетовое облако с сильным запахом метана.