Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей электората

Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писателль готов участвовать в создании единой силы, в которой на первых ролях будет КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу предложения «СР» и к каким последствиям для них может привести отказ от альянса с эсерами?

Известный писатель и общественный деятель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин в понедельник направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо. Один из лидеров справороссов предложил председателю ЦК Компартии создать коалицию двух политических сил в новом составе Госдумы, и более того – начать процесс объединения «Справедливой России» и КПРФ. У единой левой партии, по мнению Прилепина, появилась бы реальная возможность «взять власть на всех уровнях – от правительства до сельского совета»

Сопредседатель «СР» предложил Зюганову 19 августа, «ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию», на которой и объявить о создании коалиции, сообщил ТАСС. КПРФ и «Справедливой России – За правду» нечего делить, подчеркнул Прилепин.

«Обе наши партии – левые, обе наши партии – патриотические. Наша партия, как и ваша, выступает за возвращение недр народу. Мы, как и вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина – Сталина».

Реакцию КПРФ иначе как сдержанной не назовешь. «Председатель партии получил письмо Прилепина, прочитал его. Вести разговоры о том, какая коалиция будет после выборов? Для этого необходимо сначала провести эти выборы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь председателя ЦК партии Александр Ющенко.

Он отметил – Зюганов неоднократно заявлял, что партия готова к объединению с теми, кто поддерживает программу КПРФ. «В наши ряды вошло большое количество левых организаций: движение «За новый социализм» Николая Платошкина, «Левый Фронт», женские организации – например, «Надежда России», а также «Движение в поддержку армии», – перечислил собеседник.

Отметим, что во всех упомянутых случаях речь идет об общественных организациях, которые сотрудничают с КПРФ скорее на правах младших партнеров. В то время как Прилепин предложил сотрудничество двух равновеликих политических сил – и призвал сформировать альянс партий еще до выборов.

Компартия включит обсуждение письма сопредседателя справороссов в повестку заседания президиума ЦК. «Мы готовы к диалогу на основе конструктивной поддержки нашей программы», – подчеркнул Ющенко.

«Одной из старейших политических сил России не следовало вообще ставить этот вопрос в свою повестку, ведь

при создании подобной коалиции коммунисты рискуют окончательно потерять лицо»,

– полагает политолог Анна Федорова. По ее мнению, в случае объединения с эсерами избирателям сразу станет очевидно, что в стареющей партии не осталось ярких лиц.

Впрочем, судя по реакции в руководстве КПРФ, всерьез рассматривать вопрос о коалиции с «СР-ЗП» там не намерены. Первый зампред ЦК Компартии Юрий Афонин назвал письмо Прилепина «предвыборным пиаром» на фоне рейтинга справороссов, который в КПРФ считают низким.

«Если же это будет политтехнологический процесс, я думаю – это излишняя дискуссия, – отметил депутат Ющенко. – Мы должны убедиться насколько это искренне, насколько это реально. Захар Прилепин очень талантливый, очень грамотный человек – и надо быть уверенным, что он действует самостоятельно».

«Что касается хороводов вокруг Прилепина, то его перформанс с приходом на съезд КПРФ говорит не о желании разговаривать, а о желании покрасоваться перед камерами», – подчеркнул депутат Ющенко. Речь идет о происшествии на предвыборном июньском съезде КПРФ. Тогда Прилепин прибыл на мероприятие, чтобы предложить коммунистам заключить соглашение, и даже захватил с собой угощение – кофе и круассаны. Перед журналистами сопредседатель «СР-ЗП» появился в красном партийном шарфе с символикой партии Зюганова. Тогда-то он впервые и предложил в годовщину августовского путча объявить о создании левой коалиции. Но выступить на съезде Прилепину так и не довелось. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отреагировал на произошедшее довольно жестко – назвал лидера «СР» незваным гостем, саму «Справедливую Россию» – спойлерским проектом, и заявил, что Компартия имеет в разы большую поддержку среди избирателей.

Заметим – о необходимости создания единой левой политической силы Прилепин и его соратники вели речь еще до того, как партия «За правду» присоединилась к «Справедливой России». Партия готова «к широкому сотрудничеству, наши идеологические пункты мы направим и Сергею Миронову, и Зюганову», заявил на конференции в декабре 2020 года секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков. Уже тогда в партии Зюганова проявили настороженность. Как сообщило издание «Ведомости», зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что заявления со стороны любых новообразованных структур – это «претензии на раскол левого электората». Лидер «Справедливой России» Миронов, напротив, принял предложение «прилепинцев».

В январе, в процессе слияния «Справедливой России» с партией Прилепина «За правду» и с «Патриотами России» Геннадия Семигина, Миронов призывал и КПРФ, и даже ЛДПР включиться в это объединение. Причем заметим, что Владимир Жириновский объединение левых сил одобрил, но от вхождения в подобный альянс отказался, резонно напомнив, что ЛДПР – не левые. А вот в партии Геннадия Зюганова с ходу отвергли предложение Миронова. Отказ сформулировал тот же Афонин, который пояснил, что слияние, произведенное справороссами, представляет собой не что иное, как попытку преодолеть барьер для прохождения в Госдуму 8-го созыва за счет приращения дополнительных политических сил.

В апреле, накануне 18 съезде КПРФ, появились утечки о том, что Прилепин станет гостем коммунистического слета и проведет «сепаратные переговоры» с партией Зюганова о возможном альянсе на выборах. Обещанного не случилось. Прилепин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал сообщения небылицами, но при этом подчеркнул, что коалиция между «Справедливой Россией – За правду» и КПРФ неизбежна.

Если на предыдущем этапе Прилепин был готов при объединении левых сил уступить пальму первенства лидерам КПРФ, то сейчас он избрал другую тактику, считает политолог Федорова. «Он стремится таким образом «откусить» часть от электората коммунистов. Помимо этого, он лично хочет прыгнуть в более высокую политическую лигу, чем та, в которой он пока находится. Подняться по политической лестнице, укрепить свой авторитет среди левых сил Прилепин сможет как раз в результате демонстративных атак на старые партийные бренды. При этом Прилепин не выходит за рамки левого политического поля», – заключила аналитик.

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Отметим, что другие левые силы – даже те, что решили идти в Госдуму отдельно и от КПРФ, и от справороссов – к идее Прилепина отнеслись положительно.

«Мы всегда выступали за единство коммунистического, и всего левого движения, – сказал лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. – Ранее мы выходили с предложением всем левым партиям создать неформальный, но сильный красно–левый блок, договориться по округам. Но, к сожалению, эти партии никак не отреагировали, и мы пошли своим путем. Но мы всегда за единство левых сил. Пока ни КПРФ, ни «Справедливая Россия–За правду» не делают шаги навстречу. Будем надеяться, что если Прилепин выступает с такими предложениями, то процесс пойдет».

В любом случае, создание коалиции не раздробит, а напротив укрепит левые и коммунистические силы, подчеркнул собеседник. «Электорат КПРФ в случае такого объединения только расширится, – убежден лидер «Коммунистов России». – Любой избиратель, который собирался голосовать за нашу партию или за КПРФ, скажет, что дробление левых сил – это плохо, и гораздо лучше иметь одну мощную левую коммунистическую партию».

Сурайкин считает, что раздробленность левого фланга снижает активность его электората на выборах: «Многие протестно настроенные левые избиратели не идут на выборы, так как они не видят объединения. При наличии единого левого фронта количество людей, готовых прийти на выборы и поддержать коммунистов и левые идеи, увеличилось бы в разы».