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Лавров заявил о готовности России к взаимному признанию вакцин от коронавируса с ЕС
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Россия готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом, со стороны Брюсселя попытки пока сошли на нет, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021».
«Были такие робкие попытки – потому что потом они как-то сошли на нет – со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», – цитирует ТАСС Лаврова.
До этого в Кремле выразили надежду на взаимное признание с ЕС вакцин от коронавируса.
6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцин на территории России. По словам Мурашко, документы находятся на экспертизе. Глава Минздрава не уточнил при этом, о каких именно производителях идет речь.
В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку.
Пушков высмеял слова Зеленского о слабой без Украины Европе
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз (ЕС) и НАТО якобы нуждаются в Киеве.
Пушков написал в Telegram, что Киев в целом ничего не может предложить ЕС, кроме рабочей силы, а североатлантическому альянсу, в свою очередь, вовсе не нужен такой агрессивный по отношению к России союзник.
«ЕС ослабел бы с Украиной, с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. (...) Что же «теряет» альянс (НАТО)? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря», – добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов ко вступлению в НАТО и считает, что альянсу нужен такой партнер. Кроме того, по его словам, «без Украины крепкого ЕС не будет».
При этом Украине уже посоветовали забыть о вступлении в ЕС и НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев грабит своих ближайших союзников.
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Посол Латвии заявил о нежелании ЕС «новых проблем» из-за Украины
У Евросоюза нет общего понимания европейской перспективы Украины, при этом часть стран сообщества «не видят оснований для его расширения», заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.
«Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (сроках возможного принятия Украины в ЕС). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины», – заявил он, передает РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что членство в ЕС – вопрос консенсуса 27 стран-участников сообщества. «И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», – указал Пойканс.
При этом страны, которые не выступают против принятия новых членов в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые «уже готовы к вступлению», объяснил дипломат. «Никто не хочет получать новые проблемы», – отметил он.
По словам Пойканса, в случае продолжения реформ и достижения «определенного прогресса» Украина, вероятно, сможет поставить вопрос о своем вступлении как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС. «Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», – заключил посол.
В конце августа экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится «20 лет работы». При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев также недостаточно для вступления в НАТО.
В Минздраве оценили первую в мире полную отмену ковид-ограничений
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В связи с тем, что в Дании вакцинировано 73 % населения, решение полностью снять все ограничения по COVID-19 вполне оправдано, однако говорить о начале конца пандемии пока преждевременно, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Дания стала первой страной, которая полностью сняла все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. От них правительство отказалось в пятницу. Профессор-инфекционист Национальной клиники Йенс Лундгрен подчеркнул, что эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии в стране стала вакцинация.
«Мы хорошо понимаем, что самой основополагающей вещью является охват профилактическими прививками. То есть снятие ограничений в случае с Данией является абсолютно оправданным. Насколько я помню, там полностью вакцинировано 73 % населения, и это цифра, которая совершенно четко позволяет снимать все меры», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что именно такой процент привитых граждан в стране позволяет не бояться пандемии, поскольку такого наплыва инфекции, как раньше, уже не должно быть. По словам врача, инфекция однозначно уже не сможет распространяться среди населения с прежней скоростью.
«У нас в стране людей гораздо больше, поэтому и процент вакцинированных набирается медленно. Однако то, как работает в этом плане правительство Российской Федерации и Минздрав, является абсолютно правильным. Здесь мы работаем убеждением людей в эффективности вакцинации, показывая это на собственном примере, объясняя, рассказывая гражданам о прививках и убеждая их последовать совету», – считает микробиолог.
Кроме того, собеседник отметил, что в России очень высокий уровень доверия к врачам, поэтому они очень надеятся, что население их услышит. Также, хорошим примером как для России, так и для других стран станет как раз Дания, в которой люди возвращаются к жизни до эпидемии коронавируса.
«Но о начале конца пандемии, конечно, говорить еще рано. Вот если бы все население мира было бы вакцинировано на 60–70 %, то можно было бы так сказать. Но есть страны, в которые до сих пор вакцина по тем или иным причинам не доставляется. Это так называемые развивающиеся страны. Поэтому, с моей точки зрения, о начале конца говорить преждевременно», – заключил Козлов.
В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России около 46 млн граждан получили хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. 39 млн из них прошли полную вакцинацию двумя компонентами.
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Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией
Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко было принято решение о снятии всех ограничений по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией.
«Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии] пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта [между двумя странами]», – передает слова российского лидера ТАСС.
Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства.
Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
ВОЗ заявила об ожидании от России полного пакета документов по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.
«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V». Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», – заявил Бенеш, передает ТАСС.
Бенеш обратил внимание, что ВОЗ активно вовлечен в ряд оценочных миссий. «Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации», – указал он.
В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Турция отказалась признавать прививку «Спутником Лайт» при въезде в страну
Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
«При въезде в Турцию граждане Россию, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. У лиц, предоставивших данные документы, не будут требоваться предоставление отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. При этом вакцинация одной дозой не признается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МВД.
Кроме того, он пояснил, что если въезжающие в страну не предоставят сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины или справки о перенесенном коронавирусе в течение полугода, то они должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда. Также «пропуском» в Турцию может быть результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.
Ранее в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция.
В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
ЕС назвал «не отражающим ожиданий сообщества» временное правительство Афганистана
Евросоюз озабочен назначенным движением «Талибан*» (запрещено в России) временным правительством Афганистана, состав которого «не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств радикалов».
«Евросоюз выражает озабоченность в связи с назначением движением «Талибан*» 7 сентября временного правительства Афганистана. Его состав не соответствует декларировавшимся «Талибаном» обещаниям и потребностям в создании инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана», – приводит ТАСС текст заявления ЕС.
Во вторник талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
Дания отменила все коронавирусные ограничения
Все ограничения, введенные в связи с пандемией в Дании, сняты в полночь в пятницу, сообщает Датское радио.
В конце августа правительство социал-демократов приняло решение больше не классифицировать COVID-19 как «критичное для общества заболевание». Это означает, что министр здравоохранения не имеет права сохранять рестрикции, передает ТАСС.
С пятницы ночные клубы не будут просить гостей показывать на входе ковид-паспорта. Больше не действуют и требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.
Некоторые ограничения на въезд в страну остаются. Кроме того, при распространении инфекции могут быть закрыты школы.
Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.
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Гинцбург рассказал об изменениях в вакцинации от коронавируса
Тактика и стратегия вакцинации от COVID при штамме дельта изменились, теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител», – пояснил Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов, передает РИА «Новости».
По его словам, Минздрав России очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной «Спутник Лайт» необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию.
Накануне кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус «Дельта» способен получить новые особенности из-за постоянных мутаций.
В России выявили 18,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 341 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1566, Санкт-Петербурге – 1504, Московской области – 585.
Всего в стране выявили 7 102 625 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 357 272 человек, из них 17 121 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 789 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 191 165 человек.
Накануне, 9 сентября, в России выявили 18 380 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 39.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Россия решила снять ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В штабе заявили, что «по итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», передает РИА «Новости».
Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме.
Ранее президент Владимир Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией.
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Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составила 94%
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Эффективность защиты «Спутника V», по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.
По его словам, после появления дельта-штамма эпидситуация «фактически обнулила рынок вакцинных препаратов», в итоге миллиард жителей планеты, которые уже провакцинировались зарубежными вакцинами, необходимо ревакцинировать для поднятия антител на высокий уровень.
Ученый считает, что нужно привить до 75% населения, чтобы сделать новую коронавирусную инфекцию вакциноуправляемой, только при таком количестве привитых заболеваемость пойдет на убыль.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку.
В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Турфирмы потребовали разъяснений из-за отказа Турции принимать туристов со «Спутник Лайт»
Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать въезжающих с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт», туристы от поездок пока не отказываются.
«Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации», – приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
Между тем, в компаниях «Интурист» и Anex Tour заявили, что информацию о решении турецких властей уже довели до турагентских компаний. По словам представителя «Интуриста», отказов от туров нет, но есть некоторые недовольства.
«Информация появилась совсем недавно. С нашей стороны было информирование по возможным каналам розницы. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются», – пояснили в Anex Tour.
По информации туроператора Tez Tour, в Турцию пока пускают пассажиров, имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых «Спутник Лайт».
«Однако некоторые авиакомпании получили извещение, в соответствии с которым въезд в страну разрешен только туристам, получившим обе дозы вакцины, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Таким образом, препарат «Спутник Лайт» автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются», – сказали в компании.
Ранее Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
До этого в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция.
В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
Совет ЕС продлил санкции против ряда россиян
Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции Евросоюза против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины, говорится в распространенном заявлении.
«Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года», – цитирует документ ТАСС.
Ранее постпреды стран-членов Евросоюза согласовали продление до марта 2022 года персональных санкций против России.
В июле министры иностранных дел Европейского союза формально оформили продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев.
В августе участники саммита «Крымская платформа» рассмотрели введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма.
Московский марафон перенесли из-за эпидемической ситуации
Московский марафон, который должен был проходить 26 сентября, отменили в связи с эпидемической обстановкой в городе, сообщили в пресс-службе Московского бегового сообщества.
«К большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись», – приводит ТАСС слова основателя бегового сообщества Дмитрия Тарасова.
Он также уточнил, что мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и повседневной жизни.
По его словам, команда бегового сообщества готовила масштабный спортивный праздник, но, к сожалению, в этом году он не состоится.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1566, Санкт-Петербурге – 1504, Московской области – 585.