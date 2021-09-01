Лавров оценил заявления Байдена о невмешательстве в дела других стран

Москва приветствует намерение лидера США Джо Байдена прекратить вмешиваться в дела других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в одни-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Он подчеркнул, что Россия приветствует такие заявления и давно призывает извлекать уроки «из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались». По словам Лаврова, если заявления Байдена правда, то на нашей планете будет немножко поспокойнее.

Дипломат добавил, что после выхода войск НАТО из Афганистана России надо обеспечить безопасность своих союзников, центральноазиатских государств, поскольку «они наши товарищи по оружию», и от этого напрямую зависит безопасность южных рубежей России.

«Я очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. И мы в этом направлении сейчас активно работаем», – подчеркнул министр.

Также Лавров отметил, что Россия вместе с союзниками в Центральной Азии работает над содействием урегулированию ситуации в Афганистане.

«После выхода натовских войск из Афганистана для нас самое главное – обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств <...>. От этого зависит напрямую безопасность южных рубежей Российской Федерации. Очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. Мы в этом направлении сейчас активно работаем», – сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

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