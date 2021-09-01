Собянин сделал пересадки на наземном транспорте в Москве бесплатными Терапевт назвала вызванные COVID-19 проблемы с алкоголем В России решили создать первый авиадвигатель на водороде 1 сентября 2021, 09:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский авиационный двигатель ВК-2500 планируется в течение пяти лет перевести на водородное топливо, рассказал гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») Михаил Гордин. Ранее водородное топливо в отечественном авиастроении применялось только во времена СССР. В 1988 году цикл полетов совершил самолет-лаборатория Ту-155 с экспериментальным двигателем НК-88, использовавшим в качестве топлива жидкий водород. «Мы хотим и двигатель ВК-2500 перевести на водородное топливо. Это будет отдельный проект совместно с «Объединенной двигателестроительной корпорацией», с криогенным баком, системами термостатирования и подачи жидкого водорода. Процесс создания такого двигателя, по предварительным оценкам, займет порядка 5 лет и будет включать в себя весь комплекс работ и испытаний», – передает РИА «Новости» слова Гордина. Летные испытания двигателя на водородном топливе в составе демонстратора технологий гибридной силовой установки могут пройти на летающей лаборатории Як-40ЛЛ, уточнил он. В настоящее время ВК-2500 устанавливается на вертолеты марки «Камов» и «Миль». По словам Гордина, демонстратор российского самолета, использующего криогенный водород в качестве топлива, может появиться после 2035 года. «Все вышесказанное позволит к 2030 году накопить достаточный объем знаний и научно-технический задел для разработки демонстратора летательного аппарата под эти технологии. С большой долей вероятности он появится не ранее 2035 года. По нашим и зарубежным прогнозам, только к середине столетия появятся магистральные самолеты, использующие криогенное водородное топливо, технологии сверхпроводимости и электродвигатели в дополнение к тепловым двигателям», – рассказал Гордин. Предтечей этого проекта станет перевод на водородное топливо авиадвигателя ВК-2500, а также, возможно, других отечественных авиационных двигателей. Напомним, в апреле 2020 года Гордин сообщил, что создание гибридной силовой установки на альтернативных видах топлива для регионального самолета обсуждается в России.



Ранее водородное топливо в отечественном авиастроении применялось только во времена СССР. В 1988 году совершил первый полет самолет-лаборатория Ту-155 с экспериментальным турбореактивным двигателем НК-88, использовавшим в качестве топлива жидкий водород.

Немецкий эксперт объяснил смену лидера в предвыборной гонке в Германии 31 августа 2021, 14:58

Фото: Florian Gaertner/Photothek/

Imago images/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Шольц – человек-прагматик, который не совершает ошибок во внутренней политике и намерен выстраивать с Россией хорошие отношения. Как минимум в вопросах экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава Минфина ФРГ и кандидат в канцлеры от СДПГ победил на первых дебатах, а сама партия ушла в отрыв от ХДС в предвыборных рейтингах. «Это действительно большой сюрприз. Никто не ожидал высоких рейтингов социал-демократов и их отрыва от ХДС. Еще пару недель назад СДПГ была в конце тройки, где ее опережали ХДС и «Зеленые». Но с сентября кампания переходит на личностный фактор. Все больше людей не смотрят на программы партий, как раньше, а присматриваются к кандидатам», – говорит немецкий политолог Александр Рар. «В этом смысле все больше проигрывает лидер «Зеленых» Анналена Бербок. Она молода и привлекательна для молодых, но для консервативно настроенного немецкого электората она неопытна. Она им не нравится, потому проваливается», – пояснил собеседник. «Армин Лашет в качестве кандидата от ХДС за это время также не мог набрать очки. Многие не воспринимают его всерьез. К тому же против него сильно работает пресса. А вот Олаф Шольц смог себя презентовать как политик, который, в отличие от Лашета и Бербок, уже работает в правительстве, причем работает стабильно. Успехи в социальной сфере и мягкость выхода из пандемии – все это приписывают министру финансов Шольцу», – добавил Рар. «Любопытно и то, что он не делает ошибок. Тот же Лашет и Бербок заявили, что написали книги, а потом выяснилось, что за них это делали помощники, которые занимались плагиатом. Теперь они опозорены, поэтому немцы присматриваются к Шольцу», – продолжил эксперт. «Но нельзя сказать, что Шольц однозначно победит. Думаю, у Лашета остаются неплохие шансы на победу. До выборов еще месяц, он может доказать свою стойкость, поднимая острые темы», – предположил Рар. «Что касается Шольца и его отношения к России – он человек-прагматик, поэтому будет стараться выстраивать с Москвой хорошие отношения. Как минимум в вопросах экономики. Он менее идеологизирован, чем Меркель, поэтому вопросы либеральных ценностей во главу угла не ставит. Но если он придет к власти – ему в любом случае придется создавать коалиционное правительство. И если в его составе будет та же Бербок – это осложнит отношения с Россией, потому что «Зеленые» настроены по отношению к Москве агрессивно», – рассуждает политолог. Накануне стало известно, что вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на первых теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствует представленные агентством Reuters результаты опроса, проведенного институтом Forsa. Кроме того, перед сентябрьскими выборами в бундестаг СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий. Вместе с тем впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Ранее в ФРГ разразился громкий политический скандал. В преддверии выборов в бундестаг на улицах появились копии агитплакатов 1949 года с изображением Германии в довоенных границах – с включенной в ее состав Калининградской областью и частью Польши. Отметим, что выборы состоятся 26 сентября. Грузия отказалась от денег Евросоюза 31 августа 2021, 11:12

Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «с большой вероятностью» откажется от ссуды ЕС объемом в 75 млн евро, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Чтобы исключить любые инсинуации, а этот вопрос приобрел большую политическую нагрузку, мы решили воздержаться от второй части этого транша», – сказал Гарибашвили журналистам. По его словам, власти стараются уменьшить размер внешнего долга Грузии. Гарибашвили отметил, что данные 75 млн евро «не являются помощью или грантом». «Мы благодарны ЕС за всю помощь, которую они оказывают нам», – сказал глава правительства. Накануне власти Грузии сообщили, что благодаря экономическому росту аккумулировали дополнительно в бюджет 1 млрд лари (примерно 320 млн долларов). При этом премьер-министр назвал «трагедией» призывы экс-президента Михаила Саакашвили к ЕС о санкциях по отношению к Грузии. «Это саботаж, это вражеское отношение к своей стране», – заявил глава правительства. Между тем Национальный банк Грузии пересмотрел прогноз развития экономики страны на 2021 год в сторону увеличения до 8,5% вместо 7,5%. Сумма внешнего долга Грузии превышает 7,5 млрд долларов. Ранее пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявлял, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза. Председатель Евросовета Шарль Мишель во время визита в Грузию подверг ее критике за не согласованное с оппозицией назначение судей Верховного суда. Напомним, парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть из девяти судей Верховного суда, оппозиция не принимала участия в голосовании. Захарова предложила свое название для Украины 31 августа 2021, 21:30

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина. «Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите», – написала Захарова в Telegram-канале. Ранее Арестович заявил, что борется над тем, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы». Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС 31 августа 2021, 15:49 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине. В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе. «Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова. Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались». Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона. Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Кучерена объяснил увольнение Путиным пяти генералов МВД 31 августа 2021, 14:44

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Человека можно отстранить от работы только за грубое нарушение закона, подтвержденное доказательствами», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена. Ранее президент России уволил несколько высокопоставленных сотрудников МВД. Предполагается, что некоторые из них выступали поручителями за сослуживца, попавшего под уголовное преследование за взятку. «Если речь идет о поручительстве за сослуживца, который проходит по делу о коррупции, то это больше вопрос морально-этических норм. Но это никак не может быть связано с увольнением», – отметил председатель Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена. «Человека можно отстранить от работы только за грубое нарушение закона, если это подтверждено доказательствами. Тогда в отношении сотрудника ведомства проводятся служебные проверки. Далее, если правонарушение имело место, материалы могут передать в Следственный комитет. Если вина человека доказана, тогда министр МВД принимает решение об увольнении сотрудника», – объяснил Кучерена. При этом в МВД существует практика поручительства при повышении сотрудника по должности. «Это абсолютно нормальная практика, которая себя оправдала», – добавил он. «Что касается увольнения именно пяти генералов МВД, то у каждого из них могло быть собственное основание для увольнения. Кто-то ушел на пенсию за выслугу лет, кто-то по иным личным причинам. Я не думаю, что они были уволены по каким-то порочащим их репутацию мотивам», – заключил Кучерена. Ранее президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел. По данным «Коммерсанта», со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции – Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них – Дмитрий Шаробаров, который более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД. От занимаемой должности освобождены начальник УМВД по ЮЗАО генерал-майор Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСЛ) МВД генерал-майор Виталий Краснов. Издание уточняет, что некоторые генералы были уволены из-за своего поручительства за начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование за взятку и «превышение должностных полномочий». Ранее президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт сказал, чем польско-украинский газовый хаб угрожает России 31 августа 2021, 11:40

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Лексина

«В этом проекте очень мало экономики и много политики, поэтому вряд ли Польше и Украине удастся реализовать подобную идею», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя рассмотрение Киевом возможности создания украинско-польского газового хаба в Восточной и Центральной Европе. «Газовый хаб предполагает не только создание точки приемки газа, но и возможность его хранения. На Украине можно хранить достаточно большие объемы газа, поэтому технические возможности для создания такого проекта у стран есть», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако с точки зрения практической реализации идея сталкивается с рядом проблем. Во-первых, если Украина и Польша пытаются позиционировать проект хаба как некую альтернативу российским поставкам, то возникает неизбежный вопрос: чей газ будет туда поступать? «Вероятно, намек делается на то, что туда будет приходить азербайджанский газ. Но у Азербайджана нет лишних объемов газа, и он не может увеличить добычу. Поэтому говорить о каких-то свободных объемах топлива со стороны Азербайджана не приходится», – отметил Юшков. Во-вторых, эксперт пояснил, что создание хаба предполагает наличие рыночно-биржевых условий торговли. «У Польши есть возможности принимать СПГ и направлять его в хаб на Украине, но кто будет его покупать, когда цена на СПГ остается крайне высокой?», – задается вопросом Юшков. «Если предположить гипотетическую ситуацию, что цена на СПГ держится на средней отметке, то после всех этапов перемещения СПГ в хаб возникает проблема его дальнейшей транспортировки европейским потребителям. Им придется заплатить высокую цену за доставку. В итоге получается, что этот хаб станет достаточно дорогим удовольствием для покупателей», – считает собеседник. Кроме того, «если Киев и Варшава заговорили о трансбалканском газопроводе, то, вероятно, они пытаются помешать работе Газпрома в этом направлении». «Дело в том, что сейчас трансбалканский газопровод, который раньше доставлял газ транзитом через Украину в Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию, работает в обратном направлении из-за запуска «Турецкого потока». Как следствие – транзит в балканские страны остановлен, потому что газ идет сначала в Турцию, оттуда в Болгарию, а затем отправляется в Румынию, – объяснил Юшков. – Возможно, Польша и Украина хотят как минимум навязать Газпрому конкуренцию в этом направлении либо «запереть» его на украинском транзите хотя бы в плане поставок в Румынию». Собеседник указал, что «в этом может заключаться интерес Украины к проекту, а поляки поддерживают любой антироссийский проект». Эксперт добавил, что «здесь очень мало экономики и очень много политики». В то же время Юшков сомневается, что Польше и Украине удастся реализовать эту идею. «Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Обычно такие разговоры возникают в преддверии подписания нового газового контракта или переподписания прежнего. Это определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого не получалось реализовать эти идеи», – уточнил он. Собеседник также напомнил, что «украинско-польская идея – это продолжение логики США о необходимости создать газовый коридор из Балтийского моря в Средиземное или Черное моря, и тем самым отсечь Восточную Европу от поставок Газпрома». «Предполагалось, что таким образом американский СПГ будет заходить вглубь Европы, а у Газпрома появился бы сильный конкурент. Но почему-то все думают о создании инфраструктуры, но не о цене и желании потребителей покупать такой газ. Поэтому, когда доходит до дела, политические мотивы сталкиваются с экономическими условиями. Рынок все расставляет по местам, и подобные проекты, как правило, остаются пустыми», – заключил он. Ранее стало известно, что Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины». «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – сказал директор компании Сергей Макогон. В его сообщении также говорится, что «главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2», поэтому Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу. В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Школьницы признались в клевете против осужденного на 13 лет за насилие пенсионера 31 августа 2021, 13:40 Текст: Евгения Шестак

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину, сообщил один из участников процесса. «Мосгорсуд отменил приговор в отношении Жалобы и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. В апелляции сочли, что судьи, выносившие приговор, неверно применили уголовный закон», – сказал ТАСС источник. В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем затрагиваются интересы несовершеннолетних. В октябре 2020 года суд признал 61-летнего москвича Жалобу виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»), и назначил ему наказание в виде 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Две школьницы уверяли, что незнакомый мужчина приставал к ним в подъезде, поэтому они побоялись выходить из дома и прогуляли уроки. Жалоба отрицал все обвинения, объясняя, что разносил визитки по жилым домам. Из записи камеры видеонаблюдения следует, что из подъезда девочек он вышел через две минуты. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой одна из девочек и ее мать сказали, что Жалоба не виноват, так как дети его оговорили, боясь, что их накажут за прогул уроков в школе. Словакия отказалась от «Спутника V» 31 августа 2021, 11:39

Фото: Jakub Gavlak/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Власти Словакии приняли решение о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили в Министерстве здравоохранения республики. «Сегодня (во вторник) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», – отметили в Минздраве, передает ТАСС. Среди тех, кто привился «Спутником V», – нынешний вице-премьер и глава Минфина Игорь Матович, передает РИА «Новости». Именно по инициативе Матовича, который в то время занимал пост премьера, Словакией в России была закуплена партия вакцины «Спутник V» из 200 тыс. доз. Она поступила в республику 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки «Спутника V» до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Однако из-за проволочек регистрация на вакцинацию «Спутником V» началась в Словакии лишь 7 июня, когда значительная часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Регистрация на вакцинацию «Спутником V» в республике была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии вакцины заканчивается 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби. По данным Минздрава на утро вторника, в пятимиллионной Словакии первую прививку от коронавируса получили 2,37 млн человек, вторую – 2,21 млн человек. Избран новый президент Эстонии 31 августа 2021, 14:29

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Алексей Дегтярев

Президентом Эстонии во втором туре голосования в парламенте страны избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Кандидатуру Кариса поддержали в ходе второго тура 72 депутата при необходимых 68 голосах, передает ТАСС. В понедельник сообщалось, что эстонский парламент не смог избрать президента страны на первом туре голосования. На первом туре была выдвинута только одна кандидатура – Алар Карис. В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина 31 августа 2021, 20:20

Фото: Svancara Petr/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Украинское государство должно сменить название на Русь-Украина, считает пресс-секретарь делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», – заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости». Арестович считает, что Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща. В Газпроме определили объемы увеличения поставок газа в Европу 31 августа 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа от Газпрома в Европу в 2021 году возрастут на 6 млрд кубометров, сообщил начальник департамента газового холдинга Александр Иванников. Общий объем поставок составит 183 млрд кубометров, цитирует Иванникова ТАСС. Он добавил, что Газпром не ожидает серьезного влияния на объемы экспорта газа после запуска «Северного потока – 2». В понедельник стоимость газа Европе в ходе торгов ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров. В прошлую пятницу в Газпроме заявляли о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Адвокат объяснил, что грозит школьницам за ложное обвинение пенсионера в изнасиловании 31 августа 2021, 22:35 Текст: Елена Мирошниченко

Наказание за заведомо ложный донос в России предполагает до шести лет лишения свободы для совершеннолетних, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат и бывший следователь Константин Трусов, комментируя отмену приговора пенсионеру, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину. Однако школьницы могут могут избежать наказания, если на момент оговора им было менее 16 лет. «За заведомо ложный донос в совершении преступления (в частности - по ст.ст. 131-132 УК РФ, (изнасилование, насильственные действия сексуального характера)) существует уголовная ответственность за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ. Следственно-судебной практики по этой статье по всей России достаточно», – рассказал он. Трусов добавил, что «части 1 и 2 ст. 306 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, а вот ч. 3, соединенная с искусственным доказательством обвинения – относится к категории тяжких преступлений и карается, в том числе, лишением свободы на срок до шести лет». «Например, искусственным доказательством обвинения может явиться нанесение себе или при помощи другого лица телесных повреждений, чтобы затем преподнести их как следы насилия от конкретного человека, в зависимости от моделируемой ситуации», – пояснил адвокат. Эксперт уточнил, «стоит развеять бытующее мнение, что якобы заявление об изнасиловании можно забрать. Нет, законом это не предусмотрено, даже по «неквалифицированной» части данного преступления. Оно в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ относятся к уголовному делу частно-публичного обвинения, в связи с чем не может быть прекращено за примирением сторон».



По словам Трусова, заявление об изнасиловании проверяется так же, как и иные заявления о других преступлениях. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего и взвешивает на основании этого, достаточно ли доказательств, свидетельствующих о том, что имело место событие преступления, а затем уже и состав преступления у конкретного лица. «То есть показания потерпевшей должны объективно подтверждаться чем-то иным. Например, достаточно важно, как быстро девушка обратилась в полицию после произошедшего. Если это было сделано через несколько дней, то что для этого послужило причиной?» – отметил эксперт.



«Также отыскиваются следы преступления. Например, если говорят, что преступник наносил удары, рвал одежду, то имеются ли следы этого. Например, есть ли повреждения в областях мест нанесения ударов, давность их образования. Все это - в рамках освидетельствования, а затем медицинской судебной экспертизы. Касательно повреждений на одежде можно в рамках экспертизы определить, разорвалась ли она от воздействия силы или была разрезана. Ну и преступник мог оставить и свои биологические следы, что исследуется в ходе генетической экспертизы. Например, если рвал одежду руками, то на ней остаются пот и частицы эпителия, по которой можно проверить его генотип. То же можно найти под ногтями потерпевшей, если она его царапала», - говорит адвокат.



Он отмечает, что с современным развитием техники важен и цифровой след - камеры наблюдения, переписка в мессенджерах, соцсетях, видеорегистраторы. «Ну и старых-добрых очевидцев никто не отменял. Например, помимо классического свидетеля, кто видел момент совершения преступления, есть люди, которые могли видеть жертву непосредственно после случившегося, как она себя вела, что говорила и т.п.», - считает юрист. Адвокат рассказал, что срок проверки слов пострадавшей – до 30 суток, «но обычно такие дела возбуждаются оперативно, в срок до трех суток». Иногда в этот же срок получают и данные об оговоре, отметил он. По его словам, на практике, следствие изначально больше верит потерпевшей и даже при наличии сомнений возбуждает уголовное дело, поскольку все обстоятельства можно полностью выяснить лишь в ходе расследования. Например, получить детализацию телефонных переговоров, провести обыск можно лишь в рамках возбужденного уголовного дела. «Если же в ходе расследования выяснятся обстоятельства, указывающие на оговор, то лицо, которого привлекали к ответственности, реабилитируют, уголовное дело по нему прекращают. Обычно по таким составам преступлений применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому эта мера отменяется», – отметил Трусов. Реабилитированный имеет право заявить иск к казне в рамках возмещения ему, например, морального вреда за незаконное преследование; средней заработной платы по последнему месту работы, которую он потерял, отметил эксперт. «А по заявительнице тогда, при наличии к тому оснований, возбуждается уголовное дело по ст. 306 УК РФ», – заключил Трусов. Но это касается только лиц старше 16 лет. В случае отмены обвинительного приговора по таким делам возможна дисциплинарная ответственность для судей, вплоть до прекращения полномочий. «Есть еще уголовная ответственность по ст. 305 УК РФ (за вынесение заведомо неправосудного приговора), но в этом случае необходимо доказать, что судья заранее знал об этой неправосудности. И процесс привлечения судьи к уголовной ответственности очень долгий», – указал собеседник. При этом он отметил, что сам с оговором сталкивался крайне редко: «За 17,5 лет практики было дел 10 примерно, но точной статистики не знаю». Напомним, Мосгорсуд отменил приговор 61-летнему Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину, сообщил один из участников процесса. Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем затрагиваются интересы несовершеннолетних. В Крыму оштрафовали напавшую на полицейских голую туристку 31 августа 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

В Крыму оштрафовали двух туристов, одна из которых обнаженной напала на улице на наряд полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма. В ведомстве сообщили, что сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время составления протокола он оскорблял полицейских, а затем попытался скрыться, его задержали, передает РИА «Новости». «В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина – как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей – бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения – в отдел полиции для разбирательства», – сообщили в пресс-службе. На задержанных составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство, они признали свою вину, объяснив поведение алкогольным опьянением. Ранее местная жительница в Ивановской области по велению голосов атаковала священнослужителя в Свято-Никольском храме города Тейково. Пушков заявил о провале визита Зеленского в США 1 сентября 2021, 07:24

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане на фоне бегства американцев из Афганистана. «На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», – написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, в ходе встреч Зеленскому будут сказаны «дежурные слова», при этом в имиджевом плане поездка украинской делегации в США стала жертвой «афганского синдрома» и выглядит как провал. «Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...», – заключил сенатор. Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии 31 августа 2021, 12:03 Текст: Евгения Шестак

Контракт России и Венгрии на поставку газа направлен на лишение Украины транзита «голубого топлива», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. «Вместо прямого маршрута Россия – Украина – Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, который значительно дольше... Финальная цель Кремля – несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину», – написал Макогон в Facebook. По его словам, транспортировка газа в Венгрию по новому маршруту будет стоить дороже, чем по украинскому маршруту, но Газпром якобы «прячет транспортные расходы в конечную цену газа». «Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейски трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки», – заключил он. Ранее Москва и Будапешт согласовали условия нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября этого года. В данный момент между российской компанией Газпром и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям – через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии.