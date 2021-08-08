В Совфеде назвали войну 2008 года уроком для Украины

«Реакция России на провокацию грузинской стороны в Южной Осетии в августе 2008 года была быстрой и очень четкой. Выражение, «Россия не начинает войн – она их заканчивает» полностью применимо к той ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор, бывший уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов. В воскресенье исполняется 13 лет с начала пятидневной войны в Южной Осетии.

«Боевые действия в Южной Осетии, начатые 8 августа 2008 года, был откровенной провокацией режима Михаила Саакашвили, направленной не только против народа Южной Осетии, но и против российских миротворцев», – напомнил сенатор, экс-уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов.

Провокация грузинской стороны была заранее спланирована, причем, с соответствующей внешней подпиткой, отметил собеседник. Долгов добавил, что позиция ряда западных государств изначально была однозначно тенденциозной и прогрузинской, притом, что в целом в мировом сообществе реакция России на агрессию встретила понимание. «Я в тот момент работал в нашем представительстве при ООН в Нью-Йорке, – рассказал экс-сотрудник МИДа. – Очень хорошо помню все дискуссии в рамках Совета Безопасности ООН. Надо сказать, что и позиция западных держав стала несколько меняться – когда через пять дней был прекращен огонь, и когда Тбилиси де-факто признал свое поражение. Но и на начальном этапе, именно в широких ооновских кругах, реакция России встречала понимание – и это не случайно».

Москва отреагировала на гибель мирных жителей и бойцов миротворческого контингента, единственно возможным в тот момент образом – силовым путем сдержав грузинскую агрессию, указал Долгов.

При этом российское руководство доказало делом, что никаких захватнических намерений в отношении Грузии у России не было, подчеркнул собеседник. «Тогда при желании можно было легко и просто взять Тбилиси, а по сути всю Грузию. Но этого сделано не было. Операция ограничилась обеспечением безопасности жителей Южной Осетии, зачисткой прорвавшихся туда грузинских военных. Повторяю, реакция России была очень адекватной, быстрой и четкой», – отметил Долгов.

«События августа 2008 года – это урок тем, кто не оставляет людям права высказывать свою точку зрения – что мы, к сожалению, многократно видели, например, в Донбассе. Это предостережение для всех кто питает некие иллюзии и хочет повторить авантюру Тбилиси 2008 года», – подчеркнул парламентарий.

«Как известно, история не столько учит, сколько сурово наказывает за незнание ее уроков, - добавил сенатор. – Если Киев, президент Зеленский и та команда которая сегодня находится у власти на Украине, питая иллюзии силового решения на Донбассе, не дай Бог доведут ситуацию до каких-то практических шагов в этом направлении, если будут попытки возобновить масштабную операцию против народа Донбасса – то это будет абсолютно губительно не только для Зеленского, но и для Украины в целом».

Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, был начат в полночь 8 августа 2008 года с атаки грузинской артиллерии на столицу Южной Осетии Цхинвал. Через несколько часов после артобстрела грузинские войска начали штурм Цхинвала с применением танков. Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено. В ответ российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии, а около 15 часов 8 августа через Рокский тоннель началась переброска российских войск. Операция по принуждению Грузии к миру продолжалась до 13 августа, по ее итогам грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии, а также из Кодорского ущелья в Абхазии. Были временно заняты грузинские города Гори, Зугдиди и Сенаки, а также порт Поти.

По итогам боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили полный контроль над своими территориями, а 26 августа Россия признала независимость этих государств. В обеих республиках на постоянной основе развернуты российские военные базы. В то же время затормозился процесс принятия Грузии в НАТО (одно из требований для вступления в альянс – отсутствие территориальных проблем).

Действующее руководство Грузии критически оценивает действия режима Саакашвили в августе 2008-го. Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили предположил, что экс-президент принимал решения во время войны с Россией в 2008 году под воздействием наркотиков.

С другой стороны, нынешние тбилисские власти стремятся углублять сотрудничество с НАТО с целью «сдерживания» России в Закавказье. Так, в пятницу в Грузии завершились уже 10-е натовские учения Agile Spirit («Проворный дух») с участием более 2,5 тыс. военных из 12 стран НАТО и трех государств-партнеров Североатлантического альянса. Глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал динамику отношений его страны с альянсом «беспрецедентной» и пообещал и впредь принимать многонациональные учения. Посол США Келли Дегнан отметила, что учения, которые проводились накануне очередной годовщины войны-2008, стали отражением «настоящей дружбы и партнерства». Он назвала прогресс Грузии после войны-2008 «невиданным» и сказала, что подобные маневры помогают «учиться сдерживать врага».

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