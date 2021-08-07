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В ЛНР сообщили, что ВСУ заставляют гражданских копать им окопы
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Руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По причине нехватки личного состава комбригом (полковником Анатолием) Мишанчуком по договоренности с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».
Он пояснил, что военнослужащие 34-ого батальона 57-й бригады ВСУ занимаются инженерными работами по оборудованию новых позиций на передовой у поселка городского типа Трехизбенка.
Ранее в субботу Филипоненко заявил, что ВСУ устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения наблюдателей ОБСЕ с целью подготовки провокаций.
Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение
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«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2».
«Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев.
Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог.
«На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт.
В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают».
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Мясников сказал, чем его «реально задел» Зеленский
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его «реально задели».
Мясников заявил в эфире «Соловьев Live», что обычно он старается держаться в стороне от политических вопросов, однако пассаж «пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов» не оставил его равнодушным.
«Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял (...) а сегодня оказывается, что это не мое», – заявил он.
Медик считает, что на Украине давно осознают невозможность изменить статус-кво по вопросу принадлежности полуострова, но все равно пытаются раздуть скандал, чтобы добиться обострения ситуации.
Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, как рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского.
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Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом
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Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского.
«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение».
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Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2»
После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время».
4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Зеленская захотела получить официальный статус первой леди Украины
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пожелала получить официальный статус первой леди, а также нескольких сотрудников, сопровождающих ее деятельность.
«Первые леди во всем мире, к сожалению, не имеют официального статуса, несмотря на то, что играют очень важную роль в гуманитарных, социальных процессах, которые происходят в их странах и за их пределами. У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, мы привлекаем внимание, наш голос слышен», – заявила Зеленская в интервью изданию «Фокус».
Она добавила, что разговаривала на эту тему с супругами глав других государств, и все они сталкивались с такой же проблемой. По словам Зеленской, супруге президента хватило бы нескольких работников из офиса президента, которые могли бы быть официально прикреплены к ней.
На данный момент ей помогают сотрудники офиса, пояснила Зеленская. Но, так как у них есть и другая работа, она не может рассчитывать на них постоянно.
Напомним, Зеленская попала в список самых влиятельных женщин Украины, но не заняла там первое место. Первая позиция досталась послу США на Украине Кристине Квин.
Захарова отреагировала на заявление Зеленского о жителях Донбасса
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Президент Украины Владимир Зеленский вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию.
«Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну. Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны – русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что «несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО». «Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения? … Если одним можно говорить «нам в НАТО», то другим можно говорить вообще все, что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», – отметила Захарова.
Она также указала, что киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. «Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», – заключила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.
Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российским военачальникам
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Офис генпрокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны, сообщило ведомство.
Обвинения связаны с утверждениями Киева о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Сообщается, что «двух генерал-полковников» Вооруженных сил России обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством». Офис сообщил о соответствующем «подозрении» – аналог предъявления обвинения, передает ТАСС.
Киев, не называя имен, сообщил, что речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск – первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России (с января 2015 года – заместителе начальника Генштаба ВС) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС. Сейчас «решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск». Досудебное расследование ведет СБУ.
Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий».
На Украине обвинили Россию в «стыривании» названия русского языка
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык.
«Я называю этот язык московским <...> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», – отметила она в эфире телеканала «Украина 24».
По ее мнению, Россия «стырила» название русского языка у Украины, который «жителям страны не нужен», однако все привыкли на нем разговаривать.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.
Также Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке.
Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны.
По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости».
«У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев.
Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик.
Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Зеленский предложил не считающим себя украинцами жителям Донбасса уехать в Россию
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Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом».
Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию.
«Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия…, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Зеленский призвал крымчан праздновать День независимости Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны «временной историей».
«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%», – сказал он в эфире телеканала «Дом», сообщает портал Корреспондент.net.
Также Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины.
«Но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости – праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они», – сказал Зеленский.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Что делать проживающим на Украине русским?
Также Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы.
До этого Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Экс-депутат Рады заявил о приближении раздела Украины
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины.
По словам Мураева, на Украине происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже осенью, передает РИА «Новости».
«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу [Украины]. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем», – отметил Мураев в эфире телеканала «НАШ».
По имеющимся у бывшего парламентария данным, финансирование радикалов идет через международный фонд «Возрождение», также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за «детского мышления», считает Мураев.
«Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», – уверен политик. Он также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге от Украины может остаться «небольшой кусочек», заключил Мураев.
Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. Позже в Раде назвали условие дальнейшего существования Украины.
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На Украине решили рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии
Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.
«Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений», – приводит слова Венедиктовой Telegram-канал офиса генпрокурора.
Отмечается, что офис ГП намерен разместить на своем сайте раздел, посвященный «Иловайским событиям».
В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным Генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов).
В Раде заявили о катастрофе для украинцев из-за Зеленского
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Очередной рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, остановить этот «беспредел» может лишь полная смена власти в стране, считает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить «беспредел» может лишь полная смена нынешней власти – в частности, проведение перевыборов, считает политик, передает РИА «Новости».
«Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок», – заявил Бойко.
Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен «буквально на всё уже довел людей до нищеты».
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.
В ДНР резко ответили на слова Зеленского о Донбассе
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Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет «русской территорией». По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.
«Это слова крайне слабого президента, который совершенно не способен работать в конструктивном ключе. По его же логике выходит, что все те, кто грезит европейским будущим Украины, тоже должны упаковать чемоданы и уехать в Европу. Посыл, конечно, не президента, но преданного пажа и слуги своего хозяина», – сказал РИА «Новости» Бидевка.
По его мнению, Зеленскому, которого интересуют исключительно территории, удобно говорить, что без Киева в Донбассе не будет цивилизации.
«Простите, речь о «цивилизованных» обстрелах? О «цивилизованном» разжигании ненависти к жителям Донбасса? О «цивилизованных» блокадах? Нам такая «цивилизация» не нужна и подавно. В целом считаю, позорно человеку, который родился в Кривом Роге, городе с русской историей, который был частью Донецко-Криворожской республики, человеку, который живет в Киеве, матери городов русских, говорить такую откровенную чушь», – добавил Бидевка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».