За сутки в России выявили 22,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22 320 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2235, Санкт-Петербурге – 1904, Московской области – 1455.

Всего в стране выявлено 6 424 884 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 739 838 человек, из них 19 485 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 164 094 человека.

Накануне, 6 августа, в России выявили 22 660 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 340.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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