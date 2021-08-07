За сутки в России выявили 22,3 тыс. случаев коронавируса

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7 августа, суббота  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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«Августовский синдром» и как от него избавиться

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Подробности...

Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...
Обсуждение: 165 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

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  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
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    Молдавия оказалась в женских руках

    суперраспространитель


    В России один пациент заразил COVID 1,5 тыс. человек

    распад страны


    Экс-депутат Рады заявил о приближении раздела Украины

    «смеется и шутит»


    Певица МакSим полностью пришла в себя

    Видео

    идеологические диверсии


    Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

    гражданская война


    Этнические амбиции разрушают одну из крупнейших стран Африки

    стратегические вооружения


    Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

    русские моллюски


    Рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского

    жесткий ответ


    Россия теряет терпение к выходкам Таллина

    вестник Апокалипсиса


    Тимур Шерзад: Возможна ли сегодня ядерная война?

    делегировать полномочия


    Алексей Алешковский: Чего хотят революционеры, и главное – зачем

    Кто ты?


    Алексей Нечаев: Зеленский показал скотское отношение к русским

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?

    За сутки в России выявили 22,3 тыс. случаев коронавируса

    7 августа 2021, 12:23

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 22 320 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2235, Санкт-Петербурге – 1904, Московской области – 1455.

    Всего в стране выявлено 6 424 884 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 739 838 человек, из них 19 485 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 164 094 человека.

    Накануне, 6 августа, в России выявили 22 660 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 340.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В России один пациент заразил COVID 1,5 тыс. человек
       7 августа 2021, 07:31
    Фото: NIAID-RML/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек заразил новой инфекцией сразу 1,5 тыс. человек, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

    «В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», – приводит слова эксперта ТАСС.

    Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.

    «Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <…> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», – отметил эксперт. «К сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик», – заключил Семенов.

    Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.

    Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет.

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    Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
       7 августа 2021, 01:59
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Запад отказывается признать способность наработок российских ученых помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества, против отечественных препаратов ведется целенаправленная кампания, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину [от коронавируса] – «Спутник V» – и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми «двойными стандартами», – заявил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипломатической миссии в Вашингтоне в соцсети Facebook.

    «Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов. (...) В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», – подчеркнул дипломат.

    В ответ на просьбу прокомментировать публикации в американских СМИ о якобы имеющих место попытках России убедить американцев не вакцинироваться Антонов сказал: «Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией».

    «В условиях пандемии важны совместные усилия по расширению масштабов иммунизации. Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты», – указал Антонов.

    «Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики – представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы», – подчеркнул дипломат.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на необоснованные выпады Запада против российских вакцин.

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    Власти США решили не закрывать экономику из-за штамма «дельта»
       6 августа 2021, 22:23
    Фото: Oliver Contreras/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не планируют заново закрывать экономику и приостанавливать занятия в школах из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

    «Сейчас не март 2020 года и даже не январь 2021 года. Мы не собираемся возвращаться к закрытию нашей экономики или школ. Наша страна значительно сильнее, чем была, когда мы вступали в должность», – приводит слова официального представителя Белого дома РИА «Новости».

    Псаки добавила, что распространение штамма «дельта» не отразилось на американской экономике, но в администрации не исключают возможности сбоев в «цепочках поставок», в том числе из-за ситуации в других странах.

    Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Днем ранее американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. В конце июля Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.

    В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

    В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.

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    Российский ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
       6 августа 2021, 16:48
    Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
    Текст: Дарья Григоренко

    На данный момент доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, вирус имеет абсолютно природное происхождение, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

    «Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию. Первичным резервуаром были летучие мыши», – сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание», передает ТАСС.

    Ученый отметил, что путь проникновения вируса в человеческую популяцию еще не выявлен. «Явилось ли это результатом того, что летучую мышь съела какая-нибудь зверюшка, от которой уже заразились люди, или напрямую – потому что китайцы употребляют в пищу мяса и летучих мышей, либо это случилось в результате какой-то лабораторной аварии», – пояснил он.

    По его словам, изначально вирус абсолютно природный, никаких сверхъестественных вещей, которых мы бы не видели в других коронавирусах, мы в нем не обнаруживаем.

    Кроме того, Семенов отметил, что заявления об искусственном происхождении вируса являются политическими. «Надо четко отделять политические игры от научных фактов. Увы, вокруг этой пандемии слишком много политики, и слишком много групп преследуют свои интересы», – уточнил он.

    Представитель «Вектора» также сообщил, что в мире ведется ежедневный мониторинг мутаций коронавируса. «Обильно секвенируется вирус, ведется ежедневный мониторинг новых мутаций, ежедневно смотрится его лекарственная устойчивость – это та рутинная работа, которой заняты все научные центры во всем мире», – рассказал Семенов.

    Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.

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    Инфекционист рассказал, как привитые от COVID реагируют на лечение

    6 августа 2021, 13:21

    Текст: Наталья Ануфриева

    При заражении коронавирусом вакцинированные люди могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем не привитые от коронавируса, заявил врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

    Тимаков заявил, что «пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара», и «при назначении профилактических препаратов, иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно», лучше, чем у тех, кто не вакцинировался, передает Ura.ru.

    Однако «для того, чтобы понимать, действительно ли это так или нет, должна быть проведена полномасштабная научная работа».

    Он отметил, что в данный момент во врачебном сообществе обсуждается, что вакцинированные пациенты с COVID-19 лучше реагируют на терапию.

    «То, о чем мы сейчас говорим, это преаналитика. Это аналитические размышления, а не какие-то научные работы. Если сделать преаналитику, не в рамках научных публикаций, то преаналитика при сборе данных показывает, что да, действительно, пациенты отвечают легче на лекарственную терапию, на протоколы лечения от коронавирусной инфекции на фоне сделанной вакцинации», – объяснил Тимаков.

    Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов также выразил мнение, что наблюдения следует подтвердить научным исследованием.

    «Если говорить объективно, то надо сравнивать большие количества людей, а так это будет впечатление от отдельного доктора, а они не имеют значения. Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за все время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было», – заявил он.

    Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии».

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    Американские СМИ заявили об обнаружении опасного штамма COVID в Японии незадолго до ОИ

    6 августа 2021, 15:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID информацию об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса «лямбда», но широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания ОИ власти страны не планировали.

    Издание утверждает, что ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, будто штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник не сообщает, однако известно, что данные о выявлении штамма «лямбда» были переданы в GISAID 20 июля, передает РИА «Новости».

    Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили, отмечает издание.

    «В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно – я не знаю», – приводит издание слова неназванного сотрудника института.

    По данным GISAID, штамм «привез» в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник ОИ, не известно. Источники близкие к минздраву Японии рассказали, что заражение COVID-19 якобы было обнаружено у женщины, прибывшей из Перу в аэропорт Токио. После проведенного анализа выяснилось, что это был штамм «лямбда».

    В свою очередь представитель минздрава Японии заявил, что штамм «лямбда» не попал в страну, так как зараженного обнаружили и поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля.

    Как отметил сотрудник Японского национального института инфекционных заболеваний, раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в промежуток от трех до 11 дней.

    Ранее были названы особенности штамма коронавируса «лямбда».

    Напомним, российская каратистка Анна Чернышева не смогла выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

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    Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 5 млн человек

    7 августа 2021, 00:16

    Текст: Антон Никитин

    Аргентинские медики за сутки выявили 13549 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 5002951, сообщило министерство здравоохранения республики. Тем временем власти Аргентины объявили о смягчении и подготовке к снятию введенных из-за коронавируса ограничений.

    Наибольшее число новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 3430. В столице было выявлено 803 случая. За минувшие 24 часа в Аргентине подтверждена смерть 190 пациентов с коронавирусом. По данным министерства здравоохранения республики, общее число летальных исходов достигло 107213, передает ТАСС.

    Тем временем правительство Аргентины объявило о новом смягчении карантинных ограничений и подготовке к снятию введенных из-за коронавируса запретов.

    «Начиная с завтрашнего дня мы шаг за шагом будем увеличивать число людей, которые могут собираться в одном месте», – заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе обращения, которое транслировалось на в YouTube- канале правительства республики.

    Фернандес отметил, что в Аргентине «последние десять недель наблюдается снижение количества новых случаев заражения и восемь недель – смертей». «Эти достижения позволяют нам продвинуться с планом [снятия ограничений]», – отметил Фернандес.

    Так, рестораны, театры, спортзалы теперь смогут работать с заполняемостью до 70%. президент Аргентины также отметил, что по мере расширения охвата вакцинации вторыми дозами будет снят запрет на проведения массовых мероприятий.

    Правительство Аргентины также решило увеличить число людей, которые могут въезжать в страну каждую неделю, до 11900 человек.

    Напомним, в конце июля в Аргентине доказали безопасность комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm. Тем временем РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V» в республику.

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    Поликлиника для пациентов с хроническими симптомами COVID открылась в Финляндии

    6 августа 2021, 17:27

    Текст: Вера Басилая

    Поликлиника для пациентов с затянувшимися симптомами коронавируса начала работать в июне при Университетской больнице финской столицы (HUS). Здесь будут исследовать широкий спектр повреждений организма у перенесших COVID.

    «В амбулатории для лечения хронических симптомов коронавирусной инфекции, открывшейся при HUS в начале июня, проходят лечение пациенты с затянувшимися симптомами коронавирусной инфекции. Поликлиника проводит медицинские исследования в рамках международной университетской сети», – говорится в сообщении HUS, передает РИА «Новости».

    В учреждении наблюдают пациентов по направлению врача, у которых минимум три месяца сохраняются симптомы коронавируса.

    Финские медики отмечают, что международных исследований о длительных симптомах коронавируса не так много и они пытаются узнать больше. Известно, что вирус вызывает широкий спектр повреждений органов и тканей, включая, возможно, аутоиммунные реакции и расстройства вегетативной нервной системы, сообщает HUS.

    «Длительные симптомы коронавирусной инфекции представляют собой реальную проблему для здоровья, и мы рекомендуем вакцинацию и с этой точки зрения», – отметила главврач поликлиники Хелена Лиира, слова которой приводятся в сообщении.

    Ранее стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались.

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    Попова призвала отдыхающих на российских курортах соблюдать меры против COVID

    6 августа 2021, 14:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Отдыхающим на российских курортах следует соблюдать меры профилактики коронавируса, призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная, и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя даже в отпускном периоде. Расслабляться нельзя, потому, что вирус не дремлет», – передает выдержку из ее интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» ТАСС.

    При этом Попова пояснила, что носить защитные маски на улице не требуется, они необходимы только на массовых мероприятиях.

    «Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», – сказала глава ведомства.

    Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет в 35 регионах России, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. Однако в 22 регионах заболеваемость снижается.

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    В Минздраве подтвердили наличие запасов вакцин по всей России

    6 августа 2021, 17:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    На сегодняшний день во всех российских регионах есть запасы вакцин против коронавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

    «У нас сейчас во всех регионах есть вакцины, во всех регионах есть запас вакцины», – цитирует Фисенко ТАСС.

    Замглавы ведомства отметил, что ситуация с темпами вакцинации и наличием препаратов отслеживается в правительстве каждый день.

    «У нас последний выпуск [вакцин] в гражданский оборот, это было буквально несколько дней назад, – несколько миллионов доз вакцины ушло в регионы», – указал Фисенко.

    В четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек.

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    Вирусолог заявил о готовности России к будущим пандемиям

    6 августа 2021, 17:42

    Текст: Вера Басилая

    Россия будет готова к новым пандемиям в случае их возникновения, предприняты необходимые меры для защиты от новых угроз, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

    «Будем ли мы готовы к следующим пандемиям – да», – приводит ТАСС слова Семенова. Он заявил о неизбежности повторения в будущем историй, подобных коронавирусу. «Потому что есть природа, в природе существуют тысячи неисследованных микроорганизмов, которые могут прийти к нам. И поскольку людей стало больше, шансы, что повторится эта история, – абсолютны. Она точно повторится», – подчеркнул вирусолог в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание».

    При этом сейчас в России делается уже все возможное, чтобы защитить население от новых угроз, отметил эксперт. «Уроки извлекли, безусловно. В первую очередь должна быть открытая информация. <…> Страна должна быть готова к появлению чего угодно. Это конкретные шаги, на это уже конкретно выделены деньги, это конкретно делается. Потому что весь мир понимает, что больше вот такого мы пропустить не можем, а повторяться это, к сожалению, будет», – заключил Семенов.

    Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались.

    В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выявлено 6 402 564 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 720 353 человек, из них 20 141 человек вылечился за последние сутки.

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    Названы группы риска развития постковидного синдрома

    7 августа 2021, 08:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Постковидный синдром чаще встречается у женщин, хотя болеют коронавирусом дольше, по некоторым данным, мужчины, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

    Плоскирева заявила, что «факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни», передает РИА «Новости».

    Она отметила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет, хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше.

    Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса.

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    Протесты из-за карантинных мер начались в 150 городах Франции

    7 августа 2021, 10:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Больше 150 городов Франции решили присоединиться к акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями из-за ситуации с коронавирусом.

    Это уже четвертый за лето день массовых протестов населения против ужесточения санитарных мер; в последний раз, 31 июля, в манифестациях в стране приняли участие более 200 тыс. человек, передает RT со ссылкой на FranceInfo.

    Демонстранты недовольны принятым парламентом и одобренным Конституционным советом законопроектом, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков.

    Ранее противников принудительной вакцинации разогнали слезоточивым газом в Афинах.

    Также сообщалось, что пандемия привела к падению рейтингов мировых политиков.

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    На Олимпиаде в Токио выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

    7 августа 2021, 05:58

    Текст: Антон Никитин

    Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 22 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

    Спортсменов среди новых инфицированных нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 409, передает ТАСС.

    Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.

    В минувшее воскресенье исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.

    В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.

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    Глава «Вектора» в интервью «Знанию» рассказал о поражении нервных клеток коронавирусом

    7 августа 2021, 10:52

    Текст: Наталья Ануфриева

    Долгосрочные последствия перенесенного COVID-19 пока до конца не изучены, ведь восстановление пораженных вирусом клеток может занять годы, заявил руководитель научного центра «Вектор» Александр Семенов в рамках просветительского проекта «Разберемся в вакцинах вместе», организованного Российским обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

    «Разные вирусы атакуют разные клеточные рецепторы, и особенность COVID-19 в том, что вирус атакует рецепторы на клетках нервной ткани – этим объясняется потеря вкуса и обоняния, а также расстройство когнитивных способностей: скорости реакции, оперативной памяти, способности к многозадачности. Существует естественная скорость регенерации клеток, и нервные клетки, в отличие от, например, клеток слизистых оболочек, восстанавливаются долго – не исключено, что это может занять годы. Долгосрочные последствия перенесенного коронавируса пока не изучены – прошло еще очень мало времени. И это является еще одним аргументом в пользу вакцинации – только вакцина способна уберечь человека от таких тяжелых последствий», –  заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов.

    Он рассказал, что вирусологи по всему миру ведут рутинную работу по мониторингу новых мутаций вируса, изучению их лекарственной устойчивости. Такая работа ведется и в отношении других вирусов, и именно она позволила быстро создать вакцину на основе уже имеющихся технологий, но с новым агентом, пояснил ученый.

    «Только массовая вакцинация способна обеспечить возвращение к привычному ритму жизни - чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку, нужно вакцинировать 70-80% популяции. Не все заболевшие обладают устойчивым иммунитетом – вирус меняется, и они опять оказываются уязвимы, тогда как вакцина работает против всех известных вариантов вируса», – отметил глава центра «Вектор».

    Ученый рассказал, что вакцины проходят более строгий контроль, чем любые другие лекарственные препараты, так как являются средством массового применения, выпускаемого в сотнях миллионов доз и для миллионов людей. По его мнению, увеличением продолжительности жизни и численности населения Земли человек обязан двум изобретениям XX века – вакцинации и антибиотикам. 

    Ранее стало известно, что факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни.

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