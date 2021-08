Эстония захотела поднять вопрос о мигрантах в Литве в Совбезе ООН Протесты из-за карантинных мер начались в 150 городах Франции В Афганистане заявили о ликвидации «теневого губернатора» талибов 7 августа 2021, 09:40 Текст: Наталья Ануфриева

Афганские военные заявили о ликвидации Абида Мавлави, считавшегося «теневым губернатором» движения «Талибан» (запрещено в России) в провинции Нимроз на юго-западе республики. По заявлению 215-го корпуса афганской армии в Twitter, Мавлави погиб в ходе операции Военно-воздушных сил вместе с 275 террористами, передает РИА «Новости». При этом представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в общении со СМИ опроверг эту информацию. Ранее сообщалось о ликвидации «теневого» губернатора талибов Муллы Халима в освобожденном районе Карух на западе страны. Накануне боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном. До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.

Завоевавшие олимпийские медали россияне были заложниками в школе Беслана 6 августа 2021, 18:11

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Завоевавший золотую медаль для российской сборной борец Заурбек Сидаков, будучи школьником, был заложником в захваченной террористами школе в Беслане в 2004 году, как и бронзовый призер ОИ Артур Найфонов. Сидаков после теракта в Беслане забросил борьбу, его перестали пускать в город родители, но через несколько месяцев он все же вернулся к тренировкам, пишет «Чемпионат». В 19 лет он попал в сборную России, а на чемпионате мира – 2018 он стал победителем, сумев одолеть именитых оппонентов. Через год Сидаков вновь победил на мировом чемпионате, он победил американца Джордана Барроуза, и в финале одолел итальянца Франка Чамисо. Он посвятил свою победу затронутым трагедией в Беслане людям. «Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», – рассказывал Сидаков. Другой россиянин Артур Найфонов, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, также был заложником в Беслане, а его мать погибла, рассказал тренер спортсмена Тотраз Арчегов. «Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым, и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено», – цитирует тренера «Комсомольская правда – Ставрополь». Напомним, в пятницу борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе до 74 кг на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке Сидаков победил белорусского спортсмена Магомедхабиба Гаджимагомедова. Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированной школе более 1100 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм. Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения. Зеленская захотела получить официальный статус первой леди Украины 6 августа 2021, 17:30

Фото: EPA/TOMS KALNINS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пожелала получить официальный статус первой леди, а также нескольких сотрудников, сопровождающих ее деятельность. «Первые леди во всем мире, к сожалению, не имеют официального статуса, несмотря на то, что играют очень важную роль в гуманитарных, социальных процессах, которые происходят в их странах и за их пределами. У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, мы привлекаем внимание, наш голос слышен», – заявила Зеленская в интервью изданию «Фокус». Она добавила, что разговаривала на эту тему с супругами глав других государств, и все они сталкивались с такой же проблемой. По словам Зеленской, супруге президента хватило бы нескольких работников из офиса президента, которые могли бы быть официально прикреплены к ней. На данный момент ей помогают сотрудники офиса, пояснила Зеленская. Но, так как у них есть и другая работа, она не может рассчитывать на них постоянно. Напомним, Зеленская попала в список самых влиятельных женщин Украины, но не заняла там первое место. Первая позиция досталась послу США на Украине Кристине Квин. Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпиады 6 августа 2021, 12:52

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские спортсмены лишились шансов занять первое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Российская команда в общем зачете занимает шестое место, завоевав 16 золотых медалей. Первыми идут китайцы, в активе которых 34 золотые награды. Россияне в оставшиеся дни Олимпиады могут рассчитывать только на 17 золотых наград, передает ТАСС. Ранее в пятницу велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали обладателями бронзовых наград в мэдисоне. Между тем сборная России на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016. Цена на газ в Европе после пожара на заводе Газпрома превысила 540 долларов 6 августа 2021, 12:12

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа в Европе обновила максимум и превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным на 11.30 мск цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигала максимума за торговую сессию пятницы – 546,3 доллара за 1 тыс. кубометров. На момент открытия торгов цена составляла 542,6 доллара и по ходу торгов снижалась до 535 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час. На этом фоне акции Газпрома снижаются в цене в пятницу на 1% (уже падали на 2,83%). В настоящее время Газпром проводит на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту анализ причин аварии и ее последствий для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу, передает ТАСС. В Подмосковье избили актрису Веронику Эйдлин 6 августа 2021, 19:30

Фото: instagram.com/veronikaeydlin

Текст: Алексей Дегтярев

В подмосковном элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа избили актрису театра и кино Веронику Эйдлин, пишут СМИ. Инцидент произошел 5 августа, 31-летняя актриса сообщила, что ее избил неизвестный, после этого ее доставили в больницу, передает РЕН-ТВ. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушибы на лице. После оказания помощи ее отпустили домой. Вероника Эйдлин известна по фильмам и сериалам «Деревенщина», «Красивая жизнь» и т.д. Ранее актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова, известного по сериалу «Склифосовский», избили в Москве. На Украине обвинили Россию в «стыривании» названия русского языка 6 августа 2021, 11:19

Фото: Larysa Nitsoi/Facebook

Текст: Евгения Шестак

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык. «Я называю этот язык московским <...> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», – отметила она в эфире телеканала «Украина 24». По ее мнению, Россия «стырила» название русского языка у Украины, который «жителям страны не нужен», однако все привыкли на нем разговаривать. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины. Также Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке. Газпром начал отбирать газ из хранилищ в Европе и России 6 августа 2021, 23:22

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России. Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах. Кроме того, начался отбор газа из российских хранилищ, передает «Интерфакс». Ранее в пятницу стоимость газа в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час. Напомним также, в понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ». В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы, тем временем стоимость газа на спотовом рынке Европы обновила многолетние максимумы. Журналист Кузичев ответил на обвинения МОК в связи с пародией на трансгендера-штангистку 6 августа 2021, 14:38

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Журналист и ведущий Анатолий Кузичев прокомментировал обвинения МОК в связи с пародией в эфире программы «Время покажет» на тяжелоатлетку-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии. «Я лично от Международного олимпийского комитета ничего не получал, но, собственно, я с ними никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же», – уточнил Кузичев, передает RT. Ведущий добавил, что своей пародией он выразил не только свое отношение к происходящему, но и отношение соперниц новозеландской спортсменки. «Я еще и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард – недавнего мужчины – по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», – заключил Кузичев. Ранее Международный олимпийский комитет подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио. Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес. Вдова Мамонова пожаловалась на жизнь в нищете 6 августа 2021, 15:29

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что СМИ сильно преувеличили состояние умершего артиста, на самом деле его семья находится в затруднительном финансовом положении. По словам Ольги Мамоновой, она еще не осознала смерть мужа, с которым прожила 40 лет. Супруги вместе построили в Подмосковье дом в 800 кв. метров. «Петя мечтал организовать здесь приют для бедных рок-н-рольщиков, поэтому дом получился такой огромный. Но эти «хоромы» за 140 километров от Москвы в бедном Нарофоминском районе сейчас никому не нужны. Газа нет, крыша протекает, электричество жрет тучу денег. Сын помогал платить за электроэнергию. Эту гору кирпичей, которая разваливается, сегодня и продать-то не получится. И непонятно, что с домом делать», – рассказала вдова актера «Комсомольской правде». «И когда одно популярное издание написало про Петю: «Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три «Мерседеса», московская квартира в Большом Каретном…», я была возмущена. Журналистам надо успокоиться насчет богатства Петра Николаевича Мамонова. Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат», – отметила Ольга Мамонова. Женщина рассказала, что машины уже старые и им по 25 лет, так что даже «чинить их – себе дороже». Квартира же досталась актеру от дедушки. «Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости: «Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство». Где они, эти миллионы? Все, что он накопил – около 400 тыс. рублей на наши с ним похороны – так и лежат на его карточке», – продолжила вдова артиста. Ольга добавила, что в последние годы они с супругом жили трудно. «Тяжело жили. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату», – заключила она. Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер 15 июля в возрасте 70 лет. Простились с артистом 17 июля в Донском монастыре Москвы. МВД объявило награду за помощь в поимке сбежавшего из ИВС Мавриди 6 августа 2021, 19:22

Фото: Следственный комитет РФ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

За помощь в розыске сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей. «Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года. Мавриди также предъявляли обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что он незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет. Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали. Недовольным законом о языке предложили покинуть Украину 6 августа 2021, 14:45

Фото: Olena Khudiakova/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. «Решением Конституционного суда Украины… определено следующее: угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно», – сказал Креминь, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал». Так он прокомментировал слова известного врача и телеведущего Евгения Комаровского о том, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну. Это не первое подобное предложение украинских властей. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Путин: Льготную ипотеку на ИЖС можно считать делом решенным 6 августа 2021, 21:46

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным. «Что касается (льготной ипотеки) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека – и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства», – цитирует президента РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в России запустят ипотеку для ИЖС до конца 2021 года. В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство ИЖС. Проект предполагается воплотить для того, чтобы дать возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Жительница Петербурга заявила о надругательстве над дочерью в детском лагере 6 августа 2021, 13:01

Фото: Voller Ernst/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью в лагере в Курортном районе города, сообщил источник в силовых структурах. Источник сообщил, что, по словам женщины, «это произошло в июле в детском лагере в Курортном районе, к инциденту якобы причастен мальчик», передает РИА «Новости». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее на Сахалине приговорили к пожизненному заключению мужчину, который похитил, изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку; его жена, также признанная виновной, отправилась в колонию на 15 лет. Стало известно о новом мошенничестве с помощью дубликата сим-карт 6 августа 2021, 15:09 Текст: Алексей Дегтярев

Мошенники начали списывать деньги со счетов россиян с помощью дубликатов сим-карт: они используют банковское приложение, сообщил разработчик антивируса Eset. «В Сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», – цитирует сообщение компании ТАСС. Там уточнили, что мошенничество проводится в несколько этапов. Сначала регистрируется поддельный аккаунт, с его помощью создается видимость принадлежности к живому человеку. На втором этапе проводится поиск жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram. Мошенники избирают своими жертвами бизнесменов. На третьем этапе злоумышленники выясняют номер телефона жертвы, изготавливают дубликат сим-карты. На заключительном этапе они обращаются в банк для восстановления пароля от приложения, проходят аутентификацию по личному номеру и переводят средства на другой счет. «С точки зрения банков – это даже не мошенничество. Потому что двухфакторные авторизации на сим-картах являются подтверждением личности. Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы. Выходит, что современная сим-карта оказывается важнее и весомее паспорта, а ее кража – опаснее утери основного документа гражданина страны. Все ваши аккаунты, все социальные сети, мессенджеры, банки, сервисы доставки и такси – буквально все завязано на личный номер телефона», – отметил эксперт Станислав Жураковский. Специалисты предлагают в качестве превентивных мер выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, переключить в банках смс-авторизацию на push-уведомления в приложении. Также в офисе оператора связи необходимо подготовить документ, позволяющий запретить выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия. Ранее СМИ сообщили, что россияне начали сталкиваться со схемой мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика. Российский борец Сидаков завоевал золото на ОИ 6 августа 2021, 14:10

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Борец вольного стиля российской сборной Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе до 74 кг на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке Сидаков победил белорусского спортсмена Магомедхабиба Гаджимагомедова, передает РИА «Новости». Ранее российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 91 кг.