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    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    7 января 2025, 13:13 • Новости дня

    Минобороны: ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военных в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российское военное ведомство отчиталось об уничтожении более 1 635 украинских военнослужащих, а также большого количества западной техники, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ в зоне спецоперации понесли значительные потери, потеряв до 1 635 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерийские установки в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

    На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение механизированной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны. Потери составили до 65 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка войск «Запад» также нанесла ущерб ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике, потеряв до 580 военнослужащих. Были уничтожены техника и артиллерийские установки, включая итальянскую гаубицу «Melara» и немецкую самоходную установку «Panzerhaubitze 2000».

    На Донецком направлении группировка войск «Юг» нанесла поражение в районах Северска, Предтечино, Дачного и Белогоровки. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих и несколько единиц военной техники.

    В свою очередь, группировка войск «Центр» потери составили до 510 военнослужащих в различных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Были уничтожены танки, в том числе немецкие «Leopard», и артиллерийские установки. Также подразделения войск «Днепр» нанесли поражение в Запорожской области, потеряв до 80 военнослужащих и технику.

    Накануне сообщалось, что ВСУ в зоне спецоперации понесли значительные потери, потеряв до 1420 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские установки в Донецкой Народной Республике и Харьковской области

    4 января 2025, 13:57 • Новости дня
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал видео, где якутский штурмовик Андрей Григорьев побеждает украинского солдата в рукопашном бою, используя якутский нож.

    Маск отметил, что в его спальне в стену вмонтирован траншейный нож 1917 года выпуска.

    «Более полезен, чем пистолет, в ближнем бою», – заявил миллиардер, передает Ura.Ru.

    Видео с якутским штурмовиком стало вирусным в Сети, вызывая обсуждения о тактиках и навыках, применяемых в конфликте на Украине. Видеоматериал показывает, как Григорьев, используя традиционный якутский нож, одерживает верх над украинским солдатом.

    Ранее военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, который произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Победителем в том бою оказался российский штурмовик,  его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    5 января 2025, 23:58 • Новости дня
    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине

    Зеленский назвал условия Киева для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине

    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману отметил, что «это не большой успех» для Украины. Он добавил: «Но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений».

    Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для территории, контролируемой Киевом, даже для прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский признал невозможность силового возвращения границ 1991 года, смягчив свою позицию по территориальным уступкам России.

    Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила заключить соглашение о прекращении огня, аналогичное случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей.

    Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

    Зеленский использовал матерные выражения, когда речь зашла об отказе США вводить санкции против Москвы накануне начала российской специальной военной операции. Он нецензурно отозвался о действиях США, пишет «Российская газета».

    По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», – приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал Фридман.

    Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (ерунда – прим. ВЗГЛЯД)».

    Кроме того, Зеленский использовал мат при обсуждении действий России на Северном Кавказе четверть века назад. Также он охарактеризовал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. Он заявил: «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.

    Напомним, Зеленский также заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

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    5 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР

    Der Spiegel: Российская армия близка к контролю над ДНР и ЛНР, продвигаясь к Днепропетровской области

    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад, стремясь взять полностью под контроль территории ДНР и ЛНР, сообщили СМИ.

    Как пишет Der Spiegel, ВС России продолжают активное наступление на запад в ходе конфликта на Украине. Отмечается, что российские войска обошли город Красноармейск, и приблизились к административной границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Авторы отмечают, что российские силы движутся к цели взять под контроль территории ДНР и ЛНР. В статье подчеркивается, что даже Владимир Зеленский признал постоянное продвижение российской армии.

    Накануне обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке сообщил, что российская армия продвинулась на юг от Красноармейска, заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью. Кроме того, Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

    В субботу российские войска освободили Надию в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    6 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что презирает русский народ

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Фридману заявил о презрении к русскому народу

    Зеленский заявил, что презирает русский народ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Зеленский заявил, что свободно владеет русским языком, но отказался говорить на нем. Как объяснил Зеленский, он не хочет давать повода президенту России Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские – один народ, поскольку они говорят на одном языке, передает РИА «Новости».

    «Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», – заявил Зеленский.

    Зеленский также заявил, что на Украине живут люди, говорящие на русском языке, и никто им этого якобы не запрещает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский не захотел давать интервью на русском, как предлагал Фридман. При этом в ходе разговора он не раз использовал русские слова. Кроме того, он несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру.

    Напомним, 23 февраля 2014 года, наутро после госпереворота, одним из своих первых решений Верховная рада отменила закон, гарантировавший русскому статус «регионального языка». Под нажимом Запада спикер парламента Александр Турчинов не подписал решение об отмене закона, который де-юре продолжал действовать, но де-факто не соблюдался. В 2018 году Конституционный суд Украины признал принятый в 2012 году закон не соответствующим законодательству страны.

    В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте на украинском ТВ и скандальный закон «Об образовании», который запрещал среднее образование на русском языке. Говорить по-русски запретили депутатам в Верховной раде.

    В 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

    Самого Зеленского прежние власти Украины обвиняли в использовании «кацапской мовы».

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    6 января 2025, 13:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО

    Военкор Громов: Освобождение Курахова означает прекращение артиллерийского террора ВСУ против Донецка

    Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.

    «Основной смысл освобождения Курахова ­состоит в том, что это было последнее место, откуда ствольная артиллерия дотягивалась до Донецка. И ВС РФ выполнили задачу прекратить это. Теперь обстрелять город можно только реактивными дальнобойными снарядами, но такое проводится крайне редко. Так что освобождение Курахова означает окончательное прекращение артиллерийского террора против Донецка», ­­­­­­­– рассказал военкор Федор Громов.

    «По логике, наши должны после этого перекидывать силы на другое направление, а именно – на агломерацию Покровска и Мирнограда. Собственно, по движению войск, по картам так и получается. Сейчас основная наша задача: перерезать трассу Покровск – Константиновка, к этому все и идет. Это уже может означать выход к границе Днепропетровской области. И это уже, конечно, не только тактический, но и политический удар по Киеву. К тому же в Днепропетровской области нет плотной городской застройки, как в Донбассе. Значит, у ВС РФ будет некий оперативный простор», – отметил он.

    «Но если наши решат пойти дальше Курахова, то они смогут перерезать украинскую линию обороны в Запорожье. Мы зайдем в тыл запорожской группировки ВСУ и выведем свою группировку из позиционного тупика, который сформировался еще весной 2022 года. Для помощи в этом с юга может поддавить группировка «Восток», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР. «Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко в ДНР. Отражены 14 контратак формирований ВСУ», – говорится в сообщении.

    ВСУ потеряли 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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    6 января 2025, 03:55 • Новости дня
    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за 300 млрд долларов из российских активов

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие, используя для оплаты 300 млрд долларов из российских активов.

    «Я сказал Трампу: дайте нам 300 млрд долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность. Это одна из гарантий безопасности? Да, конечно. Потому что это военная гарантия», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

    Зеленский, комментируя военную помощь Вашингтона, заявил, что в США было «проголосовано или принято решение где-то» на 177 млрд долларов. Однако, по его словам, половина этих денег фактически не была предоставлена, передает РИА «Новости».

    «Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос», – добавил Зеленский.

    Он признал, что на Украине действительно существует проблема коррупции, но подчеркнул, что власти активно борются с ней. Он отметил, что «антикоррупционная система» Украины является «самой сложной» в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о желании Киева получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский интересовался возможностью купить поддержку для Украины по вопросу вступления в НАТО за 500 млн евро из российских активов, на что получил отказ.

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    4 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области

    Минобороны заявило об ответных мерах на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области

    Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили попытку ракетного удара по Белгородской области восемью ракетами ATACMS, выпущенными с территории Украины, и пообещали ответные меры, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, украинские войска предприняли попытку ракетного удара по Белгородской области, используя оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, все ракеты были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

    Министерство обороны России заявило, что на данные действия киевского режима, который поддерживается западными кураторами, будут приняты ответные меры.

    Ранее российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS.

    До этого в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА.

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    6 января 2025, 05:41 • Новости дня
    Автор песен Носкова и Долиной погиб в зоне СВО

    Российский поэт и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб под артобстрелом в зоне СВО

    Автор песен Носкова и Долиной погиб в зоне СВО
    @ gegelsky

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине погиб российский поэт Олег Гегельский – ветеран боевых действий и автор песен, исполняемых звездами российской эстрады, сообщают СМИ.

    Гегельский – автор более 100 стихотворений, которые стали песенными текстами, их исполняют Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды российской эстрады, передает RT.

    Он подписал контракт на военную службу с Министерством обороны России в сентябре 2024 года, однако о своем решении никому не сообщил. «Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал», – сказала его жена.

    Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. «Его отправили на задание, – сообщила его жена. – Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало». У него остался десятилетний сын.

    Гегельский был членом Союза писателей России, Русского географического общества, инструктором по выживанию. Он посвятил часть своей жизни воинской службе, следуя примеру своего отца, ветерана Великой Отечественной войны.

    Как рассказала его жена, Гегельский «служил в спецназе снайпером», он «был в горячих точках – Афганистане, Югославии, Чечне» – и «получил там ранение».

    Друг Гегельского, Руслан Осташко, вспоминает, что Гегельский всегда был «полностью военным человеком». «Мы как-то с ним обсуждали эту тему, и я ему сказал, что вижу, что его тянет в зону боевых действий. Он мне ответил: «Конечно, тянет. Для меня там настоящая жизнь. Когда ты идешь по аэродрому с одной сумкой и тебе не важно, куда повезет тебя военный борт, в какую горячую точку. Важно только, что защищать Родину», – вспоминает Осташко.

    В декабре сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар из Тюменской области, отправившийся туда осенью. В октябре в ходе спецоперации погиб 44-летний Авраам Мэлех, отец 14 детей из Татарстана, который подписал контракт с министерством обороны в июле.

    Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.

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    7 января 2025, 07:28 • Новости дня
    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России

    Министр финансов США Йеллен предостерегла Китай от поддержки России в конфликте на Украине

    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Китай предоставит России материальную поддержку в конфликте на Украине, Пекин ждут «значительные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

    Минфин США сообщил, что Йеллен «подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании», передает ТАСС.

    Йеллен также заявила о серьезной обеспокоенности из-за вредоносной активности в киберпространстве, которую, по версии Вашингтона, финансируют власти Китая.

    Кроме того, США раскритиковали Китай за использование методов, которые считают нерыночными. Йеллен заявила, что они наносят ущерб американским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, G7 решила усилить давление на Китай из-за предполагаемой поддержки действий России на Украине. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

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    7 января 2025, 02:27 • Новости дня
    Рогов указал на срыв Россией плана Британии по добыче лития в Донбассе

    Рогов заявил о сорванной Россией попытке Британии за бесценок получить литиевое месторождение в Донбассе

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за успехов российской армии Великобритания лишилась возможности разрабатывать крупнейшее литиевое месторождение в Донбассе, права на которое купила у киевского режима за смешные деньги, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что киевский режим год назад передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам «за смешные деньги». Разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

    «Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    По его мнению, Зеленский намеренно отправляет украинцев гибнуть в Донбассе, чтобы защитить бизнес-интересы западных корпораций, заинтересованных в поставках лития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил. Это месторождение обеспечивает доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд и богато другими ценными ресурсами, включая ниобий, бериллий и тантал.

    Канадская консалтинговая фирма SecDev отмечает, что в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины, часть которых теперь находится на землях, вернувшихся в состав России.

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    5 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская истребительная авиация в последние сутки уничтожила самолет МиГ-29 украинских военно-воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы Hammer и один снаряд РСЗО HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за этот период уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска в ряде районов, в том числе у Щербиновки и у Дзержинска. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 410 военнослужащих, два танка Leopard, несколько бронетранспортеров и артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила формирования ВСУ в Нескучном и Зеленом Поле. Потери противника составили до 150 человек, уничтожена боевая бронированная машина MaxxPro.

    Группировки «Днепр» заняла более выгодные позиции поразила ВСУ в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортер М113.

    Ранее средства противовоздушной обороны России сбили самолеты Су-27 вооруженных сил Украины.

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    4 января 2025, 14:56 • Новости дня
    Пленный экс-участник «украинской АТО» отказался от обмена

    Пленный из 110-й бригады ВСУ Жигалкин решил остаться в России после обмена

    Пленный экс-участник «украинской АТО» отказался от обмена
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший участник «украинской АТО», пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Жигалкин заявил о намерении отказаться от обмена и остаться в России.

    «Я не хочу возвращаться на Украину. Украина уже продана. Мы боимся ходить по Украине», – приводит ТАСС слова Жигалкина. Он добавил, что предпочел бы оставаться в России, если это возможно.

    Жигалкин отметил, что в рядах 110-й бригады есть и другие военнослужащие, которые стремятся сдаться в плен российским войскам, чтобы впоследствии отказаться от обмена. Он рассказал, что многие из его сослуживцев специально планировали попасть на передовую, чтобы выйти с поднятыми руками и перейти на российскую сторону. Он также добавил, что знает нескольких, кому это удалось.

    Александр Жигалкин служит в ВСУ с 2015 года, когда впервые подписал контракт. Во время службы он несколько раз пытался дезертировать, был осужден, а затем повторно мобилизован. В конце 2024 года он сдался в плен на юге Великой Новоселки.

    Ранее пленные украинские военные рассказали, как Киев бросил их на произвол судьбы.

    Также украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке.

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    4 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО

    Блинкен признался, что США начали поставку оружия Украине до начала спецоперации

    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США начали вооружать Украину задолго до начала специальной военной операции, поставки оружия Киеву начались осенью 2021 года, в том числе зенитные и противотанковые комплексы, заявил в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Энтони Блинкен подчеркнул, что в период с сентября 2021 года Штаты начали активно обеспечивать Украину необходимыми вооружениям, передает РИА «Новости».

    «Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО – прим. ВЗГЛЯД.), начиная с сентября и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия», – заявил он, подчеркивая, что целью было обеспечение страны средствами для обороны.

    Среди переданного вооружения были зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

    Блинкен также отметил, что эта поддержка была частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление обороноспособности Украины и предотвращение возможных угроз.

    Ранее в Пентагоне заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2024 году западные партнеры направили Украине 41,7 млрд долларов, что говорит о критической зависимости страны от внешней финансовой поддержки.

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    6 января 2025, 10:22 • Новости дня
    Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

    Минобороны: Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

    Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате успешных действий российской Южной группировки войск город Курахово на юго-западе Донбасса, ранее занятый силами ВСУ, был полностью освобожден, сообщили в Минобороны России.

    Этот город являлся крупным укрепленным районом со сложной сетью огневых точек и подземных коммуникаций. За десять лет киевский режим превратил Курахово в мощную крепость, прикрытую с севера водохранилищем, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Для удержания города украинское командование сосредоточило свыше 15 тыс. военнослужащих, включая формирования националистов и иностранных наемников. В оборонительных действиях участвовали подразделения элитных бригад и много механизированных частей, усиленные артиллерией и танками.

    В результате действий российских войск противник потерял 80% личного состава, что составляет более 12 тыс. человек, а также около 3 тыс. единиц военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. Ежедневные потери ВСУ за два месяца боев под Курахово составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Установление контроля над Курахово позволило существенно затруднить тыловое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении и пресечь артобстрелы Донецка.

    После взятия города российские войска получили возможность усиливать темпы освобождения территорий Донецкой народной республики. Особо отличились в боях военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявившие мужество и героизм, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что в Курахово гарнизон Вооруженных сил Украины перестал оказывать организованное сопротивление. Украинские силы выбиты с части территории теплоэлектростанции в Курахове. Зачистка промзоны в Курахово продолжалась всю новогоднюю ночь.


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