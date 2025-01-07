То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.0 комментариев
Минобороны: ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военных в зоне спецоперации
Российское военное ведомство отчиталось об уничтожении более 1 635 украинских военнослужащих, а также большого количества западной техники, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ в зоне спецоперации понесли значительные потери, потеряв до 1 635 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерийские установки в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение механизированной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны. Потери составили до 65 военнослужащих и несколько единиц техники.
Группировка войск «Запад» также нанесла ущерб ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике, потеряв до 580 военнослужащих. Были уничтожены техника и артиллерийские установки, включая итальянскую гаубицу «Melara» и немецкую самоходную установку «Panzerhaubitze 2000».
На Донецком направлении группировка войск «Юг» нанесла поражение в районах Северска, Предтечино, Дачного и Белогоровки. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих и несколько единиц военной техники.
В свою очередь, группировка войск «Центр» потери составили до 510 военнослужащих в различных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Были уничтожены танки, в том числе немецкие «Leopard», и артиллерийские установки. Также подразделения войск «Днепр» нанесли поражение в Запорожской области, потеряв до 80 военнослужащих и технику.
Накануне сообщалось, что ВСУ в зоне спецоперации понесли значительные потери, потеряв до 1420 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские установки в Донецкой Народной Республике и Харьковской области