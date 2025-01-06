Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.0 комментариев
Минобороны: ВСУ потеряли 1,4 тыс. военных в ДНР и Харьковской области
ВСУ в зоне спецоперации понесли значительные потери, потеряв до 1420 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские установки в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла удары по формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанск и Липцы.
Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30. Также был уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения войск «Запад» улучшили позиции на переднем крае и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
Потери противника достигли 550 военнослужащих, а также бронетехники, включая бронетранспортеры М113 и артиллерийские установки, такие как «Braveheart» и М777.
На южном направлении освобождено Курахово. В результате боевых действий под Донецком ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и несколько единиц тяжелой техники, включая танк «Leopard» и гаубицы «Мста-Б».
Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Даченское, нанеся поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили до 535 военнослужащих и многочисленную технику, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате успешных действий российской Южной группировки войск город Курахово на юго-западе Донбасса, ранее занятый силами ВСУ, был полностью освобожден.