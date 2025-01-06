Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла удары по формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанск и Липцы.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения войск «Запад» улучшили позиции на переднем крае и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

Потери противника достигли 550 военнослужащих, а также бронетехники, включая бронетранспортеры М113 и артиллерийские установки, такие как «Braveheart» и М777.

На южном направлении освобождено Курахово. В результате боевых действий под Донецком ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и несколько единиц тяжелой техники, включая танк «Leopard» и гаубицы «Мста-Б».

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Даченское, нанеся поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили до 535 военнослужащих и многочисленную технику, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате успешных действий российской Южной группировки войск город Курахово на юго-западе Донбасса, ранее занятый силами ВСУ, был полностью освобожден.