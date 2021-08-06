Госдеп обещал России международное наблюдение за выборами в Госдуму Шмелева предложила открыть специализированные спортивные классы в школах 6 августа 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

В народную программу «Единой России» включат предложение об открытии в школах специализированных спортивных классов, это позволит переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. По ее словам, такой подход уже реализован в Образовательном центре «Сириус». За счет этого дети могут участвовать в любом спортивном календаре. «Мы это включаем в народную программу «Единой России» и надеемся, что это будет реализовано в ближайшее время, как это сделано в «Сириусе». За счет интегрированной подготовки ребята смогут участвовать в соревнованиях и не сокращать блок естественно-научных, гуманитарных дисциплин, а наоборот», – заявила Шмелева на встрече с призерами Олимпийских игр в Токио, фехтовальщиками Кириллом и Антоном Бородачевыми. Напомним, в пятницу Шмелева совершает рабочую поездку в Самарскую область. В программе визита – посещение образовательных учреждений, регионального центра «Вега» (работает по модели Образовательного центра «Сириус»), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Ранее на съезде «Единой России» по предложению президента Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.

Соловьев отреагировал на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию 5 августа 2021, 10:27

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму, призвал отказаться от стремления получить признание от внешних игроков. «А сколько наших наблюдателей было на выборах в Европарламент? А на каких европейских выборах были? И сколько? И какие нарушения отметили? И как структуры ЕС и СЕ отреагировали? Зачем играться в это наследие 90-х? Источником власти в нашей стране является народ. Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времен? Так пора понять, что «ярлык на княжение» нам точно не нужен», – написал Соловьев в Telegram. Так он прокомментировал слова журналиста Дмитрия Стешина о том, что ОБСЕ официально отказалась наблюдать за выборами в России. «ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными», – написал по этому поводу Стешин. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Памфилова ответила на отказ БДИПЧ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму 5 августа 2021, 11:16

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Председатель ЦИК Элла Памфилова глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она. «Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», – говорится в письме Памфиловой директору БДИПЧ Маттео Мекаччи, передает ТАСС. Она выразила надежду, что решение может быть пересмотрено с учетом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий. «За последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран, в том числе США, Польшу, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Португалию, Нидерланды. При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы», – отметила председатель ЦИК России. Она также проинформировала директора БДИПЧ, что «Россией были направлены приглашения прислать наблюдателей на сентябрьские выборы международным и иностранным организациям и институтам, традиционно занимающимся такой деятельностью, ряд из которых уже подтвердил свое участие». При этом, обратила внимание глава ЦИК, «для всех приглашенных создаются равные условия». В то же время, подчеркнула Памфилова, если решение БДИПЧ окончательное, то «освобожденное количество мест будет передано другим международным наблюдательским сообществам». В письме председатель Центризбиркома подтвердила, что «ЦИК России неизменно приветствует и ценит вклад международных наблюдателей в совершенствование избирательных процессов в нашей стране». Она также заверила, что «ЦИК России и в рамках текущей избирательной кампании в стране будет прилагать все усилия для обеспечения прозрачности, достоверности и легитимности выборов на основе национального законодательства, своих нормативных актов и международных соглашений, подписанных Российской Федерацией, в том числе и с ОБСЕ». Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Госдеп обещал России международное наблюдение за выборами в Госдуму 6 августа 2021, 02:27

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в российскую Госдуму. Вашингтон выразил сожаление, заявив, что введенные Москвой «ограничения помешают» БДИПЧ и Парламентской ассамблее ОБСЕ «независимо наблюдать за выборами». При этом Прайс заверил, что «международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов», как перед голосованием, так и «в день выборов». По его словам, это позволит «определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов». «России не уйти от международного внимания», – приводит его слова РИА «Новости». Прайс заявил, что США «уважают профессиональное решение БДИПЧ» и «полностью поддерживают» позицию БДИПЧ, утверждающего, что представители ОБСЕ «не могут эффективно наблюдать за выборами в условиях подобных ограничений». Кроме того, Госдеп оставил в силе рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. В частности, рекомендуется «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус». США объяснили это предупреждение угрозой «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков». Также не рекомендуется посещать Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории», передает ТАСС. Госдеп объявил, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию: «Пятого августа 2021 года госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих». Причины не указаны. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Толстой указал на чересчур высокое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек». Шойгу прокомментировал предложение возглавить список «Единой России» на выборах 4 августа 2021, 10:16 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое». «Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», - отметил Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде». Он подчеркнул, что наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. «Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции», – сказал министр обороны, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Поэтому, по словам Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан». Напомним, по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии. В общефедеральную часть также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В Госдуме дали оценку отказу БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы 5 августа 2021, 00:42 Текст: Антон Антонов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Толстой подчеркнул, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». По его словам, «всем уже ясно, что Россия не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам». Он заявил, что «у нас свои выборы, свои законы и свой путь», которые необходимо «уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме». «А деление на «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» демократии мы не признаем и никогда не признаем», – приводит его слова РИА «Новости». Вице-спикер напомнил, что ОБСЕ уже отказывалась от участия в качестве наблюдателя на выборах в России. При этом организация ссылается «на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась». Отмечается, что «структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения». Так, подобная ситуация произошла в 2007 году. Толстой указал на чересчур высокое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек». «Мы конечно всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла», – заявил он. Пискарев сказал, что «решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы в России находится в русле рекомендаций не признавать итоги предстоящих выборов в России». Он заявил, что отказ структур ОБСЕ «воспринимается с недоумением», ведь Россия входит в организацию и «открыта для наблюдения». Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. В ЕР предложили узаконить льготы для фермеров на строительство оптово-распределительных центров 3 августа 2021, 21:01 Текст: Елизавета Булкина

Депутаты «Единой России» предложили законодательно закрепить льготы для фермеров на строительство оптово-распределительных центров. Такая поддержка задаст долгосрочный тренд на снижение цен на сезонные овощи, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор партпроекта ЕР «Российское село» Владимир Плотников. «Фермеры объединяются и строят такой центр, свозят туда свою продукцию для обработки и хранения. Оттуда она напрямую поступает в магазин, а не как сейчас с большим количеством посредников. Такие центры должны создаваться на кооперативной основе и принадлежать тем фермерам, которые сами и производят продукцию. А государство должно предоставлять льготный кредит и компенсировать 30% [затрат]», – сказал парламентарий по итогам поездки в фермерское хозяйство Городищенского района Волгоградской области Плотников отметил, что жители регионов уже почувствовали действие мер, предложенных фракцией «Единой России» и правительством РФ для снижения стоимости «борщевого» набора, говорится в сообщении на сайте партии. «Цена реализации «с поля», например, ранней моркови в Волгоградской области – 16-18 рублей за килограмм. Эта цена будет снижаться по мере снятия урожая», – рассказал он. Комплекс мер по поддержке организации поставок сельхозпродукции от производителей, по словам Плотников, сегодня разрабатывают во всех субъектах РФ. Уже прошло более четырех тысяч рейдов по торговым точкам и сетям для мониторинга цен на сезонные овощи, а также несколько сотен встреч с представителями торговых сетей, на которых обсуждалось заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты. Напомним, что 19 июля на площадке партии «Единая Россия» прошло совещание с руководством Правительства, главами регионов и представителями торговых сетей. На нем были представлены конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого» набора. Их разработали парламентарии от «Единой России» вместе с правительством, главами регионов и торговыми сетями. Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева (фракция «Единой России»), куда вошли представители Правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей. Спустя две недели в регионах зафиксировано снижение цен на сезонные овощи. Проценко: Площадка «Единой России» дает медикам возможность быть услышанными 3 августа 2021, 21:55 Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, почему решил пойти в политику. По его словам, основным моментом стало обращение к нему и желание руководства страны, чтоб переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора «с земли», которые видят проблему. «Это целое направление медицинской команды от «Единой России», которая обсуждает территориальные различия, систематизирует проблемы, которые будут предложены в народную программу «Единой России», – рассказал врач в эфире радио «Комсомольская правда». Проценко отметил, что итогом мероприятий на партийной площадке стало то, что медиков «уже начали слышать», говорится в сообщении на сайте ЕР. «Потому что на наших консилиумах, обсуждениях, обязательно привлекаем экспертов в своей области. Мы там обсуждали реабилитацию, приглашали ведущих специалистов в области реабилитологии. Мы обсуждали назревшие необходимые изменения первичной сети, информатизацию», – сказал главврач столичной больницы, добавив, что партия собрала команду медиков, «которые что-то хотят поменять, которые хотят предложить эти изменения власти исполнительной». Ранее «Единая Россия» провела на партийной площадке стратегическую сессию, посвященную вопросам развития системы здравоохранения. В ходе нее были озвучены предложения медиков, общественников, экспертов и профильных депутатов из регионов в народную программу партии. Также «Единая Россия» запустила проект «Консилиум с Денисом Проценко» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы также будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел. Ранее Проценко заявил, что российской системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи, основой которого должен стать принцип «пациентоцентричности», для этого потребуется система переподготовки кадров. Памфилова рассказала о голосовании на выборах в Госдуму на Украине 4 августа 2021, 08:25 Текст: Алина Назарова

В рамках выборов в Госдуму на территории Украины откроют избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. «На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик (ДНР и ЛНР) никаких избирательных участков нет, там голосования не будет», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». По ее словам, у получивших российское гражданство в упрощенном порядке жителей непризнанных республик есть возможность приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и там проголосовать. Также для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг. Памфилова уточнила, что всего планируется открыть 348 зарубежных участков для голосования в большинстве стран мира, за исключением нескольких стран: Йемена, Ливии и Грузии. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Памфилова получила от Киева гарантии безопасности голосующих на Украине россиян 5 августа 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Россияне на Украине смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, Киев гарантировал безопасность российских граждан, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. «Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением (говорю), потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Эхо Москвы». Напомним, в 2016 году представители праворадикальных общественных организаций Украины пришли к посольству России в Киеве. Радикалы блокировали вход к загранучреждению, не давая возможности российским гражданам, желающим проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг России. В 2018 году МВД Украины заявило о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России. «Единая Россия» передала Минпросвещения реестр нуждающихся в капремонте школ 4 августа 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Партия «Единая Россия» и Минпросвещения создадут центр по контролю за программой капремонта школ в регионах с участием экспертов и родительского сообщества. В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах. «Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача – этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы», – приводятся на сайте ЕР слова Турчака. Он призвал секретарей региональных отделений «Единой России», а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы – от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ. «Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть «первую скрипку», и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», –подчеркнул Турчак. Сельская школа порой выполняет не только образовательные функции, но и выступает в роли социокультурного центра на территории региона. «Поэтому важно не только отремонтировать стены, привести школу в нормативное состояние, но и наполнить ее новым содержанием», – подчеркнул он. Одним из таких объектов станет школа в поселке Родина в Псковской области. Здесь помимо капремонта в рамках партпроекта будет построен ФОКОТ. «Будет ядро такое – образовательное, спортивное, появится возможность разгрузить и очередь по местам в детских садах», – сообщил Турчак. Обновление школ в регионах позволит решить и кадровую проблему, уверен губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев. «Огромный стимул для молодых педагогов приходить на работу в обновленные школы на высококвалифицированные рабочие места. Это серьезное подспорье для омоложения кадров в сельских школах», – заявил он. В регионе одной из первых в программу капремонта вошла школа в поселке Лальск Лузского района. «Остро стоит проблема износа инженерных коммуникаций, замены окон. Мы очень надеемся на программу партии, которая, я надеюсь, поможет нам в ремонте школы», – сказал директор учебного заведения Андрей Зарубин. Средства на проектно-сметную документацию для ремонта здания будут предусмотрены в бюджете Кировской области, отметил губернатор Игорь Васильев. Турчак призвал всех глав регионов обратить внимание на разработку ПСД. «Плечо поддержки федеральной существенно. Основные затраты берут на себя федеральные власти. Давайте мы напряжемся, и у себя в бюджетах предусмотрим или в рамках поправок в текущем году, или в рамках утверждения бюджета на 2022 и плановый 2023-2024 годы средства на проектно-сметную документацию», – сказал он. В целом начиная с 2022 года будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно – скорректировать программу удалось при поддержке «Единой России». За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция «Единой России» в Госдуме окажет Правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ. Врач одобрил отмену противочумных комбинезонов в ковидных больницах 5 августа 2021, 18:30 Текст: Елена Лексина

«Такой костюм сковывает движения. Врачи быстрее устают. Просто физически тяжело находиться в нем по 6-8 часов, а тем более сейчас, когда лето и жарко», – сказал газете ВЗГЛЯД врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Так он прокомментировал принятую Роспотребнадзором по предложению врача Дениса Проценко рекомендацию отменить обязательное ношение противочумных костюмов в ковидных больницах. «Эта мера скажется на качестве лечения. В первую очередь, выиграют пациенты. Ведь ношение противочумного костюма – дополнительная нагрузка на персонал. Как бы не старались и медицинские сестры, и врачи, как бы не стремились максимально выполнить все то, что они умеют, – но костюм их ограничивает. В результате врачи вынуждены экономить силы. Поэтому возможность обойтись без костюма, причем без ущерба для безопасности персонала, позволит повысить качество медицинской помощи», – уверен директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Тот факт, что Роспотребнадзор не просто поддержал идею Дениса Проценко, а выпустил соответствующие методические рекомендации, свидетельствует о том, что ведомство провело анализ накопленного опыта, считает эксперт. «Это решение говорит о том, что вирус уже изучен более глубоко, в отличие от предыдущего года. Значит, изменения не повлияют на уровень безопасности персонала. Я бы хотел обратить внимание на то, что речь не идет о полной отмене. Речь о том, что эти меры отныне применяются в каждой медицинской организации на основании местного опыта и в разной комбинации средств индивидуальной защиты – в зависимости от уровня профессионального риска в данном ковидном госпитале», – пояснил Замятин. Решение Роспотребнадзора обеспечивает, с одной стороны, защиту врачей и медсестер, а с другой стороны – дает определенную свободу действий администрации конкретной медицинской организации. «Зоны бывают совершенно разные, – не всегда они такие уж «красные». Есть целый ряд оттенков, бывает, что границы зеленых и красных зон – размытые. Поэтому жесткое регулирование, – либо в костюме противозащитном, либо совсем без него – только мешало персоналу. Вот почему я приветствую эту инициативу», – подытожил врач. В четверг Роспотребнадзор изменил рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) при оказании помощи пациентам с коронавирусом. В частности, он отменил обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». Тем самым ведомство поддержало соответствующее предложение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и его коллег из регионов. В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Сторонники отмены считают, что это сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Проценко расценил решение Роспотребнадзора как «прекрасную новость для всех коллег». «На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – цитирует Проценко сайт «Единой России». Ранее сообщалось, что в народной программе партии появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». Напомним, что Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму. Кузнецова рассказала о реализации проекта «Социальный навигатор» 4 августа 2021, 11:41 Текст: Алина Назарова

Институт уполномоченных по правам ребенка совместно c Минцифры реализуют проект «Социальный навигатор», который предполагает создание «единого окна» для оперативного решения проблем семей с детьми, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. «Человек общается только с координатором, который принимает его вопрос, а вся остальная внутренняя работа, обмен данными происходит между ведомствами, которые должны в обязательном порядке ответить на поступивший запрос», – подчеркнула омбудсмен, слова которой приводятся на сайте «Единой России». По такому принципу у Минцифры уже реализуется проект Платформы обратной связи. На начало августа 2021 года через нее поступило более 3 млн сообщений по вопросам, связанным с интересами несовершеннолетних и семей, воспитывающих детей. Также Кузнецова отметила важность цифрового ресурса для выполнения поставленной президентом России задачи устранения барьеров при получении семьями с детьми социальной помощи. «Важно, чтобы все структуры, которые сегодня вооружаются цифровыми решениями, начали говорить на едином цифровом языке. Чтобы семьи с детьми, все получатели социальных услуг могли легко ориентироваться в новом цифровом пространстве. И Министерство цифрового развития может эти решения сделать понятными и удобными», – заключила она. Напомним, на съезде «Единой России» 19 июня по предложению главы государства Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка партии. В ЕР сообщили о подешевевшем «борщевом наборе» в регионах 4 августа 2021, 17:27 По всей стране при участии «Единой России» созданы рабочие группы, контролирующие стабилизацию ситуации с ценами на сезонные овощи, заявил зампред Госдумы. Заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах, передает слова депутата сайт ЕР. «Активнее других работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым и Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто дополнительно от 30 до 50 ярмарок», – рассказал Гордеев. Он напомнил, что партия проводит мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Среди передовиков – Брянская область (там провели более 500 рейдов), Курская, Ярославская область, Республика Крым и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ. Также идет работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок. «По данному направлению отличаются Республика Крым, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Томская область, которыми проведено уже несколько десятков встреч», – отметил Гордеев. Более чем 80 регионами все поставленные задачи по снижению цен выполняются, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. «По результатам мониторинга мы видим большую активность на всех площадках, не менее 15 тыс. ярмарочных площадей сейчас предоставлены в стране фермерам. Мы «приросли» в объемах продаж за последнюю неделю. Овощей «борщевого» набора» было продано 4,2 тыс. тонн, что на 600 тонн больше показателя прошлой недели. При этом картофель подешевел до 30%, до 20% – лук, морковь и капуста. Сейчас мы переходим на массовый сбор овощей, объемы должны нарастать, а цены снижаться», – сказал замминистра. Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой» набор взяли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах прошло 415 встреч с ритейлерами, в 83 субъектах состоялось почти 4,2 тыс. рейдов по торговым точкам для фиксации цен на основные продукты питания. В 59 регионах открыто более 1,2 тыс. дополнительных ярмарок с конца июля. Предложенные «Единой Россией» и правительством меры приносят результаты, отмечают в регионах. В Липецкой области удалось добиться снижения цен в среднем на 14%. В конце июля представители рабочей группы «Единой России» договорились, что наценка на сезонные овощи в торговых сетях там будет минимальной – 10-15%. Заметно снизилась цена на овощи в Нижегородской области: картофель подешевел на 22% – до 36 рублей за килограмм, лук репчатый – на 7%, до 30 рублей, морковь – на 4%, до 58 рублей за килограмм. Первая сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дзержинске, в ближайшее время они будут открыты в других районах и городах региона. В Калужской области наблюдается тенденция к снижению цен на картофель и огурцы, в целом дефицита овощей нет. Жители региона могут приобрести фруктовую и овощную продукцию из Ростовской, Московской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Крыма. Стабилизации ситуации с ценами в регионе объясняют ограничениями торговой надбавки – она не может превышать 10% на отдельные товары. 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством правительства и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева. На совещании с членами правительства 21 июля президент России Владимир Путин поддержал предложения ЕР и кабмина по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы. Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму 5 августа 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Видеонаблюдение на выборах в Государственную думу будет длиться не менее 72 часов, объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Поскольку голосование будет проходить три дня, 17, 18 и 19 сентября, три дня и три ночи, в третью ночь идет подсчет голосов, будет осуществляться видеонаблюдение. Это около 72 часов непрерывной трансляции», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». По ее словам, объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, объектов с видеонаблюдением и оффлайн (без трансляции, но с сохранением записей) – более 5,6 тысячи. Объектов, оборудованных устройствами видеофиксации с дальнейшим сохранением записей – более 36,2 тысячи. На участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98% избирателей, отметила она. «Видеонаблюдение в таких масштабах, как в России, не применяет ни одна страна. Все понимают, что в условиях киберопасности это непозволительная роскошь. Видеонаблюдение применялось только в ряде стран в постсоветском пространстве. Но мы понимаем, что должны преодолевать недоверие участников избирательного процесса, критиков и поэтому предложили схему, которая отвечает всем современным требованиям», – подчеркнула председатель ЦИК. Видеозаписи с выборов в Госдуму будут храниться в течение года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Год все видеозаписи будут храниться. Мы продумываем процедуру, чтобы никаких бюрократических проволочек, если действительно они потребуются в качестве доказательств каких-либо нарушений», – сказала Памфилова. Ранее ЦИК отказался от трансляции с избирательных участков для обычных граждан в интернет. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто «впрямую участвует в избирательных кампаниях», в том числе наблюдателям в штабах общественного наблюдения. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперты представили предложения для народной программы ЕР по повышению доступности жилья 5 августа 2021, 18:27 Эксперты и общественники представили предложения по развитию рынка жилья, стимулирования строительства частных домов и по восстановлению прав дольщиков, инициативы озвучили в ходе стратегической сессии «Единой России» «Доступное и комфортное жилье». Глава рабочей группы ЕР по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский на сессии отметил, что в текущей ситуации спрос на индивидуальное жилье может быть удовлетворен не ранее, чем через 20 лет, сообщается на сайте партии. Способствовать приобретению или строительству частных домов людьми будет новый федеральный проект «Свой дом», который запускает «Единая Россия». «Наша задача – создать необходимые стандарты, доработать действующее законодательство и стать авторами новых законодательных новелл, выработать удачные практики по развитию ИЖС и транслировать их на все регионы страны, непрерывно оказывать информационную и консультационную поддержку», – сказал Якубовский. Он также предложил законодательно обеспечить возможность поднятия лимита в программе сельской ипотеки до 6 млн рублей, и разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами. Это даст возможность людям улучшить свои жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах. В целом для развития рынка жилья важна сопутствующая инфраструктура, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Она предложила зафиксировать в народной программе «Единой России» обязательные стандарты комплексного развития территорий. Пока они являются рекомендательными. «Создание парковочной инфраструктуры должно стать обязательной составляющей генерального плана городов», – сказала она. Не менее важен вопрос обустройства жилья для инвалидов. При разработке проектной документации многоквартирных и индивидуальных домов следует предусмотреть возможность адаптации для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами, уверена депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина. «Не менее, чем в 10% общего числа вводимых квартир МКД необходимо предусматривать возможность адаптации для них, без внесения изменений в основные объемно-планировочные и конструктивные решения», – сказала она. Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина указала на проблему доступности жилья на селе для представителей соцсферы – врачей и учителей. Сейчас в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» действует подпрограмма по строительству служебного жилья по соцнайму, в рамках которой 20% софинансирования обеспечивают муниципалитеты, однако у большинства из них нет такой возможности. «Для специалистов соцсферы на селе никаких механизмов нет. Для них надо сделать программу доступной», – считает Оглоблина. Она добавила, что эту инициативу следует проработать, в том числе, по линии Минздрава и Минпросвещения. Глава администрации Краснодара Евгений Первышов предложил предусмотреть региональные субсидии для ипотеки, что, по его словам, позволит регулировать миграционные процессы и привлекать специалистов в отдельные отрасли экономики. «Как правило, ипотечный продукт разрабатывается в центральном офисе и уже тиражируется на всю страну. В итоге регионы с отрицательным миграционным потоком не могут удержать у себя необходимых специалистов и развивать отдельные отрасли экономики, а регионы с положительным – испытывают серьезную нагрузку на городскую структуру, которая не успевает за стремительно растущим населением», – пояснил он. В Министерстве строительства и ЖКХ поддержали предложения, прозвучавшие на площадке партии. Развитие ИЖС – это точка роста, людям нужна возможность строить жилье без подрядчиков, отметил замглавы ведомства Никита Стасишин. Для этого совместно с ДОМ.РФ уже запущен конкурс внутри правительства по созданию реестра будущих проектов ИЖС с точной стоимостью квадратного метра, технологий, материалов, для создания проектов с полной проектно-сметной документацией. «Мы проведем государственные экспертизы, чтобы потом на проекты ИЖС распространить все действующие льготные программы, в том числе ипотечные. Я буду также просить коллег из «Единой России» проработать с нами вопрос о получении жилищного пособия не только в многоквартирных домах, но и в ИЖС, потому что ничего плохого в этом точно не будет», – рассказал Стасишин. В начале июля «Единая Россия» вместе с экспертами и общественниками из профильных организаций обсудила, какие меры помогут сделать жилье доступнее. Предложения участников войдут в народную программу партии. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.