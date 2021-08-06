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Глава МОК допустил новые санкции против белорусского НОК
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Санкции по отношению к белорусскому Национальному олимпийскому комитету (НОК) еще могут последовать из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Будут ли еще санкции? Это решает дисциплинарная комиссия, процесс продолжается по этому делу. Еще ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать», – сказал Бах, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что сейчас Тимановская находится в Польше. «МОК не в позиции поменять политическую позицию в стране. Это надо понимать. Наша ответственность – защищать спортсменов так сильно, как мы можем. И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям. Пару месяцев назад мы уже приняли решения. Лукашенко и его сын никакие аккредитации не могли получить здесь, под санкциями другие члены НОКа. мы выступаем против политических репрессий. Тимановская в Польше, мы в контакте с польским НОКом, они помогают нам поддерживать ее», – сказал Бах.
В пятницу МОК сообщил, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с Тимановской.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
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Канделаки ответила возмущенному роликом с участием Захаровой немецкому журналисту
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила реакцию немецкого журналиста Хайо Зеппельта на видеоролик официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью Press.
«Неуважаемый Зеппельт, вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда, которому приписывают фразу «иногда сигара – это просто сигара», – написала Канделаки в Telegram.
«Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, вы себя лучше знаете. О чем это может говорить? О том, что Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждете подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства», – добавила она.
Она рекомендовала Зеппельту заняться спортом и выплеснуть свою злобу в спортзале. «И тогда, возможно, Вы будете добрее, и мир вокруг Вас тоже внезапно изменится и станет намного симпатичнее», – отметила Канделаки.
«Да, кстати. Мы в курсе, что методички об отработке информационной кампании против нашей сборной, спортсменов и поддержки команды разосланы как по западным СМИ, так и по иностранным агентам, работающим в России. Мы также в курсе, что заказ на раскрутку порочащих российский спорт тем связывает ряд немецких журналистов (один из них сейчас сам себя выдал) и их российских контрагентов. Вам, как заслуженному ветерану русофобии, толкавшему российских журналистов, отбиравшему у них микрофоны (и это видел весь мир), я дам совет. Можете так не стараться, все напрасно – наш дух не сломить никакими кознями! Мы за чистый спорт, без допинга и политики», – добавила она.
«Ну и так как Фрейд черпал вдохновение в произведениях Достоевского, дарю вам для настроения цитату Федора Михайловича: «Красота спасет мир». Фраза из «Идиота». Хотя бы это не берите на свой счет», – заключила Канделаки.
Ранее Захарова выложила в Telegram ролик, в котором она желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, а соперникам обещает: We will ROC you. Стартовые кадры ролика, где Захарова бьет по манекену с надписью Press, подверглись критике со стороны западной прессы, передает РИА «Новости».
На этом фоне Зеппельт обратился к Международному олимпийскому комитету. «МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России открыто угрожает иностранным журналистам, избивая куклу с надписью «пресса». Очевидно, это связано с допинговым скандалом. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК», – возмутился журналист.
МОК отреагировал на поведение бразильцев во время игры с российскими волейболистками
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Международный олимпийский комитет серьезно относится к соблюдению правил поведения на спортивных объектах Олимпийских игр в Токио, заявили в пресс-службе МОК, комментируя инцидент с бразильской делегацией во время волейбольного матча со сборной России.
В МОК заявили, что просят «всех лиц, аккредитованных и присутствующих на Олимпиаде, продолжать следовать правилам поведения, в которых содержатся максимально четкие рекомендации о том, как свести к минимуму риск заражения COVID-19», передает РИА «Новости».
«В местах проведения мероприятий есть объявления, напоминающие людям о контрмерах COVID-19, и даже могут быть конкретные указания людям, если возникают повторяющиеся проблемы с конкретными лицами и группами. Мы относимся к этому очень серьезно», – добавили там.
В среду женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии со счетом 1-3 в четвертьфинале Олимпиады. Волейбольный турнир проходит без зрителей, а громкая звуковая поддержка запрещена организаторами.
Однако во время этого матча многочисленная бразильская делегация громко поддерживала национальную команду на трибунах, а также ухала и свистела во время подач волейболисток сборной России.
Ранее Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе.
Сборная России на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016
Сборная России завоевала 57-ю медаль на Олимпийских играх в Токио и уже превзошла свое достижение Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по числу наград.
В 2016 году в Бразилии россияне заняли четвертое место в медальном зачете, завоевав 56 наград: 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых, передает РИА «Новости».
В Японии сборная России после бронзы борца вольного стиля Артура Найфонова достигла отметки 57 медалей.
На данный момент россияне занимают пятое место в медальном зачете – 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград.
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Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран, которые не допускают на свою территорию мигрантов и «возвращают в Белоруссию полуживых людей».
«Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. ... Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию. Ну нацисты и все, чего о них говорить», – заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он также отметил, что в основе политики властей Украины лежит конфронтация, это несет дополнительную угрозу для Белоруссии.
«Народ близкий, народ родной. Но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они там – на Запад, на Восток идут, на Юг – неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», – заявил белорусский президент.
Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Иракские авиалинии отменили рейсы из Ирака в Минск
Иракские авиалинии отменяют на неделю авиарейсы из Ирака в Минск, рейсы в Багдад не отменены, заявили в авиакомпании.
«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе», – говорится в полученном РИА «Новости» извещении авиакомпании Iraqi Airways.
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф ранее заявил, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. … Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить», – приводит госагентство БелТА слова Лукашенко с совещания по вопросам ситуации на границе.
«Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», – добавил Лукашенко.
Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ по «делу Тимановской»
В связи с «делом Тимановской» тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитации, сообщил Международный олимпийский комитет.
МОК заявил, что принял решение «в интересах благополучия белорусских спортсменов», остающихся в Японии, «и в качестве временной меры». Шимак и Моисевич «покинули Олимпийскую деревню», передает ТАСС.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
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Россиянка Сидорова завоевала серебро Олимпийских игр в прыжках с шестом
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Токио.
Результат Сидоровой составил 4,85 метра. Сидоровой не удалось дважды взять высоту 4,90 м, после чего она запросила 4,95 м, но также не смогла преодолеть планку.
Чемпионкой стала американка Кэти Нэйджот, которая со второй попытки взяла высоту 4,90 м, передает ТАСС. Бронзовая награда на счету британки Холли Брэдшоу (4,85).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
Польша заявила о вероятном интересе спецслужб к Тимановской
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Белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской могут интересоваться спецслужбы нескольких государств: польские власти продолжат опекать спортсменку с точки зрения безопасности, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Мы понимаем, что не только белорусские спецслужбы, а также спецслужбы других стран могут интересоваться госпожой Тимановской, так, как интересуются другими людьми, которые по разным политическим поводам вынуждены были оставить Белоруссию. У нас в Польше их тысячи», – заявил Пшидач в эфире телеканала TVN, передает РИА «Новости».
По его словам, из соображений безопасности было решено выбрать сложный перелет Тимановской из Токио в Варшаву с пересадкой в Вене, хотя был и прямой рейс Токио – Варшава. Дипломат отметил, что решение о таком перелете было результатом анализа разного рода рисков и вызовов, связанных с этим путешествием.
«Желая минимизировать все возможные риски, мы вместе с госпожой Тимановской приняли решение о путешествии в Вену. Мы рады, что в итоге это оказалось хорошим решением, полет прошел без всяких сложностей, госпожа Тимановская безопасно приземлилась в Варшаве, и это лучшая новость», – добавил он.
Пшидач добавил, что польские власти продолжат опекать Тимановскую с точки зрения безопасности, но не раскрыл подробностей. «Естественно, сложно было бы говорить публично, какая это будет опека в деталях. Могу только заверить, что госпожа Тимановская находится и будет в безопасном месте, свободном от всякого рода угроз», – сказал он.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
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Тимановская прояснила намерение получить политическое убежище
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что собирается продолжить спортивную карьеру и не думала про политическое убежище.
Тимановская заявила на пресс-конференции в Варшаве, что она «не думала сейчас по поводу политического убежища», она хочет продолжить спортивную карьеру, передает РИА «Новости».
Спортсменка отметила, что ее муж может приехать в Польшу в четверг.
«Я удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом. Это ситуация, которая касалась только спорта. Была совершена ошибка и две наших спортсменки не смогли приехать на олимпиаду. Я только пыталась сказать, что кто-то должен понести за это ответственность», – сказала она, отметив, что для нее эта история стала большим удивлением.
Тимановская подчеркнула, что «не пыталась связывать это с политикой».
Ранее Польша заявила о якобы имеющемся интересе спецслужб разных государств к Тимановской.
Напомним, дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что ее якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
Названа причина смерти мигранта из Ирака на литовской границе
Гражданин Ирака, которого нашли избитым на литовской границе, погиб от геморрагического шока после побоев «предметами продолговатой формы», сообщил главный государственный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.
Он принял участие в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Также были проведены биологическо-генетические исследования, передает БелТА со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Жертве нанесли не менее 30 ударов. Мужчина погиб от геморрагического шока, вызванный обильной кровопотерей. На руках и ногах погибшего обширные кровоподтеки. Овсиюк указал, что все повреждения «причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы». В частности, «к ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок». Овсиюк отметил, что «повреждения нанесены с большой силой», большинство из них пришлось на конечности, но «имеют обширный вид». По его словам, «это и стало причиной смерти».
Напомним, общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака. Кроме того, на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. МВД Латвии назвало мигрантов, прибывающих через Белоруссию, ненастоящими беженцами.
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ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
Евросоюз вызвал представителя белорусской миссии при ЕС в связи с ситуацией на белорусско-литовской границе, призвав Белоруссию «соблюдать международные обязательства».
По данным агентства, это было сделано в знак протеста против миграционного кризиса, который, по мнению властей Литвы, был спровоцирован Минском в ответ на санкции, наложенные на него Евросоюзом.
«Подобная практика должна быть прекращена, Белоруссии необходимо соблюдать международные обязательства в борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов», – приводит Рейтер слова представителя ЕК агентство Рейтер, передает ТАСС.
Еврокомиссия (ЕК) обсуждает проведение экстренной встречи министров внутренних дел Евросоюза по миграционной ситуации на границе Литвы и Белоруссии, а также в Средиземном море.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
ЕК запланировала экстренную встречу глав МВД по ситуации на границе с Белоруссией
Еврокомиссия (ЕК) обсуждает проведение экстренной встречи министров внутренних дел Евросоюза по миграционной ситуации на границе Литвы и Белоруссии, а также в Средиземном море, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.
«Еврокомиссар (по внутренним делам) Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии (Лучаной Ламорджезе), в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье (имеется в виду побережья и острова Италии) и на границе Белоруссии и Литвы», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что сооружение заграждения в Литве на границе с Белоруссией возобновлено после получения необходимых для этого материалов.
«Установка заграждения из концертины (колючая проволока с острыми лезвиями) возобновлено с участием армии, дорожных бригад и привлеченных к работам частных коммерческих фирм», – рассказала она.
Как отметила Билотайте, работы снова возобновились после того, как Вильнюс получил из Эстонии и с Украины несколько партий концертины, запасы которой закончились. По словам главы МВД, Литва располагает погонными 140 км этой колючей проволоки, которых должно хватить на сооружение заграждения на участке протяженностью 20 км.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Напомним, Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии.
Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Россиянин Мизинов не закончил состязания в ходьбе на 20 км на ОИ
Россиянин Василий Мизинов не закончил состязания в спортивной ходьбе на 20 километров на Олимпийских играх в Токио, он получил четыре предупреждения.
Мизинов получил три предупреждения за нарушения правил и был остановлен на две минуты, передает РИА «Новости».
Получив четвертое предупреждение (первое после «пит-стопа»), он сошел с дистанции. При этом сначала в протоколе стояла отметка «дисквалификация», которая потом поменялась на «не финишировал».
Ранее российский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером олимпийского турнира в весе до 75 кг на Играх в Токио и принес 54-ю медаль сборной России на Олимпиаде.
Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад-2021»
Замысел совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» предполагает обострение международной обстановки и возможное развязывание агрессии против Союзного государства Белоруссии и России, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны Виктор Гулевич.
«При его разработке (замысла) использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства», – отметил Гулевич, передает ТАСС.
По его словам, в основу замысла положен сценарий «возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку».
Гулевич также уточнил, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер. «Совместное стратегическое учение «Запад-2021» – это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией», – отметил глава белорусского Генштаба.
Учения «Запад-2021» пройдут 10-16 сентября на полигонах России и Белоруссии. В июле министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.