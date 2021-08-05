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Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID раз в полгода
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Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, заявили в Роспотребнадзоре.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что, по имеющимся данным, «защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться», потому «методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов».
Отмечается, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.
При этом ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
До этого профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно.
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Рошаль на лекции в рамках общества «Знание» высказался о вакцинации детей
Вакцинация является колоссальным достижением человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней, и не следует снимать с повестки вопрос разработки прививок от COVID для детей, заявил президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, профессор Леонид Рошаль в эфире Российского общества «Знание».
«В 90-е годы, когда система начала разрушаться, медики не бросили свою страну и, несмотря на мизерную заработную плату, продолжали с честью трудиться и не побежали в коммерческие структуры. В последние годы нечистоплотные люди много грязи вылили на врачей, желая в судах заработать деньги. А сейчас оказалось, что медицинские работники герои», – заявил Рошаль, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
Он указал на то, с какими сложностями столкнулись российские врачи во время пандемии коронавирусной инфекции: «Когда мир не знал, что происходит, когда в Италии, Испании и других странах нарастала смертность, наши врачи, еще не имея хорошего обмундирования, не имея опыта лечения этой болезни, пошли с ней бороться. Много медиков погибло в этой борьбе. И сейчас народ говорит, что они герои, и это действительно так».
Профессор рассказал об особенностях заболеваемости детей коронавирусной инфекцией и посоветовал родителям обращаться к врачам для постановки точного диагноза, вызывать врача на дом к заболевшим детям и не ходить с больными детьми в поликлиники, распространяя инфекцию.
Также он призвал изучить международные практики по иммунизации детей: «В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет, эти исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид – но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация – это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней. У нас есть примеры, когда в Чечне во время войны перестали прививать детей от полиомиелита и появились дети с полиомиелитом. И недавняя история с корью в Европе. Поэтому не стоит снимать вопрос о вакцинации детей в будущем с повестки дня».
Рошаль также призвал увеличивать финансирование отрасли до уровня не ниже 5% ВВП и заявил о необходимости решить кадровый вопрос и сделать каждый регион самодостаточным в вопросах медицинского обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи, чтобы каждый субъект России обладал ресурсами для оказания квалифицированной помощи на уровне не ниже федерального центра. Он подчеркнул, что нельзя закрывать глаза и не дефицит кадров в селах.
Профессор поделился своим личным опытом в вакцинации от коронавируса: он привился «Спутником V» и заявил, что, если не добьется антител, то продолжит вакцинироваться, несмотря на возраст и хронические болезни.
Он указал, что у большинства людей противопоказаний к прививке нет, а потому необходимо вакцинироваться – чем быстрее, тем правильнее.
Беседа состоялась в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую Российское общество «Знание» организует совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. Запись трансляции размещена на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».
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ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID
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До конца сентября необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», – пояснил он, передает РИА «Новости».
Эксперты ВОЗ уточнили, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
Кроме того, отмечается, что в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно.
В РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в Eвропе
Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности.
Во вторник стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран.
Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса
Для избежания тромбозов пациентам с коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию, тем, кто перенес заболевание, также необходимо сделать коагулограмму, рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
В своем Telegram-канале он написал, что тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще необходимо изучить.
«Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», – написал врач.
Вечорко уточнил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, в том числе, если были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы.
«Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», – написал он.
Кроме того, Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови.
Ранее врачи сообщили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C.
Ученые нашли способный лечить коронавирус цветок
Растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может быть полезно при лечении коронавируса, пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.
В данном растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции, передает РИА «Новости».
«Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», – рассказала ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад.
Исследователи выявили и другие полезные свойства тимохинона: например, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка. В качестве противовоспалительного средства это растение помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.
Кроме того, австралийские ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.
Ранее в Киргизии предложили бороться с COVID ядовитым корнем: в местных СМИ стала появляться информация, что в местных больницах коронавирусных больных лечат настойкой из иссык-кульского корня, более известной как аконит, затем внезапно это подтвердил в своих соцсетях лично президент Киргизии Садыр Жапаров.
Позже выяснилось, что разлив настойки происходит прямо в государственной резиденции президента Киргизии «Ала-Арча». Более того – изобрел это «лекарство» сам Жапаров, когда в прошлом году сидел в тюрьме. Жапаров также заявил, что якобы вылечил им от коронавируса тысячу заключенных.
До этого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил использовать против COVID корень солодки.
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Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применяют «Спутник V»
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Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Власти Ростовской области допустили введение локдауна
Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.
«Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – заявил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс».
Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%.
Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается.
Байден заявил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах в следующие недели будет расти в связи с приближением с пандемии непривитых, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.
«Мы имеем дело с пандемией непривитых», – добавил Байден.
Накануне американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд.
Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения.
В прошлую среду Байден допустил введение обязательной вакцинации для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. Учителей и полицейских Нью-Йорка обязали привиться от коронавируса, а привившимся стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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В ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран
Признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, заявил представитель Еврокомиссии.
«Решение Еврокомиссии о признании эквивалентности COVID-сертификатов (с третьими странами) не означает признания каких-либо вакцин. Сертификат вакцинации Сан-Марино будет приниматься на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС для вакцины «Спутник V». То есть каждое государство в Евросоюзе самостоятельно принимает решение, снимать ли ограничения для лиц, которые имеют сертификаты вакцинации не получившими одобрения в Евросоюзе препаратами», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, «важно отметить, что наличие цифрового COVID-сертификата не является предварительным условием для въезда на территорию Евросоюза».
Представитель ЕК уточнил, что ЕК рекомендовала разрешать въезд тем, кто был привит одной из одобренных в ЕС вакцин или же препаратом из списка Всемирной организации здравоохранения, рекомендованных для экстренного применения.
«При этом статус вакцинации может быть подтвержден как европейским сертификатом, так и другим документом о вакцинации, решение по которому должны принимать непосредственно власти заинтересованной страны», – сообщил он.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V».
Блогера приговорили за пранк с коронавирусом в метро
В Москве осудили пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл пассажиров метрополитена, изобразив «приступ коронавируса», сообщили в прокуратуре города.
«Суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Гособвинение требовало в ходе прений приговорить Джаборова к четырем годам лишения свободы.
Джаборов в феврале 2020 года в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, изображая приступ. Его приятели начали кричать, что у него вирус, провоцируя панику у пассажиров. Позже ролик с инцидентом опубликовали в Сети.
Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро. Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с тем, как Джаборов разыгрывал пассажиров метро, симулируя приступ коронавируса и пугая людей.
В России за сутки зафиксировали 23,5 тыс. новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировали 23 тыс. 508 случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 508 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2192 (9,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении Telegram-канала Стопкоронавирус.рф.
За сутки также зафиксировали 785 летальных исходов. За все время пандемии от коронавируса скончалось 160 тыс. 137 человек.
С начала пандемии в стране выявлено 6 млн 312 тыс. 185 человек с коронавирусом.
Накануне в России зарегистрировали 22 тыс. 804 новых случая коронавируса. Таким образом, число случаев за сутки выросло на 704.
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В Ростовской области ужесточили антикоронавирусные меры
Власти Ростовской области ограничили посещение МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров и отделений почты, сделав обязательным предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В пресс-службе рассказали, что «новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений», передает ТАСС.
Теперь «для того, чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19».
Уточняется, что один из трех документов необходим при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т. д.
При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.
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За сутки в России выявили 22 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22 010 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1952, Санкт-Петербурге – 1910, Московской области – 1540.
Всего в стране выявлено 6 334 195 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 659 746 человек, из них 18 963 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 160 925 человек.
Накануне, 2 августа, в России выявили 23 508 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1498.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Стало известно о пользе арбузов при коронавирусе
Перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C, считают врачи.
Врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что «людям, перенесшим COVID-19, которые восстанавливаются после болезни, арбуз очень даже показан, потому что у него есть выраженная антиоксидантная защита, которая окрашивает его в красный цвет». Кроме того, «арбуз – это источник витамина С», передает РИА «Новости».
При этом она отметила, что объедаться арбузом не стоит – в день можно съедать не более 500 граммов.
Ее мнение поддержала педиатр Марина Лерман: положительные свойства «летней» ягоды могут поднять настроение, вывести токсины и шлаки, а также укрепить сердечно-сосудистую систему. Однако она предупредила, что не следует совмещать арбуз с молочными и кисломолочными продуктами, поскольку увеличивается шанс пищевого отравления, особенно в жаркую погоду. Также арбузы не надо есть с соленой и жирной пищей, «иначе мы получим такой парадокс, как задержка жидкости».
«Арбуз используют в лечебном питании при анемии, атеросклерозе, гипертонии, болезнях печени, камнях желчного пузыря и мочевыводящих путей, артритах, подагре, при ожирении», – добавила Лерман.
Высокое содержание магния – в 100 граммах арбуза около 60% суточной нормы – обеспечивает нормальное всасывание других полезных веществ, таких как кальция, натрия, калия.
«Это полезно для внутренних органов, в частности, для сердечно-сосудистой системы», – отметила она.
Кроме того, арбуз можно использовать в качестве мочегонного и желчегонного средства, поскольку сок этой ягоды способен очистить печень и почки от шлаков и токсинов.
«Склонным к отечности людям надо употреблять арбузы. Также это касается женщин среднего возраста, людей, находящихся в состоянии хронического стресса, имеющих лишний вес», – добавила Тихомирова.
По ее словам, арбузы также будут полезны людям с гипертонией, сахарным диабетом второго типа, заболеваниями суставов.
«Порция арбуза для малыша двух-трех лет не должна превышать 80-100 грамм мякоти, к трем-шести годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм мякоти», – рассказала Лерман.
При этом ягода не рекомендуется детям до двух лет, так как она может спровоцировать пищевую аллергию.
Взрослым рекомендуется съедать не более 500 грамм арбуза в день, но при условии, если одновременно не употребляются другие углеводы. При этом есть арбузы можно в любое время суток, но не перед сном.
«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», – рассказала Тихомирова.
Напомним, Международный день арбуза отмечается 3 августа. Ранее Роскачество назвало правила выбора арбуза без нитратов.
В рестораны и спортзалы Нью-Йорка решили пускать только привитых от COVID
В Нью-Йорке рестораны и фитнес-залы будут закрыты для граждан, которые не прошли вакцинацию, сообщил мэр города Билл де Блазио.
Посетители и работники ресторанов и фитнес-залов Нью-Йорка должны будут предъявлять данные о прививке первым компонентом вакцины от COVID-19. Требовать подтверждение о вакцинации в ресторанах начнут в конце августа, переходный период продлится до середины сентября, сообщает AP News.
Мэр уточнил, что Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, где ввели подобные требование.
«Впервые в нашей стране вводится соответствующее требование. Подобные меры дают нам возможность более эффективно бороться с вирусом», – рассказал он.
В конце июля суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля.
Ранее власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса.