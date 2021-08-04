Путин с глазу на глаз обсудил с главой Росатома развитие оружейного комплекса

800-летний Нижний Новгород переживает масштабное обновление

Преобразований, которые проходят сейчас в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к юбилею города, не было даже во времена СССР, говорят его жители. Ход подготовки города к 800-летию уже проинспектировал Сергей Кириенко, который возглавляет оргкомитет по подготовке юбилея. После масштабной реконструкции Нижний обещает стать «символом средней России».

Председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, нижегородский губернатор Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценили подготовку города к юбилею. Напомним, что главные торжества состоятся уже через несколько недель – 19–21 августа.

Гостей интересовало то, как проходит реконструкция Нижегородского кремля, как ведется благоустройство местного «Арбата» – Большой Покровской улицы и площади Максима Горького. От Большой Покровской до другой центральной улицы, Ильинской, гости проехали на ретро-трамвае, который шел по маршруту № 2 (идет по кругу почти через весь город). Кириенко также оценил темпы благоустройства территорий вокруг Нижегородской ярмарки и на Стрелке у слияния Оки и Волги.

«С одной стороны, 800-летие – это дань памяти предков, которые создали этот удивительный город и внесли уникальный вклад в историю нашей страны. С другой стороны, 800-летие – это праздник не про прошлое, а про будущее. То, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру города», – отметил Кириенко.

По оценке председателя оргкомитета по подготовке к юбилею, проделанная в городе работа стала «восстановлением исторической справедливости». Кириенко обратил внимание на колокольню, восстановленную в Нижегородском кремле на месте разрушенной в прошлом веке. Он также акцентировал внимание на обустройстве Стрелки – одной из главных природных достопримечательностей в историческом центре Нижнего Новгорода.

«Нижний Новгород удивителен по архитектуре, по своему ландшафту, – подчеркнул Кириенко. – Программа, которая сейчас реализуется к 800-летию, позволяет это увидеть не только тем, кто здесь вырос, знает этот город, влюблен в него, но и тем, кто приехал в Нижний Новгород впервые, потому что она открывает пространства. Когда-то у меня была мечта, чтобы Стрелка стала открытым пространством и здесь могли гулять все горожане и гости города. Сейчас она становится реальностью, потому что от памятника Ленину через пространство Нижегородской ярмарки по Окской набережной можно будет прийти на место, где открывается абсолютно уникальный вид».

«Создается принципиально новое пространство, и меня очень радует, что оно абсолютно открытое, оно как раз про отказ от заборов, которые ограничивали свободное передвижение людей», –

сказал председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Кириенко вместе с губернатором Никитиным и полпредом Комаровым также посетил «Квартал Трех Святителей» в исторической части города, названный по имени Трехсвятительского храма. Здесь находится сразу 24 объекта культурного наследия местного значения и три – федерального (это дома, связанные с жизнью писателей Максима Горького и Владимира Короленко).

Еще год назад квартал находился не в лучшем состоянии, заметил Никитин. «Благодаря совместным усилиям волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест», правительства области, администрации города, домоуправляющих компаний удалось изменить ситуацию, – рассказал губернатор региона. – Большая работа была проведена с собственниками и жителями исторических домов. В результате получилось очень уютное место, где приятно провести время с семьей, ощутить атмосферу старого города, где жили Горький и Короленко, попить чаю в рамках фестиваля».

«Здесь мы впервые мы опробовали механизм инвестиционного соглашения с целью сохранения объекта культурного наследия. За счет привлечения ресурсов из различных источников удается создавать единое пространство», – добавил Никитин.

«Помню, как при восстановлении церкви Трех Святителей мы вывозили отсюда мусор, проводили субботники.

Уверен, что у многих людей с этими местами связаны истории, которые могли бы быть интересны школьникам», – заметил Кириенко. Напомним, что глава оргкомитета по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода хорошо знаком с городом. Он учился здесь в институте, работал на судостроительном заводе «Красное Сормово», был избран в тогда еще Горьковский совет народных депутатов. В 2000–2005 годах Кириенко были полпредом президента в Приволжском федеральном округе, центр которого находится в Нижнем Новгороде.

Кульминация юбилея города придется на 21 августа. «Площадки для празднования будут не только в центре, но и во всех районах Нижнего Новгорода, – рассказал Кириенко. – Готовится очень красивая программа празднования, и все артисты, которые выступают на центральной сцене, на Нижневолжской набережной, потом поедут в районы Нижнего Новгорода. Это уважение к жителям, потому что главное богатство города – это люди, которые здесь живут».

«Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев», – добавил руководитель оргкомитета юбилейных торжеств.

На подготовку к юбилею в общей сложности выделяется более 32 млрд рублей, 12,3 млрд из которых предоставляется из федерального бюджета. «Это подчеркивает авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Не помню других примеров за последнее время, чтобы настолько значимая сумма выделялась из бюджета на поддержку и развитие городской инфраструктуры и подготовки к празднованию», – отметил Кириенко.

«Таких преобразований в Нижнем Новгороде не было никогда. Ни в советское время, когда наш город назывался Горьким, ни 15, ни 20 лет назад, –

сказал газете ВЗГЛЯД Юрий Лебедев, который руководил Нижним Новгородом в 1998–2002 годах. – Приятно видеть фейерверки, радуют гастроли артистов, которые приезжают выступать в Нижний. Но для меня важнее то, что сделано в этом году в городе, что делается и что еще будет сделано – это впечатляет. Это новые улицы, новые общественные пространства, парки – например, большой парк «Швейцария», виадук в Сормовском районе на улице Циолковского. Жители уже оценили эти новшества».

После чемпионата по футболу 2018 года, который в том числе принимал Нижний Новгород, складывалось впечатление, что больше масштабных преобразований в городе не будет, заметил Лебедев. «Мы думали, что не все коту масленица. Но мы ошиблись. И в этом случае было приятно ошибиться. Потому что начиная с 2018-го каждый год порядка 23–38 млрд рублей приходит в область», – отметил экс-глава города.

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода стало отправной точкой для развития всего региона, подчеркнула директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина. «К примеру, в рамках только первого этапа программы благоустройства и комплексного обновления «Среда-800» мы улучшаем 13 общественных пространств ­– это набережные, скверы, парки. При этом нам важно не просто реконструировать город, но и дать ему проявлять свои исторические и культурные смыслы», ­– пояснила собеседница.

По словам Шориной, формированием технического задания и концепции для проектов занимались ведущие региональные архитектурные бюро совместно с экспертным сообществом. «Кроме того, нами ведется общественный контроль над реализацией заложенных идей: для людей, не вовлеченных непосредственно в работу,

проводятся экскурсии на стройки, чтобы нижегородцы были участниками процесса обновления города,

а не просто конечными пользователями созданных благ», – подчеркнула специалист.

Подготовку к 800-летию города она охарактеризовала как репетицию проведения системных изменений, которые в итоге будут применены при общих инфраструктурных улучшениях региона, поскольку, кроме реставрации объектов культурного наследия, в городе ведется ремонт многоквартирных жилых домов, приводится в порядок дорожный фонд.

«Все наработанные в ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего механизмы – проявление локальных контекстов вкупе со следованием глобальным трендам по улучшению городских пространств и инфраструктуры – будут применены в масштабах региона», – указала эксперт. Кроме того, по ее словам, празднование 800-летия Нижнего выходит за границы региона: власти Екатеринбурга, Башкирии, других городов и регионов интересуются тем, как регион проводит столь масштабную работу.

«Празднование 800-летия легло в единую общую программу благоустройства Нижнего Новгорода, которая началась с момента подготовки чемпионата мира – 2018. Уже тогда в городе началось строительство метро, дорожных развязок и благоустройство основных объектов. Но в последние месяцы особенно заметны масштабы благоустройства, – отметил нижегородский политический обозреватель Андрей Вовк. – Отстраивается не только центр, как это было раньше. Сейчас большое внимание уделяется всем районам города. 800-летие стало не элитным, а народным праздником».

По мнению собеседника, юбилей станет стимулом для дальнейшего благоустройства города. «Если к 800-летию было привлечено около 23 млрд рублей, то инфраструктурных кредитов – на 65 млрд. Эти деньги пойдут на строительство четырех станций метро, обновление исторической части города и общественного транспорта, на развитие районов. У нас идет «пятилетка» благоустройства. Это сильно ощущается», – отметил собеседник.

Вовк добавил, что повышение туристической и инвестиционной привлекательности Нижнего Новгорода сказывается на всем регионе. В области появились особые экономические зоны, например «Кулибин». Идет активное промышленное развитие в Выксе.

«В Нижнем Новгороде уже забиты все гостиницы. Люди едут в соседние районы, на озеро Светлояр, в село Хохлома,

кто-то – в Дзержинск, где на Оке находится башня Шухова. Таких мест очень много. Развиваются водные прогулочные маршруты на катерах на воздушной подушке. Можно съездить на день в Макарьево, посетить исторический город Городец. Инвесторы придут чуть позже, понимая, что все готово для них», – прогнозирует обозреватель.

Вовк убежден, что для федерального центра Нижний Новгород имеет особое значение. Об этом говорит объем выделенных из бюджета средств на празднование 800-летия города. «Невозможно не вложить средства в Нижний Новгород. Мы проводили исследование и выясняли отношение к городу. Для кого-то это купеческий город, для кого-то – исторический центр. Нижний Новгород – это классическая средняя Россия. Тут есть все: и научный городок, и история и т. д. Открытки с его изображением можно показывать туристу из любой точки мира и говорить: «Это Россия». Нижнему Новгороду невозможно не уделять внимание с точки зрения федерального уровня», – подытожил Вовк.