|
|
Решению Газпрома остановить закачку газа в ПХГ Европы дано объяснение
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя решение Газпрома приостановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы.
«Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, даже европейские компании сейчас не закачивают газ в подземные хранилища. «Поэтому в поведении Газпрома нет ничего удивительного, – отмечает собеседник. – Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по 500 долларов за 1 тыс. кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги».
Эксперт полагает, что Газпром этого опасается в меньшей степени, чем европейские компании. «С одной стороны, Газпром никому не продает этот газ, а просто его закачивает в ПХГ Европы. С другой стороны, зачем это делать, если потом придется платить за его хранение?» – указывает он.
Юшков напомнил, что резкий скачок цен произошел из-за ухода СПГ на азиатские рынки газа. «Сейчас из-за сильной жары и огромной траты энергии на кондиционирование, цены на газ там взлетели до 500-520 долларов за 1 тыс. кубометров», – добавил он. «Поэтому я думаю, что сейчас все подождут до сентября, когда в Азии спадет жара и сократится спрос на газ, в связи с чем СПГ вернется в Европу, а цена снизится», – отметил собеседник.
Эксперт считает, что такая ситуация в чем-то даже выгодна Газпрому. «Во-первых, потому что он сейчас получает большие прибыли за счет высоких цен. Во-вторых, он продает больше объемов. В-третьих, из-за малой закачки газа в ПХГ Европы в дальнейшем, когда будет увеличиваться текущее потребление газа перед началом отопительного сезона, понадобятся очень большие ежесуточные поставки, – объясняет Юшков. – А это даже Украине гарантирует использование ее ГТС в полной мере, а также и то, что Газпром явно будет участвовать в дополнительных аукционах. Скорее всего Газпром будет в полной мере загружать все имеющиеся газопроводы, включая и «Северный поток – 2».
Ранее стало известно, что Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.
Также сообщается о сокращении поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. До прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), а во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров.
В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу.
В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы
Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.
Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ, сообщает «Интерфакс».
В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу.
В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх своих обязательств по контрактам.
Немцев возмутили угрозы кандидата в канцлеры в адрес России
|
|
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о планах ввести санкции против России из-за «угроз» для Украины и посоветовали политику обратить внимание на проблемы своей страны.
«Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно», – написал localhorst, передает РИА «Новости».
«Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии». В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России и все были бы счастливы, верно?» – предположил AfD F.
«Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?» – возмутился Ebs L.
Пользователь с ником Christopher T. заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться, а Германии нужен тот, кто позаботится о ее внутренних проблемах.
«Лашет мерзкий идиот. При чем тут коррумпированная Украина? Ни при чем. А при чем тут Россия? Весьма при чем. Без согласия России не было бы объединения двух германских государств», – подытожили читатели.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если «Северный поток – 2» задействуют против Украины. По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как «геополитического оружия», а недавнее соглашение с США поспособствует «привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром сократил закачку газа в ПХГ Европы
С 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.
Обычно в выходные закачка традиционно растет. Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» упали с 84 млн кубометров до 50–60 млн, передает «Интерфакс».
В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве выяснили основную причину провала борьбы с «Северным потоком – 2»
|
|
Потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2», написал в статье для «Украинской правды» бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Как пишет Коболев, очевидным фактом является то, что Соединенные Штаты ничего не должны Украине. «Почему же США так активно помогали нам после революции достоинства (Майдана)? Потому что мы были «любимцами» (Джо) Байдена», – отметил он, передает РИА «Новости».
По его словам, именно этот статус Украины в глазах Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь. «Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден – мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», – указал экс-глава Нафтогаза.
Как считает Коболев, этот «особый» статус Украина приобрела благодаря Майдану, когда «украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира», а также из-за достижения «больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах». «Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы «вопреки всему». Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением», – выразил мнение он.
Однако с 2016 года вектор движения Украины изменился, начался сдвиг «в обратную сторону», отметил Коболев. «А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку – она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить, независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», – пишет он, назвав эту «ошибку» одной из крупнейших побед в деятельности «агентов российского влияния» на Украине.
Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине придумали требования к США из-за «Северного потока – 2»
|
|
Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО, заявил украинский политический эксперт Тарас Семенюк.
«Думаю, стратегически вопрос «Северного потока – 2» уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», – передает РИА «Новости» слова Семенюка.
По мнению эксперта, президенту Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.
«Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно», – выразил надежду он.
По словам эксперта, после запуска трубопровода якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент «уже как использованный материал».
«Особый статус союзника вне НАТО – это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединенным Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры», – добавил Семенюк.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Газпром решил не бронировать допмощности для транзита через Польшу и Украину
Компания «Газпром» не стала бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу, следует из данных венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе по украинскому транзиту на этот период разместили дополнительные 9,8 млн кубометров газа в сутки. Газпром также не забронировал мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года, передает РИА «Новости».
Не забронировала корпорация дополнительные ресурсы для транзита топлива через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на следующие четыре квартала.
Отмечается, что Газпром не стал участвовать в торгах, так как пока мощностями обеспечен и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах.
Ранее сообщалось, что Киев готов вести переговоры с Газпромом о продолжении после 2024 года транзита газа через украинскую территорию и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией.
Предсказаны последствия запуска «Северного потока – 2» для Украины
|
|
После запуска газопровода «Северный поток – 2» желание Евросоюза выступать в качестве посредника между Россией и Украиной поубавится и Москва «сможет наказать» Киев, выразил мнение обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest.
По мнению обозревателя, благодаря проекту строительства газопровода «Северный поток – 2» Европа якобы остается сильно зависимой от газа из России – ключевого для нее поставщика голубого топлива. Однако, предполагает эксперт, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши, передает РИА «Новости».
«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», – заявил Рюль.
Автор публикации также отметил, что в связи с будущим, как он считает, значительным сокращением транзита российского газа Киев рискует не только экономическим потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев выразил мнение, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы с проектом «Северный поток – 2».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия нашла способ сохранить экспорт газа в ЕС за счет водорода
|
|
Европейская политика углеродной нейтральности к 2050 году неизбежно приведет к сокращению прямых поставок газа из России, сохранить позиции экспортера на рынке Европы Москва может за счет поставок «голубого водорода», считает глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.
«Отказ от использования углеводородов в качестве источников первичной энергии неизбежно скажется на объемах прямых поставок природного газа из России и, соответственно, на размерах экспортной выручки от его реализации», – сообщил он, передает ТАСС.
По его словам, Россия может заместить выпадающие поставки природного газа хотя бы частично водородом, произведенным из него же.
По мнению Комлева, производство «голубого» углеродно-нейтрального водорода возможно уже в настоящее время, его себестоимость оценивается в пределах 2 доллара за тонну. «Это в перспективе обеспечит РФ роль ведущего мирового экспортера «голубого» водорода, что окажет позитивное влияние на репутацию газовой отрасли, остановит процесс девальвации газовых активов, откроет путь к ответственному финансированию проектов в области декарбонизированного природного газа», – заключил он.
Ранее специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс говорил, что объемы экспорта водорода из России в Евросоюз к 2030 году могут достичь по меньшей мере 20-30 млрд долларов.
Эксперты объяснили нежелание ЕС помогать Литве с беженцами
|
|
«Евросоюз не хочет помогать Литве с нелегальной миграцией, потому что это противоречит ключевым принципам ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя медлительную реакцию Евросоюза в ответ на просьбы Вильнюса оказать помощь в преодолении миграционного кризиса.
«Брюссель не столько издевается над Литвой, сколько не желает ей серьезно помогать в вопросе беженцев», – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его словам, мировоззрение современного Брюсселя опирается на принципы всемерной поддержки мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев. «Следуя этой идеологии, в ЕС приехали миллионы людей. Кто-то из них уже получил гражданство, вид на жительство, работу или пособие. То есть миллионы людей интегрировались в ЕС», – подчеркнул Межевич.
Он уверен, что Брюссель из-за Литвы не будет отказываться от принципа мультикультурализма. «Тем более, то число беженцев, которое сейчас находится в Литве, не производит сильного впечатления ни на Берлин, ни на Стокгольм, ни на Париж, потому что это маленькая цифра», – продолжил собеседник.
«То, что в Литве по каким-то причинам происходящее воспринимается как катастрофа, не может восприниматься так же в Германии, потому что средних размеров немецкий городок имеет в четыре раза больше мигрантов, чем на всей территории Литвы в этом году», – указал Межевич.
«Поэтому в ответе Евросоюза Литве сказано следующее: «Ребята, учитесь работать с беженцами. Мы умеем, а почему вы нет?» – отметил политолог. – Впрочем, перед Брюсселем тоже возникает дилемма: как маневрировать между Сциллой в виде поддержки Литвы и Харибдой брюссельского законодательства в данном вопросе».
Вместе с тем, решение Вильнюса разместить лагерь для беженцев вдоль белорусско-литовской границы, где подавляющее большинство населения – это поляки, белорусы, русские, – привело к напряженности в отношениях между Литвой и Польшей. «А местное население видит в этом акт агрессии по этническому принципу. Как следствие, между людьми возникают потасовки», – добавил белорусский политолог Петр Петровский.
«Более того, литовское руководство пытается давить на беженцев с помощью искусственного создания плохих условий пребывания. То есть власти Литвы создают разнообразные предпосылки для многочисленных этнических и социальных конфликтов на своей территории, ухудшая отношения с Минском, Варшавой и Брюсселем», – напомнил Петровский.
Ранее ЕС пообещал в будущем активизировать усилия по борьбе с большим количеством мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы через Белоруссию. Об этом сообщает американское издание Politico. В частности, указывается, что «министры внутренних дел ЕС проведут неформальную встречу для обсуждения ситуации в ближайшие недели».
«Это прежде всего не миграционный кризис, это акт агрессии, который имеет своей целью спровоцировать Литву», – заявила на пресс-конференции в Вильнюсе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. «Мы сталкиваемся с агрессивным актом режима Лукашенко», – приводит ее слова Politico.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил индифферентное отношение Евросоюза к проблемам Литвы. «Евросоюз решил продемонстрировать интерес к ситуации с мигрантами в Литве. В предстоящие недели министры внутренних дел соберутся и неформально обсудят. Ну прям скоро. Ну вот как смогут, так и соберутся. Вы держитесь!» – написал он в Telegram.
Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев дал совет Европе по «прокачке экономических мышц»
|
|
Европа сможет расширить свое глобальное влияние и «накачать экономические мышцы» путем укрепления сотрудничества с тремя постсоветскими государствами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs.
Он пояснил, что Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое ассоциированное трио для ускорения интеграции в ЕС.
«Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
Также Кулеба полагает, что этот шаг поможет Вашингтону усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе «демократической Европы».
«Ни одна из нынешних стран – членов НАТО не обладает таким [боевым] опытом и знаниями», – считает глава МИД Украины.
По его словам, вхождение Украины в НАТО и ЕС будет способствовать объединению западных государств.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО.
Россию призвали брать пример с ЕС в работе с украинской молодежью
|
|
«Было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине, но в этих вопросах мы отстаем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя намерение ЕС расширить круг «проевропейски настроенных» молодых украинцев с помощью организации «еврошкол».
«Европа и США давно и довольно эффективно занимаются «образованием» украинской молодежи», – напомнил донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, именно прозападные фонды и организации активно занялись молодежным движением на Украине в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
«В частности, они создавали молодежные ячейки под патронажем ярых украинских националистов, прибывших из европейских центров, которые содержатся за счет американских спецслужб», – полагает собеседник. «Россия же украинской молодежью и гуманитарными вопросами в сфере образования не занималась ни тогда, ни сейчас», – с сожалением отметил политолог.
«Когда мы поняли, насколько это важно и необходимо, было уже поздно. Сейчас, на мой взгляд, России мешает отсутствие креативности в подходах к этому вопросу. Есть проблемы в стремлении, целеполагании и, может быть, в недооценке гуманитарного, идеологического и культурно-исторического аспектов работы с молодежью», – перечислил Корнилов.
«Безусловно, было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине и на территории Донбасса. Но, к сожалению, в том, что касается продвижения новых технологий в сфере привлечения зарубежных аудиторий, отрезанных от нас по целому ряду причин – идеологических, политических или карантинных – мы в значительной степени отстаем», – резюмировал Корнилов.
Ранее Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию серии образовательных мероприятий на Украине. Подрядчикам предстоит организовать «по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название ЄВРОШКОЛИ), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов», а также расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодежи», передает RT.
В документе также подчеркивается, что мероприятия следует распространить на новые целевые группы – школьников и учащихся старших классов. Для этих целей из бюджета ЕС планируют выделить 800 тыс. евро.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог раскрыл главную ложь Зеленского
Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш» назвал ключевую ложь президента Украины Владимира Зеленского, эксперт опасается, что в этом году отопительный сезон в стране будет провален.
«Ключевая ложь Зеленского заключается в том, <...> что у нас нет европейского газа. Физически. У нас есть российский газ из транзитной трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению эксперта, Россия может значительно сократить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2».
«У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. <...> И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся», – отметил Корнейчук.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Литве на усиление контроля границы понадобилось 500 млн евро
Только на технические мероприятия по усилению контроля границы Литве требуется 500 млн евро, заявила глава МВД страны Агне Билотайте еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон.
Как заявила Йоханссон, в ЕС «понимают, что Литва столкнулась с совершенно новым для себя явлением гибридной агрессии». «Мы с вами едины и сообща найдем ответ на этот вызов», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нелегальные мигранты из Ирака и Сирии проникли в Латвию из Белоруссии
Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии, сообщила пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.
«В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников – граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один гражданин Индии и один гражданин Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.
«На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один гражданин Сирии, один гражданин Шри-Ланки, один гражданин Индии и один гражданин Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе», – отмечает Погранохрана.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Ранее во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС поддержал решение Польши принять Тимановскую
Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.
«Евросоюз полностью солидарен со спортсменкой Кристиной Тимановской и поддерживает действия европейских государств, включая Польшу, готовых оказать ей помощь», – заявил он ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали рассказала РИА «Новости», что ЕС видит в попытке «насильственного» возвращения спортсменки Кристины Тимановской в Минск «очередной пример репрессий режима Лукашенко».
«Попытка репатриировать белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую против ее воли является еще одним примером репрессий режима (белорусского президента Александра) Лукашенко, его жестких методов, которые направлены против представителей разных социальных категорий, осмелившихся выражать свое мнение независимо. Это касается и спортсменов высокого уровня. Для Белоруссии не существует олимпийского перемирия», – рассказала она.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД