Лукашенко поручил углублять интеграцию с Россией

Руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов, следует из программы социально-экономического развития республики на 2021-2025 годы, которую президент Александр Лукашенко утвердил в конце июля.

«Политика государства будет нацелена на развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление стратегического партнерства с КНР, расширение внешнеэкономических связей с другими государствами. Главный вектор – углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией в рамках Союзного государства с соблюдением национальных интересов», – говорится в программе, передает РИА «Новости».

При этом основной критерий интеграции с Россией – обеспечение равных условий хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов.

Отмечается также, что в интересах Белоруссии – создание полноформатного экономического союза в ЕАЭС, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений.

«Приоритет Белоруссии в СНГ остается неизменным – развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. Одна из главных задач - не допустить ухудшения условий свободной торговли товарами. Предполагается углубление торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет новых направлений – торговля услугами, инвестиции, государственные закупки, промышленная кооперация, цифровизация и другое», – говорится в документе.

Из него также следует, что Минск продолжит наращивать всестороннее сотрудничество с Китаем как стратегическим партнером, углублять взаимодействие через сопряжение стратегий социально-экономического развития.

Как указано в программе, результатом активной внешнеэкономической политики Белоруссии станут рост экспорта товаров и услуг (более 50 млрд долларов в 2025 году), диверсификация его структуры с увеличением уровня ее «сложности», сохранение сбалансированности внешнеторговых потоков, что в конечном итоге увеличит вклад внешнего спроса в рост экономики.

Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.

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