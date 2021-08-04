Прокуратура потребовала с Абызова и Альфа-банка 126 млн долларов

Генеральная прокуратура направила иск к экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании в пользу государства более 126 млн долларов, которые, по мнению надзорного ведомства, имеют сомнительное происхождение, сообщили в Гагаринском суде Москвы.

«В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора России к Абызову и Альфа-банку, в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более 126 млн долларов в пользу государства. Предварительное заседание (беседа) по этому иску назначена на 12 августа», – приводит слова источника в суде ТАСС.

Как утверждают источники «Коммерсанта», иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. «В ходе дальнейших мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в 115 млн долларов и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенжера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего 126,5 млн долларов, подлежали возврату в Россию», – говорится в публикации издания со ссылкой на новое исковое требование.

В августе прошлого года СК завершил расследование дела против Абызова. По данным прокуратуры, Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии. В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Мосгорсуд признал взыскание с Абызова 32,5 млрд рублей законным.

Соучастниками экс-министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей. В марте 2021 года СК России отправил в Италию запрос об аресте двух вилл, принадлежащих семье Абызова, стоимость которых оценивается примерно в 2 млрд рублей.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 («Создание преступного сообщества») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.