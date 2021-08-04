Выборы-2021: Собянин назвал ЕР уникальной командой, ЛДПР призвала утроить налоговый вычет

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня ни одна из политических сил, кроме «Единой России», не способна решать проблемы страны. ЛДПР предложила поднять выплаты по налоговому вычету с 15 до 47 тыс. рублей. Псковский областной избирком снял с выборов «яблочника» Льва Шлосберга.

Мэр столицы, член бюро высшего совета «Единой России» Сергей Собянин высоко оценил управленческий потенциал однопартийцев. Он подчеркнул особую роль единороссов в развитии Москвы и страны в целом, напомнив, что депутаты-единороссы принимают решения о будущем не только в Госдуме, но и на уровне местного самоуправления. По словам Собянина, «ЕР» – это большая команда, которая занимается «глобальными вещами» – защитой России от внешних угроз и решением внутренних проблем. По его мнению, другой силы, другой команды, готовой брать на себя такую ответственность, нет. Об этом Собянин написал в своем личном блоге.

Члены обеих палат Федерального собрания, представляющие ЛДПР, предложили существенно повысить социальный налоговый вычет. «Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета – с нынешних 120 до 360 тыс. руб. Его принятие позволит людям вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тыс. руб. уплаченного НДФЛ за налоговый период», – сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов, которого цитирует ТАСС. На сегодня максимальная сумма, которую граждане могут вернуть, составляет 15,6 тыс. рублей. Эта планка была установлена 10 лет назад, а с тех пор цены в стране выросли, отмечают авторы проекта.

Напомним: речь идет о вычете, который государство возвращает гражданам с расходов на лечение, образование или на формирование пенсионных накоплений.

Псковский избирком снял с выборов в областное Законодательное собрание лидера списка «Яблока», действующего регионального депутата Льва Шлосберга, сообщает «Коммерсант». Причиной такого решения стало участие Шлосберга в несанкционированном мероприятии, организованном Фондом борьбы с коррупцией* (включен Минюстом в реестр иностранных агентов, 9 июня признан Мосгорсудом экстремистской организацией). В «Яблоке» предположили, что речь идет об участии депутата в несанкционированном митинге 23 января.

На этих выборах Шлосберг баллотируется не только в местное Заксобрание, но и в Госдуму – в качестве лидера региональной группы федерального списка «Яблока» по Псковской и Тверской областям, а также в статусе кандидата по Ховринскому одномандатному округу Москвы.

Комментируя заявление Сергея Собянина, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин напомнил, что авторитет мэра среди москвичей остается очень высоким. «Сергей Семенович – политик-тяжеловес. Его слова очень важны для части лояльного московского электората. Но насколько это может повлиять на результат партии в Москве, пока сказать сложно, потому что «ЕР» в столице пользуется меньшей поддержкой, чем в других регионах. И я бы не стал предсказывать какое-то серьезное усиление позиций партии после этого заявления», – отметил политолог.

Если ЛДПР грамотно подаст в медиапространстве свою идею по налоговому вычету, она вполне сможет привлечь на свою сторону некоторое количество избирателей, считает Данилин. «Многие состоятельные семьи обратят внимание на эту инициативу. И, конечно, это станет аргументом, чтобы отдать голос за сторонников Владимира Жириновского. Но следует учесть, что аудитория, которой тема налогового вычета в принципе интересна – очень-очень узкая, и в масштабах России – незначительная. Потому ждать существенного прироста популярности не стоит», – сказал эксперт.

По поводу политической судьбы Льва Шлосберга эксперт не исключает, что теперь «яблочника» исключат и из других предвыборных списков. «Особенно это касается московских выборов. Прецедент уже создан. После участия в несанкционированных акциях, да еще в период пандемии, будет логично, если этот политик будет наказан. Но говорить о том, что вслед за снятием во Пскове непременно последует решение ЦИКа отозвать Льва Шлосберга с других выборов, мы пока не можем», – сказал Данилин.

«В любом случае, чтобы снять «яблочника» в Москве потребуется заявление от его конкурентов по Ховринскому округу, в котором Шлосберг хочет баллотироваться. Если такого заявления не будет, он останется в списке. При этом вся эта история, скорее всего, никак не отразится на рейтинге «Яблока». Избиратель у партии не эластичный, потому и уровень ее поддержки вряд ли изменится», – предполагает Данилин.

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