В «Единой России» сообщили об усилении мер по охране лесов от пожаров Проценко предложил развивать санавиацию в связке с телемедициной 31 августа 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Необходимо развивать санавиацию, а также усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Помочь в разработке программы может региональный опыт, считает он. Речь идет, в частности, об опыте Ханты-Мансийского автономного округа по эвакуации пациентов с использованием вертолетов и опыте мобильных решений, которые позволяют приблизить специализированную медпомощь в отдаленные территории, сказал Денис Проценко в ходе общения с журналистами во время поездки в Югру, сообщается на сайте «Единой России». «То, что мы видим в отдаленных регионах – это своевременная и совершенно необходимая мера. Мы сегодняшнее утро начали с изучения этого опыта, изучения оснащения, логистических решений. Сама по себе санавиация, даже хорошо укомплектованная, отдельно существовать не может. Это, в первую очередь, взаимодействие медучреждений, которые запрашивают эвакуацию, это сложная цепочка, которая здесь (в Югре) реализована», – отметил Проценко. Он также добавил, что параллельно с развитием санавиации необходимо усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины. «Взаимодействие между двумя докторами, в центре которого пациент, которого надо эвакуировать – это комплексная проблема, которую нужно решать. Есть много других проблем – широкополосный интернет, обеспечение спутниковой связью, это то, что требует совершенствования в тот момент, когда будет реализовываться программа постройки и совершенствования новой вертолетной базы, малой авиации. Это вопрос непростой, и примеры его решения, которые мы увидели в Югре – достойны тиражирования», – сказал Проценко. Он также привел в пример уникальную наработку региона в оказании первичной медпомощи – плавучая поликлиника «Николай Пирогов». «Что я называю квалифицированной помощью – не просто приехал врач на теплоходе с саквояжем и фонендоскопом. Это современный медицинский комплекс, где есть стоматолог, ультразвук, узкие специалисты. Сейчас губернатор вышел с практической инициативой, что нужен второй корабль. Я бы хотел эту инициативу поддержать. Но не просто чтобы второй корабль появился в Югре – у нас достаточно много больших рек, а это единственный в мире речной медицинский корабль, который нужно внутренне экспортировать в другие регионы», – заключил главврач больницы в Коммунарке. Напомним, на съезде «Единой России» 24 августа президент России Владимир Путин заявил, что завершено формирование программы обновления российского авиапарка. На нее будет направлено 340 млрд рублей. Они, в том числе, поступят из Фонда национального благосостояния. И помогут решить проблему организации медпомощи в отдаленных территориях, отметил президент. Он поручил «Единой России» учесть вопрос финансирования программы при формировании бюджета.

Гоблин объяснил слова Лаврова о нападках на Сталина 30 августа 2021, 18:55

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Любой, кто подобные темы поднимает, – это однозначный враг родной страны без всяких скидок. Поэтому министр абсолютно прав», – сказал газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков, комментируя заявление главы МИД Сергея Лаврова, назвавшего попытки дискредитировать Сталина частью атаки на итоги ВОВ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде высказался, что нападки на Иосифа Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после нее, – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны. «Полностью соглашусь, совершенно верно сказано. Постольку поскольку у нас историей родной страны не занимаются историки в публичном поле, а это отдано на откуп крайне странным персонажам типа Солженицына, Сванидзе и им подобных, то в результате извращается картина. Если эти граждане хотят сказать, что товарищ Сталин был преступником, а они это утверждают, то преступник, вероятно, тогда стоял во главе преступного государства», – говорит Пучков. А если СССР во время правления Сталина – преступное государство во главе с преступником, то результаты Второй мировой войны, по мнению делающих такие заявления, достигнуты преступным путем, а значит, должны быть пересмотрены, рассуждает публицист. «А теперь есть какие-то пострадавшие от товарища Сталина бандеровцы, лесные братья, басмачи, которые, как известно, боролись против сталинизма, – а значит, мы должны платить им и их потомкам репарации», – продолжает собеседник. «Любой, кто подобные темы поднимает, – это однозначный враг родной страны без всяких скидок. На чьи деньги это делается, под чью дудку пляшут и на чью мельницу льют воду. Поэтому министр абсолютно прав», – заключил Пучков. В начале августа в честь 80-летия со дня назначения Иосифа Сталина верховным главнокомандующим газета ВЗГЛЯД рассказала, как он проявил себя в качестве военного лидера. Войну в Донбассе перестали считать помехой для принятия Украины в НАТО 31 августа 2021, 06:57

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников. По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО, передает РИА «Новости». «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда». Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников. В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Грузия отказалась от денег Евросоюза 31 августа 2021, 11:12

Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «с большой вероятностью» откажется от ссуды ЕС объемом в 75 млн евро, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Чтобы исключить любые инсинуации, а этот вопрос приобрел большую политическую нагрузку, мы решили воздержаться от второй части этого транша», – сказал Гарибашвили журналистам. По его словам, власти стараются уменьшить размер внешнего долга Грузии. Гарибашвили отметил, что данные 75 млн евро «не являются помощью или грантом». «Мы благодарны ЕС за всю помощь, которую они оказывают нам», – сказал глава правительства. Накануне власти Грузии сообщили, что благодаря экономическому росту аккумулировали дополнительно в бюджет 1 млрд лари (примерно 320 млн долларов). При этом премьер-министр назвал «трагедией» призывы экс-президента Михаила Саакашвили к ЕС о санкциях по отношению к Грузии. «Это саботаж, это вражеское отношение к своей стране», – заявил глава правительства. Между тем Национальный банк Грузии пересмотрел прогноз развития экономики страны на 2021 год в сторону увеличения до 8,5% вместо 7,5%. Сумма внешнего долга Грузии превышает 7,5 млрд долларов. Ранее пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявлял, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза. Председатель Евросовета Шарль Мишель во время визита в Грузию подверг ее критике за не согласованное с оппозицией назначение судей Верховного суда. Напомним, парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть из девяти судей Верховного суда, оппозиция не принимала участия в голосовании. Глава «Вектора» предупредил о возможной вспышке выращенной в лаборатории оспы 30 августа 2021, 21:57

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что вирус оспы натуральной, который является самым смертельным вирусом на планете, можно синтезировать. «Сейчас мы и американские коллеги продолжаем работы с вирусом оспы, разрабатываем эффективные средства противодействия. Для чего? В природе остались близкородственные ортопоксвирусы, например вирус оспы обезьян. При заболевании погибают 10% зараженных. Однако источником могут быть не только обезьяны, но и другие животные. Сохранился вирус оспы коров – это разнообразие вирусов, один из которых может сэволюционировать до нового вируса натуральной оспы», – передает слова Максютова портал «Доктор Питер». Он подчеркнул, что главная угроза идет от человека, поскольку вирус оспы натуральной можно синтезировать. «Как это уже произошло пять лет назад в Канаде. Они искусственно оживили вирус оспы лошадей. И доказали, что ресинтез – это вопрос времени. Причем оспа – это не ковид, не Зика, не Эбола – это самый смертельный вирус на планете», – подчеркнул эксперт. «В Канаде реализовали саму возможность оживления вируса, он ближайший родственник натуральной оспы, но не опасен для человека. Но тут главное – показать, что ресинтез возможен. Это может использоваться не в правильных целях. Тогда пандемия станет одной из страшнейших для людей», – заключил директор «Вектора». Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала, как пандемии неоднократно меняли судьбу человечества. Словакия отказалась от «Спутника V» 31 августа 2021, 11:39

Фото: Jakub Gavlak/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Власти Словакии приняли решение о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили в Министерстве здравоохранения республики. «Сегодня (во вторник) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», – отметили в Минздраве, передает ТАСС. Среди тех, кто привился «Спутником V», – нынешний вице-премьер и глава Минфина Игорь Матович, передает РИА «Новости». Именно по инициативе Матовича, который в то время занимал пост премьера, Словакией в России была закуплена партия вакцины «Спутник V» из 200 тыс. доз. Она поступила в республику 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки «Спутника V» до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Однако из-за проволочек регистрация на вакцинацию «Спутником V» началась в Словакии лишь 7 июня, когда значительная часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Регистрация на вакцинацию «Спутником V» в республике была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии вакцины заканчивается 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби. По данным Минздрава на утро вторника, в пятимиллионной Словакии первую прививку от коронавируса получили 2,37 млн человек, вторую – 2,21 млн человек. Цена на газ в Европе достигла 610 долларов за 1 тыс. кубометров 30 августа 2021, 19:36

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Елизавета Булкина

Стоимость газа Европе в ходе торгов в понедельник ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа немного превысила 610 долларов за 1 тыс. кубометров. До этого цена топлива превысила 600 долларов за тыс. кубометров в преддверии отчета Газпрома, передает ТАСС. К настоящему моменту цена несколько снизилась – до около 608,5 доллара за 1 тыс. кубометров, показав общий рост за день на 3,14%. На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов – сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку – 2», а затем на сообщении Газпрома о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по «Северному потоку – 2» уже в 2021 году. Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с россиянами 31 августа 2021, 09:22

Фото: matchtv.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебро Паралимпиады в Токио, прокомментировал свое решение не фотографироваться с российскими спортсменами. «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов на своей странице в Facebook. Он также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не завоевал золото. «Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал», – написал спортсмен. Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале. До этого украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. При этом Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Японцы восхитились новым российским внедорожником 31 августа 2021, 08:17

Фото: instagram.com/kbm_roadster

Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели портала Yahoo News Japan оценили прототип нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля «Стрела». Как уточняется в материале, авто весит 2700 килограммов и оснащено турбодизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил при объеме 2,8 литра. На многих читателей портала российская новинка произвела наилучшее впечатление. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РОДСТЕР КРЫМ (@kbm_roadster) «Классный!!! Лично для меня это идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объемом не менее трех литров», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей. «Выглядит очень брутально! Красивая машина!» – добавил другой комментатор. «Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра», – отметил читатель газеты. «Увидев фотографию, я подумал, что это Hummer», – высказался юзер. Другая часть пользователей усомнилась в достижениях российского автопрома. «Масса 2,7 тонны, а объем двигателя всего 2,8 литра... По асфальту он еще сможет ехать, а по бездорожью вряд ли», – предположил один из комментаторов. «Стоимость, скорее всего, также будет впечатляющей», – задумался о финансовой составляющей вопроса другой читатель. «Извините, но, если такой приобрести, можно ли потом будет купить на него запчасти?» – задался вопросом пользователь. Напомним, в феврале гендиректор ВПК Александр Красовицкий заявил, что ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser. Соловьев предсказал судьбу признанного нежелательным в России комика 30 августа 2021, 18:22

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

Не надо переживать за Идрака Мирзализаде. На Украине или на Западе ему теперь наверняка предложат новые контракты, вести собственную программу. Русофобия сейчас – ходовой товар. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение МВД признать белорусского комика Идрака Мирзализаде персоной нон грата пожизненно. «Будет много желающих, начиная, скажем, от немецкой радиостанции Deutsche Welle, которая с радостью готова пригреть людей с похожей точной зрения, заканчивая диким количеством украинских каналов», – сказал Соловьев. «Шутить можно где угодно. Но если ты не являешься гражданином страны, приезжаешь и нарушаешь закон страны, в которой находишься? Изволь вернуться к своим. Тебе вежливо говорят: «Давай домой!» Будешь шутить и рассказывать гадости о русском народе откуда-нибудь с территории Украины», – предположил телеведущий. «Это обычный, естественный, правильный ход юридической машины. Комик был осужден по вполне конкретной статье. Вынесено решение суда. После этого дальнейшие шаги МВД были очевидны. Ему больше нечего делать в стране, народ которой он ненавидит. Некоторые комики извинялись за свои неудачные шутки. Делали это публично громко. Но Мирзализаде даже не признал себя виновным. Он же и не раскаялся. Поэтому никакого снисхождения не было», – пояснил Соловьев. Напомним, МВД в понедельник признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с частью 4 статьи 25.10 закона о порядке въезда в РФ. В МВД напомнили, что Мирзализаде не раз приезжал в Россию, а в марте даже получил вид на жительство. Однако затем в публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц. Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Эксперт сказал, чем польско-украинский газовый хаб угрожает России 31 августа 2021, 11:40

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Лексина

«В этом проекте очень мало экономики и много политики, поэтому вряд ли Польше и Украине удастся реализовать подобную идею», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя рассмотрение Киевом возможности создания украинско-польского газового хаба в Восточной и Центральной Европе. «Газовый хаб предполагает не только создание точки приемки газа, но и возможность его хранения. На Украине можно хранить достаточно большие объемы газа, поэтому технические возможности для создания такого проекта у стран есть», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако с точки зрения практической реализации идея сталкивается с рядом проблем. Во-первых, если Украина и Польша пытаются позиционировать проект хаба как некую альтернативу российским поставкам, то возникает неизбежный вопрос: чей газ будет туда поступать? «Вероятно, намек делается на то, что туда будет приходить азербайджанский газ. Но у Азербайджана нет лишних объемов газа, и он не может увеличить добычу. Поэтому говорить о каких-то свободных объемах топлива со стороны Азербайджана не приходится», – отметил Юшков. Во-вторых, эксперт пояснил, что создание хаба предполагает наличие рыночно-биржевых условий торговли. «У Польши есть возможности принимать СПГ и направлять его в хаб на Украине, но кто будет его покупать, когда цена на СПГ остается крайне высокой?», – задается вопросом Юшков. «Если предположить гипотетическую ситуацию, что цена на СПГ держится на средней отметке, то после всех этапов перемещения СПГ в хаб возникает проблема его дальнейшей транспортировки европейским потребителям. Им придется заплатить высокую цену за доставку. В итоге получается, что этот хаб станет достаточно дорогим удовольствием для покупателей», – считает собеседник. Кроме того, «если Киев и Варшава заговорили о трансбалканском газопроводе, то, вероятно, они пытаются помешать работе Газпрома в этом направлении». «Дело в том, что сейчас трансбалканский газопровод, который раньше доставлял газ транзитом через Украину в Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию, работает в обратном направлении из-за запуска «Турецкого потока». Как следствие – транзит в балканские страны остановлен, потому что газ идет сначала в Турцию, оттуда в Болгарию, а затем отправляется в Румынию, – объяснил Юшков. – Возможно, Польша и Украина хотят как минимум навязать Газпрому конкуренцию в этом направлении либо «запереть» его на украинском транзите хотя бы в плане поставок в Румынию». Собеседник указал, что «в этом может заключаться интерес Украины к проекту, а поляки поддерживают любой антироссийский проект». Эксперт добавил, что «здесь очень мало экономики и очень много политики». В то же время Юшков сомневается, что Польше и Украине удастся реализовать эту идею. «Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Обычно такие разговоры возникают в преддверии подписания нового газового контракта или переподписания прежнего. Это определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого не получалось реализовать эти идеи», – уточнил он. Собеседник также напомнил, что «украинско-польская идея – это продолжение логики США о необходимости создать газовый коридор из Балтийского моря в Средиземное или Черное моря, и тем самым отсечь Восточную Европу от поставок Газпрома». «Предполагалось, что таким образом американский СПГ будет заходить вглубь Европы, а у Газпрома появился бы сильный конкурент. Но почему-то все думают о создании инфраструктуры, но не о цене и желании потребителей покупать такой газ. Поэтому, когда доходит до дела, политические мотивы сталкиваются с экономическими условиями. Рынок все расставляет по местам, и подобные проекты, как правило, остаются пустыми», – заключил он. Ранее стало известно, что Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины». «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – сказал директор компании Сергей Макогон. В его сообщении также говорится, что «главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2», поэтому Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу. В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД 31 августа 2021, 10:04

Фото: 77.мвд.рф

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). По данным «Коммерсанта», со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции – Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них – Дмитрий Шаробаров, который более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД. От занимаемой должности освобождены начальник УМВД по ЮЗАО генерал-майор Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСЛ) МВД генерал-майор Виталий Краснов. Издание уточняет, что некоторые генералы были уволены из-за своего поручительства за начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование за взятку и «превышение должностных полномочий». Ранее президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Школьницы признались в клевете против осужденного на 13 лет за насилие пенсионера 31 августа 2021, 13:40 Текст: Евгения Шестак

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину, сообщил один из участников процесса. «Мосгорсуд отменил приговор в отношении Жалобы и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. В апелляции сочли, что судьи, выносившие приговор, неверно применили уголовный закон», – сказал ТАСС источник. В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем затрагиваются интересы несовершеннолетних. В октябре 2020 года суд признал 61-летнего москвича Жалобу виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»), и назначил ему наказание в виде 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Две школьницы уверяли, что незнакомый мужчина приставал к ним в подъезде, поэтому они побоялись выходить из дома и прогуляли уроки. Жалоба отрицал все обвинения, объясняя, что разносил визитки по жилым домам. Из записи камеры видеонаблюдения следует, что из подъезда девочек он вышел через две минуты. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой одна из девочек и ее мать сказали, что Жалоба не виноват, так как дети его оговорили, боясь, что их накажут за прогул уроков в школе. Оператор «Северного потока – 2» задумался об апелляции решения суда в ФРГ 30 августа 2021, 19:34

Фото: Екатерина Соловьева/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG изучает решение немецкого суда об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы ЕС, сообщил Газпром. Nord Stream 2 изучает решение суда на предмет возможного обжалования, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Газпрома. Напомним, Высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Порошенко посоветовал Зеленскому на переговорах с Байденом «зафиксировать место Украины» 30 августа 2021, 18:11 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по переговорам с американским президентом Джозефом Байденом, порекомендовав «зафиксировать место Украины» в системе американских приоритетов. Порошенко посоветовал Зеленскому «установить хорошие личные отношения с главой Белого дома», а также подтвердить настроенность украинской стороны на углубление стратегического партнерства и союзничества с США. «Все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена. Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в отпоре российскому агрессору через и заключение сделки по безопасности, и координации усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации», – написал Порошенко в Facebook. Также бывший президент посоветовал Зеленскому убедить американскую администрацию и крупный бизнес из США во внедрении демократических и социально-экономических реформ на Украине. «Инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов на Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой (офисом президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников», – отметил бывший глава государства. Также он порекомендовал Зеленскому разъяснить свою позицию в отношении бывшего владельца «Приват-банка» Игоря Коломойского. Порошенко отметил, что именно он якобы предложил Байдену «план Маршалла-Байдена» по Украине во время первых контактов в начале 2021 года. «Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом», – подчеркнул он. Кроме того, Порошенко посоветовал «зафиксировать место Украины» в системе стратегических энергетических приоритетов США, «одним из элементов которой должно стать совместное противодействие «Северному потоку – 2». Ранее в Киеве заявили, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября. Энергетики предупредили о критической ситуации с углем на Украине 30 августа 2021, 22:58 Текст: Антон Никитин

Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) Украины продолжают оставаться критически низкими, сообщила компания – оператор энергосистемы страны «Укрэнерго». «Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС <…> не изменяется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем на утро 25 августа (750 тыс. тонн)», – приводит текст сообщения ТАСС. В частности, запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового – на 3,6%. Отмечается, что в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7-2,4 раза меньше (в зависимости от марки угля), чем должно быть. В прошлый четверг в «Укрэнерго» предупредили о критической ситуации с запасами угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему России придется спасать Украину от замерзания.