Злоумышленники повредили 400 самокатов в центре Москвы

Неизвестные повредили 400 самокатов на Ленинском проспекте и Крымском Валу в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «Неустановленное лицо повредило 400 самокатов Nine bot max pro, обмазав солидолом их электронные панели», – сообщил источник ТАСС. В полиции добавили, что инцидент произошел 26 августа, но в полицию заявитель обратился только в понедельник. Самокаты были повреждены около двух домов на Ленинском проспекте и двух адресов на Крымском валу. Сумма материального ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка. Ранее в МВД раскрыли статистику по авариям с электросамокатами в Москве.

В Варшаве предупредили о российском «Северном потоке – 3» 30 августа 2021, 17:19

Польская сторона опасается якобы планируемого российской стороной «Северного потока – 3», заявил экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. «Россия довела дело «Северного потока – 2» до конца. <...> [президент России Владимир] Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток – 2» «Северным потоком – 3», – заявил польский политик в беседе с Do Rzeczy, передает РИА «Новости». Он пояснил, что новый «поток» – это не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, он якобы нужен Москве для того, чтобы нанести урон интересам Варшавы. Как именно связана Россия с польским кризисом на границе, Шереметьев не сообщил. Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов. Также Варшава решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинял Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Гоблин объяснил слова Лаврова о нападках на Сталина 30 августа 2021, 18:55

«Любой, кто подобные темы поднимает, – это однозначный враг родной страны без всяких скидок. Поэтому министр абсолютно прав», – сказал газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков, комментируя заявление главы МИД Сергея Лаврова, назвавшего попытки дискредитировать Сталина частью атаки на итоги ВОВ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде высказался, что нападки на Иосифа Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после нее, – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны. «Полностью соглашусь, совершенно верно сказано. Постольку поскольку у нас историей родной страны не занимаются историки в публичном поле, а это отдано на откуп крайне странным персонажам типа Солженицына, Сванидзе и им подобных, то в результате извращается картина. Если эти граждане хотят сказать, что товарищ Сталин был преступником, а они это утверждают, то преступник, вероятно, тогда стоял во главе преступного государства», – говорит Пучков. А если СССР во время правления Сталина – преступное государство во главе с преступником, то результаты Второй мировой войны, по мнению делающих такие заявления, достигнуты преступным путем, а значит, должны быть пересмотрены, рассуждает публицист. «А теперь есть какие-то пострадавшие от товарища Сталина бандеровцы, лесные братья, басмачи, которые, как известно, боролись против сталинизма, – а значит, мы должны платить им и их потомкам репарации», – продолжает собеседник. «Любой, кто подобные темы поднимает, – это однозначный враг родной страны без всяких скидок. На чьи деньги это делается, под чью дудку пляшут и на чью мельницу льют воду. Поэтому министр абсолютно прав», – заключил Пучков. В начале августа в честь 80-летия со дня назначения Иосифа Сталина верховным главнокомандующим газета ВЗГЛЯД рассказала, как он проявил себя в качестве военного лидера. Войну в Донбассе перестали считать помехой для принятия Украины в НАТО 31 августа 2021, 06:57

Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников. По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО, передает РИА «Новости». «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда». Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников. В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава «Вектора» предупредил о возможной вспышке выращенной в лаборатории оспы 30 августа 2021, 21:57

Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что вирус оспы натуральной, который является самым смертельным вирусом на планете, можно синтезировать. «Сейчас мы и американские коллеги продолжаем работы с вирусом оспы, разрабатываем эффективные средства противодействия. Для чего? В природе остались близкородственные ортопоксвирусы, например вирус оспы обезьян. При заболевании погибают 10% зараженных. Однако источником могут быть не только обезьяны, но и другие животные. Сохранился вирус оспы коров – это разнообразие вирусов, один из которых может сэволюционировать до нового вируса натуральной оспы», – передает слова Максютова портал «Доктор Питер». Он подчеркнул, что главная угроза идет от человека, поскольку вирус оспы натуральной можно синтезировать. «Как это уже произошло пять лет назад в Канаде. Они искусственно оживили вирус оспы лошадей. И доказали, что ресинтез – это вопрос времени. Причем оспа – это не ковид, не Зика, не Эбола – это самый смертельный вирус на планете», – подчеркнул эксперт. «В Канаде реализовали саму возможность оживления вируса, он ближайший родственник натуральной оспы, но не опасен для человека. Но тут главное – показать, что ресинтез возможен. Это может использоваться не в правильных целях. Тогда пандемия станет одной из страшнейших для людей», – заключил директор «Вектора». Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала, как пандемии неоднократно меняли судьбу человечества. Актер из «Ворониных» и «Кухни» Диланян умер во время игры на сцене 30 августа 2021, 15:42

Актер и режиссер Артур Диланян скончался прямо во время спектакля на сцене, сообщил Армянский театр. «На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <...> Ощущение кошмарного сна», – цитирует сообщение театра РИА «Новости». Причиной смерти стала остановка сердца, Диланяну было 59 лет. Артур Диланян известен по ролям в сериалах «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два». МВД признало нежелательным нахождение в России пошутившего про русских комика из Белоруссии 30 августа 2021, 13:20

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. «Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Белоруссия Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В МВД пояснили, что мужчина не раз приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство. В публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц. «МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке», – заключили в ведомстве. Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение. В отношении Мирзализаде было возбуждено административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Цена на газ в Европе достигла 610 долларов за 1 тыс. кубометров 30 августа 2021, 19:36

Стоимость газа Европе в ходе торгов в понедельник ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа немного превысила 610 долларов за 1 тыс. кубометров. До этого цена топлива превысила 600 долларов за тыс. кубометров в преддверии отчета Газпрома, передает ТАСС. К настоящему моменту цена несколько снизилась – до около 608,5 доллара за 1 тыс. кубометров, показав общий рост за день на 3,14%. На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов – сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку – 2», а затем на сообщении Газпрома о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по «Северному потоку – 2» уже в 2021 году. Пресс-секретарь Навального уехала из России после приговора 30 августа 2021, 16:17 Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию после вынесенного ей приговора, сообщил экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), журналист RT Виталий Серуканов. «Вчера утром (29 августа – прим. ВЗГЛЯД) пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сбежала из страны. Улетела в Хельсинки», – сообщил Серуканов в своем Telegram-канале. Он предположил, что Ярмыш далее будет действовать из Литвы «на харчи североамериканских фондов». Напомним, Ярмыш проходила по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021. В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по обвинению в подстрекательстве людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В рамках этого дела суд уже приговорил юриста «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно. Соболь покинула Россию спустя пять дней после оглашения приговора. МИД Эстонии отказал в визе российскому дипломату 30 августа 2021, 16:52

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из России. «Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации», – цитирует заявление эстонского ведомства ТАСС. В эстонском министерстве заявили, что в дипломатии «принято отвечать на высылку дипломата высылкой дипломата». «В данном случае Министерство иностранных дел желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию», – говорится в заявлении. В МИД Эстонии добавили, что республика заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но полагает, что необходимо было бы наличие «аналогичного желания со стороны России». Напомним, 15 июля Эстония объявила российского дипломата в Таллине персоной нон грата. Ранее в Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. При этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированы. После этого Лятте объявили персоной нон грата и обязали покинуть Россию в течение 48 часов. Эстония пообещала «симметричный ответ». Соловьев предсказал судьбу признанного нежелательным в России комика 30 августа 2021, 18:22

Не надо переживать за Идрака Мирзализаде. На Украине или на Западе ему теперь наверняка предложат новые контракты, вести собственную программу. Русофобия сейчас – ходовой товар. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение МВД признать белорусского комика Идрака Мирзализаде персоной нон грата пожизненно. «Будет много желающих, начиная, скажем, от немецкой радиостанции Deutsche Welle, которая с радостью готова пригреть людей с похожей точной зрения, заканчивая диким количеством украинских каналов», – сказал Соловьев. «Шутить можно где угодно. Но если ты не являешься гражданином страны, приезжаешь и нарушаешь закон страны, в которой находишься? Изволь вернуться к своим. Тебе вежливо говорят: «Давай домой!» Будешь шутить и рассказывать гадости о русском народе откуда-нибудь с территории Украины», – предположил телеведущий. «Это обычный, естественный, правильный ход юридической машины. Комик был осужден по вполне конкретной статье. Вынесено решение суда. После этого дальнейшие шаги МВД были очевидны. Ему больше нечего делать в стране, народ которой он ненавидит. Некоторые комики извинялись за свои неудачные шутки. Делали это публично громко. Но Мирзализаде даже не признал себя виновным. Он же и не раскаялся. Поэтому никакого снисхождения не было», – пояснил Соловьев. Напомним, МВД в понедельник признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с частью 4 статьи 25.10 закона о порядке въезда в РФ. В МВД напомнили, что Мирзализаде не раз приезжал в Россию, а в марте даже получил вид на жительство. Однако затем в публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц. Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Лавров указал на ненадежность Запада в качестве партнера 30 августа 2021, 14:16

Страны Запада показали свою ненадежность в качестве партнеров в двустороннем взаимодействии, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У нас никаких иллюзий нет. Западные коллеги доказали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей, которые они хотят достичь, грубо нарушать международное право, нарушать прерогативы СБ ООН, который один и имеет право объявлять те или иные меры экономического принуждения», – заявил Лавров, передает ТАСС. Он отметил, что Россия после «волны рестрикций в 2014 году» решила, что важно полагаться на собственные силы, в том числе в стратегических областях, и в сферах, «касающихся военного промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития экономики». «Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, к инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас свои собственные ресурсы», – пояснил министр. Также глава ведомства отметил, что представители стран Запада нередко заявляют, что готовы нормализовать связи с Россией, но для этого Россия должна «изменить свое поведение и должна сделать то, то и то». «Так с нами нельзя разговаривать. Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать. <...> С Российской Федерацией это просто глупо пытаться говорить таким языком», – приводит слова Лаврова РИА «Новости». Он добавил, что Москва всегда готова к разговорам на равных. «Хотите разговаривать на равных – милости просим в любой момент, наши двери открыты», – указал министр. Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с россиянами 31 августа 2021, 09:22

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебро Паралимпиады в Токио, прокомментировал свое решение не фотографироваться с российскими спортсменами. «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов на своей странице в Facebook. Он также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не завоевал золото. «Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал», – написал спортсмен. Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале. До этого украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. При этом Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Японцы восхитились новым российским внедорожником 31 августа 2021, 08:17

Читатели портала Yahoo News Japan оценили прототип нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля «Стрела». Как уточняется в материале, авто весит 2700 килограммов и оснащено турбодизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил при объеме 2,8 литра. На многих читателей портала российская новинка произвела наилучшее впечатление. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РОДСТЕР КРЫМ (@kbm_roadster) «Классный!!! Лично для меня это идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объемом не менее трех литров», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей. «Выглядит очень брутально! Красивая машина!» – добавил другой комментатор. «Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра», – отметил читатель газеты. «Увидев фотографию, я подумал, что это Hummer», – высказался юзер. Другая часть пользователей усомнилась в достижениях российского автопрома. «Масса 2,7 тонны, а объем двигателя всего 2,8 литра... По асфальту он еще сможет ехать, а по бездорожью вряд ли», – предположил один из комментаторов. «Стоимость, скорее всего, также будет впечатляющей», – задумался о финансовой составляющей вопроса другой читатель. «Извините, но, если такой приобрести, можно ли потом будет купить на него запчасти?» – задался вопросом пользователь. Напомним, в феврале гендиректор ВПК Александр Красовицкий заявил, что ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser. Оператор «Северного потока – 2» задумался об апелляции решения суда в ФРГ 30 августа 2021, 19:34

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG изучает решение немецкого суда об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы ЕС, сообщил Газпром. Nord Stream 2 изучает решение суда на предмет возможного обжалования, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Газпрома. Напомним, Высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Порошенко посоветовал Зеленскому на переговорах с Байденом «зафиксировать место Украины» 30 августа 2021, 18:11 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по переговорам с американским президентом Джозефом Байденом, порекомендовав «зафиксировать место Украины» в системе американских приоритетов. Порошенко посоветовал Зеленскому «установить хорошие личные отношения с главой Белого дома», а также подтвердить настроенность украинской стороны на углубление стратегического партнерства и союзничества с США. «Все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена. Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в отпоре российскому агрессору через и заключение сделки по безопасности, и координации усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации», – написал Порошенко в Facebook. Также бывший президент посоветовал Зеленскому убедить американскую администрацию и крупный бизнес из США во внедрении демократических и социально-экономических реформ на Украине. «Инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов на Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой (офисом президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников», – отметил бывший глава государства. Также он порекомендовал Зеленскому разъяснить свою позицию в отношении бывшего владельца «Приват-банка» Игоря Коломойского. Порошенко отметил, что именно он якобы предложил Байдену «план Маршалла-Байдена» по Украине во время первых контактов в начале 2021 года. «Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом», – подчеркнул он. Кроме того, Порошенко посоветовал «зафиксировать место Украины» в системе стратегических энергетических приоритетов США, «одним из элементов которой должно стать совместное противодействие «Северному потоку – 2». Ранее в Киеве заявили, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября.