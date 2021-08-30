Цена на газ в Европе ускорила рост до 610 долларов за 1 тыс. кубометров

Эксперт сказал, кто мог нанести ракетный удар по аэропорту Кабула

«Ракетный выстрел сделали боевики «Исламского государства*», чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу. Одна из пяти ракет, по предварительным данным, достигла своей цели.

«Американцы полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане», – уверен полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Сейчас они действуют хаотично, не учитывая политическую обстановку на месте», – добавил он.

«Произведя накануне авиаудар по автомобилю, якобы начиненному взрывчаткой, США просто решили показать всему миру, что они остаются великой военной державой и даже контролируют улицы Кабула», – считает эксперт.

Он также пояснил, что США нанесли бомбовый удар по жилому массиву, зная, что там проживают в основном мирные граждане. «Это была пиар-акция, призванная реанимировать пошатнувшийся образ США как борца с радикальным исламом. Они всеми силами пытаются оправдать свои промахи борьбой с терроризмом», – полагает Матвийчук.

Собеседник считает, что «Талибан» (движение запрещено в России) находится «в щекотливом положении». «Когда они вели войну против США, у них были развязаны руки. Сейчас они пришли к власти и должны каждый свой шаг соизмерять со своими военными и экономическими возможностями. Также они должны предвидеть политические последствия от своих действий», – объяснил Матвийчук.

Эксперт полагает, что «Талибан» должен быть осторожен в своих действиях по отношению к США, чтобы избежать новой волны конфликта. Он уверен, что стороны договорятся о сделке – «талибы обеспечат американцам безопасность вывода войск, а США разморозят некоторые финансовые активы и счета талибов».

Что касается ракетного обстрела международного аэропорта Кабула, то за этим стоят террористы из запрещенного в России «Исламского государства*», считает эксперт. Он предположил, что используемые ими ракеты «отличаются от тех ракет, к которым мы привыкли». По его словам, «трубы, грубо говоря, начиненные порохом и выстрелившие в направлении определенной цели, тоже могут называться ракетами». «Боевики ИГ* сделали это, чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – резюмировал собеседник.

Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.

Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.

В воскресенье Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ. В результате ракетного удара погибли двенадцать мирных жителей, в том числе шестеро детей.

Представитель движения «Талибан» Билал Карими осудил действия американцев, заявив, что они нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах.

Ранее в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД подробно рассказал о причинах хаотичного поведения США в Афганистане.

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