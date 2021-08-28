В ЕР призвали как можно скорее добиться реализации народной программы В «Единой России» предложили создать платформу с доступной инфраструктурой для ученых 28 августа 2021, 10:24 Текст: Алина Назарова

Российской науке нужно избавиться от «местечковости» и обеспечить высокую академическую научную мобильность, каждая научная школа должна быть готова предоставить инфраструктуру ученым, которые помогают достичь национально значимых целей, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. По ее словам, такой опыт уже реализуется в «Сириусе», для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к инфраструктуре. «Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических (со стороны руководителей научных школ) ограничений, которые существуют сегодня», – считает Шмелева, слова которой приводятся на сайте «Единой России». Нужно использовать преимущества академической мобильности, в том числе, международной - предложение вошло в народную программу «Единой России», отметила она. Речь идет о задаче совершенствования условий «для международного научно-образовательного сотрудничества и кооперации». Кроме того, в программе говорится о необходимости увеличить количество и размер поддержки инициатив молодых исследователей – от самостоятельных проектов до создания новых лабораторий, расширить систему грантов для молодых исследователей и аспирантов, а также реализовать программу целевой подготовки в аспирантуре для возрождения научных школ в регионах. «Несправедливо из страха, что они к нам не вернутся, не давать молодым талантливым ученым возможности получить опыт за рубежом. Нужно воспринимать это не как угрозу, а как вызов. Мы должны развивать условия, при которых они получат новый опыт и вернутся, что использовать его на благо своей страны. Это и есть пример научной гражданственности», – подчеркнула Шмелева. Примером может стать промышленная кооперация, когда предприятия участвуют в определении целей и задач, оценке результатов прикладных исследований. Именно она обеспечивает комфортную среду для возвращения: материально-техническую базу, престиж профессии, хорошие финансовые условия, карьерный рост и так далее. Участники встречи отметили, что в данном случае крайне важны материальное поощрение авторов этих исследований со стороны предприятий и последующее внедрение ими разработанных инноваций. Наукограды в России – центры развития технологий и поддержка их развития является программным приоритетом партии, заключила Шмелева. Напомним, Шмелева с рабочей поездкой посетила Калужскую область. Она побывала на стройплощадке кампуса калужского филиала МГТУ им. Баумана, вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым и губернатором Калужской области Владиславом Шапшой приняла участие в открытии Дворца спорта в Калуге. По предложению президента Владимира Путина Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».

Минтруд рассказал о сроках получения разовой выплаты пенсионерами 26 августа 2021, 15:50

Фото: Silas Stein.pa/picture-alliance/ТАСС

Более 30 млн пенсионеров, которым перечисляют пенсию на карту, получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 млн 700 тыс. человек», – сказал Котяков на совещании «Единой России» по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», передает РИА «Новости». Он уточнил, что те граждане, кто получают пенсию с помощью доставки на дом, – это 12,7 млн человек – получат единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии. Между тем секретарь генсовета «Единой России» и спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что депутаты фракции в регионах проконтролируют осуществление выплат, «чтобы снимать все проблемы еще на старте», сообщается на сайте ЕР. «Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие; те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды; а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – заявил Турчак, обращаясь к Котякову. Глава генсовета партии подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах России. «В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент», – сказал Турчак. Он напомнил, что большинство предложений, поступивших в народную программу «Единой России», касались благополучия и повышения качества жизни людей, а одним из ключевых приоритетов стала забота о людях старшего поколения. «Во время пандемии люди пожилого возраста столкнулись с дополнительными трудностями, поэтому для оказания оперативной поддержки президент на встрече с «Единой Россией» поручил произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей», – заключил Турчак. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Политолог объяснила высокую публичную активность губернатора Волгоградской области 26 августа 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«Прямое общение власти с избирателями – очень правильный формат взаимодействия, который позитивно воспринимается гражданами», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя рекомендацию главы Волгоградской области Андрея Бочарова кандидатам от «Единой России» проводить предвыборную кампанию, общаясь с людьми. «Высокая публичная активность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова связана с тем, что он возглавляет региональный список от «Единой России» на выборах в Госдуму», – отметила директор департамента новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, у Бочарова высокий авторитет в регионе. Она напомнила, что в 2019 году на выборах главы региона он победил, набрав почти 77 % голосов. «Совершенно очевидно, что его рейтинг напрямую влияет на процент голосов, отданных за партию», – пояснила она. Политолог уверена, что губернатор Волгоградской области выбрал правильный формат взаимодействия с людьми. «Открытость, близость к людям и прямое общение всегда очень позитивно воспринимаются гражданами, потому что это демонстрирует сокращение дистанции между властью и народом», – указала Кислицына. Кроме того, эксперт убеждена, что это важный пример для других депутатов. В минувшие выходные губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую поездку по районам Волгограда, а также в Волжский и Городище, в ходе которой рекомендовал кандидатам в депутаты проводить предвыборную кампанию и формировать программу, общаясь с людьми. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Эксперт: КПРФ не является оппозицией действующей власти 25 августа 2021, 16:19 Текст: Елена Лексина

«Партия КПРФ спекулирует на ушедшей 30 лет назад теме. У них нет конфликта интересов ни с партией «Единая Россия», ни с Кремлем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Якименко, комментируя назначение депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина торговым представителем России в Италии. «Надо понимать, что сейчас коммунистов в истинном понимании этого слова нет. Их уже 30 лет как не существует. То, что происходит сегодня, – это спекуляция в определенном дискурсе и на конкретной теме, причем с неминуемой потерей электората, идеологии и всего прочего», – считает политолог Борис Якименко. «Именно поэтому речь не идет о партии КПРФ как об оппозиции действующей власти. Это уже часть нашей политической структуры, которая сама себя реализует. У них нет конфликта интересов ни с партией «Единая Россия», ни с Кремлем», – констатировал эксперт. Якименко пояснил, что примеров, когда члены Компартии получают высокие должности в государственной системе, довольно много. Он напомнил о назначении Вадима Потомского, который после трех лет губернаторства в Орловской области стал заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, и бывшем депутате Госдумы от КПРФ и экс-кандидате в омские губернаторы Олеге Денисенко, назначенном заместителем полпреда в Сибирском федеральном округе. По словам собеседника, «коммунисты неоднократно поддерживали решения «Единой России» по многим острым вопросам и получали в кормление целые регионы». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина торговым представителем России в Италии. Документ был опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. Павел Дорохин избран в депутаты Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, является членом Союза писателей России, отмечает ТАСС. До своего назначения торгпредом Дорохин входил в думский комитет по обороне, а также в комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Нобелевский лауреат Бэриш счел выдающимся российский проект Супер С-Тау фабрики 27 августа 2021, 11:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии (2017) Барри Бэриш назвал выдающимся и очень перспективным проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-Тау фабрика Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Бэриш записал видеообращение к участникам круглого стола международного технологического форума «Технопром-2021», на котором обсуждалась стратегия развития установок класса мегасайнс в России. Ученый сказал, что очень воодушевлен проектом Супер С-Тау фабрики и выразил ему свою поддержку. «Проект Чарм-тау фабрики Будкеровского института является выдающимся по нескольким причинам. Во-первых, он предполагает увеличение светимости, то есть количества столкновений частиц, в сто раз по сравнению с довольно амбициозным коллайдером, работающим в Пекине последние несколько лет. Это позволит проводить очень точные измерения в очень интересной области энергии, в которой рождается самый тяжелый лептон в природе, тау-лептон... Во-вторых, установка позволит очень точно изучить взаимодействия тяжелого кварка, очарованных частиц. Сейчас они изучаются на коллайдере в Пекине, но огромное опережение (новосибирской установки) по производительности и точности позволит измерить очень тонкие эффекты, что, возможно, станет ключом для выхода за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц», – передает РИА «Новости» слова Бэриша. Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН весной этого года сообщал, что проект Супер С-Тау фабрики, который даст шанс получить принципиально новые знания об устройстве мира, находится в финальной стадии разработки. В 2018 году президент Владимир Путин на форуме «Технопром» осмотрел макеты ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). Напомним, директор института Павел Логачев сообщил, что Новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН планирует в 2027-2028 годах запустить ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика», продемонстрированный президенту Владимиру Путину на форуме «Технопром». МИД назвал «Вильнюсский российский форум» попыткой вмешательства в выборы России 25 августа 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

«Вильнюсский российский форум» является попыткой вмешательства Запада в российские выборы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Вопрос: как бы вы назвали следующее развитие событий? Министерство иностранных дел государства «А» совместно с международным комитетом парламента и финансируемым из бюджета «общественным» фондом собирают закрытую конференцию, чтобы обсудить планы действий в связи с предстоящими выборами в государстве «Б». На встречу приглашают подозреваемых в серьезных преступлениях граждан государства «Б», которые, несмотря на противоправные деяния, неоднократно заявляли о своих политических амбициях. Государство «А» все это оплачивает. Затем министр иностранных дел государства «А» перед прессой рассказывает о сотрудничающих с ним гражданах государства «Б», называет их проводниками демократии и свободы», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что все это проходит «под аккомпанемент официальной пропаганды государства «А», которая, не смолкая, вещает о несовершенстве избирательных процессов государства «Б», демонизируя и нагнетая». «И как кульминация, государство «А» объявляет, что такие встречи и далее будут проходить каждый год, но в привязке к выборам в государстве «Б» они особенно актуальны», – указала представитель МИД. «Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств. Ставшая традиционной для литовской столицы сходка под названием «Вильнюсский российский форум» прошла в этом году так же, как и все прошлые разы – инфернально, бесплодно и в подтверждение тезиса о том, что не Россия вмешивается в западные электоральные процессы, а коллективный Запад – в конкретные российские выборы», – заключила Захарова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперт: Запад и российские критики власти будут продвигать идею о нечестности выборов 25 августа 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Сентябрьские выборы в Госдуму являются важным этапом реформирования российской власти, именно поэтому уже привычное вмешательство Запада в российский избирательный процесс стало более активным и агрессивным, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Предстоящие выборы в Государственную думу являются ключевым событием для развития политической системы России, поскольку конституционная реформа 2020 года привела к существенному расширению полномочий нижней палаты парламента. Следовательно, сентябрьские выборы станут важным этапом реформирования российской власти, создания новой конфигурации политических институтов», – заявил Шаповалов. По его словам, именно поэтому ставшее уже привычным вмешательство западных структур в российский избирательный процесс вышло на новый уровень. «(Вмешательство) стало на порядок более активным и агрессивным. Задействованы разнообразные институты. В информационной атаке на российскую избирательную систему участвуют отдельные западные политики, эксперты, журналисты, «негосударственные», в том числе «международные», организации», – отметил Шаповалов. В частности, он напомнил, что 15 июля комитет Европарламента по иностранным делам пришел к выводу, что «Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента», а 20 июля организация Amnesty International обвинила российскую власть в репрессиях и устранении нежелательных кандидатов и призвала иностранных дипломатов к публичному осуждению. «В документах комитета Европарламента по иностранным делам предлагается для расширения давления на Россию задействовать «методы поощрения для усиления демократических тенденций внутри России». Практически синхронно руководитель движения «Голос» Андрей Бузин месяц назад публично заявил, что выборы в Государственную думу будут нелегитимными. Еще не была завершена процедура регистрации кандидатов, не до конца было известно, кто из политиков будет конкурировать в конкретных избирательных округах, а «объективный и непредвзятый эксперт» уже начал выносить свой вердикт. При этом им было совершенно неважно, кто будет участвовать в выборах, какой будет явка и кому из кандидатов избиратели отдадут свои предпочтения. Мнение российских избирателей его совершенно не интересовало. Руководитель «Голоса» уже месяц назад отказал российским гражданам в праве голоса, в праве самостоятельно сделать свой выбор», – считает политолог. «Таким образом, сценарий окончательно был определен еще месяц назад. А сейчас и «международное сообщество», и российские критики власти будут развивать и усиливать тезис о нечестности и нелегитимности выборов, формируя в правильном для себя направлении общественное мнение и закрепляя этот тезис в массовом сознании», – заключил Шаповалов. Напомним, в новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, которые выполняют функции иностранного агента первым внесли движение «Голос». Политолог объяснила необходимость контроля выплат пенсионерам со стороны ЕР 27 августа 2021, 16:16 Текст: Елена Лексина

«Ответственная политическая сила должна не только предлагать и продвигать какие-то идеи, но и контролировать их исполнение», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Курбангалеева, комментируя заявление депутатов от «Единой России» о намерении организовать в регионах контроль за выплатами пенсионерам. «Мы привыкли к тому, что все социальные выплаты делают по заявлениям и с кучей справок. Но когда у Пенсионного фонда есть полный реестр пенсионеров, пора переходить к проактивному режиму выплат», – считает директор исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. – «Поэтому выплаты будут производиться без заявлений и оперативно. Здесь главное – не затягивать процесс». Эксперт также отметила, что к категории «пенсионеры» относится достаточно много групп граждан – работающие и неработающие пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, получающие пенсию по потере кормильца. «Поэтому необходимо проверить, как система выполнила распоряжение президента и дошли ли эти деньги до людей. Важно проконтролировать этот процесс, чтобы система не дала сбой», – уверена Курбангалеева. «Любая ответственная политическая сила должна не только предлагать и продвигать какие-то идеи, но и контролировать их исполнение. Поэтому то, что партия «Единая Россия» намерена оказать помощь пенсионерам в получении социальных выплат и довести исполнение решения президента до контрольной точки, – это абсолютно правильный подход», – заключила собеседница. Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с главой Минтруда Антоном Котяковым заявил, что первые единовременные выплаты пенсионеры получили до конца следующей недели. «Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – цитирует Турчака сайт ЕР. Депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с получением выплат, пояснила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Напомним, 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений. Россияне оценили поднятые Путиным на съезде ЕР темы 25 августа 2021, 18:16 Россияне сочли поднятые президентом Владимиром Путиным на встрече с «Единой Россией» темы важными и значимыми, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «У большинства участников фокус-групп (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении президента на встрече с представителями «Единой России» 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большая часть участников фокус-групп (79%) отметили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% придерживаются противоположной точки зрения. Абсолютное большинство участников опроса (87%) считают поднятые главой государства темы важными и значимыми, 64% уверены, что Путин понимает их проблемы. При этом 75% опрошенных отметили, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, и только у 12% возникли сомнения по этому поводу. 84% респондента отметили, что глава государства обозначает свою позицию четко и понятно. Почти три четверти (74%) полагают, что большая часть задач, озвученных Путиным, будут в той или иной мере решены. 24% придерживаются обратной точки зрения. «Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%)», – указали во ВЦИОМ. Положительные эмоции при просмотре выступления президента на съезде партии 22 августа испытали 77% участников фокус-групп (надежду – 70%, доверие – 38%, уважение – 36%). Оценка проводилась в ходе всероссийского репрезентативного телефонного опроса, так и в ходе фокус-групповых дискуссий, посвященных данной встрече. Фокус-группы проводились в административных центрах и городах-миллионниках разных субъектов страны. Метод опроса – телефонное интервью со стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и другие обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ, подчеркнули во ВЦИОМ. В исследованиях приняли участие 138 респондентов – граждан России в возрасте 18 лет и старше. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Депутаты от ЕР в регионах организуют контроль за выплатами пенсионерам 26 августа 2021, 17:36 Первые единовременные выплаты пенсионеры получат до конца следующей недели, заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак на совещании с главой Минтруда Антоном Котяковым. «Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – цитирует Турчака сайт ЕР. Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту – это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября. Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах России. «В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент», – сказал секретарь генсовета партии. В свою очередь Котяков отметил, что документы для выплат уже подготовлены, источники финансирования определены. Для получения денег пенсионерам не надо предоставлять никаких документов и справок. «Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки», – сказал министр. Важно отследить целевой характер использования средств, отметила в свою очередь замминистра труда Ольга Баталина. «Ни в коем случае не допустить их списания – как в исполнительных документах, так и собственно по банковским кредитам. Здесь действительно требуется коррекция действующего законодательства. Фракция «Единой России» в новом созыве Госдумы, конечно, такие поправки подготовит», – сказала она. Баталина отметила также, что единовременную выплату получат 11,1 млн инвалидов. Это, в том числе, все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Также назначенные президентом средства поступят семьям, которые получают пенсию по потере кормильца. Депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с получением выплат, пояснила Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. «На мой взгляд, очень важно, чтобы в штабы общественной поддержки партии было возможно обратиться по различным вопросам, связанным с получением этих выплат, чтобы этот канал связи был открыт», – сказала она. Напомним, 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений. Путин поддержал программу капремонта школ по предложению Шмелевой 25 августа 2021, 18:06 Текст: Дарья Григоренко

По предложению сопредседателя ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной. В программу войдет не только ремонт зданий и помещений школ, но и их внутреннее оснащение и установка современного учебного оборудования, заявил президент России Владимир Путин. «Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй дом. И каким он будет после строительства или капитального ремонта, должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причем еще на стадии проектирования», – цитирует Путина сайт «Единая Россия». Президент в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования подчеркнул, что это начинание надо развивать с тем, чтобы школа отвечала представлениям о ней учеников, педагогов и родителей. «Чтобы развитие школы, ее обустройство было общим делом. Чтобы в обновленных школах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоуправление, работали кружки, спортивные секции и студии, организованные, прежде всего, по запросам ребят и предложениям родителей. И чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах», – отметил он. «Без нового оборудования невозможно создать основу новой образовательной среды, новые и современные междисциплинарные и творческие программы, лабораторное оборудование», – сказала Елена Шмелева, обращаясь к Президенту. Она также отметила необходимость дальнейшего укрепления кадрового потенциала системы общего образования. По ее словам, для практикующих учителей необходимо проводить повышение квалификации на регулярной основе. «Должны читаться и быть доступны лекции по актуальным вопросам развития науки или той предметной области, в которой они работают, проводиться мастер-классы других учителей, которые достигли успехов в своей профессиональной деятельности. И мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере», – подчеркнула руководитель образовательного центра «Сириус». Напомним, предложение создать новый стандарт «школ большой страны» сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева озвучила на встрече Президента с представителями «Единой России» 22 августа. Ранее, по предложению главы государства, Елена Шмелева была включена в федеральную пятерку списка «Единой России». Эксперт: Народная программа ЕР намного шире просто раздачи «вертолетных денег» 25 августа 2021, 16:38 Предвыборная народная программа «Единой России» может помочь партии привлечь на свою сторону даже скептически настроенного избирателя, заявил газете ВЗГЛЯД политический консультант Максим Жаров. «Народная программа получилась объемным документом. Отмечу, что, к сожалению, в соцсетях и Telegram-каналах зациклились на «вертолетных деньгах» (единовременных выплатах), упуская из виду, что народная программа намного шире этих выплат. Там есть меры, которые могут серьезно поменять отношение избирателя, даже скептически настроенного, и привлечь на свою сторону», – сказал Жаров. По его словам, в программе есть решения вопросов по образованию, городской инфраструктуре и благоустройству. В период предвыборной кампании необходимо разъяснять, что программа ЕР предполагает не только выплаты военным и пенсионерам, она затрагивает всех жителей России, а не только эти категории. «Инициативы логически продолжают шаги по развитию социальной сферы, которые были предложены президентом в послании Федеральному собранию, и меры, которые были озвучены единороссами на первой части съезда. Это и комплексное решение проблемы социальной газификации. Партии нужно все свои силы направить на то, чтобы разъяснять людям все эти предложения, чтобы люди их услышали и поняли», – подчеркнул эксперт. Напомним, в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Президент Владимир Путин внес собственные предложения в народную программу ЕР. В нее также включены инициативы от жителей и экспертов из регионов. На площадке «Единой России» предложили новые меры по снижению цен на овощи 26 августа 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Рабочая группа «Единой России» по стабилизации цен на продукты и фракции партии в регионах разработала новые предложения для снижения цен на продукцию сельхозпроизводителей, сообщил руководитель группы, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (фракция «Единой России»). «Первое: смягчение требований к организации рынков, где фермеры могут напрямую продавать свою продукцию. Второе: предусмотреть сельхозпроизводителям, являющимся субъектами малого и среднего бизнеса, субсидирование для компенсации части затрат на создание современной сети по хранению и сбыту сельхозпродукции. Третье: создать единый федеральный центр по поддержке фермеров России. Четвертое: обеспечить эффективный контроль земель сельхозназначения, в том числе через создание единой системы мониторинга за состоянием плодородия и контролем использования земли. Прежде всего, речь идет о пашне», – рассказал Гордеев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он отметил, что за полтора месяца деятельности рабочей группы во всех регионах страны организовано более 10 тыс. дополнительных продовольственных ярмарок. «Самыми активными в данной работе оказались Свердловская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края», – отметил парламентарий. При этом ситуация с торговыми площадками в крупных городах, например, в Санкт-Петербурге и Свердловской области, нуждается в корректировке. «Наибольшее количество ярмарок должно быть в региональных центрах. Там основной спрос и именно туда свозится продукция малых сельхозтоваропроизводителей. Будем настаивать на следующем критерии – одна площадка для проведения ярмарок и рынков должна приходиться на 10 тысяч жителей», – рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, отметив, что необходимы прямые контракты между сетями и поставщикам во избежание скачков цен. Сети и фермеры к этому готовы, подчеркнул он. В целом в регионах по итогам 1,3 тыс. встреч с представителями крестьянско-фермерских хозяйств и торговых сетей заключено уже 200 соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты, сообщил врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин. «Предложения поступают не только от членов рабочих групп на местах, но и от региональных и местных органов власти субъектов, бизнес-сообщества, представителей НКО, фермеров, а также граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством. Многие из предоставленных предложений вошли в народную программу партии», – сообщил Кобылкин. Как отметил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, ведомство работает над совершенствованием логистики продвижения сезонных овощей в точки продаж. «По нашим расчетам мы в следующем году увеличим объемы производства в пределах 30%. Некоторые регионы намерены некоторые виды овощей увеличить кратно. Принципиально важно, чтобы в ближайшие три года реализовались инвестпроекты по качеству хранения. Такая большая, важная задача – через логистику, через современное оборудование фасовки выйти на контрактацию с торговыми сетями. Мы к этой работе приступили. Рассчитываем, что она всеми регионами будет выполнена», – рассказал Хатуов. Для удешевления логистики участники рабочей группы «Единой России» предложили создать единый реестр агрологистических объектов и пересмотреть ценовую политику перевозчиков сельхозпродукции. Как пояснила замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Анна Сазонова добавила, на нее влияет несколько факторов. «Это рост цен на дизельное топливо и состояние парка грузовых автомобилей в целом. Министерство уже направило в Минпромторг предложения по мерам поддержки перевозчиков – в частности, это субсидирование ставок по договорам лизинга грузовых автомобилей и сохранение процентной ставки на уровне, не превышающем двукратной величины ключевой ставки Центробанка», – сообщила она. Регионы вводят и собственные меры для повышения доступности сезонных овощей. Например, в Карелии региональное минсоцразвития прорабатывает с торговыми сетями механизм и порядок предоставления продовольственных социальных сертификатов для ряда категорий граждан. «Хорошо бы, если б многие регионы вышли с такими инициативами. Надо поддерживать прежде всего незащищенные слои населения», – отметил Гордеев. Он также подчеркнул, что меры по снижению цен на сезонные овощи, которые сейчас разрабатываются и реализуются, должны найти отражение в бюджетных документах на ближайшие три года. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством Алексея Гордеева. На совещании с членами правительства 21 июля президент поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. «Единая Россия» представила предвыборную программу 27 августа 2021, 11:17 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» опубликовала предвыборную программу, которая состоит из 15 разделов – «Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека» и других. «Единая Россия» идет на выборы депутатов Государственной Думы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. Доверие граждан России – для нас прежде всего ответственность. Политическая, моральная обязанность сделать всё для благополучия граждан, для повышения качества жизни, для консолидации общества, для устойчивого, поступательного развития страны», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Как отмечается на сайте партии, народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны. Так, в раздел «Благополучие людей» входит несколько блоков: «Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека». Во второй раздел – «Сильная Россия» вошли такие темы, как «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Астрономы назвали новый класс планет, на которых возможна жизнь 26 августа 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Британские ученые привели обоснования того, что проявления жизни за пределами Солнечной системы можно искать не только на экзопланетах, похожих на Землю, но и на других, сильно отличающихся от нее, следует из статьи в журнале The Astrophysical Journal. Традиционно в поисках признаков жизни астрономы изучают экзопланеты с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как Земля, находящиеся в зоне обитания своей материнской звезды – так называемой «зоне Златовласки», передает РИА «Новости». Однако исследователи из Кембриджского института астрономии во главе с доктором Никку Мадхусудханом считают, что жизнь возможна и на планетах совсем другого типа – горячих, полностью покрытых океаном, с богатой водородом атмосферой. В качестве примера они приводят K2-18b – экзопланету у красного карлика K2-18, находящегося на расстоянии примерно 111 световых лет от Земли. Эта планета обращается вокруг звезды за 33 дня и содержит воду в атмосфере. Среди экзопланет таких объектов довольно много – значительно больше, чем планет земного типа. Раньше их, в зависимости от плотности, ученые относили к суперземлям или мининептунам. Большинство мининептунов в 1,6 и более раз крупнее Земли, но меньше Нептуна. Традиционно считается, что они слишком велики, чтобы иметь каменные недра, а температура под их атмосферой слишком высокая для поддержания жизни. Авторы предлагают выделять такие экзопланеты в отдельный класс, которому они дали имя Hycean. Ученые провели подробный анализ диапазона условий на этих планетах в зависимости от их положения и свойств материнской звезды, и пришли к выводу, что в определенных условиях эти планеты могут поддерживать микробную жизнь, аналогичную той, которая встречается в самых экстремальных водных средах Земли. По оценкам исследователей, планеты Hycean могут быть в 2,6 раза больше Земли и иметь температуру атмосферы до 200 градусов Цельсия. Жизнь может существовать в глубинах их океана или на постоянной ночной стороне. Эти планеты также могут быть расположены в гораздо более широкой обитаемой зоне. Авторы считают, что при таком подходе возможности для обнаружения биосигнатур за пределами Солнечной системы становятся значительно шире. Обычно к биосигнатурам, указывающим на возможность существования жизни, ученые относят присутствие кислорода, озона, метана и закиси азота, которые есть на Земле. Авторы добавляют к ним метилхлорид и диметилсульфид, которых на Земле не много, но они могут быть индикаторами жизни на планетах с богатой водородом атмосферой. «Планеты Hycean открывают совершенно новые возможности для поиска жизни в других местах, – приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова Никку Мадхусудхана. – Раньше, когда мы искали различные молекулярные сигнатуры, мы сосредотачивались на планетах, подобных Земле, что было разумным для начала. Но мы думаем, что планеты Hycean дают больше шансов найти следы жизни». Исследователи отмечают, что большие размеры, более высокие температуры и богатые водородом атмосферы планет Hycean делают их сигнатуры гораздо более заметными для спектроскопических наблюдений, чем у планет земного типа. Ученые уже составили список потенциальных миров Hycean для подробного изучения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, который должен быть запущен в ближайшее время. Все эти экзопланеты вращаются вокруг красных карликов на расстоянии 35–150 световых лет от нас. Ранее астрономы нашли планеты с условиями для жизни лучше земных. Эксперты отметили стабильность рейтингов парламентских партий 27 августа 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» остается неизменным лидером избирательной кампании, а шансов для обновления парламентской четверки почти не осталось, однако исключить появление в Госдуме новой партии нельзя, считают эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ). Согласно данным социологического опроса «Фомнибус», проведенного 20-22 августа среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектах России ООО «инФОМ» по заказу Фонда «Общественное мнение» (статистическая погрешность не превышает 2,5%), если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Единая Россия», второе и третье место заняли бы КПРФ и ЛДПР, на четвертом оказалась – «Справедливая Россия – За правду». В то же время число опрошенных, заявляющих, что не намерены принимать участие в выборах, составило 15%, при этом 18% граждан заявили, что затрудняются ответить. Декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов отмечает, что рейтинги парламентских партий в целом демонстрируют накануне выборов завидную стабильность – их показатели практически неизменны либо колеблются в пределах статической погрешности. «В целом, думаю, мы можем сегодня говорить о том, что большинство избирателей свой выбор уже сделали, и политический расклад останется примерно таким, каким мы его видим сейчас: будет партия большинства, которой предстоит играть решающую роль в Думе и три оппозиционные партии, представленные в парламенте», – считает Шатилов, слова которого приводятся на сайте НОМ. Однако, доцент кафедры истории и теории политики МГУ Александр Бубнов полагает, что исключать возможность обновления парламента нельзя. «Опросы показывают, что достаточно большая доля избирателей пока не определилась со своим политическим выбором. Вполне возможно, часть их симпатий достанется одной из малых партий – если, например, ее агитационный посыл войдет в резонанс с какими-то событиями. В этом случае возможно резкое смещение электоральных симпатий», – указал он. Доцент кафедры политологии и права МГОУ Сергей Федорченко полагает, что такой сценарий все-таки маловероятен. Скорее всего, симпатии неопределившегося электората пропорционально распределятся между лидерами кампании. «По опыту прошлых кампаний могу сказать – сюрпризы на финишной прямой предвыборной гонки случаются крайне редко, тем более, что расклад, который мы наблюдаем по опросам не меняется уже несколько месяцев. Можно предположить, что голоса не определившихся на данный момент граждан достанутся тем, кто будет вести наиболее яркую кампанию и будет больше всего на слуху, а это именно парламентские партии, располагающие наибольшими ресурсами для этого», – убежден он. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.