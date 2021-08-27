Озвучено отличие новой вакцины «ЭпиВакКорона» от старой

Пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы, объяснил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«ЭпиВакКорона» содержит пептидные белки, то есть искусственно синтезированные поверхностные антигены – белковые молекулы, которые находятся на вирусной частице», – рассказал он телеканалу «360».

Отмечается, что по заявлениям производителей, новая вакцина по своему составу не будет сильно отличаться от обычной «ЭпиВакКороны», разница есть лишь в технологии создания.

«Главная задача, которая стоит перед производителями вакцин, – создать универсальный препарат, который сможет обеспечить иммунитетом против разных вариантов вируса. Пока достаточно сложно судить о том, насколько тот или иной иммунобиологический препарат эффективен, но можно наблюдать, что вспышки заболеваемости происходят в коллективах, в которых меньше всего людей вакцинировано», – рассказал врач.

Кроме того, по мнению Шункова, перспективной будет российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Сейчас препарат проходит регистрацию.

«Ее механизм действия будет ориентирован на появление клеточного иммунитета, в то время как остальные вакцины вставляют в организм S-белок, стимулируя выработку иммуноглобулина G в крови», – заявил он.

Ранее Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных.

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