Подводный беспилотник для поиска донных мин показали на «Армии-2021» Навигационный комплекс со спутниковой системой посадки создан в России 27 августа 2021, 11:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший навигационный комплекс со спутниковой системой посадки разработан в России, рассказал гендиректор Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей Бабуров. «Сейчас нами создано новое поколение всего навигационного комплекса, оно уже называется РСНП – Радиотехническая система навигации», – цитирует ТАСС Бабурова. По его словам, в комплексе реализована спутниковая навигация и посадка, а также другие системы, такие как VOR, ILS, DME и TACAN. «Это уже комплексная система, которую просто ставишь и реализуешь все режимы навигации, посадки, взлета, полета по маршруту», – пояснил Бабуров. Он рассказал также, что переносная система посадки «Корма» позволит спецназу оборудовать аэродромы и вертолетные площадки, используя лишь маленький чемодан. «Переносной аэродром в рюкзачке у спецназовца – это реальность», – заявил он, добавив, что такое оборудование может быть полезно для Сил специальных операций России при выполнении некоторых миссий. «Можно принести на заброшенный аэродром, развернуть чемодан и туда прилетит военно-транспортный самолет, сможет там сесть в любых условиях», – отметил Бабуров. Руководитель компании пояснил, что весь комплект состоит из самого чемоданчика массой 1,7 кг, планшета 300-500 грамм и источника питания с антенной массой около 5 кг. «Это будет компактное решение, а не пять грузовиков с антеннами», – подчеркнул он. По словам Бабурова, медицинские и спасательные вертолеты также смогут садиться в любую погоду на необорудованные площадки с помощью переносной системы посадки «Корма». «Мы звоним фельдшеру по сотовому, он открывает ящик, нажимает одну кнопку, вторую кнопку и сажает вертолет», – пояснил он, добавив, что система уже получила очень большой спрос в санитарной авиации. «[Есть] много сельских больниц и районных поликлиник, где вертолетные площадки ничем не оборудованы. И представим ситуацию, что нужно срочно доставить пациента, а метеоусловия не позволяют произвести посадку или нет оборудованной площадки», – отметил Бабуров. По его словам, АО «Навигатор» может создать системы предупреждения столкновения кораблей, используя аналогичные авиационные технологии. «Если в авиации есть понятие ADS-B (АЗН-В – автоматическое зависимое наблюдение-вещание, передает всем свои координаты месторасположения, скорость и другие данные), то в морской тематике оно немножко по-другому называется, но выполняет примерно ту же самую функцию», – пояснил он. По словам Бабурова, компания в конце 1990-х годов уже разрабатывала подобное устройство, выполняющее функции избегания столкновений для кораблей, и наработки в этой сфере остались. «Если брать «Корму», то она тоже может выполнять эту функцию. И без разницы, где будет это судно, вопрос лишь в дальности», – сказал Бабуров, уточнив, что эта задача решаема и компания готова за нее взяться. Ранее «Алмаз-Антей» создал радиолокатор для предотвращения катастроф на летном поле.

В ОСК рассказали о создании электромагнитной катапульты на российском авианосце 26 августа 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России одновременно со строительством авианосца, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно», – цитирует РИА «Новости» Рахманова. По его словам, о точных сроках создания катапульты говорить рано, так как работы по авианосцу пока не начаты. Рахманов подчеркнул, что при принятии решения об оснащении российского перспективного авианосца такой катапультой необходимо внимательно изучить опыт зарубежных коллег. Ранее сообщалось, что военно-морские силы США сертифицировали первую в мире электромагнитную катапульту EMALS к применению для всех типов боевых самолетов палубного авиакрыла новейшего авианосца «Джеральд Форд». «Ночной охотник» решили вооружить новейшей неуправляемой ракетой 27 августа 2021, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшая неуправляемая ракета С-13Б может войти в штатное вооружение самолетов марки «Су» и вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», сообщил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин в рамках форума «Армия-2021». «Для применения ракет на различных видах носителей (самолетах, вертолетах) требуется их прописка – комплекс специальных летных испытаний на каждой машине. В настоящее время система НАР С-13 уже прописана на самолетах Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130, МиГ-29БМ, вертолете Ми-28Н», – передает ТАСС слова Кочкина. По его словам, новый боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм. По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями – малым и большим – подрыв боевой части. «Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ. Взрыв произойдет на поверхности и поразит легкобронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т», – пояснил исполнительный директор «Техмаша». Ракета С-13Б имеет боевую часть повышенного могущества. Она предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической авиации, морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также открыто расположенной легкоуязвимой техники и живой силы. Напомним, 20 июля Ростех впервые представил неуправляемую ракету С-13Б. Новейший комплекс РЭБ «Инфауна» показали на форуме «Армия-2021» 27 августа 2021, 09:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Гостям военно-технического форума «Армия-2021» на демонстрационной площадке гарнизона «Барановский» специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье был представлен не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна», сообщили в Минобороны. «Он предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео и лазерными системами наведения», – говорится в сообщении на сайте Минобороны. Напомним, в ноябре «Московский комсомолец» сообщил, что в миротворческой операции в Нагорном Карабахе Ульяновская десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск получила многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б «Инфауна». Он защищает личный состав, подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскирует наиболее важные объекты аэрозольной завесой. Команда России на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «тропы разведчика» 27 августа 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Команда России на международном конкурсе войсковых разведчиков в рамках Армейских международных игр-2021 выиграла самый сложный третий этап – «тропа разведчика», установив рекорд прохождения трассы, сообщает пресс-центр АрМИ-2021. «Команда России на международном конкурсе войсковых разведчиков по временному показателю установила рекорд прохождения самого сложного этапа конкурса – «тропы разведчика» преодолев его за 41.04 минуты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там отметили, что впервые участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» перед прохождением «тропы разведчика» преодолевали сухопутную милю (1,6 километра). В ходе проведения третьего этапа разведчики в боевой экипировке преодолели комплекс препятствий на время, включающий 22 элемента: макет вертолета с отработкой высадки, деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады двухэтажных зданий, вертикальные стены высотой 6 метров, преодолеваемые с помощью шеста, «кошки» или веревки с противовесом, ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия. Также в ходе прохождения «тропы разведчика» участники команд уничтожили условных противников броском ножа из различных положений, «подорвали» участок железной дороги, преодолели зараженные участки местности в противогазах и эвакуировали раненого. По итогам третьего этапа первое место заняла команда России. Вторыми преодолели тропу разведчики из Узбекистана, третьей к финишу пришла команда Китая. Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего войскового командного училища (НВВКУ). В нем принимают участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных – это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини. На «Армии-2021» назвали сроки поступления ударного БПЛА «Альтиус» в войска 26 августа 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

Вооруженные силы России получат первый тяжелый ударный комплекс с беспилотниками «Альтиус» осенью, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. «Осенью получим в войска первый комплекс «Альтиус» в ударном варианте», – заявил Криворучко на форуме «Армия-2021», передает РИА «Новости». Также на форуме были подписаны контракты на дополнительные поставки ударных беспилотников «Форпост-Р» и первую серийную поставку БПЛА «Иноходец-РУ». Кроме того, в ходе мероприятия подписали договоры на унифицированные авиационные средства поражения для применения всех типов уже существующих и только разрабатываемых ударных беспилотников. О вероятности первых полетов «Альтиуса» сообщалось в марте 2021 года. Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус» в феврале. В 2019 году ведомство публиковало видео первого полета беспилотника. В Казахстане начали эвакуировать жителей после взрыва в воинской части 26 августа 2021, 19:05 Текст: Вера Басилая

Министерство обороны Казахстана эвакуирует жителей домов, расположенных вблизи воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар и последующий взрыв неустановленных предметов, сообщил заместитель казахстанского министра обороны Руслан Шпекбаев. «На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов»,– приводит ТАСС слова Шпекбаева. Ранее пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны. Полевой военный аэродром ЦВО построили в Алтайском крае 26 августа 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Полевой военный аэродром для посадки транспортных самолетов Центрального военного округа (ЦВО) появился в Алтайском крае, сообщает округ. «Инженерно-аэродромный батальон ЦВО завершил строительство аэродрома под городом Рубцовск. Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Кроме того, на аэродроме оборудована площадка для стоянки и дозаправки самолетов и вертолетов, уточняет ЦВО. Ранее военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном.

Россияне победили в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» в Катаре 26 августа 2021, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» Армейских международных игр, который впервые проходил в Катаре, сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Россия победила на международном конкурсе «Дорожный патруль», который впервые проходил в Катаре», – передает ТАСС сообщение ведомства. По данным ведомства, в финальном упражнении сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара состязались в замене колеса на время. По команде судьи участники выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 метров позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажнике. Первое место заняла команда ВС России, второе – Белоруссия, третье – Узбекистан, дебютанты и одновременно хозяева соревнований – военные полицейские Катара – заняли последнее место. «Дорожный патруль» проходил в два этапа. Первый – «Соревнование специалистов» – включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй – «Военно-техническая эстафета», маршрут был оборудован препятствиями для патрульных машин, также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия. Глава минобороны Сербии заявил о братских отношениях Москвы и Белграда 26 августа 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Проведение одного из этапов Армейских международных игр 2021 года на территории Сербии является подтверждением братских отношений Москвы и Белграда, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович на брифинге в честь начала конкурса «Стражи порядка». «Проведение конкурса является подтверждением наших братских и дружеских отношений», – передает ТАСС слова министра. Стефанович пожелал удачи на играх сербской команде в России и приветствовал всех участников в Сербии. В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербский этап Армейских игр является одним из самых значимых из проводящихся за рубежом. «Благодарю министерство обороны Сербии за очень хорошее сотрудничество в организации Игр и знаменитое сербское гостеприимство», – сказал посол. В конкурсе «Стражи порядка» (этап Армейских игр) принимают участие военные полицейские из шести стран – России, Сербии, Казахстана, Ирана, Кипра и Катара. Соревнования, состоящие из четырех фаз, пройдут в городе Кралево на двух военных полигонах. Ранее россияне победили в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» в Катаре. Число погибших при взрыве на складе в Казахстане возросло до пяти человек 27 августа 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Число погибших при ликвидации последствий пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти человек, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. «Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар», – передает ТАСС сообщение Минобороны. По данным ведомства, жертвой трагедии стал начальник пожарной команды, старшина контрактной службы 1992 года рождения. Он непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. «После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений», – пояснили в министерстве. Тем временем пресс-служба министерства образования и науки (МОН) республики сообщила, что несовершеннолетние не пострадали при пожаре и последующих взрывах на складе. При этом в ведомстве отметили, что сотрудники местных исполнительных органов эвакуировали из ближайших населенных пунктов 83 ребенка. «Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований», – пояснили в пресс-службе. Напомним, в четверг в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошло несколько взрывов, пострадали десятки человек. Сообщалось, что жертвами ЧП стали четверо военных. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе. Россия и Индия начали консультации по модернизации танков Т-90С «Бхишма» 27 августа 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») ведет консультации с Индией по вопросу модернизации индийских основных боевых танков Т-90С «Бхишма», сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «По модернизации танков [Т-90С «Бхишма» индийской армии] ведутся консультации», – передает ТАСС слова Михеева. Как отметил глава «Рособоронэкспорта», ряд модернизированных систем для индийских танков Т-90С прошли предварительные испытания. «Проведены предварительные испытания нескольких модернизированных систем, установленных на выделенных индийской стороной танках. Сейчас подходим к завершающим испытаниям, по результатам которых будет приниматься решение об установке на танки модернизированных систем», – сообщил Михеев. По его словам, «Рособоронэкспорт» готов рассмотреть поставку Индии модернизированных танков Т-90МС. «Индийская сторона не обращалась к Рособоронэкспорту с просьбой о поставках танков Т-90МС, однако мы подтверждаем свою готовность рассмотреть такое обращение в случае его получения», – уточнил Михеев. Ранее на танке Т-90 в Индии установили кресла для VIP-персон. Министр обороны Казахстана заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе 27 августа 2021, 08:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. «Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку– передает РИА «Новости» заявление пресс-службы минобороны. В ведомстве отметили, что сейчас перед министром стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение примет руководство республики. Напомним, в четверг в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, пострадали десятки человек. Жертвами ЧП стали четверо военных. Индивидуальный буксировщик пловца показали на «Армии-2021» 27 августа 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») показал на международном форуме «Армия-2021» индивидуальный буксировщик пловца «Коралл», предназначенный для транспортировки легководолаза к месту проведения работ. Мини-торпеда может использоваться для транспортировки бойцов диверсионных подразделений, развивает скорость 3,5 км/ч и способна пройти до 20 км. Замгенконструктора концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» Михаил Кеттуев рассказал, что буксировщик позволяет использовать различное навесное оборудование: телевизионную камеру, компас, фонарик и прочее. Работает «Коралл» от литий-ионного аккумулятора. По словам Кеттуева, торпеда рассчитана на использование человеком в водолазном снаряжении и способна погружаться на глубину до 60 метров. «Мы специально поставили индикатор для того, чтобы водолаз не прошел точку невозврата. Когда индикатор будет показывать разряд примерно на половину, это значит, пора возвращаться обратно», – передает ТАСС слова Кеттуева. Он подчеркнул, что компания готова модифицировать прибор в зависимости от требований заказчика. «И в Санкт-Петербурге этим буксировщиком интересовались, и сегодня на выставке подошли люди из вооруженных сил. Интерес определенный представляет. Да, у каждого человека своя точка зрения: кто-то считает, что рукоятка размещена не на том месте, кто-то считает, что лучше буксироваться, когда тебя сзади что-то придерживает от этого. Мы это в работе учтем и в итоге выработааем именно для военных, с учетом их требований», – сказал он. Индивидуальный буксировщик пловца «Коралл» предназначен для транспортировки легководолаза к месту проведения работ. Буксировщик оснащен планкой Picatinny rail, что позволяет присоединить к нему совместимое навесное оборудование. Модульное исполнение аппарата позволяет легко изменять его. Изготовленные из композитных материалов корпусные части обеспечивают высокую надежность буксировщика, что дает возможность его использования в сложных погодных условиях, в условиях замкнутого пространства. Ранее работу огнеметной системы ТОС-2 показали на «Армии-2021». Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани 27 августа 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыл в Казань, где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа авиационным и вертолетным заводами, сообщает Министерство обороны. «Глава российского военного ведомства проверит ход выполнения гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова и Казанском вертолетном заводе», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Министр обороны проинспектирует производственные мощности предприятий, проведет совещание по вопросам выполнения ГОЗ, говорится в пресс-релизе. Шойгу также заслушает руководство Объединенной авиастроительной корпорации о выполнении государственных контрактов в рамках реализации масштабной программы модернизации стратегической (Ту-160) и дальней авиации (Ту-22М3) и по строительству новых самолетов. Кроме того, министр обороны примет участие в церемонии начала строительства в Казани нового военного госпиталя, в котором первым начнет работу инфекционное отделение. Подводный беспилотник для поиска донных мин показали на «Армии-2021» 27 августа 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») показал на международном форуме «Армия-2021» подводный беспилотник для обследования дна, способный уходить в автономное плавание на три месяца. «Автономный носитель гидрофизической аппаратуры переменной плавучести (АНГАПП) используется в системах освещения обстановки, разведки и радиоэлектронной борьбы в подводной среде как носитель различной аппаратуры в соответствии с выполняемой задачей. Приборы АНГАПП могут быть использованы при океанографической разведке местности при подготовке к установке подводного объекта», – передает ТАСС описание беспилотника. Заместитель генконструктора концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» Михаил Кеттуев сообщил, что в планере нет собственного двигателя, он действует благодаря перекачиванию находящейся в корпусе жидкости и изменению плавучести в зависимости от ее положения. «Для того, чтобы оно плавало, его необходимо завести в программу маневрирования в установленный внутри специализированный компьютер», – сказал он. По словам Кеттуева, в качестве нагрузки можно использовать камеру, магнитометры, гидролокаторы и прочие приборы. «Скорость перемещения в пространстве невелика, но с учетом того, что он может длительное время работать, если перевести в понятных для нас цифрах, то это полтора километра в час. Глубина погружения – до 300 метров», – отметил он. Представитель концерна уточнил, что АНГАПП может быть использован для осмотра дна в пределах военно-морских баз. «У нас есть акватория военно-морской базы, пустили его, он обследует, периодически смотрит, не появились ли на грунте какие-нибудь неопознанные предметы, не занесло ли что-нибудь. Можно использовать для поиска мин. Донные мины обычно прячутся, заиливаются и не представляют из себя при осмотре ничего, кроме как подводный камень», – пояснил он. Ранее «Рособоронэкспорт» вместе с АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» начал работу по программе продвижения на мировой рынок военно-морской техники и специального оборудования – мин, торпед и другого перспективного вооружения.