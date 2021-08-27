Экс-глава МИД Франции Барнье решил баллотироваться в президенты

Бывший глава МИД Франции, экс-еврокомиссар и бывший главный переговорщик Евросоюза по Brexit, 70-летний представитель партии «Республиканцы» Мишель Барнье объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру в президенты Франции на ближайших выборах весной 2022 года.

«Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Менее чем через восемь месяцев французы будут избирать своего нового президента», – заявил Барнье в прямом эфире телеканала TF1.

Как отметил политик, наступило «требовательное и серьезное время». По его словам, «мир, который нас окружает, это опасный мир». «Мы это видим в этот самый момент в Кабуле», – указал Барнье. «В эти тяжелые времена я принял решение. Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия», – подчеркнул французский политик, передает Deutsche Welle.

В декабре 2020 года Барнье уже официально объявил о намерении вернуться во французскую политику, но до сих пор не подкрепил свои слова конкретными действиями. Для того чтобы возглавить партию экс-президентов Франции Жака Ширака и Николя Саркози – ранее известную как «Союз за президентское большинство», затем как «Союз за народное движение», а теперь переименованную в «Республиканцы» – в качестве главного кандидата на выборах весной 2022 года, Барнье сначала должен будет победить на первичных выборах кандидата от правоцентристов.