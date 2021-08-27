В КПРФ предложили отменить в России МРОТ

России следует отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ), считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член КПРФ Николай Арефьев.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», – сказал Арефьев Ura.ru.

По словам депутата, сейчас налогообложение и многие административные штрафы привязаны к МРОТ. «Он больше вредит, чем придает какой-то пользы. Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров», – заключил Арефьев.

Между тем, член Совета Федерации Валерий Рязанский выразил мнение, что российский властям пока не следует отменять МРОТ, поскольку этот показатель ориентирован на работодателей. «МРОТ – показатель, ориентированный на работодателей, работающих в рыночных условиях подталкивать к минимальным критериям с точки зрения того нижнего порога, который переступать нельзя. Таким образом, это некая взаимосвязь между тем, что государство как работодатель минимальный порог осуществляет, в качестве контроля», – сказал Рязанский.

Сенатор отметил, что показатели МРОТ и прожиточного минимума сравнялись совсем недавно. «Сначала цель была уровнять эти два показателя, что и случилось совсем недавно. Дальнейший ход этих дух показателей может быть уже разноскоростным. В этой связи, я бы пока не спешил отменять показатель МРОТа», – добавил Рязанский.

Он уточнил, что МРОТ существует и в других странах. «В интервью у него (Николая Арефьева) есть фраза, что нигде в мире этого не существует. Ничего подобного, минимальная оплата труда существует и в других странах. Либо в виде минимальной почасовой, и очень часто такой критерий взят за основу», – уточнил сенатор.

С 1 января действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум – 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала года МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц, передает РИА «Новости».