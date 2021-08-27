Новейший комплекс РЭБ «Инфауна» показали на форуме «Армия-2021» Россия и Индия начали консультации по модернизации танков Т-90С «Бхишма» Число погибших при взрыве на складе в Казахстане возросло до пяти человек 27 августа 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Число погибших при ликвидации последствий пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти человек, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. «Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар», – передает ТАСС сообщение Минобороны. По данным ведомства, жертвой трагедии стал начальник пожарной команды, старшина контрактной службы 1992 года рождения. Он непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. «После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений», – пояснили в министерстве. Тем временем пресс-служба министерства образования и науки (МОН) республики сообщила, что несовершеннолетние не пострадали при пожаре и последующих взрывах на складе. При этом в ведомстве отметили, что сотрудники местных исполнительных органов эвакуировали из ближайших населенных пунктов 83 ребенка. «Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований», – пояснили в пресс-службе. Напомним, в четверг в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошло несколько взрывов, пострадали десятки человек. Сообщалось, что жертвами ЧП стали четверо военных. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе.

В ОСК рассказали о создании электромагнитной катапульты на российском авианосце 26 августа 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России одновременно со строительством авианосца, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно», – цитирует РИА «Новости» Рахманова. По его словам, о точных сроках создания катапульты говорить рано, так как работы по авианосцу пока не начаты. Рахманов подчеркнул, что при принятии решения об оснащении российского перспективного авианосца такой катапультой необходимо внимательно изучить опыт зарубежных коллег. Ранее сообщалось, что военно-морские силы США сертифицировали первую в мире электромагнитную катапульту EMALS к применению для всех типов боевых самолетов палубного авиакрыла новейшего авианосца «Джеральд Форд». ОСК решила делать подлодку пятого поколения без Минобороны 26 августа 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) выполнит начальный этап создания подводной лодки пятого поколения без участия Минобороны, но при помощи Минпромторга, заявил на форуме «Армия-2021» гендиректор ОСК Алексей Рахманов. «На начальном этапе создания подводной лодки финансирование не обязательно должно идти со стороны Минобороны. Мы рассчитываем выполнить по ряду направлений опережающие изыскания по линии Минпромторга в рамках госпрограммы оборонно-промышленного комплекса», – передает РИА «Новости» слова Рахманова. В то же время он выразил надежду на то, что, начиная с новой Госпрограммы вооружения (2024-2033 годов), такое финансирование все же будет выделено. Ранее Рахманов рассказал, что проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет ОСК. На «Армии-2021» назвали сроки поступления ударного БПЛА «Альтиус» в войска 26 августа 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

Вооруженные силы России получат первый тяжелый ударный комплекс с беспилотниками «Альтиус» осенью, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. «Осенью получим в войска первый комплекс «Альтиус» в ударном варианте», – заявил Криворучко на форуме «Армия-2021», передает РИА «Новости». Также на форуме были подписаны контракты на дополнительные поставки ударных беспилотников «Форпост-Р» и первую серийную поставку БПЛА «Иноходец-РУ». Кроме того, в ходе мероприятия подписали договоры на унифицированные авиационные средства поражения для применения всех типов уже существующих и только разрабатываемых ударных беспилотников. О вероятности первых полетов «Альтиуса» сообщалось в марте 2021 года. Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус» в феврале. В 2019 году ведомство публиковало видео первого полета беспилотника. Российские СПРН «Воронеж» решили модернизировать до «Яхромы» 26 августа 2021, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома», сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. «Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня», – передает РИА «Новости» слова Аношко на форуме «Армия-2021». Он отметил, что станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью». «Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС», – пояснил специалист. Гендиректор добавил, что автоматизация «Яхромы» предполагает упрощение эксплуатации станции. «Боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах», – пояснил Аношко. В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников. Источник в ОПК сообщал, что новейшая РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов. Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. Напомним, в феврале в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». Минобороны решило развернуть сеть загоризонтных станций «Контейнер» 26 августа 2021, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны приняло решение развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер», которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тыс. километров, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» (компания-разработчик) Юрий Аношко. «Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций «Контейнер», – передает РИА «Новости» слова Аношко. Специалист не назвал число станций, которые будут входит в систему, но отметил, что они «должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство». По словам Аношко, РЛС «Контейнер» используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция способна «заглянуть» за радиогоризонт. Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, в частности, за территорией Европы. РЛС «умеет» видеть любые самолеты, включая все «стелс». Дальность обнаружения целей у «Контейнера», по данным открытых источников, достигает 3 тыс. километров. Ранее начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил России сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Она способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1,5 тыс. км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления ВКС РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов. Напомним, в декабре 2020 года источник в ОПК сообщил, что вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) «Контейнер» заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении. В Казахстане начали эвакуировать жителей после взрыва в воинской части 26 августа 2021, 19:05 Текст: Вера Басилая

Министерство обороны Казахстана эвакуирует жителей домов, расположенных вблизи воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар и последующий взрыв неустановленных предметов, сообщил заместитель казахстанского министра обороны Руслан Шпекбаев. «На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов»,– приводит ТАСС слова Шпекбаева. Ранее пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны. «Рособоронэкспорт» получил заявки на оружие от соседних с Афганистаном стран 26 августа 2021, 11:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия получила от стран Центральной Азии новые заявки на поставки вертолетов, стрелкового оружия и систем охраны границ, заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор компании Александр Михеев. «Мы уже отрабатываем ряд заявок из стран региона на поставку российской вертолетной техники, стрелкового оружия и современных высокоэффективных систем охраны границ», – передает РИА «Новости» ответ Михеева на вопрос, обращаются ли к России среднеазиатские страны с просьбой о новых поставках вооружений в свете обострения обстановки в Афганистане. Михеев подчеркнул, что Рособоронэкспорт готов помогать партнерам России в Центральной Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы и обеспечить их необходимым вооружением и военной техникой с целью защиты населения, а также суверенитета и независимости. Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Парашют для боевых водолазов создали в России 26 августа 2021, 12:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Парашютная система для десантирования боевых пловцов создана в России, в настоящее время идут ее испытания, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». «Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) испытывает новую парашютную систему для десантирования водолазов в полной экипировке на водную поверхность. Система позволяет бойцу быстро и безопасно освободиться от парашюта и приступить к выполнению боевой задачи под водой», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. Новинка может применяться на высоте до 8 тыс. метров при скорости летательного аппарата от 140 до 350 километров в час. Парашют типа «крыло» площадью 37,2 кв. метра обеспечивает грузоподъемность до 225 килограмм. Система позволяет разместить в ее составе специальное водолазное оборудование и десантировать водолаза в полном снаряжении. Кроме того, предусмотрено крепление для универсальной грузовой обвязки с весом до 130 килограмм. «Важная особенность нашей разработки в том, что ее подвесная система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний», – заявил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков. Ранее Насенков сообщил, что в России начались испытания новых квадратных парашютов. Россия и Турция начали реализовывать проекты по военной технике для третьих стран 26 августа 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») выполняет проекты с турецкой стороной в области создания техники для сухопутных войск, в том числе для третьих стран, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». «Рособоронэкспорт ведет ряд перспективных проектов с турецкими партнерами в области техники для сухопутных войск, в том числе в интересах третьих стран», – передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта». Ранее глава делегации «Рособоронэкспорта» Денис Гизунов на международной выставке оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле заявил, что Россия и Турция ведут консультации относительно программы по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения, помимо этого, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения в Турции. Полевой военный аэродром ЦВО построили в Алтайском крае 26 августа 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Полевой военный аэродром для посадки транспортных самолетов Центрального военного округа (ЦВО) появился в Алтайском крае, сообщает округ. «Инженерно-аэродромный батальон ЦВО завершил строительство аэродрома под городом Рубцовск. Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Кроме того, на аэродроме оборудована площадка для стоянки и дозаправки самолетов и вертолетов, уточняет ЦВО. Ранее военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном.

«Ночной охотник» решили вооружить новейшей неуправляемой ракетой 27 августа 2021, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшая неуправляемая ракета С-13Б может войти в штатное вооружение самолетов марки «Су» и вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», сообщил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин в рамках форума «Армия-2021». «Для применения ракет на различных видах носителей (самолетах, вертолетах) требуется их прописка – комплекс специальных летных испытаний на каждой машине. В настоящее время система НАР С-13 уже прописана на самолетах Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130, МиГ-29БМ, вертолете Ми-28Н», – передает ТАСС слова Кочкина. По его словам, новый боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм. По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями – малым и большим – подрыв боевой части. «Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ. Взрыв произойдет на поверхности и поразит легкобронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т», – пояснил исполнительный директор «Техмаша». Ракета С-13Б имеет боевую часть повышенного могущества. Она предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической авиации, морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также открыто расположенной легкоуязвимой техники и живой силы. Напомним, 20 июля Ростех впервые представил неуправляемую ракету С-13Б. Россияне победили в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» в Катаре 26 августа 2021, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» Армейских международных игр, который впервые проходил в Катаре, сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Россия победила на международном конкурсе «Дорожный патруль», который впервые проходил в Катаре», – передает ТАСС сообщение ведомства. По данным ведомства, в финальном упражнении сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара состязались в замене колеса на время. По команде судьи участники выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 метров позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажнике. Первое место заняла команда ВС России, второе – Белоруссия, третье – Узбекистан, дебютанты и одновременно хозяева соревнований – военные полицейские Катара – заняли последнее место. «Дорожный патруль» проходил в два этапа. Первый – «Соревнование специалистов» – включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй – «Военно-техническая эстафета», маршрут был оборудован препятствиями для патрульных машин, также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия. Глава минобороны Сербии заявил о братских отношениях Москвы и Белграда 26 августа 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Проведение одного из этапов Армейских международных игр 2021 года на территории Сербии является подтверждением братских отношений Москвы и Белграда, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович на брифинге в честь начала конкурса «Стражи порядка». «Проведение конкурса является подтверждением наших братских и дружеских отношений», – передает ТАСС слова министра. Стефанович пожелал удачи на играх сербской команде в России и приветствовал всех участников в Сербии. В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербский этап Армейских игр является одним из самых значимых из проводящихся за рубежом. «Благодарю министерство обороны Сербии за очень хорошее сотрудничество в организации Игр и знаменитое сербское гостеприимство», – сказал посол. В конкурсе «Стражи порядка» (этап Армейских игр) принимают участие военные полицейские из шести стран – России, Сербии, Казахстана, Ирана, Кипра и Катара. Соревнования, состоящие из четырех фаз, пройдут в городе Кралево на двух военных полигонах. Ранее россияне победили в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» в Катаре. ОДКБ анонсировала учения «Рубеж-2021» в Киргизии 26 августа 2021, 12:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» пройдут в Киргизии в сентябре, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ. «В период с 7 по 9 сентября в Кыргызской Республике на полигоне Эдельвейс состоятся совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021», – передает ТАСС сообщение штаба. Тема учений: «Подготовка и ведение боевых действий коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ», уточнили в пресс-службе. В учениях примут участие воинские контингенты и оперативные группы России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Ранее в ОДКБ решили принять дополнительные меры безопасности в связи с Афганистаном. Новейший комплекс РЭБ «Инфауна» показали на форуме «Армия-2021» 27 августа 2021, 09:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Гостям военно-технического форума «Армия-2021» на демонстрационной площадке гарнизона «Барановский» специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье был представлен не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна», сообщили в Минобороны. «Он предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео и лазерными системами наведения», – говорится в сообщении на сайте Минобороны. Напомним, в ноябре «Московский комсомолец» сообщил, что в миротворческой операции в Нагорном Карабахе Ульяновская десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск получила многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б «Инфауна». Он защищает личный состав, подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскирует наиболее важные объекты аэрозольной завесой.