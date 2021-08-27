Жертвами ЧП на складе боеприпасов в Казахстане стали четверо военных

В результате пожара и взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана пострадали порядка 90 человек, сообщила пресс-служба МЧС республики. При ликвидации ЧП погибли четверо военнослужащих, сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

«К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли», – приводит слова министра обороны Казахстана ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана, в результате пожара на складе боеприпасов погибли двое военнослужащих по контракту и служащий военизированной охраны. Четвертый погибший – военный прокурор южного региона.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстан Юрий Ильин, продолжается поиск нескольких сотрудников, которые были заняты в ликвидации последствий взрывов, и пока не вышли на связь.

Тем временем пресс-служба МЧС республики сообщила, что в результате пожара и последующих взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана пострадали порядка 90 человек, из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве также отметили, что горением было охвачено здание склада по всей площади, которая насчитывает 697 кв. метров. «Радиус разлета осколков составил до 2 км. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила», – уточнили в МЧС.

Накануне в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, в результате пострадали десятки человек.