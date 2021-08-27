Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Минтруд рассказал о сроках получения разовой выплаты пенсионерами

Более 30 млн пенсионеров, которым перечисляют пенсию на карту, получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 млн 700 тыс. человек», – сказал Котяков на совещании «Единой России» по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что те граждане, кто получают пенсию с помощью доставки на дом, – это 12,7 млн человек – получат единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии.

Между тем секретарь генсовета «Единой России» и спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что депутаты фракции в регионах проконтролируют осуществление выплат, «чтобы снимать все проблемы еще на старте», сообщается на сайте ЕР.

«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие; те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды; а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – заявил Турчак, обращаясь к Котякову.

Глава генсовета партии подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах России.

«В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент», – сказал Турчак.

Он напомнил, что большинство предложений, поступивших в народную программу «Единой России», касались благополучия и повышения качества жизни людей, а одним из ключевых приоритетов стала забота о людях старшего поколения.

«Во время пандемии люди пожилого возраста столкнулись с дополнительными трудностями, поэтому для оказания оперативной поддержки президент на встрече с «Единой Россией» поручил произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей», – заключил Турчак.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры.