ОДКБ анонсировала учения «Рубеж-2021» в Киргизии

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26 августа, четверг  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Газпрому придется обхитрить Европу

Германия прикрыла лазейку для «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Планы Газпрома легким способом решить проблему с загрузкой «Северного потока – 2» на полную мощность похоронены. Берлин не даст российской трубе исключения из европейских газовых норм. А это значит, что настало время для более сложного плана Б. Каков он? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Афганские беженцы заселят Америку

Эта фотография уже стала знаменитой – американский военный играет эвакуированным афганским детям на военной базе Рамштайн в Германии Matthias Schrader/AP/ТАСС
Грандиозная миграционная операция разворачивается прямо на наших глазах. Всего за несколько дней американцы вывезли из Афганистана десятки тысяч человек, чтобы расселить большинство из них на территории США. Кто входит в число этих переселенцев, почему они вряд ли смогут ужиться с талибами и как их встречают американские обыватели? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...

Кто танцует гражданское общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мы с «уважаемыми партнерами» разошлись во взглядах на то, как обустроить Россию и остальной мир. Вот тут и начались проблемы. Ни одной власти не хочется, чтобы повестку ее гражданскому обществу диктовала чужая власть. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Талибов нельзя победить оружием

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
Сухопутная граница с талибами означает одну очень простую вещь. Через эту границу достаточно скоро пойдут миссионеры. И это гораздо страшнее любого наркотрафика. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    ОДКБ анонсировала учения «Рубеж-2021» в Киргизии

    26 августа 2021, 12:30

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» пройдут в Киргизии в сентябре, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

    «В период с 7 по 9 сентября в Кыргызской Республике на полигоне Эдельвейс состоятся совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021», – передает ТАСС сообщение штаба.

    Тема учений: «Подготовка и ведение боевых действий коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ», уточнили в пресс-службе.

    В учениях примут участие воинские контингенты и оперативные группы России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

    Ранее в ОДКБ решили принять дополнительные меры безопасности в связи с Афганистаном.


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    Посол предостерег Британию от повторного вторжения в российские воды
       26 августа 2021, 04:23
    Фото: Rob Powell/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если британский корабль еще раз вторгнется в территориальные воды России, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», чем при первом инциденте, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

    Он напомнил, что эсминец «Дефендер» «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час». Британский корабль «не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией». 

    Келин подчеркнул, что речь идет не о мирном «проходе, как утверждает правительство Великобритании». Лондон хотел осуществить «демонстрацию того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    «Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – сказал посол.

    Келин также сообщил, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, надеясь «получить хоть-какую информацию». «Но мы до сих пор ничего не знаем», – приводит его слова РИА «Новости».

    23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

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    На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов
       26 августа 2021, 08:37
    Фото: Денис Асланов/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин.

    В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости».

    При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются.

    Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell.

    UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме.

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    Раскрыты характеристики российской станции предупреждения о ракетном нападении

    26 августа 2021, 08:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Радиолокационные станции российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тыс. километров, сообщил на «Армии-2021» гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

    «Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тыс. километров», – передает РИА «Новости» слова Аношко.

    Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что фактически станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом.

    «Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать», – сказал он.

    Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа «Воронеж». Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

    В январе в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской Системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году.

    Напомним, в феврале в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

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    Военные посадили авиагруппу на трассу в Воронежской области в ходе учений

    25 августа 2021, 15:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Авиационная группировка Западного военного округа (ЗВО) провела посадку на трассу Е38 «Курск – Саратов» в Воронежской области во время учений, сообщили в пресс-службе ЗВО.

    «Смешанная авиационная группировка Западного военного округа совершила посадку на аэродромный участок трассы Е38 «Курск – Саратов» в Воронежской области», – цитирует сообщение ЗВО ТАСС.

    В учениях принимают участие более 500 военнослужащих наземных и авиационных служб и более 20 единиц авиационной и специальной военной техники.

    Согласно легенде учений, авиаполк обстреляли из ракет, бомбардировщики Су-34 вывели из-под удара противника вместе с самолетами транспортной авиации Ан-26 и Ил-76МД. С их помощью перевезли дополнительные боекомплекты, техсредства наземных служб и мобильную техническо-эксплуатационную часть.

    «Учение по всесторонним видам обеспечения началось в районе населенного пункта Листопадовка, где на участке автодороги была построена полевая взлетно-посадочная полоса и оборудованы места стоянки, обслуживания авиационной техники. Для проведения учения материально-технического обеспечения специалисты наземных служб Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа развернули полевые пункты заправки самолетов, полевой контрольно-диспетчерский пункт», – добавили в ЗВО.

    Во время посадки на федеральную трассу Ми-8 и Ми-35 прикрыли самолеты транспортной авиации, применяя современный опыт ведения локальных конфликтов. На базе аэродромного участка отработали задачи по тушению бомбардировщика на стоянке и эвакуацию потерпевшего крушения летчика с использованием многоцелевых вертолетов Ми-8.

    Ранее в Минобороны сообщили, что свыше 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО), которые проходят на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа.

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    Ударные вертолеты Ка-52 решили оснащать ракетами «Вихрь-М»

    25 августа 2021, 14:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами «Вихрь-М» с повышенным боевыми возможностями в 2022 году, заявил главком ВКС Сергей Суровикин.

    Министр обороны Сергей Шойгу провел осмотр авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке. Он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолёта Ка-52М «Аллигатор», что позволит экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается.

    «Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

    Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М – одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолета подготовлены для использования ракетами «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М».

    «С дальностью поражения четыре-шесть километров «Атака», «восемь – «Вихрь» и десять километров – «Вихрь-М». То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством», – пояснил Суровикин.

    Министр поинтересовался, когда Ка-52М будет оснащаться ракетами «Вихрь-М». «В 2022 году ставим на вертолет», – ответил Суровикин.

    При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-м – завершить испытания.

    Министру доложили, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолетов Ми-24, выполнена, проведена демонстрация, облет техники. «Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет», – доложили министру.

    Ранее в среду Шойгу на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для ВКС России. В частности, были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305».

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    Россия модернизировала уникальную РЛС ПРО под Москвой

    26 августа 2021, 09:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия модернизировала не имеющую аналогов в мире радиолокационную станцию «Дон-2Н», расположенную в Подмосковье, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

    Станция «Дон-2Н» входит в Систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м она была принята на вооружение. Антенны станции установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и с шириной основания почти 150 метров.

    «Мы как раз недавно закончили модернизацию этой станции, сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности «Дон-2Н», – передает РИА «Новости» слова Аношко.

    Он добавил, что станция «не только изменила свои количественные характеристики, но и качественные».

    РЛС «Дон-2Н» способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать их с большой точностью, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех и т. д.

    Станция существует в единственном экземпляре, была введена в эксплуатацию в 1991 году и с тех пор несет дежурство в непрерывном режиме.

    По данным Минобороны, станция «Дон-2Н» способна обнаруживать космические объекты размером всего 5 см на высоте до 1000 км.

    Напомним, в январе командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук сообщил, что завершены все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы противоракетной обороны Москвы.

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    Шойгу осмотрел авиатехнику ВКС в Кубинке и дал распоряжения по ее развитию

    25 августа 2021, 14:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    После осмотра авиационной техники и вооружения ВКС в подмосковной Кубинке глава Минобороны Сергей Шойгу дал ряд поручений.

    Глава ведомства поручил продолжить совершенствование Ка-52М «Аллигатор», этой боевой машине необходимо оборудование, позволяющее решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, передает ТАСС.

    «Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача», – подчеркнул Шойгу.

    Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин сообщил министру, что представленный Ка-52М – одна из двух машин, проходящих госиспытания. Пилоты подготовлены для использования ракет «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М». «С дальностью поражения четыре-шесть километров – «Атака», восемь – «Вихрь» и 10 километров – «Вихрь-М». То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством», – доложил главком.

    Он добавил, что Ка-52М будет оснащаться ракетами «Вихрь-М» в 2022 году.

    Шойгу осмотрел новейший учебный самолет УТС-800 и поставил задачу поднять его в воздух в ноябре. В 2022 году необходимо завершить испытания самолета, подчеркнул глава Минобороны.

    Шойгу доложили, что поставленная задача проработать вопрос о модернизации Ми-24 выполнена, проведена демонстрация и облет техники. «Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет», – сообщили министру.

    Министр распорядился с 2021 года начать поставку в учебные центры представленную на выставке перспективную полевую технико-эксплуатационную часть для выполнения войскового ремонта авиатехники, а с 2023 года – развернуть эти комплекты в частях.

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    Названы сроки поставки для опытной эксплуатации новейших минометов «Дрок»

    26 августа 2021, 08:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первая партия новейших 82-миллиметровых самоходных минометов 2С41 «Дрок» будет поставлена для опытной эксплуатации в 2022 году, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе военно-технического форума «Армия-2021».

    «Государственные испытания [«Дрока»] планируется завершить в 2022 году, в этом же году намечается поставка партии машин для опытно-войсковой эксплуатации», – передает ТАСС сообщение УВЗ.

    Как уточнили в концерне, в настоящее время опытные образцы самоходного миномета «Дрок» находятся на завершающей стадии предварительных испытаний.

    Комплекс «Дрок» создан на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» и предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Миномет может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Стрельба возможна из боевого отделения машины и с грунта. Масса «Дрока» составляет 14 тонн, экипаж – четыре человека. Дальность стрельбы миномета составляет от 100 метров до 6 км, скорострельность – порядка 12 выстрелов в минуту, боекомплект – 40 мин.

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    Российские СПРН «Воронеж» решили модернизировать до «Яхромы»

    26 августа 2021, 11:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома», сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

    «Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня», – передает РИА «Новости» слова Аношко на форуме «Армия-2021».

    Он отметил, что станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью». «Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС», – пояснил специалист.

    Гендиректор добавил, что автоматизация «Яхромы» предполагает упрощение эксплуатации станции. «Боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах», – пояснил Аношко.

    В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников.

    Источник в ОПК сообщал, что новейшая РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.

    Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. 

    Напомним, в феврале в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома».

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    Шойгу анонсировал участие ударных роботов в учениях «Запад-2021»

    26 августа 2021, 09:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военные задействуют в стратегических учениях «Запад-2021» в сентябре боевые робототехнические комплексы, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на международном форуме «Армия-2021».

    «Роботы-саперы – это было самое начало, одновременно с этим параллельно разрабатывались боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях «Запад-2021» вы, конечно, увидите [их] не один и не два. Это уже промышленное производство, это уже десятки боевых ударных роботов, оружие действует у них на дистанциях до 5 километров», – передает ТАСС слова Шойгу в эфире телеканала «Звезда».

    По словам министра, благодаря работе форума удалось полностью устранить проблемы с вооружением и техникой, выявленные в ходе операции в Сирии. В частности, был решен вопрос с высотой и дальностью полета армейской авиации, которая попадала в зону действия переносных зенитных ракетных комплексов.

    «Следующие вопросы – это вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами. Когда мы начинали кампанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации, потому что нам нужны были ударные беспилотники, сегодня мы можем сказать, что они у нас есть, и это опыт очень хороший и очень достойный», – добавил Шойгу.

    Ранее Шойгу в рамках марафона «Новое знание» заявил, что боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, созданы в России.

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    ОСК решила делать подлодку пятого поколения без Минобороны

    26 августа 2021, 12:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) выполнит начальный этап создания подводной лодки пятого поколения без участия Минобороны, но при помощи Минпромторга, заявил на форуме «Армия-2021» гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

    «На начальном этапе создания подводной лодки финансирование не обязательно должно идти со стороны Минобороны. Мы рассчитываем выполнить по ряду направлений опережающие изыскания по линии Минпромторга в рамках госпрограммы оборонно-промышленного комплекса», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

    В то же время он выразил надежду на то, что, начиная с новой Госпрограммы вооружения (2024-2033 годов), такое финансирование все же будет выделено.

    Ранее Рахманов рассказал, что проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет ОСК.

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    Россия и Турция начали реализовывать проекты по военной технике для третьих стран

    26 августа 2021, 10:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») выполняет проекты с турецкой стороной в области создания техники для сухопутных войск, в том числе для третьих стран, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».

    «Рособоронэкспорт ведет ряд перспективных проектов с турецкими партнерами в области техники для сухопутных войск, в том числе в интересах третьих стран», – передает ТАСС  сообщение «Рособоронэкспорта».

    Ранее глава делегации «Рособоронэкспорта» Денис Гизунов на международной выставке оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле заявил, что Россия и Турция ведут консультации относительно программы по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения, помимо этого, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения в Турции.

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    Минобороны решило развернуть сеть загоризонтных станций «Контейнер»

    26 августа 2021, 12:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны приняло решение развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер», которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тыс. километров, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» (компания-разработчик) Юрий Аношко.

    «Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций «Контейнер», – передает РИА «Новости» слова Аношко.

    Специалист не назвал число станций, которые будут входит в систему, но отметил, что они «должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство».

    По словам Аношко, РЛС «Контейнер» используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция способна «заглянуть» за радиогоризонт.

    Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, в частности, за территорией Европы. РЛС «умеет» видеть любые самолеты, включая все «стелс». Дальность обнаружения целей у «Контейнера», по данным открытых источников, достигает 3 тыс. километров.

    Ранее начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил России сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки.

    РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Она способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1,5 тыс. км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления ВКС РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов.

    Напомним, в декабре 2020 года источник в ОПК сообщил, что вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) «Контейнер» заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении.

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    «Рособоронэкспорт» получил заявки на оружие от соседних с Афганистаном стран

    26 августа 2021, 11:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия получила от стран Центральной Азии новые заявки на поставки вертолетов, стрелкового оружия и систем охраны границ, заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор компании Александр Михеев.

    «Мы уже отрабатываем ряд заявок из стран региона на поставку российской вертолетной техники, стрелкового оружия и современных высокоэффективных систем охраны границ», – передает РИА «Новости» ответ Михеева на вопрос, обращаются ли к России среднеазиатские страны с просьбой о новых поставках вооружений в свете обострения обстановки в Афганистане.

    Михеев подчеркнул, что Рособоронэкспорт готов помогать партнерам России в Центральной Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы и обеспечить их необходимым вооружением и военной техникой с целью защиты населения, а также суверенитета и независимости.

    Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

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    Парашют для боевых водолазов создали в России

    26 августа 2021, 12:07

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Парашютная система для десантирования боевых пловцов создана в России, в настоящее время идут ее испытания, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    «Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) испытывает новую парашютную систему для десантирования водолазов в полной экипировке на водную поверхность. Система позволяет бойцу быстро и безопасно освободиться от парашюта и приступить к выполнению боевой задачи под водой», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха.

    Новинка может применяться на высоте до 8 тыс. метров при скорости летательного аппарата от 140 до 350 километров в час. Парашют типа «крыло» площадью 37,2 кв. метра обеспечивает грузоподъемность до 225 килограмм. Система позволяет разместить в ее составе специальное водолазное оборудование и десантировать водолаза в полном снаряжении. Кроме того, предусмотрено крепление для универсальной грузовой обвязки с весом до 130 килограмм.

    «Важная особенность нашей разработки в том, что ее подвесная система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний», – заявил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

    Ранее Насенков сообщил, что в России начались испытания новых квадратных парашютов.

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